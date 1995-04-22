XAU channel breakout
- 专家
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- 版本: 4.0
- 更新: 1 八月 2026
- 激活: 20
「我介绍一套基于通道突破原理工作的交易系统（价格不可能一直停留在同一区间内）。请选择波动性更高的交易对，如XAU。该策略已在2024年至2026年期间对XAU进行了测试，存款增长了1400倍。
Initial lot = 0.01；（最小初始手数）
Maximum lot = 0.5；（最大手数，达到后将重置为初始手数）
Channel width = 0.02；（等待突破的通道宽度，以价格的百分比计，建议不要设得太大，而是尽可能小）
Target profit = 0.1；（每笔交易的预期利润，以账户余额的百分比计）
Distance for recovery = 1.5；（价格走过该距离后获取利润的距离，以价格的百分比计，建议设为 > 0.5）
Trailing stop = 0.01；（移动止损，以价格的百分比计）
Use Take Profit = true；（使用止盈）
Reset loss when max lot reached = true；（达到最大手数时重置为初始仓位，建议保持 = true；）
Magic number = 123456；
Maximum slippage in points = 30；（滑点）
// 风险管理参数（测试中使用的推荐值）
Use money management = true；
Maximum margin usage = 15.0；（%）
Maximum allowed drawdown = 20.0；（%）
// 显示参数
Upper channel line color = clrBlue；（价格通道上轨颜色）
Lower channel line color = clrRed；（价格通道下轨颜色）
Line width = 1；
Line style = 0；
重要提示：在将其应用于真实账户并计算您的风险时，请务必注意这些测试中的最大回撤和初始入金。
祝交易顺利。」