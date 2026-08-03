Ultima mt5
- Эксперты
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Ramil MinniakhmetovРебейт это возврат части спреда - за счет этого можно увеличить прибыль на форексе. Просто откройте счет у брокера через сервис FX cash -
https://fxcash.net/?id=mycashback
- Версия: 1.0
- Активации: 5
ОПИСАНИЕ ULTIMA
Советник Ultima — это продвинутая алгоритмическая торговая система, которая использует экономические новости и макроэкономические данные в режиме реального времени для принятия обоснованных торговых решений. В отличие от традиционных советников, которые полагаются исключительно на технические индикаторы, Ultima анализирует влияние важных экономических событий и соответствующим образом адаптирует свою торговую стратегию. Режим работы — реальная торговля (не используйте «тестовую торговлю»).
Советник постоянно отслеживает экономический календарь и оценивает важные макроэкономические события по мере их возникновения. Интерпретируя реакцию рынка на эти события, Ultima может выявлять высоковероятные торговые возможности, одновременно управляя рисками в периоды повышенной волатильности.
Поскольку эта функциональность зависит от новостей в режиме реального времени и данных экономического календаря, Ultima не может быть точно протестирована с помощью тестера стратегий MetaTrader. Историческое тестирование не может воспроизвести потоки новостей в режиме реального времени или процесс принятия решений на основе макроэкономических данных в режиме реального времени.
Будьте осторожны, я не продаю советников или наборы в Telegram, это мошенничество. Все настройки бесплатны здесь, в блоге.
ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус!
Реальный мониторинг операций, а также другие мои продукты доступны здесь: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller
Рекомендуемая валютная пара — xauusd на таймфрейме m1.
Для оптимального исполнения и минимальных торговых издержек настоятельно рекомендуется использовать брокера с низким спредом (ECN или Raw Spread).
Советник Ultima будет считывать только важные новости по доллару США из календаря по этой ссылке:
Введите URL-адрес, нажав «Инструменты» «Параметры», и установите флажок «Разрешить веб-запросы для указанного URL-адреса», затем введите URL-адрес: https://www.mql5.com
Когда фактические результаты окажутся выше прогноза и положительными для доллара, советник потратит одну минуту на анализ новостей, затем нарисует красную стрелку и продаст EURUSD; GBPUSD; xauusd. Когда фактические результаты окажутся ниже прогноза и будут отрицательными для доллара, советник потратит одну минуту на анализ новостей, затем нарисует синюю стрелку и купит EURUSD, GBPUSD и XAUUSD.
Настройки:
Режим работы – реальная торговля (не использовать «тестовую торговлю»)
Открывать новые серии – True/False – Разрешить новые серии
Торговать на покупку – True/False – Разрешить покупку
Торговать на продажу – True/False – Разрешить продажу
Управлять ручными ордерами – True/False – Если трейдер вводит новые ордера вручную, советник будет управлять ими
Использовать хеджирование – True/False – Разрешить хеджирование
Комментарий к ордеру – Ultima
Максимальный спред (0 – не использовать) – 0 – Максимально допустимый спред
Начальный час – Начальный час работы советника
Конечный час – Конечный час работы советника
Магия – уникальное магическое число, идентифицирующее советника
Максимальный спред (0 – не использовать) – Максимально допустимый спред
---Настройки стратегии---
Максимальное количество ордеров на покупку – максимально допустимое количество ордеров на покупку
Максимальное количество ордеров на продажу – максимально допустимое количество ордеров на продажу
Начальный лот – начальный лот для начала торговли
Автолот – true/false – включить/отключить автоматический расчет лота
Размер автолота. Свободная маржа на каждые 0,01 – 1000 – Сумма депозита, на которую будет начисляться стартовый лот, если включена функция автоматического формирования лота
Множитель лота – Множитель лота для последующих ордеров
Максимальный лот – Максимально допустимый размер лота
Режим TP – Виртуальный – Виртуальный/Реальный TP – Виртуальный тейк-профит не виден, реальный тейк-профит виден
TP (0 – не использовать) – Тейк-профит в пунктах
Режим SL – Виртуальный/Реальный – Виртуальный стоп-лосс не виден, реальный стоп-лосс виден
SL (0 – не использовать) – Стоп-лосс в пунктах
Режим трейлинга – Виртуальный/Реальный – Виртуальный трейл не виден или реальный трейл виден
Начало трейлинга, пункты (0 – не использовать) – Начало трейлинга в пунктах
Расстояние трейлинга, пункты – 100 – Начало шага трейлинга в пунктах
Перекрытие последнего ордера – True/False – Разрешение перекрытия первого и последнего ордеров для уменьшения просадки
Номер последнего ордера для перекрытия – 8 – С какого номера ордера начнется перекрытие
Процент перекрытия – Процент прибыли после одновременного закрытия первого и последнего ордера от общей прибыли
Пауза между ордерами (мин. 0 – не использовать) - Количество минут для паузы между ордерами
---Настройки расстояния---
Фиксированное расстояние – Расстояние между ордерами
Динамическое расстояние ордера – с номера ордера начнется динамическое расстояние
Начало динамического расстояния - Это значение устанавливает расстояние между первым ордером и рыночной ценой, с которой начнется динамическое расстояние
Множитель расстояния - Коэффициент увеличения расстояния между ордерами
Далее:
---Настройки новостей---
Использовать только новости в долларах США – true/false
Цвет линии новостей – цвет линии во время публикации новостей
Ширина линии новостей – ширина линии новостей
Далее:
---Параметры панели---
Truly a EA worth trying—powerful, fast execution and effective handling of economic news.