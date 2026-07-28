Triple Screen Impulse System MT5

Triple Screen Impulse System 是一个主图指标，实现了 Alexander Elder 所描述的三重滤网结构：两个周期上使用 Impulse System，第三个周期上使用 Force Index。它的输出是箭头，只有当三个屏幕同时允许同一方向时才会打印。每个屏幕也可以画在图表上，这样箭头背后的状态——或者没有出现箭头的原因——是可见的，而不需要靠推测。指标不绘制任何交易价位，因为它只回答一个很窄的问题：此刻，三个屏幕是否都允许同一个方向。





第一屏是潮汐。Impulse System 运行在高于图表周期的周期上，报告三种状态之一。绿色表示指数移动平均线和 MACD 柱状图同时上升，红色表示两者同时下降，蓝色表示两者不一致。在 Elder 的原始描述中，这一屏是一个否决层：它不告诉你去交易，而是告诉你不可以往哪个方向交易。绿色潮汐排除做空，红色潮汐排除做多。





第二屏是波浪。Force Index 运行在中间周期上，定位逆潮汐的回调。在绿色潮汐中，Force Index 转为负值标记出顺势入场之前的逆势回调；红色潮汐中条件镜像。这一屏负责装填，本身不产生箭头。





第三屏是图表周期。装填完成后，当前周期上的 Impulse System 转向潮汐方向时打印箭头。因此箭头是一个陈述：潮汐、波浪与当前周期已经对齐，且全部在已收盘的 K 线上判定。





每个屏幕都有自己的显示层和开关。潮汐以彩色轮廓叠加在价格之上，每根高周期柱一个。波浪以 Force Index 带状显示在图表窗口底部，每根 K 线一根柱，并带零轴。当前周期以重新着色的 K 线呈现。一个小面板为每层提供一个按钮，可以拖到图表上任意位置，也可以完全关闭、只留下箭头。这些显示层只负责绘制：它们不改变箭头，也不改变箭头所依据的周期。它们的用途是诊断——当预期出现箭头却没有出现时，可以立刻看出是哪一屏没有放行。





箭头不是开仓指令，本指标也不计算入场价、止损位或目标位。按照 Elder 本人的框架，箭头的作用是缩小范围：如果在此处附近入场，三个屏幕一致认为应该是多单或空单，而相反方向当前被排除。是否入场、订单放在哪里、止损放在哪里、仓位多大，完全仍是交易者自己的决定。箭头分两种形态——当潮汐颜色已经持续了趋势确认参数所设定的已收盘高周期柱数时为彩色箭头；若信号早于该时点触发，说明高周期趋势尚且年轻，则为灰色箭头。将该参数设为零可关闭这一区分。





所有阶段都在已收盘的 K 线上判定。第 0 根 K 线仍在形成中，其 Impulse 颜色在收盘前可能反复变化，因此从不使用。跨周期取值一律解析到"在信号产生的那一刻已经收盘"的最新那根柱，因此历史上显示的箭头对应指标在实时状态下本来会产生的结果，而不是用事后才到达的信息重构出来的。





Force Index 遵循 Elder 本人的定义：收盘价的变化量乘以该柱成交量，之后再用指数移动平均平滑。这与终端内置的 Force Index 不同，后者先平滑价格再作差。这个差别对本方法尤其重要，因为第二屏依赖数值在回调期间穿越零轴，而内置版本基本上不会穿越。





周期的选择遵循 Elder 的结构。先确定入场周期，因为那就是你正在使用的图表；将波浪周期设为入场周期的四到五倍，再将潮汐周期设为波浪周期的四到五倍。在五分钟图上，这对应二十或二十五分钟的波浪和一到两小时的潮汐。每个屏幕的周期都独立于图表周期设定，且可选列表不限于终端提供的周期——平台没有的周期由一分钟序列构建，因此不必更换你正在使用的图表就能用上经典的 Elder 比例。如果三个周期没有递增，指标会从入场周期向上重建这个阶梯，并把所做的处理写入日志，而不是悄悄地运行三个已经塌缩成一个的屏幕。





构成这三屏的两个组件也作为免费指标单独发布，名称为 Impulse System MTF 与 Force Index MTF。希望在独立副窗口中查看 Force Index，或者希望先单独研究每一屏行为的交易者，可以搜索这两个名称下载。它们的多周期选择只覆盖平台提供的标准周期表，因此本指标构建的中间周期在其中不可用；但它们的读数现在与本指标逐根一致，因此可以方便地用来核对这里各屏所报告的内容。





其余参数包括 Impulse 与 Force Index 的长度、装填后可保持多少根图表 K 线才过期、入场时刻潮汐是否必须仍然一致、只做多或只做空的过滤、使用多少根历史 K 线，以及箭头和各显示层的外观。有一个选项将每段连续同色潮汐限制为只保留一个箭头。提醒可以通过终端弹窗、声音、邮件或推送发送。箭头缓冲区已开放，EA 可以直接读取信号。





这个方法需要留意成本。因为箭头标记的是方向而不是价格，到合理止损的距离由信号周围的市场结构决定，而在非常短的周期上点差可能占据这个距离的很大一部分。先从较高周期入手是合理的起步方式。





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