Divergence Scanner Multi Oscillator MT4

Divergence Scanner Multi Oscillator 同时在十个振荡器上搜索常规背离（regular divergence）和隐藏背离（hidden divergence），并标记出多个振荡器同时出现背离的K线。您无需在多个窗口中分别观察 RSI、MACD 和 Stochastic，本指标会在每根K线上扫描全部振荡器，并在图表上标注出现背离的振荡器名称，让共振情况一目了然。

扫描范围涵盖 MACD、MACD Histogram、RSI、Stochastic、CCI、Momentum、OBV、VWMACD、CMF（Chaikin Money Flow）和 MFI（Money Flow Index），还可读取您自选的外部自定义指标。每个振荡器都有独立开关，因此您可以只保留自己实际使用的那些。可搜索常规背离、隐藏背离或两者，而 Minimum Indicators in Agreement（最少共振指标数）参数会要求同一根K线上有设定数量的振荡器同时背离才绘制，从而过滤掉孤立信号。

背离以已确认的枢轴高低点（pivot high/low）为锚点。Pivot Period 控制多大的波段才算合格，Pivot Source 可选收盘价或最高最低价，搜索范围则由最大枢轴点数量和最大回溯K线数共同限定。每个背离都会绘制一条从枢轴点到当前K线的连线，常规背离与隐藏背离拥有各自的颜色、线型和线宽，并配有标签列出振荡器名称及该K线上的背离总数。

本指标在设计上不重绘（non-repainting）。枢轴点只有在其右侧K线收盘后才被确认，且信号仅在已收盘的K线上评估，因此当前正在形成的K线不会产生日后可能消失的背离。如果您偏好更早但可靠性较低的信号，可以关闭 Wait for Bar Confirmation 参数。

标签以方框呈现，每行一个振荡器名称，方框的边框和填充颜色与所属背离的颜色保持一致。边框和填充可独立开关，边框线型、线宽、字体、内边距和行距均可调节。枢轴点标记以及 50 和 200 周期移动平均线可作为可选的背景参考显示。

四种背离类型均可单独设置提醒，支持弹窗、声音、邮件和推送通知，并设有可一键关闭全部提醒的总开关。提醒按每根K线每种类型仅触发一次，且仅来自已收盘的K线。

为便于 EA（Expert Advisor）集成，本指标通过专用缓冲区输出结果：四个信号缓冲区、两个移动平均缓冲区、四个位掩码（精确指明哪些振荡器出现背离），以及正负两侧现成的背离计数。缓冲区映射和简短的读取示例已在源码头部注明。

性能参数可限制处理的K线数量，并对图表上保留的线条和标签数量设置上限，从而在长历史数据和低周期上保持指标的响应速度。本指标适用于任何品种和任何周期，包括 XAUUSD、外汇（Forex）货币对、指数和加密货币。

这是一款分析型指标。它不会开仓、修改或平仓。请始终在模拟账户上测试，并自行管理风险。

如果您觉得本指标有用，欢迎评分或评价。如有疑问或功能建议，请使用本产品页面的评论区。
推荐产品
MT4 DeThrust StatsMood
Salvatore Colombo
5 (2)
指标
DeThrust StatsMood — Impulse Exhaustion Detector for D1 DeThrust StatsMood is a MetaTrader 4 indicator optimized for the Daily (D1) timeframe, designed to identify potential exhaustion points following exceptionally strong directional moves in the Forex market. How it works The indicator detects when price experiences a statistically abnormal acceleration compared to the symbol’s historical behavior and signals the potential exhaustion of that impulse. This is not a conventional trend reversal i
FREE
Donchian Trend Histogram
Mariusz Piotr Rodacki
指标
Donchian channels are a tool in technical analysis used to determine the relative volatility of a market and the potential for price breakouts. Can help identify potential breakouts and reversals in price, which are the moments when traders are called on to make strategic decisions. These strategies can help you capitalize on price trends while having pre-defined entry and exit points to secure gains or limit losses. Using the Donchian channel can thus be part of a disciplined approach to managi
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart RSI (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 RSI 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：
FREE
Basic Harmonic Pattern
Mehran Sepah Mansoor
4.6 (62)
指标
该指标可识别预测市场反转点的最常用谐波形态。这些谐波形态是外汇市场上不断重复出现的价格形态，暗示着未来可能的价格走势/ 免费 MT5 版本 此外，该指标还内置了市场进入信号以及各种止盈和止损。需要注意的是，虽然谐波形态指标本身可以提供买入/卖出信号，但建议您使用其他技术指标来确认这些信号。例如，在进行买入/卖出之前，您可以考虑使用 RSI 或 MACD 等震荡指标来确认趋势方向和动能强度。 该指标的仪表盘扫描器：（ Basic Harmonic Patterns Dashboard ) 包括的谐波形态 加特里 蝶形 蝙蝠型 螃蟹 鲨鱼 赛弗 ABCD 主要输入 Max allowed deviation (%): 该参数是指谐波图形形成时的允许偏差。该参数决定了谐波图样的结构可以变化多少，而指标不会将其视为有效图样。因此，如果设置的百分比越高，则模式识别的灵活性就越大，而如果设置的值越低，则限制性就越大。例如：如果设定值为 30%，那么指标将把当前价格 ±30% 范围内符合形态比例的形态视为有效形态。 Depth: 该参数决定了谐波形态的每个波浪中必须出现的最少条数，也就
FREE
PZ Three Drives
PZ TRADING SLU
5 (2)
指标
This indicator finds Three Drives patterns. The Three Drives pattern is a 6-point reversal pattern characterised by a series of higher highs or lower lows that complete at a 127% or 161.8% Fibonacci extension. It signals that the market is exhausted and a reversal can happen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  |  Get Help ] Customizable pattern sizes Customizable colors and sizes Customizable breakout periods Customizable 1-2-3 and 0-A-B ratios It impl
FREE
Previous Indicators Data MA Crossover
Che Jeib Che Said
5 (3)
指标
PREVIOUS INDICATOR’S DATA MA CROSSOVER https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products P/S: If you like this indicator, please rate it with 5 stars in the review section, this will increase its popularity so that other users will be benefited from using it. This indicator notifies and draws an arrow on the chart whenever    the MA line has crossed over its previous indicator’s data MA filtered by MA Trend.   It also displays total pips gained from all the entry set-ups. Setting ·   You c
FREE
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
指标
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
PZ Turtle Trading
PZ TRADING SLU
3.8 (10)
指标
海龟交易指标实现了原始的 Dennis Richards 和 Bill Eckhart 的交易系统, 俗称海龟交易法。这个趋势跟踪系统依据突破历史高点和低点来下单或平仓: 它与“低买高卖”方式完全相反。主要规则是 "在 N-日突破时下单，并在 M-日的高点或低点突破时获利了结 (N 必须在 M 之上)"。 介绍 海龟交易法的传奇始于美国千万富翁、大宗商品交易商 Richard Dennis，和他的商业伙伴 William Eckhardt 之间的赌局。Dennis 相信交易者可以通过培养而成功; Eckhardt 不认可这种主张，他认为遗传是决定因素，而娴熟的交易者对于明晰市场趋势拥有与生俱来的敏锐感觉。而在 1983-1984 发生的事件，成为交易史上的著名实验之一。平均每年 80％，计划成功，表明任何人如果具有良好的规则和足够的资金，都可以成功。 在 1983 中期，Richard Dennis 开始在华尔街日报上刊登广告，他征求申请者参加他自己的交易理念培训，无须任何经验。他最终召集了具有不同背景的约 21 名男性和两名女性。这群交易者被集中到芝加哥市中心一座家俱稀少的大房间中
FREE
RSI Divergence Indicator MT4
Amir Atif
4.79 (14)
指标
RSI divergence indicator finds divergences between price chart and RSI   indicator and informs you with alerts (popup, mobile notification or email). Its main use is to find trend reversals in the chart. Always use the divergence indicators with other technical assets like support resistance zones, candlestick patterns and price action to have a higher possibility to find trend reversals. Three confirmation type for RSI   divergences: RSI   line cross 50 level (doesn't repaint) Price returns to
FREE
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
指标
*This is TradingView indicator converted to mql4* The SuperTrend V indicator is a popular technical analysis tool used to identify trends and potential trend reversals in financial markets. It is based on the concept of the SuperTrend indicator but incorporates additional features and variations. The SuperTrend V indicator uses a combination of price action and volatility to determine the trend direction and generate trading signals. Here are the key components and features of the indicator: Ca
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
指标
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
指标
The indicator rely on The Toby strategy >> The mother candle which is bigger in range than the previous six candles. A vertical line shows the last Toby Candle with the targets shown up and down. The strategy is about the closing price out of the range of the toby candle to reach the 3 targets..The most probable to be hit is target1 so ensure reserving your profits and managing your stop lose.
FREE
PZ Super Trend
PZ TRADING SLU
4.19 (31)
指标
A top-quality implementation of the famous Super Trend indicator, which needs no introduction. It is completely loyal to the original algorithm, and implements many other useful features such as a multi-timeframe dashboard. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade It implements alerts of all kinds It implements a multi-timeframe dashboard It is non-repainting and non-backpainting Input Parameters ATR Period - This is the average true range period
FREE
Cap Hull Smart Signal mt4
Md Golam Murshed
指标
CAP HULL SMART SIGNAL   # Intelligent Hull MA with 14-Layer CAP Channel & Non-Repainting Smart Re-Entry Alerts CAP HULL SMART SIGNAL is a professional all-in-one trend and signal indicator that combines a zero-lag Hull Moving Average, a sophisticated 14-layer CAP Channel volatility map, and a mathematically rigorous three-condition Smart Signal engine. The system identifies the exact moments when price is overextended, pulls back into structural value zones, and fires a high-probability re-ent
FREE
True RSI Divergence MT4
Sergey Ermolov
指标
即使是经验丰富的交易者，也可能错过高质量的背离信号。True RSI Divergence 能够自动检测新的背离，并第一时间发出通知，同时更加关注信号质量，而不是单纯增加信号数量。 RSI 背离是技术分析中最常用的信号之一，广泛用于识别潜在的趋势反转和趋势延续机会。然而，同时手动监控多个交易品种和多个时间周期几乎是不可能的。当您正在分析一个图表时，另一个图表上可能已经形成了一个高质量的背离信号。 True RSI Divergence 持续扫描市场，并在检测到新的背离时自动发送通知。即使您不在交易终端前，也不会错过重要的交易机会。 然而，只有当检测到的信号真正值得关注时，及时的通知才具有实际价值。 许多背离指标几乎会连接所有局部高点和低点，从而产生大量质量较低、意义不大的信号。结果不仅图表充满了各种连线，频繁的提醒也让真正值得关注的交易机会淹没在市场噪音之中。 True RSI Divergence 采用了不同的方法。 该指标首先识别具有实际意义的市场摆动高点和低点，然后才分析价格与 RSI 之间是否存在背离。这样的设计能够显著减少弱信号和低质量背离，仅保留更符合真实市场结构的重要信号
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
指标
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
指标
Head and Shoulders Pattern Indicator - Your Key to Recognizing Trend Reversals Unlock the power of pattern recognition with the "Head and Shoulders Pattern Indicator." This cutting-edge tool, designed for MetaTrader, is your trusted ally in identifying one of the most powerful chart patterns in technical analysis. Whether you're a novice or an experienced trader, this indicator simplifies the process of spotting the Head and Shoulders pattern, allowing you to make informed trading decisions. Key
FREE
Aurum Trend Scout
David Sanchez Clavero
专家
Aurum Trend Scout — Aurum Trend Engine 免费LITE版 Aurum Trend Scout 是 Aurum Trend Engine 智能交易系统的 免费版本 。在H1时间框架上交易黄金（XAUUSD），使用基于Parabolic SAR + 布林带宽度比率的趋势跟踪策略，以BUYSTOP订单在日最高价突破时入场。 此LITE版本包含完整的策略逻辑和基于ATR的止损。使用固定手数，不包含FULL版本中的动态资金管理。 验证性能（真实数据，XAUUSD H1，2014-2025） 点差 20 点： 盈利因子 1.32 | 胜率 63.65% | 最大回撤 2.22% | 净利润 $11,363 | 1,004 笔 点差 30 点： 盈利因子 1.25 | 胜率 62.60% | 最大回撤 2.40% | 净利润 $9,378 | 1,016 笔 LITE版功能 完整策略逻辑（与FULL版相同） 基于ATR的止损 仅做多 — 无马丁格尔，无网格 11年超过1,000笔交易 LITE版限制 仅固定手数（无动态资金管理） 无追踪止损 升级到 Aurum T
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
指标
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
KeltnerChannelIndicator
Todd Terence Bates
3 (2)
指标
The Keltner Channel is a volatility-based technical indicator composed of three separate lines. The middle line is an exponential moving average (EMA) of the price. Additional lines are placed above and below the EMA. The upper band is typically set two times the Average True Range (ATR) above the EMA, and the lower band is typically set two times the ATR below the EMA. The bands expand and contract as volatility (measured by ATR) expands and contracts. Since most price action will be encompasse
FREE
ZigZag with no repaining
Aleksey Usachev
指标
Classic ZigZag formula. But no lags and repaints. You can see on screenshots that it shows values between peaks and it is useful to test strategies based on indicator. Because sometimes people find a good idea about it but don't understand that repainting indicators have some things to keep in mind. The parameters are the same as original ZigZag indicator: Depth, Deviation and Backstep.
FREE
RSI Candle Signal
Jonathan Destailleur
4.5 (2)
指标
RSI Candle Signal Indicator will change bars’ color when set overbought or oversold levels reach. How to Use RSI Candle Signal Uptrend/Downtrends  - RSI may be used to detect trending markets. For example, the RSI may stay above the mid line 50 in an uptrend. Top and Buttoms  - RSI may help in identifying the tops around the overbought readings (usually above 70), and the bottoms around the oversold area (usually below 30). Divergence  - divergence occurs when RSI directional movement is not co
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Stochastic Rsi Alert
Biswarup Banerjee
3 (1)
指标
介绍 Stoch RSI MT4，一种创新的交易指标，旨在通过将 Stochastic 振荡器的优势与相对强弱指数 (RSI) 结合，增强您的交易策略。该工具非常适合新手和经验丰富的交易者，提供对市场动量和趋势反转的关键洞察。 使用 Stoch RSI MT4，您可以通过识别最佳的进出点做出明智的交易决策。该指标提供了一种独特的交易时机把握方法，使用户能够利用潜在的市场变化并最大化盈利。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 信号生成：利用 Stochastic 振荡器和 RSI 来测量市场状况和动量变化。 买入/卖出信号：当市场条件表明超卖水平时触发买入信号，在超买水平时触发卖出信号。 无重绘：确保提供的信号保持有效，事后不会改变。 图表上的仪表板：在图表上直接显示用户友好的实时信息面板，便于快速参考。 弹出警报：通过 MetaTrader 弹出窗口发送警报通知，提醒用户重要的交易信号。 推送通知：实时警报发送到您的移动设备，让您随时监控交易。 电子邮件警报：在关键信号事件上发送电子邮件通知，便于
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
1 (1)
指标
.....................................hi....................... ................for showing high s and low s and support and resistanses .....................we have a lot of ways............................... it can be helpful for finding trends , higher highs , higher lows , lower highs , lower lows .......................today i write on of thems.......................... ........................you can enter the number of last support and resistanses .........................and it will dra
FREE
Berg Supertrend
Mark Thimoty Evangelista
指标
BERG Supertrend Indicator  Developed by Berg Traders   New Telegram Channel for updates:  https://t.me/berg_traders Overview The Berg Supertrend indicator is a custom technical analysis tool that helps traders identify potential trend reversals and market trends based on the Average True Range (ATR) and price movements. Designed for versatility and user-friendliness, the indicator offers a range of customization options, including notification settings for desktop, email, and mobile alerts. Key
FREE
MACD Divergence Indicator MT4
Amir Atif
4 (6)
指标
MACD divergence indicator finds divergences between price chart and MACD indicator and informs you with alerts (popup, mobile notification or email). Its main use is to find trend reversals in the chart. Always use the divergence indicators with other technical assets like support resistance zones, candlestick patterns and price action to have a higher possibility to find trend reversals. Three confirmation type for MACD divergences: MACD line cross zero level Price returns to previous H/L Creat
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
指标
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Crossover MA Histogram
Mariusz Piotr Rodacki
指标
The Cossover MA Histogram indicator is a simple tool showing the trend based on crossover of moving averages. Simply specify two mobving averages and addicional parameters like MA method and Applied price. When fast MA is above slow MA the histogram is green, indicating an uptrend. When MA fast is below MA slow the histogram is red, indicating an downtrend.
FREE
CCI Trend finder
Jose Ramon Miranda Ramos
指标
CCI Trend Finder indicator with different colors at levels 0, 100 and -100. The cross is a signal for "123 Exit" as presented by MPlay and used in Woodies CCI system. This exit signal is effective especially in short-term breakout trades, because it prevents early exiting at small corrections.  This indicator is great for having it as an extra tool for your analysis.
FREE
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
指标
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
作者的更多信息
Market Structure Order Blocks and Gaps MT5
Zhen Yu Zheng
指标
本工具属于 ICT / 智能资金工具套件的一部分。它与我的其他 ICT/SMC 指标——时段 Kill Zones 和这款 Market Structure 工具——配合使用效果最佳，两者均提供 MT4 和 MT5 版本。将时段时机与市场结构结合可获得共振入场，欢迎在我的卖家主页查找完整套件。 Market Structure Pro 是一款基于 ICT 方法论的智能资金概念（SMC）指标。它自动识别市场结构和机构价位区域，并提供完整的缓冲区接口供 EA 集成。 市场结构。指标识别内部结构和摆动结构，标记结构突破（BOS）和性质转变（CHoCH），并为每种结构类型提供独立的多头和空头过滤器。它区分强弱高低点，并将等高点和等低点（EQH/EQL）标记为流动性价位。 订单块。内部订单块和摆动订单块会自动追踪缓解情况。提供两种显示模式：当前结构模式会将订单块延伸至被突破为止，固定长度模式则显示设定数量的K线。每个订单块可显示可选中线，并可应用基于 ATR 或区间的波动率过滤器。 公允价值缺口（FVG）。位移过滤器仅标记由高于平均动能的K线所形成的缺口，符合 ICT 对真实失衡的定义
FREE
Market Structure Order Blocks and Gaps MT4
Zhen Yu Zheng
指标
本工具属于 ICT / 智能资金工具套件的一部分。它与我的其他 ICT/SMC 指标——时段 Kill Zones 和这款 Market Structure 工具——配合使用效果最佳，两者均提供 MT4 和 MT5 版本。将时段时机与市场结构结合可获得共振入场，欢迎在我的卖家主页查找完整套件。 Market Structure Pro 是一款基于 ICT 方法论的智能资金概念（SMC）指标。它自动识别市场结构和机构价位区域，并提供完整的缓冲区接口供 EA 集成。 市场结构。指标识别内部结构和摆动结构，标记结构突破（BOS）和性质转变（CHoCH），并为每种结构类型提供独立的多头和空头过滤器。它区分强弱高低点，并将等高点和等低点（EQH/EQL）标记为流动性价位。 订单块。内部订单块和摆动订单块会自动追踪缓解情况。提供两种显示模式：当前结构模式会将订单块延伸至被突破为止，固定长度模式则显示设定数量的K线。每个订单块可显示可选中线，并可应用基于 ATR 或区间的波动率过滤器。 公允价值缺口（FVG）。位移过滤器仅标记由高于平均动能的K线所形成的缺口，符合 ICT 对真实失衡的定义
FREE
Triple Screen Impulse System MT4
Zhen Yu Zheng
指标
Triple Screen Impulse System 是一个主图指标，实现了 Alexander Elder 所描述的三重滤网结构：两个周期上使用 Impulse System，第三个周期上使用 Force Index。它的输出是箭头，只有当三个屏幕同时允许同一方向时才会打印。每个屏幕也可以画在图表上，这样箭头背后的状态——或者没有出现箭头的原因——是可见的，而不需要靠推测。指标不绘制任何交易价位，因为它只回答一个很窄的问题：此刻，三个屏幕是否都允许同一个方向。 第一屏是潮汐。Impulse System 运行在高于图表周期的周期上，报告三种状态之一。绿色表示指数移动平均线和 MACD 柱状图同时上升，红色表示两者同时下降，蓝色表示两者不一致。在 Elder 的原始描述中，这一屏是一个否决层：它不告诉你去交易，而是告诉你不可以往哪个方向交易。绿色潮汐排除做空，红色潮汐排除做多。 第二屏是波浪。Force Index 运行在中间周期上，定位逆潮汐的回调。在绿色潮汐中，Force Index 转为负值标记出顺势入场之前的逆势回调；红色潮汐中条件镜像。这一屏负责装填，本身不产生箭头
Triple Screen Impulse System MT5
Zhen Yu Zheng
指标
Triple Screen Impulse System 是一个主图指标，实现了 Alexander Elder 所描述的三重滤网结构：两个周期上使用 Impulse System，第三个周期上使用 Force Index。它的输出是箭头，只有当三个屏幕同时允许同一方向时才会打印。每个屏幕也可以画在图表上，这样箭头背后的状态——或者没有出现箭头的原因——是可见的，而不需要靠推测。指标不绘制任何交易价位，因为它只回答一个很窄的问题：此刻，三个屏幕是否都允许同一个方向。 第一屏是潮汐。Impulse System 运行在高于图表周期的周期上，报告三种状态之一。绿色表示指数移动平均线和 MACD 柱状图同时上升，红色表示两者同时下降，蓝色表示两者不一致。在 Elder 的原始描述中，这一屏是一个否决层：它不告诉你去交易，而是告诉你不可以往哪个方向交易。绿色潮汐排除做空，红色潮汐排除做多。 第二屏是波浪。Force Index 运行在中间周期上，定位逆潮汐的回调。在绿色潮汐中，Force Index 转为负值标记出顺势入场之前的逆势回调；红色潮汐中条件镜像。这一屏负责装填，本身不产生箭头
Divergence Scanner Multi Oscillator MT5
Zhen Yu Zheng
指标
Divergence Scanner Multi Oscillator 同时在十个振荡器上搜索常规背离（regular divergence）和隐藏背离（hidden divergence），并标记出多个振荡器同时出现背离的K线。您无需在多个窗口中分别观察 RSI、MACD 和 Stochastic，本指标会在每根K线上扫描全部振荡器，并在图表上标注出现背离的振荡器名称，让共振情况一目了然。 扫描范围涵盖 MACD、MACD Histogram、RSI、Stochastic、CCI、Momentum、OBV、VWMACD、CMF（Chaikin Money Flow）和 MFI（Money Flow Index），还可读取您自选的外部自定义指标。每个振荡器都有独立开关，因此您可以只保留自己实际使用的那些。可搜索常规背离、隐藏背离或两者，而 Minimum Indicators in Agreement（最少共振指标数）参数会要求同一根K线上有设定数量的振荡器同时背离才绘制，从而过滤掉孤立信号。 背离以已确认的枢轴高低点（pivot high/low）为锚点。Pivot Perio
FREE
Market Structure Break and Order Block Indicator
Zhen Yu Zheng
5 (1)
指标
Market Structure and Order Block Pro This indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 4 designed to visualize price action patterns based on institutional trading methodologies. It provides automated mapping of market structure, supply/demand zones, and liquidity levels, featuring a comprehensive buffer system for EA integration. Core Functionalities Market Structure Detection: Identifies Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHoCH) on both internal and swing levels. Order
FREE
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
5 (3)
指标
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
FREE
Market Volume Profile Modes MT4
Zhen Yu Zheng
指标
Market Volume Profile Modes MT4 是一款分析型指标，直接在图表上显示成交量在各价格水平上的分布。对于选定的价格区间，它将纵向价格范围划分为可配置的若干行，把 tick 成交量累加到每一行，再以横向柱状图呈现结果。每一行会根据对应K线收阳还是收阴，拆分为多头部分和空头部分，从而分别显示各价位上买方与卖方的活动占比。 该指标通过单个输入参数提供八种计算模式。固定范围模式会在图表上添加一个可点击的按钮，用于创建可拖动的矩形，你移动或调整方框大小后，指标会针对其覆盖的K线重新计算分布，便于研究某一段特定的波段或盘整。可见范围模式根据图表窗口中当前显示的K线构建分布，并在你滚动或缩放时更新。其余模式会按周期自动为每个周期绘制一份分布：日内（Session）、周、月、小时、四小时，以及按你指定的固定K线数量分组的自定义模式。最大分布数量参数限制绘制多少个近期周期，可选的分隔线用于标示一个周期与下一个周期的交界处。 指标从累积分布中推导出三条参考水平线。控制点（POC）标示成交量最高的价格行。价值区上沿（VAH）与价值区下沿（VAL）界定中间那一段合计占总成交量指定百分
FREE
ICT Session Kill Zones with Alerts MT5
Zhen Yu Zheng
指标
本指标在图表上绘制可配置的交易时段方框，将每个时段的最高价和最低价向前延伸为水平价位，并可在价格回到这些价位时发出提醒。时段开始时间通过经纪商服务器时间相对纽约时间的偏移设定，因此无论您的经纪商处于哪个时区，方框都能正确对齐。 指标绘制五个独立时段——亚洲、伦敦、NY AM、NY Lunch 和 NY PM，每个时段都有各自的启用开关、开始时间、持续时长和颜色，可显示为填充方框或仅边框。每个已完成时段的最高价和最低价会向前投射为水平价位，当价格穿越这些延伸线时，对应的线会自动结束，线条样式和宽度均可调节。此外还提供两条参考线：一条亚洲收盘线，将亚洲时段的中间价延伸至整个交易日；以及每个时段方框可选的中线。 当价格触及某个时段的高点或低点时，指标可发出提醒。提醒在每根K线仅触发一次，以避免在同一根K线上重复触发，并支持弹窗、声音、邮件和推送通知，各项均可独立开启或关闭。 配置时先从 ServerMinusNY 参数入手，它是您经纪商服务器时间减去纽约时间的小时数，应在其他设置之前先行设定。NumberOfDays 控制显示过去多少天的时段，而每个时段都带有各自的启用、开始时间、持
FREE
Swap Scanner Pro MT5
Zhen Yu Zheng
指标
Swap Scanner 是一个信息面板，读取经纪商公布的隔夜利息（swap）数值，并将其转换为可跨品种比较的形式。面板不仅显示原始 swap 数值，还会将每个数值换算为账户存款货币，按一手的名义价值年化，并与同一品种的已实现波动率和日线趋势方向并列显示。面板不开仓、不修改、不平仓，也不产生交易信号。 swap 数值会因品种不同而以不同单位公布：点数、基础货币、保证金货币、存款货币、年化利率百分比，或持仓重开时附加的点数。Swap Scanner 读取终端为每个品种报告的计息模式，将各种模式统一归结为以账户货币表示的单一数值，使不同行的数值可以直接相互对照。换算基于 tick 价值与合约大小推导，因此对带有经纪商前缀或后缀的品种同样适用。 面板列说明 - SYMBOL：经纪商提供的品种名称。 - SWAP L 与 SWAP S：多头与空头持仓的每日 swap，已换算为存款货币，并按输入参数中设定的手数缩放。正值为收取，负值为支出。 - DIR：swap 数值较高的一侧。当两侧均为负值时显示短横线。 - CARRY%/y：DIR 一侧的 swap 年化后，表示为一手名义价值的百分
FREE
ICT Session Kill Zones with Alerts MT4
Zhen Yu Zheng
指标
本指标在图表上绘制可配置的交易时段方框，将每个时段的最高价和最低价向前延伸为水平价位，并可在价格回到这些价位时发出提醒。时段开始时间通过经纪商服务器时间相对纽约时间的偏移设定，因此无论您的经纪商处于哪个时区，方框都能正确对齐。 指标绘制五个独立时段——亚洲、伦敦、NY AM、NY Lunch 和 NY PM，每个时段都有各自的启用开关、开始时间、持续时长和颜色，可显示为填充方框或仅边框。每个已完成时段的最高价和最低价会向前投射为水平价位，当价格穿越这些延伸线时，对应的线会自动结束，线条样式和宽度均可调节。此外还提供两条参考线：一条亚洲收盘线，将亚洲时段的中间价延伸至整个交易日；以及每个时段方框可选的中线。 当价格触及某个时段的高点或低点时，指标可发出提醒。提醒在每根K线仅触发一次，以避免在同一根K线上重复触发，并支持弹窗、声音、邮件和推送通知，各项均可独立开启或关闭。 配置时先从 ServerMinusNY 参数入手，它是您经纪商服务器时间减去纽约时间的小时数，应在其他设置之前先行设定。NumberOfDays 控制显示过去多少天的时段，而每个时段都带有各自的启用、开始时间、持
FREE
Impulse System MTF
Zhen Yu Zheng
指标
Impulse System MTF 按照 Alexander Elder 描述的 Impulse System 为图表上的K线着色，并且可以取用更高周期的着色结果，而不局限于你正在看的这个周期。Impulse System 结合了一个趋势度量和一个动量度量：收盘价的指数移动平均线，以及 MACD 的柱状图。两者同时上升时K线为绿色，两者同时下降时为红色，两者不一致时为蓝色。 这三种状态的用处，在于 Elder 赋予它们的职责。Impulse System 是一个否决系统，而不是信号发生器。绿色不代表买入，它代表在多头同时掌握趋势和动量期间禁止做空。红色不代表卖出，它代表禁止做多。蓝色代表任何一方都没有控制权、两个方向都被允许，而这在实际盘面上正是趋势结束和开始的位置。按这种方式理解，这套着色是一层叠加在你现有入场方法之上的过滤器，而不是对它的替代。 本指标有两种运行模式，并根据你选择的周期自动切换。当所选周期与图表周期相同时，它就地为图表本身的K线重新着色。当你选择更高的周期时，它会把那个周期的K线作为叠加层画在当前图表上，因此你在五分钟或十五分钟图上操作时，日线或四小时的结构
FREE
Force Index MTF MT4
Zhen Yu Zheng
指标
Force Index MTF 是经典力度指数（Force Index）振荡器的进阶实现，增强了多周期（MTF, Multi-Timeframe）能力。它通过计算价格变动与成交量的乘积，量化市场波动背后的原始力量，帮助交易者区分显著的趋势延续与轻微的回调。 作为一款动量-成交量振荡器，Force Index 衡量买方和卖方的力量。正值表示买盘压力占主导（吸筹/accumulation），负值表示卖盘压力占主导（派发/distribution），而零轴穿越则预示市场控制权可能发生转变——常被用于识别回调的结束。 本指标包含一个独立的 MTF 引擎，让您无需切换窗口，即可在当前图表上直接监控任意更高周期（HTF）的 Force Index 数据。它提供双模式灵敏度：短周期（例如 2）高度灵敏，适合在日内交易中捕捉短期回调；标准周期（例如 13）数据更平滑，针对波段趋势和结构转变进行了优化。彩色编码的柱状图让市场压力一目了然，优化的输出缓冲区（output buffers）使本指标可与智能交易系统（Expert Advisor / EA）连接。 在实际使用中，本指标可作为趋势跟随过滤
FREE
Swap Scanner Pro MT4
Zhen Yu Zheng
指标
Swap Scanner 是一个信息面板，读取经纪商公布的隔夜利息（swap）数值，并将其转换为可跨品种比较的形式。面板不仅显示原始 swap 数值，还会将每个数值换算为账户存款货币，按一手的名义价值年化，并与同一品种的已实现波动率和日线趋势方向并列显示。面板不开仓、不修改、不平仓，也不产生交易信号。 swap 数值会因品种不同而以不同单位公布：点数、基础货币、保证金货币、存款货币、年化利率百分比，或持仓重开时附加的点数。Swap Scanner 读取终端为每个品种报告的计息模式，将各种模式统一归结为以账户货币表示的单一数值，使不同行的数值可以直接相互对照。换算基于 tick 价值与合约大小推导，因此对带有经纪商前缀或后缀的品种同样适用。 面板列说明 - SYMBOL：经纪商提供的品种名称。 - SWAP L 与 SWAP S：多头与空头持仓的每日 swap，已换算为存款货币，并按输入参数中设定的手数缩放。正值为收取，负值为支出。 - DIR：swap 数值较高的一侧。当两侧均为负值时显示短横线。 - CARRY%/y：DIR 一侧的 swap 年化后，表示为一手名义价值的百分
FREE
Impulse System MTF MT4
Zhen Yu Zheng
指标
Impulse System MTF 按照 Alexander Elder 描述的 Impulse System 为图表上的K线着色，并且可以取用更高周期的着色结果，而不局限于你正在看的这个周期。Impulse System 结合了一个趋势度量和一个动量度量：收盘价的指数移动平均线，以及 MACD 的柱状图。两者同时上升时K线为绿色，两者同时下降时为红色，两者不一致时为蓝色。 这三种状态的用处，在于 Elder 赋予它们的职责。Impulse System 是一个否决系统，而不是信号发生器。绿色不代表买入，它代表在多头同时掌握趋势和动量期间禁止做空。红色不代表卖出，它代表禁止做多。蓝色代表任何一方都没有控制权、两个方向都被允许，而这在实际盘面上正是趋势结束和开始的位置。按这种方式理解，这套着色是一层叠加在你现有入场方法之上的过滤器，而不是对它的替代。 本指标有两种运行模式，并根据你选择的周期自动切换。当所选周期与图表周期相同时，它就地为图表本身的K线重新着色。当你选择更高的周期时，它会把那个周期的K线作为叠加层画在当前图表上，因此你在五分钟或十五分钟图上操作时，日线或四小时的结构
FREE
Force Index MTF
Zhen Yu Zheng
指标
Force Index MTF 是经典力度指数（Force Index）振荡器的进阶实现，增强了多周期（MTF, Multi-Timeframe）能力。它通过计算价格变动与成交量的乘积，量化市场波动背后的原始力量，帮助交易者区分显著的趋势延续与轻微的回调。 作为一款动量-成交量振荡器，Force Index 衡量买方和卖方的力量。正值表示买盘压力占主导（吸筹/accumulation），负值表示卖盘压力占主导（派发/distribution），而零轴穿越则预示市场控制权可能发生转变——常被用于识别回调的结束。 本指标包含一个独立的 MTF 引擎，让您无需切换窗口，即可在当前图表上直接监控任意更高周期（HTF）的 Force Index 数据。它提供双模式灵敏度：短周期（例如 2）高度灵敏，适合在日内交易中捕捉短期回调；标准周期（例如 13）数据更平滑，针对波段趋势和结构转变进行了优化。彩色编码的柱状图让市场压力一目了然，优化的输出缓冲区（output buffers）使本指标可与智能交易系统（Expert Advisor / EA）连接。 在实际使用中，本指标可作为趋势跟随过滤
FREE
Enhanced MACD Pro
Zhen Yu Zheng
指标
Enhanced MACD MT4 – Advanced Momentum and Trend Oscillator The Enhanced MACD MT4 is a versatile technical analysis tool that builds upon the classic Moving Average Convergence Divergence framework. It provides a refined 4-color histogram system and a comprehensive notification engine, designed to visualize momentum shifts and trend reversals with high precision. Functional Overview This implementation focuses on providing a clear visual representation of market dynamics through three primary com
FREE
Semi automatic trading and tester
Zhen Yu Zheng
5 (1)
实用工具
This trading system requires the user to manually add Fibonacci, trend lines, horizontal lines, channel to perform semi-automatic or manual trading. The trading system can also be used in the tester. Trading panel provides: spread information margin information free marging Information The swap information to order for lots (requires your dealer support)
Correlation Exposure Matrix MT4
Zhen Yu Zheng
指标
三单同时开，三单同时亏。这通常不是运气差。 如果你开的几个品种平时就是一起涨、一起跌，那它们本来就会一起亏。看上去是分散了风险，实际上是同一笔交易下了三次。 分散的意义在于：一个亏的时候，另一个有机会赚。品种如果同向，这个机会根本不存在。 这个面板做一件事：把你现在开着的单子，算成几笔真正不同的交易。 EFFECTIVE POSITIONS      1.2 of 3 开了 3 单，实际只相当于 1.2 单。另外那 1.8 单没有分散任何东西，只是把仓位加大了。 什么时候用 下单前：想再加一单，先看该挑哪个品种，才算真的多了一笔交易。 持仓中：看看手上这几单是不是同一个风险，要不要减一减。 复盘时：这次为什么亏得比预想的多，答案常常在这里。 一个完整的例子 假设你买了 GBPUSD，现在想再开一单。 面板的 RISK BLOCKS 区把品种分了组： B1            USDCHF   same        USDCAD   opposite    GBPUSD XAUUSD EURUSD AUDUSD NZDUSD independent   USD
Correlation Exposure Matrix MT5
Zhen Yu Zheng
指标
三单同时开，三单同时亏。这通常不是运气差。 如果你开的几个品种平时就是一起涨、一起跌，那它们本来就会一起亏。看上去是分散了风险，实际上是同一笔交易下了三次。 分散的意义在于：一个亏的时候，另一个有机会赚。品种如果同向，这个机会根本不存在。 这个面板做一件事：把你现在开着的单子，算成几笔真正不同的交易。 EFFECTIVE POSITIONS      1.2 of 3 开了 3 单，实际只相当于 1.2 单。另外那 1.8 单没有分散任何东西，只是把仓位加大了。 什么时候用 下单前：想再加一单，先看该挑哪个品种，才算真的多了一笔交易。 持仓中：看看手上这几单是不是同一个风险，要不要减一减。 复盘时：这次为什么亏得比预想的多，答案常常在这里。 一个完整的例子 假设你买了 GBPUSD，现在想再开一单。 面板的 RISK BLOCKS 区把品种分了组： B1            USDCHF   same        USDCAD   opposite    GBPUSD XAUUSD EURUSD AUDUSD NZDUSD independent   USD
筛选:
无评论
回复评论