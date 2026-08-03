Ultima mt5

ULTIMA 简介





Ultima EA 是一款先进的算法交易系统，它利用实时经济新闻和宏观经济数据做出智能交易决策。与仅依赖技术指标的传统智能交易系统不同，Ultima 会分析重大经济数据发布的影响，并据此调整其交易策略。工作模式 – 真实交易（请勿使用“测试交易”）。





该 EA 会持续监控经济日历，并在重大宏观经济事件发生时进行评估。通过解读市场对这些数据发布的反应，Ultima 能够识别高概率的交易机会，同时在市场波动加剧期间有效管理风险。





由于此功能依赖于实时新闻事件和实时经济日历数据，因此无法使用 MetaTrader 策略测试器准确测试 Ultima。历史回测无法模拟实时新闻推送或基于实时宏观经济数据的决策过程。





请注意，我不会在 Telegram 上出售 EA 或相关设置，那是骗局。所有设置均可在本博客免费获取。





重要提示！购买后请立即联系我，获取使用说明和额外奖励！









推荐交易对为XAUUSD，时间框架为M1。





为了获得最佳执行效果和最低交易成本，强烈建议使用低点差的ECN或Raw Spread经纪商。





Ultima EA将仅读取此链接日历上的美元重大新闻：













当实际结果大于预测且美元走强时，EA将花费一分钟时间分析新闻，然后绘制红色箭头并卖出EURUSD、GBPUSD和XAUUSD。当实际结果低于预期且美元走弱时，EA 会花一分钟时间分析新闻，然后绘制蓝色箭头买入欧元/美元、英镑/美元和黄金/美元。





设置：





工作模式 – 真实交易（请勿使用“测试交易”）





开启新系列 – 真/假 – 允许开启新系列





买入交易 – 真/假 – 允许买入





卖出交易 – 真/假 – 允许卖出





管理手动订单 – 真/假 – 如果交易者手动输入新订单，EA 将自动执行





使用对冲 – 真/假 – 允许对冲





订单备注 – Ultima





最大点差（0 – 不使用） – 0 – 允许的最大点差





开始时间 – EA 的开始时间





结束时间 – EA 的结束时间





Magic – 用于标识 EA 的唯一 Magic 数字





最大点差（0 – 不使用） – 允许的最大点差





---策略设置---





最大买单数 – 允许的最大买单数





最大卖单数 – 允许的最大卖单数





初始手数 – 开始交易的初始手数





自动手数 – 真/假 – 启用/禁用自动手数计算





自动手数大小每 0.01 – 1000 的可用保证金 - 当自动手数设置为“真”时，起始手数的初始保证金金额





手数倍数 - 后续订单的手数倍数





最大手数 - 允许的最大手数





止盈模式 - 虚拟 - 虚拟/真实止盈 - 虚拟止盈不可见，真实止盈可见





止盈（0 - 不使用） - 止盈点数





止损模式 - 虚拟/真实 - 虚拟止损不可见，真实止损可见





止损（0 - 不使用） - 止损点数





追踪模式 - 虚拟/真实 - 虚拟追踪不可见或真实追踪可见





追踪起始点数（0 - 不使用） - 追踪起始点数





追踪距离（点数） - 100 - 追踪步长的起始点数





重叠末单 - 真/假 - 允许首单和末单重叠以减少回撤





重叠末单号 - 8 - 重叠起始点数





重叠百分比 - 首单和末单重叠后的利润百分比最后一笔订单同时平仓，总利润





订单间暂停时间（最小值 0 – 不使用） - 订单间暂停的分钟数





---距离设置---





固定距离 – 订单之间的距离





订单动态距离 – 动态距离从哪个订单号开始计算





动态距离起始点 – 此值设置第一个订单与市场价格之间的距离，动态距离从该点开始计算





距离倍数 – 用于增加订单间距离的倍数





下一步：





---新闻设置---





仅使用美元新闻 – 真/假





新闻线颜色 – 新闻发布时新闻线的颜色





新闻线宽度 – 新闻线的宽度





下一步：





---面板参数---