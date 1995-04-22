Professional Scalper AI
- Эксперты
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- Версия: 4.3
- Активации: 10
Professional Scalper AI
Professional Scalper AI — это современный торговый робот (Expert Advisor), разработанный исключительно для торговли XAUUSD (Золото) на платформе MetaTrader 5. Советник использует интеллектуальный анализ рынка и многоуровневую систему фильтрации сигналов для поиска сделок с высокой вероятностью успеха при строгом контроле рисков.
Робот обеспечивает высокую скорость исполнения ордеров, точные точки входа и стабильную работу в изменяющихся рыночных условиях. Стратегия оптимизирована для минимизации просадки, эффективного управления капиталом и полностью автоматической торговли.
Основные возможности
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Торговая логика на основе искусственного интеллекта
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Оптимизирован исключительно для XAUUSD (Золото)
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Высокоскоростная скальпинговая стратегия
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Высокоточные точки входа
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Продвинутая система управления рисками
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Низкая просадка
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Адаптивная фильтрация рыночных условий
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Полностью автоматическая торговля
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Совместимость с MetaTrader 5
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Оптимизирован для ECN и Raw Spread брокеров
Рекомендуемые торговые параметры
|Размер депозита
|Рекомендуемый лот
|Рекомендуемое кредитное плечо
|$100 – $300
|0.01
|1:500 или выше
|$300 – $1,000
|0.02 – 0.05
|1:500 или выше
|$1,000 – $3,000
|0.05 – 0.10
|1:500 или выше
|$3,000 – $10,000
|0.10 – 0.30
|1:500 или выше
|$10,000+
|0.30+ (в зависимости от уровня риска)
|1:500 или выше
Рекомендуемые условия
|Параметр
|Значение
|Торговый инструмент
|XAUUSD (Золото)
|Платформа
|MetaTrader 5
|Таймфрейм
|M1
|Тип брокера
|ECN или Raw Spread
|Стиль торговли
|Автоматический скальпинг
|Исполнение
|Низкая задержка (Low Latency)
Предупреждение
Торговля на финансовых рынках с использованием кредитного плеча связана с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется протестировать его на демо-счёте и соблюдать правила управления рисками.