Apex Scalper MT5
- 专家
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- 版本: 1.50
- 激活: 5
Apex Scalper MT5 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的专业突破交易智能交易系统（EA），旨在以高精度和高速执行捕捉高概率市场机会。
该 EA 采用智能双挂单策略，自动放置 Buy Stop（买入止损挂单）和 Sell Stop（卖出止损挂单），在价格突破关键位置时快速入场。
内置布林带（Bollinger Bands）和 ATR 波动率过滤器，可识别最佳交易环境，有效过滤低质量交易信号。
交易时段过滤功能允许用户仅在指定的市场时段运行 EA，从而提高交易效率和稳定性。
智能挂单管理系统会在确认突破后自动删除相反方向的挂单，降低不必要的市场风险。
多级 Break Even（保本止损）系统会随着盈利增加逐步移动止损位置，帮助锁定已获得的利润。
可选的移动止损（Trailing Stop）功能能够持续跟随盈利交易，尽可能扩大收益空间。
完善的风险管理系统包括止损、止盈、手数验证、保证金检查以及经纪商 Stop Level 保护，确保交易更加安全可靠。
EA 完全兼容 4 位和 5 位报价经纪商，并支持 MetaTrader 5 平台上的所有可交易品种。
经过优化的交易执行机制能够在不同市场环境下保持快速、稳定和可靠的运行表现。
所有交易均使用独立的 Magic Number 管理，可与其他 EA 同时运行而互不干扰。
丰富的参数设置使 Apex Scalper MT5 既适合稳健型交易者，也适合追求更高收益的积极型交易者。
无论是外汇、黄金还是其他金融产品，Apex Scalper MT5 都能快速识别市场动能并精准捕捉突破机会。
Apex Scalper MT5 将智能自动化、先进的风险控制和专业突破交易策略完美结合，为交易者提供高效稳定的自动交易体验。
Apex Scalper MT5 —— 为追求速度、精准与稳定的专业交易者打造的智能突破交易解决方案。
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