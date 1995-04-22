Professional Scalper AI

Professional Scalper AI — это современный торговый робот (Expert Advisor), разработанный исключительно для торговли XAUUSD (Золото) на платформе MetaTrader 5. Советник использует интеллектуальный анализ рынка и многоуровневую систему фильтрации сигналов для поиска сделок с высокой вероятностью успеха при строгом контроле рисков.

Робот обеспечивает высокую скорость исполнения ордеров, точные точки входа и стабильную работу в изменяющихся рыночных условиях. Стратегия оптимизирована для минимизации просадки, эффективного управления капиталом и полностью автоматической торговли.

Основные возможности

Торговая логика на основе искусственного интеллекта

Оптимизирован исключительно для XAUUSD (Золото)

Высокоскоростная скальпинговая стратегия

Высокоточные точки входа

Продвинутая система управления рисками

Низкая просадка

Адаптивная фильтрация рыночных условий

Полностью автоматическая торговля

Совместимость с MetaTrader 5

Оптимизирован для ECN и Raw Spread брокеров

Рекомендуемые торговые параметры

Размер депозита Рекомендуемый лот Рекомендуемое кредитное плечо $100 – $300 0.01 1:500 или выше $300 – $1,000 0.02 – 0.05 1:500 или выше $1,000 – $3,000 0.05 – 0.10 1:500 или выше $3,000 – $10,000 0.10 – 0.30 1:500 или выше $10,000+ 0.30+ (в зависимости от уровня риска) 1:500 или выше

Рекомендуемые условия

Параметр Значение Торговый инструмент XAUUSD (Золото) Платформа MetaTrader 5 Таймфрейм M1 Тип брокера ECN или Raw Spread Стиль торговли Автоматический скальпинг Исполнение Низкая задержка (Low Latency)

Предупреждение

Торговля на финансовых рынках с использованием кредитного плеча связана с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется протестировать его на демо-счёте и соблюдать правила управления рисками.