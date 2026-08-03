Ultima mt5

5
ОПИСАНИЕ ULTIMA

Советник Ultima — это продвинутая алгоритмическая торговая система, которая использует экономические новости и макроэкономические данные в режиме реального времени для принятия обоснованных торговых решений. В отличие от традиционных советников, которые полагаются исключительно на технические индикаторы, Ultima анализирует влияние важных экономических событий и соответствующим образом адаптирует свою торговую стратегию. Режим работы — реальная торговля (не используйте «тестовую торговлю»).

Советник постоянно отслеживает экономический календарь и оценивает важные макроэкономические события по мере их возникновения. Интерпретируя реакцию рынка на эти события, Ultima может выявлять высоковероятные торговые возможности, одновременно управляя рисками в периоды повышенной волатильности.

Поскольку эта функциональность зависит от новостей в режиме реального времени и данных экономического календаря, Ultima не может быть точно протестирована с помощью тестера стратегий MetaTrader. Историческое тестирование не может воспроизвести потоки новостей в режиме реального времени или процесс принятия решений на основе макроэкономических данных в режиме реального времени.

Будьте осторожны, я не продаю советников или наборы в Telegram, это мошенничество. Все настройки бесплатны здесь, в блоге.

ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус!

Реальный мониторинг операций, а также другие мои продукты доступны здесь: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller

Рекомендуемая валютная пара — xauusd на таймфрейме m1.
Для оптимального исполнения и минимальных торговых издержек настоятельно рекомендуется использовать брокера с низким спредом (ECN или Raw Spread).

Советник Ultima будет считывать только важные новости по доллару США из календаря по этой ссылке:

Введите URL-адрес, нажав «Инструменты» «Параметры», и установите флажок «Разрешить веб-запросы для указанного URL-адреса», затем введите URL-адрес: https://www.mql5.com

Когда фактические результаты окажутся выше прогноза и положительными для доллара, советник потратит одну минуту на анализ новостей, затем нарисует красную стрелку и продаст EURUSD; GBPUSD; xauusd. Когда фактические результаты окажутся ниже прогноза и будут отрицательными для доллара, советник потратит одну минуту на анализ новостей, затем нарисует синюю стрелку и купит EURUSD, GBPUSD и XAUUSD.


Настройки:

Режим работы – реальная торговля (не использовать «тестовую торговлю»)

Открывать новые серии – True/False – Разрешить новые серии
Торговать на покупку – True/False – Разрешить покупку
Торговать на продажу – True/False – Разрешить продажу
Управлять ручными ордерами – True/False – Если трейдер вводит новые ордера вручную, советник будет управлять ими
Использовать хеджирование – True/False – Разрешить хеджирование
Комментарий к ордеру – Ultima
Максимальный спред (0 – не использовать) – 0 – Максимально допустимый спред
Начальный час – Начальный час работы советника
Конечный час – Конечный час работы советника
Магия – уникальное магическое число, идентифицирующее советника
Максимальный спред (0 – не использовать) – Максимально допустимый спред
---Настройки стратегии---
Максимальное количество ордеров на покупку – максимально допустимое количество ордеров на покупку
Максимальное количество ордеров на продажу – максимально допустимое количество ордеров на продажу
Начальный лот – начальный лот для начала торговли
Автолот – true/false – включить/отключить автоматический расчет лота
Размер автолота. Свободная маржа на каждые 0,01 – 1000 – Сумма депозита, на которую будет начисляться стартовый лот, если включена функция автоматического формирования лота
Множитель лота – Множитель лота для последующих ордеров
Максимальный лот – Максимально допустимый размер лота
Режим TP – Виртуальный – Виртуальный/Реальный TP – Виртуальный тейк-профит не виден, реальный тейк-профит виден
TP (0 – не использовать) – Тейк-профит в пунктах
Режим SL – Виртуальный/Реальный – Виртуальный стоп-лосс не виден, реальный стоп-лосс виден
SL (0 – не использовать) – Стоп-лосс в пунктах
Режим трейлинга – Виртуальный/Реальный – Виртуальный трейл не виден или реальный трейл виден
Начало трейлинга, пункты (0 – не использовать) – Начало трейлинга в пунктах
Расстояние трейлинга, пункты – 100 – Начало шага трейлинга в пунктах
Перекрытие последнего ордера – True/False – Разрешение перекрытия первого и последнего ордеров для уменьшения просадки
Номер последнего ордера для перекрытия – 8 – С какого номера ордера начнется перекрытие
Процент перекрытия – Процент прибыли после одновременного закрытия первого и последнего ордера от общей прибыли
Пауза между ордерами (мин. 0 – не использовать) - Количество минут для паузы между ордерами
---Настройки расстояния---
Фиксированное расстояние – Расстояние между ордерами
Динамическое расстояние ордера – с номера ордера начнется динамическое расстояние
Начало динамического расстояния - Это значение устанавливает расстояние между первым ордером и рыночной ценой, с которой начнется динамическое расстояние
Множитель расстояния - Коэффициент увеличения расстояния между ордерами
Далее:
---Настройки новостей---
Использовать только новости в долларах США – true/false
Цвет линии новостей – цвет линии во время публикации новостей
Ширина линии новостей – ширина линии новостей
Далее:
---Параметры панели---
Отзывы 2
ibrahim alhinai
23
ibrahim alhinai 2026.08.10 11:23 
 

Truly a EA worth trying—powerful, fast execution and effective handling of economic news.

Ishtiaq Ahmad
1180
Ishtiaq Ahmad 2026.08.10 10:41 
 

Really unique EA with Economic News feature. Although it's in it's early days, it's showing promising performance.

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Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
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ibrahim alhinai
23
ibrahim alhinai 2026.08.10 11:23 
 

Truly a EA worth trying—powerful, fast execution and effective handling of economic news.

Ishtiaq Ahmad
1180
Ishtiaq Ahmad 2026.08.10 10:41 
 

Really unique EA with Economic News feature. Although it's in it's early days, it's showing promising performance.

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