Divergence Scanner Multi Oscillator MT5

Divergence Scanner Multi Oscillator 同时在十个振荡器上搜索常规背离（regular divergence）和隐藏背离（hidden divergence），并标记出多个振荡器同时出现背离的K线。您无需在多个窗口中分别观察 RSI、MACD 和 Stochastic，本指标会在每根K线上扫描全部振荡器，并在图表上标注出现背离的振荡器名称，让共振情况一目了然。





扫描范围涵盖 MACD、MACD Histogram、RSI、Stochastic、CCI、Momentum、OBV、VWMACD、CMF（Chaikin Money Flow）和 MFI（Money Flow Index），还可读取您自选的外部自定义指标。每个振荡器都有独立开关，因此您可以只保留自己实际使用的那些。可搜索常规背离、隐藏背离或两者，而 Minimum Indicators in Agreement（最少共振指标数）参数会要求同一根K线上有设定数量的振荡器同时背离才绘制，从而过滤掉孤立信号。





背离以已确认的枢轴高低点（pivot high/low）为锚点。Pivot Period 控制多大的波段才算合格，Pivot Source 可选收盘价或最高最低价，搜索范围则由最大枢轴点数量和最大回溯K线数共同限定。每个背离都会绘制一条从枢轴点到当前K线的连线，常规背离与隐藏背离拥有各自的颜色、线型和线宽，并配有标签列出振荡器名称及该K线上的背离总数。





本指标在设计上不重绘（non-repainting）。枢轴点只有在其右侧K线收盘后才被确认，且信号仅在已收盘的K线上评估，因此当前正在形成的K线不会产生日后可能消失的背离。如果您偏好更早但可靠性较低的信号，可以关闭 Wait for Bar Confirmation 参数。





标签以方框呈现，每行一个振荡器名称，方框的边框和填充颜色与所属背离的颜色保持一致。边框和填充可独立开关，边框线型、线宽、字体、内边距和行距均可调节。枢轴点标记以及 50 和 200 周期移动平均线可作为可选的背景参考显示。





四种背离类型均可单独设置提醒，支持弹窗、声音、邮件和推送通知，并设有可一键关闭全部提醒的总开关。提醒按每根K线每种类型仅触发一次，且仅来自已收盘的K线。





为便于 EA（Expert Advisor）集成，本指标通过专用缓冲区输出结果：四个信号缓冲区、两个移动平均缓冲区、四个位掩码（精确指明哪些振荡器出现背离），以及正负两侧现成的背离计数。缓冲区映射和简短的读取示例已在源码头部注明。





性能参数可限制处理的K线数量，并对图表上保留的线条和标签数量设置上限，从而在长历史数据和低周期上保持指标的响应速度。本指标适用于任何品种和任何周期，包括 XAUUSD、外汇（Forex）货币对、指数和加密货币。





这是一款分析型指标。它不会开仓、修改或平仓。请始终在模拟账户上测试，并自行管理风险。





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