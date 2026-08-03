Ultima mt5

ОПИСАНИЕ ULTIMA





Советник Ultima — это продвинутая алгоритмическая торговая система, которая использует экономические новости и макроэкономические данные в режиме реального времени для принятия обоснованных торговых решений. В отличие от традиционных советников, которые полагаются исключительно на технические индикаторы, Ultima анализирует влияние важных экономических событий и соответствующим образом адаптирует свою торговую стратегию. Режим работы — реальная торговля (не используйте «тестовую торговлю»).





Советник постоянно отслеживает экономический календарь и оценивает важные макроэкономические события по мере их возникновения. Интерпретируя реакцию рынка на эти события, Ultima может выявлять высоковероятные торговые возможности, одновременно управляя рисками в периоды повышенной волатильности.





Поскольку эта функциональность зависит от новостей в режиме реального времени и данных экономического календаря, Ultima не может быть точно протестирована с помощью тестера стратегий MetaTrader. Историческое тестирование не может воспроизвести потоки новостей в режиме реального времени или процесс принятия решений на основе макроэкономических данных в режиме реального времени.





Будьте осторожны, я не продаю советников или наборы в Telegram, это мошенничество. Все настройки бесплатны здесь, в блоге.





ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус!





Реальный мониторинг операций, а также другие мои продукты доступны здесь: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller





Рекомендуемая валютная пара — xauusd на таймфрейме m1.

Для оптимального исполнения и минимальных торговых издержек настоятельно рекомендуется использовать брокера с низким спредом (ECN или Raw Spread).





Советник Ultima будет считывать только важные новости по доллару США из календаря по этой ссылке:





Введите URL-адрес, нажав «Инструменты» «Параметры», и установите флажок «Разрешить веб-запросы для указанного URL-адреса», затем введите URL-адрес: https://www.mql5.com





Когда фактические результаты окажутся выше прогноза и положительными для доллара, советник потратит одну минуту на анализ новостей, затем нарисует красную стрелку и продаст EURUSD; GBPUSD; xauusd. Когда фактические результаты окажутся ниже прогноза и будут отрицательными для доллара, советник потратит одну минуту на анализ новостей, затем нарисует синюю стрелку и купит EURUSD, GBPUSD и XAUUSD.









Настройки:





Режим работы – реальная торговля (не использовать «тестовую торговлю»)





Открывать новые серии – True/False – Разрешить новые серии

Торговать на покупку – True/False – Разрешить покупку

Торговать на продажу – True/False – Разрешить продажу

Управлять ручными ордерами – True/False – Если трейдер вводит новые ордера вручную, советник будет управлять ими

Использовать хеджирование – True/False – Разрешить хеджирование

Комментарий к ордеру – Ultima

Максимальный спред (0 – не использовать) – 0 – Максимально допустимый спред

Начальный час – Начальный час работы советника

Конечный час – Конечный час работы советника

Магия – уникальное магическое число, идентифицирующее советника

Максимальный спред (0 – не использовать) – Максимально допустимый спред

---Настройки стратегии---

Максимальное количество ордеров на покупку – максимально допустимое количество ордеров на покупку

Максимальное количество ордеров на продажу – максимально допустимое количество ордеров на продажу

Начальный лот – начальный лот для начала торговли

Автолот – true/false – включить/отключить автоматический расчет лота

Размер автолота. Свободная маржа на каждые 0,01 – 1000 – Сумма депозита, на которую будет начисляться стартовый лот, если включена функция автоматического формирования лота

Множитель лота – Множитель лота для последующих ордеров

Максимальный лот – Максимально допустимый размер лота

Режим TP – Виртуальный – Виртуальный/Реальный TP – Виртуальный тейк-профит не виден, реальный тейк-профит виден

TP (0 – не использовать) – Тейк-профит в пунктах

Режим SL – Виртуальный/Реальный – Виртуальный стоп-лосс не виден, реальный стоп-лосс виден

SL (0 – не использовать) – Стоп-лосс в пунктах

Режим трейлинга – Виртуальный/Реальный – Виртуальный трейл не виден или реальный трейл виден

Начало трейлинга, пункты (0 – не использовать) – Начало трейлинга в пунктах

Расстояние трейлинга, пункты – 100 – Начало шага трейлинга в пунктах

Перекрытие последнего ордера – True/False – Разрешение перекрытия первого и последнего ордеров для уменьшения просадки

Номер последнего ордера для перекрытия – 8 – С какого номера ордера начнется перекрытие

Процент перекрытия – Процент прибыли после одновременного закрытия первого и последнего ордера от общей прибыли

Пауза между ордерами (мин. 0 – не использовать) - Количество минут для паузы между ордерами

---Настройки расстояния---

Фиксированное расстояние – Расстояние между ордерами

Динамическое расстояние ордера – с номера ордера начнется динамическое расстояние

Начало динамического расстояния - Это значение устанавливает расстояние между первым ордером и рыночной ценой, с которой начнется динамическое расстояние

Множитель расстояния - Коэффициент увеличения расстояния между ордерами

Далее:

---Настройки новостей---

Использовать только новости в долларах США – true/false

Цвет линии новостей – цвет линии во время публикации новостей

Ширина линии новостей – ширина линии новостей

Далее:

---Параметры панели---