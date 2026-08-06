Swap Scanner Pro MT5

Swap Scanner — информационная панель, которая считывает ставки свопа, публикуемые брокером, и представляет их в форме, пригодной для сравнения между инструментами. Панель не ограничивается показом исходных значений свопа: каждая ставка пересчитывается в валюту депозита, приводится к годовому виду относительно номинальной стоимости одного лота и размещается рядом с реализованной волатильностью и направлением дневного тренда того же инструмента. Панель не открывает, не изменяет и не закрывает ордера и не формирует торговых сигналов.

Своп может публиковаться в разных единицах в зависимости от инструмента: в пунктах, в базовой валюте, в валюте залога, в валюте депозита, в виде годового процента либо в виде пунктов, добавляемых при переоткрытии позиции. Swap Scanner считывает режим расчёта, о котором терминал сообщает для каждого инструмента, и приводит все режимы к единому значению в валюте счёта, благодаря чему значение одной строки можно сопоставить со значением другой. Пересчёт выводится из стоимости тика и размера контракта, поэтому он применим и к инструментам с брокерским префиксом или суффиксом.

Столбцы панели

- SYMBOL: название инструмента в том виде, в каком его предоставляет брокер.
- SWAP L и SWAP S: дневной своп для длинной и для короткой позиции, пересчитанный в валюту депозита и масштабированный по объёму, заданному во входных параметрах. Положительные значения — начисление, отрицательные — расход.
- DIR: сторона с более высоким значением свопа. Прочерк выводится, когда обе стороны отрицательны.
- CARRY%/y: своп стороны DIR, приведённый к годовому виду и выраженный в процентах от номинальной стоимости одного лота. Именно этот показатель приводит разные инструменты к одной шкале.
- VOL%/y: годовая волатильность, рассчитанная как стандартное отклонение дневных логарифмических доходностей за период просмотра и умноженная на квадратный корень из 252.
- EFF: CARRY%/y, делённое на VOL%/y. Показывает величину свопа относительно ценовых колебаний того же инструмента.
- TREND: положение текущего дневного закрытия относительно дневной экспоненциальной скользящей средней; выводится как UP, DOWN или FLAT.
- STATUS: сводная метка, выводимая из EFF и из того, совпадает ли DIR с TREND. Значения: PRIME, HIGH, GOOD, OK и WEAK. COST выводится, когда обе стороны свопа отрицательны, NONE — когда своп не начисляется ни по одной стороне, LOWVOL — когда волатильность ниже описанного далее порога.

Информационная строка над таблицей показывает валюту счёта, объём, использованный для денежных столбцов, число считанных инструментов, число инструментов без данных, обратный отсчёт до следующего тройного свопа и время последнего обновления.

Входные параметры

Инструменты и обновление

- Symbol source: считывать все инструменты Market Watch или использовать пользовательский список ниже.
- Custom list: названия инструментов через запятую, написанные в точности так, как их пишет брокер.
- Add custom symbols to Market Watch (версия для MetaTrader 5): при включении инструменты из пользовательского списка, ещё не отображённые в обзоре рынка, выбираются автоматически.
- Maximum rows displayed: количество строк таблицы.
- Sort by: по коэффициенту эффективности, годовому carry, дневной сумме или названию инструмента.
- Show positive carry only: скрывает строки, где обе стороны свопа отрицательны.
- Refresh interval: интервал между пересчётами в секундах.

Расчёт

- Lot size for cash columns: влияет только на столбцы SWAP L и SWAP S. Процентные столбцы от объёма не зависят.
- Volatility lookback: количество дневных баров для расчёта волатильности.
- Trend EMA period: период дневной экспоненциальной скользящей средней для столбца TREND.
- Days per year: множитель, применяемый при приведении дневного свопа к годовому виду.
- Day basis for interest-type swap: используется только для инструментов, своп которых публикуется в виде годового процента.
- Min volatility % for rating: коэффициент эффективности делит carry на волатильность, поэтому очень малое значение волатильности даёт большое отношение. Если параметр задан больше нуля, инструменты с годовой волатильностью ниже этого значения помечаются как LOWVOL и не получают оценок PRIME, HIGH, GOOD или OK. Само значение EFF при этом по-прежнему отображается, ничего не скрывается. Обычно это относится к управляемым или привязанным валютам. Значение по умолчанию, равное нулю, отключает фильтр.
- Margin currency (версия для MetaTrader 4): способ интерпретации валюты залога для инструментов, своп которых публикуется в этой валюте.
- Triple swap weekday: день недели, используемый для обратного отсчёта. В версии для MetaTrader 5 режим Auto считывает его из спецификации инструмента, возможен и выбор фиксированного дня. В версии для MetaTrader 4 день задаётся здесь напрямую. У брокеров он различается, поэтому сверьтесь со спецификацией своего брокера.
- Server rollover hour: час серверных суток, используемый вместе с днём недели выше.

Поведение панели

- Panel move mode: двойной щелчок по заголовку разблокирует панель для перемещения, повторный двойной щелчок фиксирует её. Возможен и вариант с прямым перетаскиванием заголовка.
- Double-click threshold: максимальный интервал между двумя щелчками в миллисекундах.

Оформление панели

- Начальная позиция, высота строки, название и размер шрифта, а также цвета фона, текста и состояний значений.

Примечания

Инструменты должны присутствовать в окне обзора рынка. Версия для MetaTrader 5 может добавить инструменты пользовательского списка самостоятельно, если эта опция не отключена. В версии для MetaTrader 4 нажмите Ctrl+U и отобразите нужные инструменты. При выборе источника Market Watch панель считывает те инструменты, которые отображены там в данный момент. Инструмент, учтённый как N/A в информационной строке, либо неизвестен брокеру, либо записан иначе, например с суффиксом.

Столбцы VOL%/y, EFF и TREND требуют не менее 21 дневного бара. Недавно добавленные инструменты показывают три точки, пока терминал загружает историю. Столбцы свопа и CARRY%/y от истории не зависят и появляются сразу.

Ставки свопа устанавливаются брокером и могут быть изменены в любое время. Панель показывает значения, публикуемые терминалом на текущий момент.

Панель можно разместить на любом графике и любом таймфрейме. Расчёты выполняются по дневным данным перечисленных инструментов и не зависят от таймфрейма графика. Рекомендуется отслеживать от двадцати до сорока инструментов; загрузка нескольких сотен инструментов в обзор рынка увеличивает время каждого обновления.

Отказ от ответственности

Это аналитический и информационный инструмент. Он не открывает, не изменяет и не закрывает позиции и не формирует торговых сигналов. Пожалуйста, протестируйте его на демо-счёте и управляйте своим риском самостоятельно.

Если этот инструмент окажется полезным, будем признательны за оценку или отзыв. По вопросам и предложениям по функциональности используйте раздел комментариев на странице продукта.

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Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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5 (2)
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Zhen Yu Zheng
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FREE
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Zhen Yu Zheng
Индикаторы
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Impulse System MTF MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
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FREE
Swap Scanner Pro MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Swap Scanner — информационная панель, которая считывает ставки свопа, публикуемые брокером, и представляет их в форме, пригодной для сравнения между инструментами. Панель не ограничивается показом исходных значений свопа: каждая ставка пересчитывается в валюту депозита, приводится к годовому виду относительно номинальной стоимости одного лота и размещается рядом с реализованной волатильностью и направлением дневного тренда того же инструмента. Панель не открывает, не изменяет и не закрывает орд
FREE
Force Index MTF
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Force Index MTF — это продвинутая реализация классического осциллятора Force Index (индекс силы), дополненная мультитаймфреймовыми (MTF, Multi-Timeframe) возможностями. Рассчитывая произведение движения цены и объёма, он количественно оценивает сырую силу, стоящую за рыночными колебаниями, помогая трейдерам отличать значимые продолжения тренда от небольших откатов. Как осциллятор моментума и объёма, Force Index измеряет силу покупателей и продавцов. Положительные значения указывают на преоблад
FREE
Enhanced MACD Pro
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Enhanced MACD MT4 – Advanced Momentum and Trend Oscillator The Enhanced MACD MT4 is a versatile technical analysis tool that builds upon the classic Moving Average Convergence Divergence framework. It provides a refined 4-color histogram system and a comprehensive notification engine, designed to visualize momentum shifts and trend reversals with high precision. Functional Overview This implementation focuses on providing a clear visual representation of market dynamics through three primary com
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5 (1)
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Три сделки открыты, три сделки в убытке одновременно. Обычно дело не в невезении. Если выбранные инструменты обычно растут вместе и падают вместе, они и должны были уйти в минус вместе. Со стороны кажется, что риск распределён. На деле одна и та же сделка была совершена трижды. Смысл диверсификации в том, что когда одна позиция теряет, у другой есть шанс заработать. Если инструменты движутся как один, такого шанса нет. Панель делает одно: переводит удерживаемые позиции в количество по-настоя
Correlation Exposure Matrix MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Три сделки открыты, три сделки в убытке одновременно. Обычно дело не в невезении. Если выбранные инструменты обычно растут вместе и падают вместе, они и должны были уйти в минус вместе. Со стороны кажется, что риск распределён. На деле одна и та же сделка была совершена трижды. Смысл диверсификации в том, что когда одна позиция теряет, у другой есть шанс заработать. Если инструменты движутся как один, такого шанса нет. Панель делает одно: переводит удерживаемые позиции в количество по-настоя
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