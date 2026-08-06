Swap Scanner Pro MT5

Swap Scanner — информационная панель, которая считывает ставки свопа, публикуемые брокером, и представляет их в форме, пригодной для сравнения между инструментами. Панель не ограничивается показом исходных значений свопа: каждая ставка пересчитывается в валюту депозита, приводится к годовому виду относительно номинальной стоимости одного лота и размещается рядом с реализованной волатильностью и направлением дневного тренда того же инструмента. Панель не открывает, не изменяет и не закрывает ордера и не формирует торговых сигналов.





Своп может публиковаться в разных единицах в зависимости от инструмента: в пунктах, в базовой валюте, в валюте залога, в валюте депозита, в виде годового процента либо в виде пунктов, добавляемых при переоткрытии позиции. Swap Scanner считывает режим расчёта, о котором терминал сообщает для каждого инструмента, и приводит все режимы к единому значению в валюте счёта, благодаря чему значение одной строки можно сопоставить со значением другой. Пересчёт выводится из стоимости тика и размера контракта, поэтому он применим и к инструментам с брокерским префиксом или суффиксом.





Столбцы панели





- SYMBOL: название инструмента в том виде, в каком его предоставляет брокер.

- SWAP L и SWAP S: дневной своп для длинной и для короткой позиции, пересчитанный в валюту депозита и масштабированный по объёму, заданному во входных параметрах. Положительные значения — начисление, отрицательные — расход.

- DIR: сторона с более высоким значением свопа. Прочерк выводится, когда обе стороны отрицательны.

- CARRY%/y: своп стороны DIR, приведённый к годовому виду и выраженный в процентах от номинальной стоимости одного лота. Именно этот показатель приводит разные инструменты к одной шкале.

- VOL%/y: годовая волатильность, рассчитанная как стандартное отклонение дневных логарифмических доходностей за период просмотра и умноженная на квадратный корень из 252.

- EFF: CARRY%/y, делённое на VOL%/y. Показывает величину свопа относительно ценовых колебаний того же инструмента.

- TREND: положение текущего дневного закрытия относительно дневной экспоненциальной скользящей средней; выводится как UP, DOWN или FLAT.

- STATUS: сводная метка, выводимая из EFF и из того, совпадает ли DIR с TREND. Значения: PRIME, HIGH, GOOD, OK и WEAK. COST выводится, когда обе стороны свопа отрицательны, NONE — когда своп не начисляется ни по одной стороне, LOWVOL — когда волатильность ниже описанного далее порога.





Информационная строка над таблицей показывает валюту счёта, объём, использованный для денежных столбцов, число считанных инструментов, число инструментов без данных, обратный отсчёт до следующего тройного свопа и время последнего обновления.





Входные параметры





Инструменты и обновление





- Symbol source: считывать все инструменты Market Watch или использовать пользовательский список ниже.

- Custom list: названия инструментов через запятую, написанные в точности так, как их пишет брокер.

- Add custom symbols to Market Watch (версия для MetaTrader 5): при включении инструменты из пользовательского списка, ещё не отображённые в обзоре рынка, выбираются автоматически.

- Maximum rows displayed: количество строк таблицы.

- Sort by: по коэффициенту эффективности, годовому carry, дневной сумме или названию инструмента.

- Show positive carry only: скрывает строки, где обе стороны свопа отрицательны.

- Refresh interval: интервал между пересчётами в секундах.





Расчёт





- Lot size for cash columns: влияет только на столбцы SWAP L и SWAP S. Процентные столбцы от объёма не зависят.

- Volatility lookback: количество дневных баров для расчёта волатильности.

- Trend EMA period: период дневной экспоненциальной скользящей средней для столбца TREND.

- Days per year: множитель, применяемый при приведении дневного свопа к годовому виду.

- Day basis for interest-type swap: используется только для инструментов, своп которых публикуется в виде годового процента.

- Min volatility % for rating: коэффициент эффективности делит carry на волатильность, поэтому очень малое значение волатильности даёт большое отношение. Если параметр задан больше нуля, инструменты с годовой волатильностью ниже этого значения помечаются как LOWVOL и не получают оценок PRIME, HIGH, GOOD или OK. Само значение EFF при этом по-прежнему отображается, ничего не скрывается. Обычно это относится к управляемым или привязанным валютам. Значение по умолчанию, равное нулю, отключает фильтр.

- Margin currency (версия для MetaTrader 4): способ интерпретации валюты залога для инструментов, своп которых публикуется в этой валюте.

- Triple swap weekday: день недели, используемый для обратного отсчёта. В версии для MetaTrader 5 режим Auto считывает его из спецификации инструмента, возможен и выбор фиксированного дня. В версии для MetaTrader 4 день задаётся здесь напрямую. У брокеров он различается, поэтому сверьтесь со спецификацией своего брокера.

- Server rollover hour: час серверных суток, используемый вместе с днём недели выше.





Поведение панели





- Panel move mode: двойной щелчок по заголовку разблокирует панель для перемещения, повторный двойной щелчок фиксирует её. Возможен и вариант с прямым перетаскиванием заголовка.

- Double-click threshold: максимальный интервал между двумя щелчками в миллисекундах.





Оформление панели





- Начальная позиция, высота строки, название и размер шрифта, а также цвета фона, текста и состояний значений.





Примечания





Инструменты должны присутствовать в окне обзора рынка. Версия для MetaTrader 5 может добавить инструменты пользовательского списка самостоятельно, если эта опция не отключена. В версии для MetaTrader 4 нажмите Ctrl+U и отобразите нужные инструменты. При выборе источника Market Watch панель считывает те инструменты, которые отображены там в данный момент. Инструмент, учтённый как N/A в информационной строке, либо неизвестен брокеру, либо записан иначе, например с суффиксом.





Столбцы VOL%/y, EFF и TREND требуют не менее 21 дневного бара. Недавно добавленные инструменты показывают три точки, пока терминал загружает историю. Столбцы свопа и CARRY%/y от истории не зависят и появляются сразу.





Ставки свопа устанавливаются брокером и могут быть изменены в любое время. Панель показывает значения, публикуемые терминалом на текущий момент.





Панель можно разместить на любом графике и любом таймфрейме. Расчёты выполняются по дневным данным перечисленных инструментов и не зависят от таймфрейма графика. Рекомендуется отслеживать от двадцати до сорока инструментов; загрузка нескольких сотен инструментов в обзор рынка увеличивает время каждого обновления.





Отказ от ответственности





Это аналитический и информационный инструмент. Он не открывает, не изменяет и не закрывает позиции и не формирует торговых сигналов. Пожалуйста, протестируйте его на демо-счёте и управляйте своим риском самостоятельно.





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