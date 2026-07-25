Apex Scalper MT5

Apex Scalper MT5 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的专业突破交易智能交易系统（EA），旨在以高精度和高速执行捕捉高概率市场机会。

该 EA 采用智能双挂单策略，自动放置 Buy Stop（买入止损挂单）和 Sell Stop（卖出止损挂单），在价格突破关键位置时快速入场。

内置布林带（Bollinger Bands）和 ATR 波动率过滤器，可识别最佳交易环境，有效过滤低质量交易信号。

交易时段过滤功能允许用户仅在指定的市场时段运行 EA，从而提高交易效率和稳定性。

智能挂单管理系统会在确认突破后自动删除相反方向的挂单，降低不必要的市场风险。

多级 Break Even（保本止损）系统会随着盈利增加逐步移动止损位置，帮助锁定已获得的利润。

可选的移动止损（Trailing Stop）功能能够持续跟随盈利交易，尽可能扩大收益空间。

完善的风险管理系统包括止损、止盈、手数验证、保证金检查以及经纪商 Stop Level 保护，确保交易更加安全可靠。

EA 完全兼容 4 位和 5 位报价经纪商，并支持 MetaTrader 5 平台上的所有可交易品种。

经过优化的交易执行机制能够在不同市场环境下保持快速、稳定和可靠的运行表现。

所有交易均使用独立的 Magic Number 管理，可与其他 EA 同时运行而互不干扰。

丰富的参数设置使 Apex Scalper MT5 既适合稳健型交易者，也适合追求更高收益的积极型交易者。

无论是外汇、黄金还是其他金融产品，Apex Scalper MT5 都能快速识别市场动能并精准捕捉突破机会。

Apex Scalper MT5 将智能自动化、先进的风险控制和专业突破交易策略完美结合，为交易者提供高效稳定的自动交易体验。

Apex Scalper MT5 —— 为追求速度、精准与稳定的专业交易者打造的智能突破交易解决方案。


推荐产品
Blackout v1
Jose Ramon Rosaenz Carmona
专家
BLACKOUT Expert Advisor is built on an innovative trading strategy that combines multiple technical indicators to identify high-probability entry points in the market. Rather than relying on a single signal, the system looks for confluence between indicators, filtering out low-quality setups and focusing only on trades with a real statistical edge. The algorithm includes an adaptive filter that allows the strategy to be fine-tuned over time, helping it remain effective across different market co
FREE
CV Quant Market Screener
Calogero Vella
专家
CV QuantMarketScreener Pro CV QuantMarketScreener Pro   is a professional multi-asset market screener for MetaTrader 5, developed for institutional-grade market analysis, rapid signal detection, and efficient multi-symbol trading. The screener combines modern market structure analysis, trend filters, volatility evaluation, and advanced visual signal technology in one powerful dashboard system. The integrated screener allows simultaneous monitoring of multiple markets such as: Forex Indices Metal
Top Gun Fast 1
Natthaphat Boonrod
专家
Top Gun Fast 1 Version 11 Overview Top Gun Fast 1 was built to give traders with a small starting account access to a capable EA at an affordable price. Version 11 continues from Version 10 with further parameter tuning, based on the latest test results, so the system adapts consistently to both small and large account sizes. The developer's goal remains the same: keep improving the system based on test data and real usage, and share those updates with buyers over time. How It Works Top Gun Fast
Quantitative Athena Scalping
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.73 (26)
专家
Quantitative Athéna Scalping (QAS) Quantitative Athena Scalping (QAS) 是一款专注于超短线剥头皮的智能交易系统。 它在一天中开启多个挂单，当达到 Take Profit 后，会重新靠近价格布单以快速捕捉新的利润机会。 注意： QAS 不使用止损。请严格遵循安装与风险管理说明。 QAS 是 Quantitative Trading System 系列的入门产品，用于展示我们的剥头皮逻辑，在此基础上您可升级至 Quantitative Trailing Scalper （高级版）或 Quantitative Apex Prop Firm （适用于 Prop Firm 的更稳健版本）。 主要特点： 执行速度快，抓取短线利润。 针对 XAUUSD   1M  优化，流动性强且波动大。 智能资金管理（固定或动态手数）。 严格风险控制与简洁逻辑。 建议设置： 最低资金： 1,000 美元 推荐杠杆： 1:500 账户类型： ECN 默认参数 不建议直接使用 。 请访问博客获取优化的 .set 文件与完整说明： https://ww
FREE
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
实用工具
BossFXTradePanelEA (MT5)  [First 10 copies sold at 50 USD price will increase to 99USD] BossFXTradePanelEA is a fully interactive trade management panel designed for MetaTrader 5, providing traders with an easy-to-use, one-click interface to execute and manage trades. This EA simplifies trade execution , risk management, and position control by combining market orders, stop loss, take profit, trailing stops, and breakeven functionalities into a single, intuitive panel.  Key features include: On
BlackEagleMultiCoreNeural
Olivier Nomblot
专家
A dual-core neural EA that trades gold and INDEXES OR FX with discipline PLUG AND PLAY NO COMPLICATED MANUAL . Trained Brain Upgrades — included with your purchase Black Eagle ships ready to learn on any instrument. On request, I also provide it pre-trained : the EA can be upgraded with a brain built from my own live trading on XAUUSD (Gold) and NDX/US100 — thousands of accumulated training samples, a calibrated trade filter, and trusted status from the very first bar. No cold-start phase, no wa
InTech GoldProp EA
Vasile Ginu
专家
Hello traders! Access to capital from prop trading companies is undoubtedly the most attractive opportunity for modern traders. However, the reality of the market is harsh: according to statistics, approximately 85-90% of participants fail to pass the evaluation process, and only one in ten obtains funded capital. The situation has become even more difficult since 2026, with the fundamental change in financial market dynamics. Increased volatility and sudden movements have made old systems and r
FREE
Sonic
Jalaluddin Raheemi
专家
only 3 copies will be sold at the current price and then the price will increase to $399. Sonic EA is the result of studying and testing our best trading strategies and combining them with Artificial Intelligence technology. This EA is a perfect combination of quality, technology, intelligence, safety, and experience. This is just the start of this project, Every week our team works hard to improve this trading algorithm and add the best features to it.   Monitoring : Sonic MT5 1 Signal new
Pips Architect EA
Carl Marvin Fajardo
专家
Pips Architect EA for MT5 Pips Architect EA is a disciplined XAUUSD trading system designed for traders who want structured entries, controlled execution, and stronger protection features. This Expert Advisor is built specifically for XAUUSD and uses an internal Custom Trend Validator Bias together with pending order execution to follow market direction with more control. Instead of blindly chasing price, it waits for alignment, validates conditions, and places trades using a more calculated app
Vanguard Sentinel Prime
Napat Puangjunkum
专家
VANGUARD SENTINEL PRIME  God-Tier OneChart Triad Recovery Engine Vanguard Sentinel Prime  is a unique Triad Grid Recovery Engine- designed to trade three highly-correlated, low-volatility currency pairs simultaneously (EURCHF, CADCHF, EURCAD) from a single chart. By spreading risk across three pairs that naturally hedge against each other's extremes, the Vanguard engine absorbs market fluctuations smoothly and utilizes a sophisticated Basket Take-Profit Engine- to close multiple pairs in profi
BOT Simles ea
Goyani Parth Ghanshyambhai
专家
BOT SMILES EA   IS MADE OUT OF LOVE AND EMPOWERMENT. ONLY FOR FEW BUYERS THAT IS THE REASON OF THE PRICE . BOT SMILES EA  is an aggressive  multi-cycle  scalper designed for  EURUSD M1 . Each cycle is  independent.  it uses a sequence of orders and has its own  TP  and  SL . It uses a  martingale  system. This EA is using  strong recurrences  of the past to take position and achieve a  high success rate . MODELLING :-  1 minute OHLC INPUTS:-  Buy default...........    Check Drawdown Then BUY..
FREE
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
专家
FOREX Strike EA – Discipline Meets Opportunity FOREX Strike EA is an intelligent automated trading system built to bring structure, control, and consistency to the Forex market. Designed with modern MQL5 standards, it focuses on precision execution and disciplined awareness rather than aggressive exposure. By combining smart order placement with adaptive money management, the system engages the market only when conditions align—allowing you to trade with confidence, not emotion. Operating withi
XAU Auto Buy EA MT5
Lie Ning Mao
专家
目前免费测试 EA功能亮点 智能开单管理： 支持开单总开关、动态最大持仓计算、时间间隔控制等功能。 灵活止盈止损： 支持动态止损、浮亏保护止盈、移动止损等多种盈利保护机制。 SAR信号过滤： 基于抛物线指标（SAR）的趋势信号，提供更精准的开仓点。 高级风险控制： 内置账户余额、预付款比例等风险管理机制，确保交易安全。 多种交易场景支持： 支持多种货币对、不同账户类型以及各类交易策略需求。 新增功能 动态止损（Dynamic SL）： 随价格变化自动调整止损，降低风险。 高级风险管理： 启用动态最大持仓计算，基于保证金比例控制风险。 浮亏保护止盈： 在浮亏触发后设置保护性止盈，减少损失。 精准止损控制： 每单支持单独止损金额与滑点设置。 EA参数概览 以下为EA的主要设置参数： 开单参数： 支持开单总开关、最小间隔时间、滑点控制等。 SAR参数： 灵活设置加速因子、初始值和最大值，支持信号反转开单。 移动止损参数： 支持盈利触发移动止损、缓冲点数补偿等。 止盈止损参数： 支持单仓止盈目标、动态止损比例、保护性止盈触发等。 风险管理参数： 最低账户余额、预付款比例、动态最大持仓数、等待
Pattern Recognition EA
Claudiu-georgian Zavera
专家
Pattern Recognition EA - From Learn to Earn. The market repeats itself. This EA finds every past repeat of the current candle sequence - and lets history vote the direction. ONE SHAPE. EVERY REPEAT IN HISTORY VOTES. The last N candles on your signal timeframe form a shape. The EA scans the history you choose - a fixed number of bars or everything your broker provides - for the SAME shape, and checks what happened next, every single time. Only when enough repeats exist AND a clear majority of t
PFTA Honey Harvester v14
Randy Susano Bondoc
专家
里程碑达成：PFTA Honey Harvester v14 已在 MT5 市场正式上线！ 经过不懈的工程研发、深度的系统优化以及真实世界的压力验证，PFTA Honey Harvester v14 成功征服了 MetaTrader 5 市场验证器（Market Validator）—— 这是业内最残酷的自动化测试环境之一。 这绝对不仅仅是一个普通的通过认证。 ️ MT5 验证器模拟了： 极端点差剧增 (Spread spikes) 多品种混乱环境 多时间框架压力 最极端的经纪商条件 通过此验证 = 证明了在极端压力下的系统结构完整性。 10/10 — 量化分析师满分评级 在发布之前，v14 接受了 4 位极其严苛的量化分析师的审计。 最终裁决： 满分 — 10/10 卓越的系统稳定性 完整的交易架构 高级安全与恢复（Recovery）层 专业级执行引擎 以下核心功能获得了特别认可： 网格回收引擎 (Grid Recycling Engine) 一篮子止盈系统 (Basket Take Profit System) 这些绝对不是
DoIt EA Monitor MT5
Diego Arribas Lopez
实用工具
DoIt EA Monitor - Multi EA Performance Dashboard for MT5 Your account can be profitable while one EA quietly drags down the portfolio. MetaTrader history shows the combined result, but it does not clearly show which strategy deserves more capital and which one needs attention. DoIt EA Monitor runs on one chart and separates live and historical performance by magic number, EA and symbol. It is completely read-only. It never opens, closes or modifies a trade. KNOW WHICH EA IS EARNING ITS PLACE Aut
FREE
EA Miracolo
Amazing Traders
专家
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Shenlong Hybrid Overlap Mech
Napat Puangjunkum
专家
SHENLONG HYBRID-OVERLAP MECH AI  Yin-Yang Hedging & Dynamic Recovery Rescue Module Shenlong Hybrid-Overlap Mech  is an advanced multi-functional Expert Advisor inspired by the Chinese Divine Dragon "Shenlong," the bringer of miracles and weather control. This EA is designed not only to generate consistent profits through Yin-Yang Hedging but also to perform "Miracle Rescues" on your blowing accounts. If you have trades from other EAs or manual trades that are currently stuck in massive drawdo
Quantum panel
Yacine Bouziane
实用工具
Quantum Trade Panel – The Ultimate Smart Assistant for Flawless Execution & Risk Management Tired of slow executions and calculating lot sizes manually while the market moves? Quantum Trade Panel is the ultimate, feature-rich Trading Assistant Expert Advisor (EA) for MT5 . It is specifically engineered to empower day traders and scalpers to manage, calculate, and execute trades in milliseconds with pinpoint accuracy. Combining a stunning, futuristic Cyber/Neon user interface with powerful und
Wonderful Institutional Breakout Engine
Saiful Izham Bin Hassan
专家
Wonderful 是一套专为 MetaTrader 5 设计的自动化交易系统，专注于多个货币对的突破策略。该系统识别潜在的价格变动，并在价格突破计算出的关键水平时挂入挂单，以捕捉动量行情。 该应用程序内置了风险管理保护功能，包括对经纪商不可见的虚拟止损位。它还会监控账户整体回撤以及每日交易次数限制，以保持系统运行的纪律性。 优势与特点 - **多品种交易：** 系统可同时监控和交易多个交易品种，仅需打开一个图表。 - **突破执行：** 使用在当前价格策略性距离处放置的挂单止损单来管理入场。 - **虚拟保护：** 支持隐身模式，止损和止盈水平在系统内部管理，不对经纪商可见。 - **动态波动调整：** 可开启平均真实波幅（ATR）功能，根据当前市场波动动态调整入场距离。 - **利润管理：** 包括部分获利了结以及当交易达到特定利润目标后将止损移至开仓价的功能。 - **风险控制：** 设有每日净值回撤上限和最大连续亏损次数，超出后暂停交易。 - **信息面板：** 直接在图表上实时显示状态和账户指标。 常规设置 - **魔术号：** 系统管理自身交易的唯一标识符。 -
FREE
Buffalo Trader BOT
Douglas Serra Braga Junior
专家
The Buffalo Trader BOT is the most complete QUANT solution on the market. With it you'll be able to create any strategy you want, and better, without tying yourself to specialist models that only perform specific tasks. With Buffalo, you will have a true ally for your operations, as you will have the freedom to define, test and train the best Quantitative Trading models using a single and powerful tool. See what you can do with your Buffalo Robot BASIC DEFINITIONS OF STRATEGY Define names for
CacaMerba
Saiful Izham Bin Hassan
专家
CacaMerba Pro 是一款先进的多货币交易系统，采用机构级风险管理和统计过滤设计。该系统利用数学架构测量市场波动率、识别趋势衰竭，并根据资产增长参数动态调整头寸规模。 与盲目加仓的传统网格或马丁格尔系统不同，CacaMerba Pro 使用多层安全结构。它通过计算赫斯特指数来判断市场是处于区间震荡还是趋势行情，确保仅在统计条件有利时执行交易。此外，系统还包含专用的账户保护器，持续监控您的可用保证金、浮动回撤和跨资产相关性，以防止过度暴露风险。 核心优势与特性 Alpha 置信度引擎：系统使用统计概率为每个入场信号进行数学评分。若未达到置信度阈值，则该交易被否决并跳过。 赫斯特指数矩阵：通过在 100 期移动窗口上计算赫斯特指数，系统判断当前市场状态，避免在混乱或不可预测的价格行为中入场。 动态投资组合相关性守卫：EA 会自动扫描多个货币对上的所有持仓。若检测到您对某一基础货币的敞口过大，它将阻止新的高度相关交易，以保护您的保证金。 凯利公式风险规模：对于高级用户，系统可根据当前交易时段的历史胜率和盈利因子，利用凯利公式数学化地调整手数大小。 账户保护器：一个专用
AlphaTrend Institutional Structure Mode
Ionut Bogdan Vasilescu
专家
ALPHATREND INSTITUTIONAL STRUCTURE MODE Descripción general: AlphaTrend es un Expert Advisor híbrido para MetaTrader 5 que combina análisis de estructura de mercado con indicadores de momentum. No es un sistema reactivo tradicional. Opera identificando primero la tendencia real mediante máximos y mínimos, luego espera un retroceso o pullback, y finalmente confirma la entrada con ADX y pendiente de media rápida. Esto permite entrar temprano en la dirección correcta, no perseguir el precio. Lógica
RSI Cortex Ai
Michael Prescott Burney
指标
RSI Cortex AI for MT5 RSI Cortex AI is a MetaTrader 5 indicator designed to help traders analyze momentum using a multi-factor ranking model instead of relying only on a fixed RSI threshold approach. It combines momentum features, directional ranking, confidence scoring, and adaptive filtering into a clean TradingView-style workspace for chart-based analysis. What the indicator does RSI Cortex AI evaluates momentum using a broader feature set than a standard RSI line. It is designed to help trad
Breakout Recovery System
Anthony Devon Ellis
专家
Box Breakout Recovery trades the breakout of a user-defined time window and manages the outcome with a structured recovery chain rather than a fixed grid. How it works Box formation. Between the start and end times you set (server time), the EA records the highest high and lowest low of that window. Stop orders. At the end of the window it places a Buy Stop above the box high and a Sell Stop below the box low, each offset by a configurable number of points. Take profit is a percentage of the mea
AItify Aegis Quant
Saiful Izham Bin Hassan
专家
AItify Aegis Quant 是一款先进的量化交易系统，采用多模型集成方法。它不依赖单一技术指标或基础逻辑，而是通过三十种不同的数学算法处理市场数据。这使得系统在做出任何交易决策之前都能达成高度可靠的共识，为您的投资组合提供真正的机构级架构。 优势与特点 机器学习集成：引擎使用三十种独特的分析模型，包括支持向量机、随机森林和循环神经网络，来计算方向性概率。 动态风险管理：系统根据组合信号的确切置信度分数主动调整手数大小。高概率设定获得最优缩放，而不确定的条件则被过滤掉。 高级资本保护：AItify Aegis Quant 包含十种不同的资金管理模型，包括风险价值（VaR）和凯利公式。这确保持仓风险敞口在任何时候都受到严格控制。 内置安全保护机制：系统根据当前市场波动性和经纪商点差水平动态调整止损水平，以确保可靠且合规的执行。 投资组合监控：在多个图表上运行时，内部风险管理器会监控总体的账户综合风险敞口，并在达到最大风险阈值时智能地停止新开仓。 输入参数 风险管理 固定手数：当资金管理模式设置为固定时使用的静态手数。 每笔交易风险百分比：单次开仓中允许承担风
Seventh Heaven Multi Market Grid Trader
Loic Michel Ney
专家
概述 Seventh Heaven Multi Market Grid Trader 是一款采用槽位级联与锚定网格策略、面向 MetaTrader 5 对冲账户的 EA(智能交易系统)。它在黄金上开发并强化,继而扩展到一组经验证的外汇品种,单一产品覆盖十一个已优化市场:XAUUSD、XAUEUR、XAUGBP、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCAD、AUDUSD、EURCAD、AUDCAD 与 EURCHF。将其加载到上述任一图表,它即以该市场的预设包交易图表品种。 交易方式 当某个槽位为空时,当前价格成为该槽位的锚点,持仓在距锚点一个网格步长处开立;步长以账户货币设定并换算为价格距离,并配有重复防护。槽位可运行于 Break 模式(顺势)或 Range 模式(双向);每个预设包搭载其市场经验证的模式。网格按计入手续费与库存费的成本感知触发条件平仓;在可配置的夜间时段,盈利持仓可直接平仓。经过足够时间且价格离开网格区间后才会开启新槽位;达到盈利触发条件时,槽位平掉亏损持仓,并通过三阶段流程以移动止损跟踪盈利持仓。 组合模式 多品种篮子输入参数允许一张图表同时运行多个受支
Breakout Trend Rider EA
Gio Rendel Masagca Rivadillo
专家
Breakout Trend Rider EA (v3.53) Product Manual & Input Guide Optimized for MT5 • Updated: June 2026 • Lifetime Purchase & Flexible Rental Options Available Crucial Market Note: This EA is built exclusively for strong trending markets . It is highly selective and designed to remain patient or completely out of the market during sideways, choppy, or low-volatility conditions. 1. System Architecture & Core Features The Three-Tier System The EA utilizes a proprietary, multi-layered hierarchical con
Kapitaltrader
Erick Gabriel Palma Montufar
专家
The price is 450$ for next 10 buyers (Remaining copy :10) Next price: 600$ KAPITAL SECURE EA    : I s a fully automated "arbitrage" trading system, which is especially effective in trading popular currency pairs, it uses 11 pairs at the same time: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. In order to pass the MQL4 tests, we have modified the settings, you just need to download our profitable settings that we use on LIVE accounts. LIVE Signals: Capital #1  50K € Cap
Handpromaxx
Viet Thanh Nguyen
专家
DUAL-DIRECTION GRID SYSTEM • Simultaneous BUY and SELL grid management • Dynamic pending order placement with price tracking • Intelligent order spacing and distance control • Automatic grid adjustment based on market conditions • Support for trend-following or counter-trend strategies ADVANCED DCA STRATEGY • Configurable lot multiplier (martingale/anti-martingale) • Additional lot increment per level • Customizable decimal precision for lot sizing • Automatic position averaging • Smart en
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Deamonix Gold
Abdulrahman Saad
专家
Deamonix Gold is an advanced trading robot designed specifically for the gold market. It is built around an intelligent AI-driven decision system rather than fixed rules. The robot focuses on understanding price behavior, not chasing random movements. It analyzes market structure and trend dynamics with high precision. Deamonix Gold operates exclusively on gold due to its unique and repeatable price behavior. This allows the AI system to model the market more accurately. The core of the robot is
FREE
Nitro Scalp
Abdulrahman Saad
专家
Introducing Nitro Scalp the premier institutional grade trading solution engineered specifically for XAUUSD Nitro Scalp represents a significant leap in automated trading technology by combining multi timeframe trend analysis with micro momentum precision. At its core Nitro Scalp is built on a triple layer filtration system designed to eliminate the common pitfalls of automated trading. Unlike standard expert advisors that struggle during market consolidation Nitro Scalp utilizes an advanced AD
FREE
Aixon gold
Abdulrahman Saad
专家
Account Balance (USD) Recommended Lot Size Risk Level Trading Style Notes 100 – 300 0.01 Very Low Conservative Ideal for small accounts and testing stability 300 – 700 0.02 Low Conservative Better flexibility with controlled risk 700 – 1,500 0.03 – 0.04 Medium Balanced Suitable for steady growth 1,500 – 3,000 0.05 – 0.07 Medium Balanced Recommended for long-term consistency 3,000 – 5,000+ 0.08 – 0.10 Controlled Professional Designed for experienced traders   AIXION GOLD EA is an intelligent tra
FREE
GoldPrysm
Abdulrahman Saad
专家
Goldprysm is an AI-powered Expert Advisor designed for sophisticated traders who want precision, adaptability, and a seamless trading experience in the gold market. Built on a foundation of advanced machine learning algorithms, Goldprysm continuously analyzes market conditions, learning from patterns, volatility shifts, and price behavior to make informed trading decisions. Unlike traditional trading robots, it does not rely on rigid rules or fixed strategies; instead, it adapts to the evolving
FREE
QuantumPulse
Abdulrahman Saad
专家
QuantumPulse is an advanced institutional-grade automated trading system designed specifically for XAUUSD. The robot is built using a multi-layer decision framework that combines higher-timeframe trend validation, micro-momentum detection, liquidity protection, and noise suppression, allowing it to operate efficiently in both trending and volatile gold market conditions. Unlike traditional retail Expert Advisors, QuantumPulse does not rely on grid, martingale, or recovery strategies. Each tra
FREE
Gold Emperor AI
Abdulrahman Saad
专家
Gold Emperor is a fully automated Expert Advisor (EA) designed exclusively for trading the gold pair (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform. Technical Specifications of Gold Emperor: Strategy Type: Relies on artificial intelligence (AI) algorithms to identify entry and exit points based on market structure and momentum. It does not use risky Martingale or Grid strategies. Timeframe: Works optimally on H1 Risk Management: Every trade is protected by automatic Stop Loss and Take Profit orders. It
FREE
Dravonix AI Gold
Abdulrahman Saad
专家
Dravonix Ai Gold signal  https://www.mql5.com/en/signals/2382479  AI Gold is a next generation intelligent trading system engineered exclusively for the gold market XAUUSD. It is designed for traders who demand precision discipline and institutional level structure. The identity of represents strength resilience and calculated dominance in volatile markets. This system does not chase price. It studies it. It adapts to it. It executes only when probability aligns with structure. AI Gold operat
FREE
Professional Scalper AI
Abdulrahman Saad
专家
Professional Scalper AI Professional Scalper AI 是一款专为 XAUUSD（黄金） 交易开发的高级 MetaTrader 5（MT5）智能交易系统（Expert Advisor） 。该系统采用智能市场分析和多层信号过滤技术，能够识别高概率交易机会，同时严格执行风险管理策略。 该 EA 具备高速订单执行能力、精准入场逻辑以及对市场变化的自适应能力，旨在实现稳定的交易表现、较低的回撤以及高效的资金管理。整个交易过程完全自动化，无需人工干预。 主要功能 人工智能交易算法 专为 XAUUSD（黄金）优化 高速短线交易策略（Scalping） 高精度入场信号 高级风险管理系统 低回撤设计 智能市场过滤 全自动交易 完全兼容 MetaTrader 5 针对 ECN 和 Raw Spread 账户优化 推荐交易设置 账户资金 推荐手数 推荐杠杆 $100 – $300 0.01 1:500 或更高 $300 – $1,000 0.02 – 0.05 1:500 或更高 $1,000 – $3,000 0.05 – 0.10 1:500 或更高 $3,00
Matrix Gold MT5
Abdulrahman Saad
专家
. . . .  . . " Before backtesting, select the 15-minute" timeframe; this is very important. . . . . . . The price will increase by $10 for each single purchase. . . . . . . . . Matrix Gold MT5 Advanced Gold Trading for MetaTrader 5 Matrix Gold MT5 is a professional Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading on 15M. Built with advanced trading algorithms, it analyzes market conditions in real time to identify high-probability trading opportunities while maintaining discipline
Gold Reign
Abdulrahman Saad
专家
GOLD REIGN MT5 Automated Expert Advisor for XAUUSD GOLD REIGN MT5 is an automated Expert Advisor developed specifically for trading XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. The system is designed around a rule-based trading approach that evaluates market conditions before opening a position rather than continuously entering the market. The objective is not to maximize the number of trades. The objective is to filter market conditions and allow the EA to participate only when the predefined trading conditi
筛选:
klop5767
14
klop5767 2026.08.09 19:11 
 

用户没有留下任何评级信息

Abdulrahman Saad
1268
来自开发人员的回复 Abdulrahman Saad 2026.08.10 13:30
Thank you, I really appreciate your review.
Fg Rt
18
Fg Rt 2026.08.09 18:59 
 

用户没有留下任何评级信息

Abdulrahman Saad
1268
来自开发人员的回复 Abdulrahman Saad 2026.08.10 13:31
I will definitely improve the expert advisor regularly through future updates, and I appreciate your review.
回复评论