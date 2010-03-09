Force Index MTF MT4

Force Index MTF 是经典力度指数（Force Index）振荡器的进阶实现，增强了多周期（MTF, Multi-Timeframe）能力。它通过计算价格变动与成交量的乘积，量化市场波动背后的原始力量，帮助交易者区分显著的趋势延续与轻微的回调。





作为一款动量-成交量振荡器，Force Index 衡量买方和卖方的力量。正值表示买盘压力占主导（吸筹/accumulation），负值表示卖盘压力占主导（派发/distribution），而零轴穿越则预示市场控制权可能发生转变——常被用于识别回调的结束。





本指标包含一个独立的 MTF 引擎，让您无需切换窗口，即可在当前图表上直接监控任意更高周期（HTF）的 Force Index 数据。它提供双模式灵敏度：短周期（例如 2）高度灵敏，适合在日内交易中捕捉短期回调；标准周期（例如 13）数据更平滑，针对波段趋势和结构转变进行了优化。彩色编码的柱状图让市场压力一目了然，优化的输出缓冲区（output buffers）使本指标可与智能交易系统（Expert Advisor / EA）连接。





在实际使用中，本指标可作为趋势跟随过滤器在分层结构中运作：用更高周期确定市场主导偏向，用 Force Index MTF 识别中期价格何时逆主趋势回落（例如上涨趋势中跌破零轴），并在 Force Index 回到主趋势方向时把握入场时机。





本指标经过编码优化，在计算多个周期时可将 CPU 占用降至最低，并支持在零轴穿越或触及特定阈值时发出弹窗、声音、邮件和推送通知。其界面样式可调，以匹配任何图表模板。它兼容所有流动性充足的品种，包括 XAUUSD、外汇（Forex）和指数，并需要每个所选周期的历史数据以确保 MTF 渲染的准确性。





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