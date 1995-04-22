Professional Scalper AI
- 专家
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- 版本: 4.3
- 激活: 10
Professional Scalper AI
Professional Scalper AI 是一款专为 XAUUSD（黄金） 交易开发的高级 MetaTrader 5（MT5）智能交易系统（Expert Advisor）。该系统采用智能市场分析和多层信号过滤技术，能够识别高概率交易机会，同时严格执行风险管理策略。
该 EA 具备高速订单执行能力、精准入场逻辑以及对市场变化的自适应能力，旨在实现稳定的交易表现、较低的回撤以及高效的资金管理。整个交易过程完全自动化，无需人工干预。
主要功能
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人工智能交易算法
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专为 XAUUSD（黄金）优化
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高速短线交易策略（Scalping）
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高精度入场信号
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高级风险管理系统
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低回撤设计
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智能市场过滤
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全自动交易
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完全兼容 MetaTrader 5
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针对 ECN 和 Raw Spread 账户优化
推荐交易设置
|账户资金
|推荐手数
|推荐杠杆
|$100 – $300
|0.01
|1:500 或更高
|$300 – $1,000
|0.02 – 0.05
|1:500 或更高
|$1,000 – $3,000
|0.05 – 0.10
|1:500 或更高
|$3,000 – $10,000
|0.10 – 0.30
|1:500 或更高
|$10,000+
|0.30 以上（根据风险偏好）
|1:500 或更高
推荐运行环境
|项目
|推荐配置
|交易品种
|XAUUSD（黄金）
|平台
|MetaTrader 5
|时间周期
|M1
|账户类型
|ECN 或 Raw Spread
|交易方式
|全自动剥头皮交易（Scalping）
|执行环境
|低延迟服务器（Low Latency）
风险声明
杠杆交易具有较高风险，并不适合所有投资者。历史业绩并不代表未来收益。在真实账户使用本 EA 之前，建议先在模拟账户进行充分测试，并始终遵循合理的资金与风险管理原则。