XAU Bar Break
- 专家
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- 版本: 3.6
- 激活: 20
📈 H1 时间框架的K线突破：简单有效
XAU Bar Break 是一款专为黄金（XAUUSD）在 H1 时间框架上设计的全自动智能交易系统（EA）。策略基于当前K线实体大小与前一根K线的比较：当当前K线实体尺寸超过前一根K线指定的Inp_ExpansionRatio 倍数时（默认 1.1），即生成入场信号。这种方法有效过滤了更低时间框架常见的市场噪音和虚假突破。
✅ 推荐时间框架：H1。更低的时间框架会产生过多噪音并增加虚假信号。
🔥 核心特点
|特点
|说明
|交易品种
|XAUUSD（黄金）
|时间框架
|H1（最优）
|信号逻辑
|当前K线尺寸 vs 前一根K线尺寸 + 扩张比率
|风险管理
|完全控制：最大手数限制、移动止损、动态止损
|透明性
|没有“黑匣子”——所有参数均可配置
|2025–2026 回测
|XAUUSD 上 2.5 倍 账户增长
⚙️ 策略如何工作
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EA 分析每一根完成的 H1 K线实体尺寸。
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如果当前K线尺寸超过前一根K线设定的 Inp_ExpansionRatio 倍数（例如 1.1 → 大 10%），则沿着突破方向开仓。
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持仓管理采用移动止损、动态止盈以及每日利润目标。
🛡️ 全面的风险控制
// ======= 信号设置 ======= Inp_ExpansionRatio = 1.1; // K线扩张比率 Inp_UseHighLowSignal = true; // 出现相反信号时平仓 Inp_InvertSignal = false; // 信号反转（买 <-> 卖） // ======= 风险管理 ======= Inp_BaseLot = 0.01; // 基础手数 Inp_MaxLotLimit = 0.2; // 最大手数（达到后恢复基础手数） Inp_TargetMovePercent = 15.0; // 回撤恢复目标百分比（数值越小越激进） Inp_DailyTargetProfitUSD = 10.0; // 期望的每日利润（在 13:00 增加） Inp_DailyResetHour = 13; // 每日目标重置时间 // ======= 手动止损 ======= Inp_UseDynamicStop = true; // 动态止损（设在K线另一侧） Inp_FixedStopLossPoints = 50; // 固定止损点数（动态关闭时使用） Inp_RiskRewardRatio = 2.0; // 每笔交易的风险回报比 // ======= 移动止损 ======= Inp_UseTrailing = true; // 启用移动止损 Inp_TrailingStart = 150; // 移动止损激活点数 Inp_TrailingStep = 50; // 移动步长 // ======= 其他设置 ======= Inp_MagicNumber = 202413; // EA 识别码 Inp_Slippage = 20; // 允许的滑点
📊 回测结果（2025–2026）
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品种： XAUUSD，H1
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初始资金： $1000
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最终资金： $2500
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收益： +150%
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最大回撤： 通过风险管理设置控制
过去的表现不能保证未来的收益。实盘交易前建议在模拟账户上测试。
🎯 为什么选择 XAU Bar Break？
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📐 清晰的入场规则 – 仅基于K线扩张，无复杂指标。
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🔄 适应性 – 扩张比率可根据不同波动性调整。
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🧠 智能风险管理 – 动态止损、移动止损、每日目标。
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🧪 完全透明 – 所有参数开放优化。
⚠️ 重要提示
在真实账户使用前，请务必：
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在 MQL5 策略测试器 中使用历史数据测试 EA。
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评估 最大回撤 和所需的 初始资金。
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根据您的交易风格和风险承受能力调整风险管理设置。
开始系统性地交易黄金突破。立即安装 XAU Bar Break！