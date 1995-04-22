Professional Scalper AI

Professional Scalper AI

Professional Scalper AI — это современный торговый робот (Expert Advisor), разработанный исключительно для торговли XAUUSD (Золото) на платформе MetaTrader 5. Советник использует интеллектуальный анализ рынка и многоуровневую систему фильтрации сигналов для поиска сделок с высокой вероятностью успеха при строгом контроле рисков.

Робот обеспечивает высокую скорость исполнения ордеров, точные точки входа и стабильную работу в изменяющихся рыночных условиях. Стратегия оптимизирована для минимизации просадки, эффективного управления капиталом и полностью автоматической торговли.

Основные возможности

  • Торговая логика на основе искусственного интеллекта

  • Оптимизирован исключительно для XAUUSD (Золото)

  • Высокоскоростная скальпинговая стратегия

  • Высокоточные точки входа

  • Продвинутая система управления рисками

  • Низкая просадка

  • Адаптивная фильтрация рыночных условий

  • Полностью автоматическая торговля

  • Совместимость с MetaTrader 5

  • Оптимизирован для ECN и Raw Spread брокеров

Рекомендуемые торговые параметры

Размер депозита Рекомендуемый лот Рекомендуемое кредитное плечо
$100 – $300 0.01 1:500 или выше
$300 – $1,000 0.02 – 0.05 1:500 или выше
$1,000 – $3,000 0.05 – 0.10 1:500 или выше
$3,000 – $10,000 0.10 – 0.30 1:500 или выше
$10,000+ 0.30+ (в зависимости от уровня риска) 1:500 или выше

Рекомендуемые условия

Параметр Значение
Торговый инструмент XAUUSD (Золото)
Платформа MetaTrader 5
Таймфрейм M1
Тип брокера ECN или Raw Spread
Стиль торговли Автоматический скальпинг
Исполнение Низкая задержка (Low Latency)

Предупреждение

Торговля на финансовых рынках с использованием кредитного плеча связана с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется протестировать его на демо-счёте и соблюдать правила управления рисками.


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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
Другие продукты этого автора
Nitro Scalp
Abdulrahman Saad
Эксперты
Introducing Nitro Scalp the premier institutional grade trading solution engineered specifically for XAUUSD Nitro Scalp represents a significant leap in automated trading technology by combining multi timeframe trend analysis with micro momentum precision. At its core Nitro Scalp is built on a triple layer filtration system designed to eliminate the common pitfalls of automated trading. Unlike standard expert advisors that struggle during market consolidation Nitro Scalp utilizes an advanced AD
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Deamonix Gold
Abdulrahman Saad
Эксперты
Deamonix Gold is an advanced trading robot designed specifically for the gold market. It is built around an intelligent AI-driven decision system rather than fixed rules. The robot focuses on understanding price behavior, not chasing random movements. It analyzes market structure and trend dynamics with high precision. Deamonix Gold operates exclusively on gold due to its unique and repeatable price behavior. This allows the AI system to model the market more accurately. The core of the robot is
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Gold Emperor AI
Abdulrahman Saad
Эксперты
Gold Emperor is a fully automated Expert Advisor (EA) designed exclusively for trading the gold pair (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform. Technical Specifications of Gold Emperor: Strategy Type: Relies on artificial intelligence (AI) algorithms to identify entry and exit points based on market structure and momentum. It does not use risky Martingale or Grid strategies. Timeframe: Works optimally on H1 Risk Management: Every trade is protected by automatic Stop Loss and Take Profit orders. It
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GoldPrysm
Abdulrahman Saad
Эксперты
Goldprysm is an AI-powered Expert Advisor designed for sophisticated traders who want precision, adaptability, and a seamless trading experience in the gold market. Built on a foundation of advanced machine learning algorithms, Goldprysm continuously analyzes market conditions, learning from patterns, volatility shifts, and price behavior to make informed trading decisions. Unlike traditional trading robots, it does not rely on rigid rules or fixed strategies; instead, it adapts to the evolving
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Aixon gold
Abdulrahman Saad
Эксперты
Account Balance (USD) Recommended Lot Size Risk Level Trading Style Notes 100 – 300 0.01 Very Low Conservative Ideal for small accounts and testing stability 300 – 700 0.02 Low Conservative Better flexibility with controlled risk 700 – 1,500 0.03 – 0.04 Medium Balanced Suitable for steady growth 1,500 – 3,000 0.05 – 0.07 Medium Balanced Recommended for long-term consistency 3,000 – 5,000+ 0.08 – 0.10 Controlled Professional Designed for experienced traders   AIXION GOLD EA is an intelligent tra
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QuantumPulse
Abdulrahman Saad
Эксперты
QuantumPulse is an advanced institutional-grade automated trading system designed specifically for XAUUSD. The robot is built using a multi-layer decision framework that combines higher-timeframe trend validation, micro-momentum detection, liquidity protection, and noise suppression, allowing it to operate efficiently in both trending and volatile gold market conditions. Unlike traditional retail Expert Advisors, QuantumPulse does not rely on grid, martingale, or recovery strategies. Each tra
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Dravonix AI Gold
Abdulrahman Saad
Эксперты
Dravonix Ai Gold signal  https://www.mql5.com/en/signals/2382479  AI Gold is a next generation intelligent trading system engineered exclusively for the gold market XAUUSD. It is designed for traders who demand precision discipline and institutional level structure. The identity of represents strength resilience and calculated dominance in volatile markets. This system does not chase price. It studies it. It adapts to it. It executes only when probability aligns with structure. AI Gold operat
FREE
Apex Scalper MT5
Abdulrahman Saad
Эксперты
Apex Scalper MT5 — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли на пробоях с высокой точностью и скоростью исполнения. Советник использует интеллектуальную стратегию двух отложенных ордеров (Buy Stop и Sell Stop), позволяя эффективно входить в рынок при сильных ценовых движениях. Встроенные фильтры Bollinger Bands и ATR помогают определять наиболее благоприятные рыночные условия и исключать слабые торговые сигналы. Фильтр торговых сессий позв
Matrix Gold MT5
Abdulrahman Saad
Эксперты
. . . .  . . " Before backtesting, select the 15-minute" timeframe; this is very important. . . . . . . The price will increase by $10 for each single purchase. . . . . . . . . Matrix Gold MT5 Advanced Gold Trading for MetaTrader 5 Matrix Gold MT5 is a professional Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading on 15M. Built with advanced trading algorithms, it analyzes market conditions in real time to identify high-probability trading opportunities while maintaining discipline
Gold Reign
Abdulrahman Saad
Эксперты
GOLD REIGN MT5 Automated Expert Advisor for XAUUSD GOLD REIGN MT5 is an automated Expert Advisor developed specifically for trading XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. The system is designed around a rule-based trading approach that evaluates market conditions before opening a position rather than continuously entering the market. The objective is not to maximize the number of trades. The objective is to filter market conditions and allow the EA to participate only when the predefined trading conditi
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