TerminalBridge Account Analytics
- 指标
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- 版本: 1.1
- 更新: 26 七月 2026
TerminalBridge Account Analytics 是一款直接顯示於圖表上的 MetaTrader 5 帳戶統計指標。
它可將已平倉的交易活動整理為日、週、月、季度及年度檢視。全帳戶統計預設包含所有交易品種。
主要功能
- 顯示即時浮動盈虧
- 記錄每日最大浮動虧損
- 顯示浮虧百分比、發生時間及資料狀態
- 提供今日、全部、最近 1 個月、最近 3 個月及自訂歷史範圍
- 內建月曆，可用於選擇自訂日期
- 可依交易品種、Magic Number 及成交註解進行篩選
- 統計總手數、最小與最大交易手數、交易次數及淨盈虧
- 統計入金、出金及帳戶餘額
- 支援較長交易歷史的分頁瀏覽
- 採用固定且可直接使用的面板配置，不提供可調整的 Inputs 參數
- 不會開倉、修改或平倉任何交易
風險記錄
記錄器會在收到新 Tick 時，以及透過毫秒計時器，持續取樣帳戶餘額與權益。當偵測到新的每日最低浮動盈虧時，紀錄會立即儲存。
若要持續記錄浮動虧損，指標與交易終端必須保持運行。對於安裝指標之前、終端關閉期間或連線中斷期間的浮動虧損，無法事後重建。
資料品質會顯示為完整（Complete）、部分（Partial）或連線中斷（Disconnected）。
使用方式
將一個指標實例掛載至任一圖表，並保持交易終端運行。每個交易帳戶只需使用一個記錄器實例。
效能說明
首次掛載指標或選擇較長的歷史範圍時，MetaTrader 5 在建立歷史快取期間可能暫時使用較多記憶體。初始化完成後，記憶體用量通常會下降，並在正常運行期間保持穩定。