Impulse System MTF MT4

Impulse System MTF 按照 Alexander Elder 描述的 Impulse System 为图表上的K线着色，并且可以取用更高周期的着色结果，而不局限于你正在看的这个周期。Impulse System 结合了一个趋势度量和一个动量度量：收盘价的指数移动平均线，以及 MACD 的柱状图。两者同时上升时K线为绿色，两者同时下降时为红色，两者不一致时为蓝色。





这三种状态的用处，在于 Elder 赋予它们的职责。Impulse System 是一个否决系统，而不是信号发生器。绿色不代表买入，它代表在多头同时掌握趋势和动量期间禁止做空。红色不代表卖出，它代表禁止做多。蓝色代表任何一方都没有控制权、两个方向都被允许，而这在实际盘面上正是趋势结束和开始的位置。按这种方式理解，这套着色是一层叠加在你现有入场方法之上的过滤器，而不是对它的替代。





本指标有两种运行模式，并根据你选择的周期自动切换。当所选周期与图表周期相同时，它就地为图表本身的K线重新着色。当你选择更高的周期时，它会把那个周期的K线作为叠加层画在当前图表上，因此你在五分钟或十五分钟图上操作时，日线或四小时的结构仍然可见。可选的周期列表就是你所用平台提供的那一份，通过一个下拉菜单完成选择。





一种常见的用法是：把周期设得高于当前图表，把那个颜色当作你被允许交易的方向，然后等待图表本身的价格行为逆着它回调，再在动量转回高周期方向时寻找入场。这个流程在本指标中没有任何一步是自动完成的。指标只陈述三种颜色，决定是否动手、入场价格、止损位置和仓位大小都留给你。





提醒只在颜色发生转变时触发。所谓转变，是指最后一根已收盘K线变成了某个颜色，而它前面那根是另一个颜色，因此连续十根绿色K线只会在第一根上提醒一次，此后保持安静。提醒可以限定为只提示红色、只提示绿色、只提示蓝色，或者红色与绿色一并提示，并以终端弹窗、声音、邮件或手机推送的方式送达。选择了更高周期时，检查跟随那个周期的K线进行，因此一次高周期颜色变化只产生一次提醒，而不是当前图表每根K线都提醒一次。





提醒基于已收盘K线评估，这一点值得明说。正在形成的那根K线没有最终颜色：它的移动平均线和 MACD 柱状图都随每个报价变动，所以颜色在收盘之前可能改变好几次。本指标从不对这根K线发出提醒。它仍然会为这根K线着色，让你看到当前状态，但那里显示的颜色在收盘之前只是暂定的。





其余设置涵盖移动平均线长度，MACD 的快线、慢线和信号线长度，为多少根历史K线着色，以及K线的外观。实体宽度默认跟随图表的缩放级别，因此放大缩小时K线能保持比例，也可以改为固定为指定宽度。角落里有一个可选的标签，显示当前显示的是哪个周期，并采用当前状态的颜色。





Impulse System 是三重滤网方法中的第一重，在该方法中由更高周期设定被允许的方向，再由更快周期上的振荡器负责择时。Elder 与之搭配的振荡器是 Force Index，它以 Force Index MTF 为名单独发布为免费指标。





本指标在 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 上都发布了版本。MetaTrader 5 版本提供该平台自带的更长的周期列表。





免责声明：这是一款分析工具。它不开仓、不改单、不平仓，也不对未来价格做出任何预测。请在模拟账户上测试，自行判断该方法是否适合你的品种和周期，并自行管理风险。本产品是对一种公开发表的方法的独立实现，与该方法的作者没有任何关联，未获其授权，也未获其背书。





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