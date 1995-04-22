XAU channel breakout

The advisor trades at the highs and lows of bars. It buys on a decline and sells on a rise. The advisor has a system for adding to a position (Martingale, default 5, adjustable); the additional lot is calculated based on recovering at a distance of InpRecoveryDistance, which significantly increases profitability but also places a load on the deposit. The advisor performs better in a flat market and with smooth movements, and worse in sharp, prolonged trends. There is a trend filter function InpU