WaveTechAI Swell

  • 专家
  • Felipe Pereira Ravanini
    Felipe Pereira Ravanini

    Felipe Pereira Ravanini

    我拥有15年金融市场从业经验，将机构级的严谨态度带入算法交易。我的履历包括在对冲基金的工作经历，在那里我深入掌握了风险管理、投资组合构建和市场微观结构。过去5年，我专注于量化交易——在XAUUSD和期货市场设计、回测并部署系统化策略。
    我开发的智能交易系统（EA）基于统计稳健性，而非曲线拟合式的过度优化，并高度重视方法透明和风险披露的真实性。我发布的每一个策略，都遵循我在专业管理资金时所采用的同一标准：严格的仓位管理、回撤控制和样本外验证。
  • 版本: 1.0
  • 激活: 5

WaveTech Swell — XAUUSD波段系统（H4）


指标一览：

指标

数值

回测周期

2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos)

净利润

+$2,958 (0.01 lote fixo)

盈利因子

2.51

夏普比率

4.91

恢复因子

13.2

最大回撤

$225 (1.77%)

胜率

52.4%

总交易次数

340

 

完整描述:

 


WaveTech Swell — XAUUSD波段系统（H4）


Swell是一个基于H4周期的耐心黄金波段策略围绕MACD动能构建并结合基于ATR的交易管理。每次入场都经过精挑细选——并实现了整个WaveTech.IA投资组合中最高的盈利因子：2.51。历史上，每冒险并亏损1美元，该系统平均能赚回2.51美元。


我们网站上提供了您可以使用的全部信息和分析工具，请查看这篇文章：

https://www.mql5.com/en/blogs/post/772707


上线定价 — 首批买家专享

      前10份拷贝：$199（下一档价格 $299，最终价格 $999）

      公开的MQL5实盘信号正在建设中——随着经过验证的历史累积，价格会上涨。首批买家将获得该EA有史以来最低的价格，实盘信号链接也会公布在本页面上。


经验证的回测 — 完全透明：

      2.5年（2024.01–2026.06），涵盖牛市行情、回调与盘整

      99%历史数据质量，真实逐笔数据，可变点差，已计入成本

      固定0.01手，净利润+$2,958

      盈利因子2.51 · 夏普4.91 · 恢复因子13.2 · 最大回撤$225 · 340笔交易


该策略是如何构建的：

每一个WaveTech.IA系统在正式上线之前，都要经历相同的三阶段流程——由一位拥有15年实战市场经验的交易员设计和监督，借助AI去探索远超人工设计所能覆盖的范围：

1.     AI生成 — 策略逻辑通过AI在XAUUSD历史价格数据上生成并不断优化，并由15年交易经验加以引导，使搜索方向指向真正具有市场意义的设置，而非单纯拟合数字的结果。

2.     统计验证 — 每个候选策略都必须通过一系列统计检验：样本外验证、参数稳定性检验和蒙特卡洛压力测试，才能获得正式命名。

3.     严格筛选 — 生成的候选策略中只有不到0.5%能够最终通过。我们上架的策略都是幸存者，并附带完整的逐笔交易记录一并公开。

AI加速搜索过程，而15年的交易经验决定哪些策略真正值得保留。


交易方式：

      H4周期基于MACD的波段入场，并通过价格行为进行入场优化

      每个仓位均在经纪商端设有硬性止损；固定手数、保本管理

      以时间止损作为安全网；周末过滤器：周五收盘前保持空仓，避免周一跳空风险


适合人群：

适合不希望屏幕充满噪音的交易者。Swell仅开设少量高质量仓位，并持有数小时至数天。非常适合作为多系统组合中的“慢速锚点”，也适合作为小账户上低维护的独立策略。

不是剥头皮策略 — 追求长久稳健，而非急功近利：

每一笔交易都是独立的单一头寸，入场时即设定较宽的止盈和较宽的止损——绝不使用网格、马丁格尔或摊平加仓。

持仓时间通常以小时到天计，而非以秒计。在2.5年的回测期间，该系统平均每2.7天进行一笔交易——共计340笔交易，而非成千上万次的微剥头皮交易。

这一点为何重要：低频、目标区间宽的交易对点差、滑点和执行噪音的敏感度远低于高频剥头皮交易——这意味着你在此看到的回测结果，会更接近于实盘中实际能获得的表现。更少但更审慎的交易也意味着系统在结构上更稳健：不依赖极致精准的成交，也不会因经纪商点差扩大半个点而导致优势瞬间崩溃。


使用建议：

      品种：XAUUSD · 周期：H4

      建议最低资金：$ 400（对应0.01手）

      建议使用低点差的ECN/RAW经纪商；建议使用VPS以实现24/5全天候执行

      建议使用HEDGE（对冲）账户


自动交付：

文件将自动交付。您无需发送私信来解锁任何内容。如有需要，我们提供支持，但产品开箱即为完整版本。

由交易员打造，而不仅仅是实验室出品。 WaveTech.IA由一位拥有15年市场经验的全职交易员运营——AI是用于大规模构建和测试的工具，但每一个进入本店铺的策略都首先经过交易员的判断把关。

15个系统组合中的一员：

Swell是WaveTech.IA设计的15个不相关XAUUSD系统之一，每个系统都有各自的周期和逻辑，并采用相同的方法论进行验证。建议结合3–5种不同周期的策略，以平滑您的资金曲线。


交易涉及风险。过往业绩不能保证未来结果。切勿使用您无法承受损失的资金进行交易。

推荐产品
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
专家
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
专家
The xCustomEA for MetaTrader 5 — 适用于自定义指标的通用交易 Expert Advisor 将几乎任何自定义指标快速转化为自动化交易系统。 The xCustomEA for MetaTrader 5 是一款通用型 Expert Advisor，能够读取您的自定义指标信号，并按照您设定的逻辑自动执行交易。 您只需要填写指标名称、信号缓冲区和关键参数，EA 就会基于这些数据完成自动执行。对于希望把自定义指标快速接入实盘交易、又不想为每一个新想法都重新编写一个机器人 的交易者和开发者来说，这是一个高效、灵活且可重复使用的交易引擎。 The xCustomEA 并不只是一个“信号转订单”的简单工具。它把自定义指标接入能力与 The X 产品线成熟的交易架构结合在一起，为您提供完整的进场、出场、过滤、保护和持仓管理环境。 The xCustomEA for MetaTrader 4 | 完整使用说明 + DEMO + PDF | 设置与输入参数说明 | PIPFINITE TREND PRO 策略示例 | The X — Universal EA 产品定位 这款
Deep Trend Pro
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
DEEP TREND X — Expert Advisor with Artificial Intelligence for XAUUSD Deep Trend X is a 100% automated Expert Advisor, specifically designed for trading Gold (XAUUSD). It combines cutting-edge machine learning algorithms with institutional market analysis to detect highly accurate entries in both trending and ranging markets. ARTIFICIAL INTELLIGENCE CORE The EA's core engine integrates two AI models that self-train on each new candlestick: SVM RBF (Support Vector Machine with Radial Kern
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Gold Trend Master MT5
Sahib Ul Ahsan
专家
Gold Trend Master EA – Trend and Pullback Trading System Quantum Pullback EA is an automated trading system designed for structured trend trading with configurable pullback confirmation and multiple risk management options. The Expert Advisor combines momentum analysis, moving average filtering, volatility conditions, and optional pullback logic to identify trading opportunities while maintaining controlled execution behavior. The system is suitable for traders who prefer flexible configuration
TurboGain EA
Sabrina Hellal
5 (3)
专家
LIMITED TIME PROMO OFFER Old Price: ~~$1400~~ Promo Price: $340   Special Bundle: 4 Copies available for $340   Next Price Increase: $400 Live Performance & Signals VT Markets Live Signals: [CLICK HERE Signal 1] | Set File in Use: LAST SET 01-05-2026 (Optimized for IC Markets, Fusion Markets, VT Markets, etc.) EXNESS Live Account: LAST SET 01-05-2026 FOR EXNESS (Note: Profits and initial capital have been successfully withdrawn and transferred to VT Markets). User Guide & Technical Ma
Gold Scalper King EA
Naveen Kumar Shyam
专家
Gold Scalper King EA is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor developed exclusively for trading XAUUSD (Gold). The EA follows a systematic breakout strategy that combines market structure analysis, pending order execution, and dual EMA trend confirmation to identify trading opportunities. Rather than predicting market reversals, Gold Scalper King waits for price to confirm a breakout beyond significant swing highs or swing lows before entering a trade. Every position follows predefined t
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
专家
推出促销： 按当前价格仅提供数量极少的副本！ 最终价格：999美元 新品（349 美元起）-->免费获得 1 个（适用于 2 个交易账户号码）。 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO 欢迎来到比特币收割者！   在黄金收割者取得巨大成功之后，我决定是时候将同样的成功原则应用到比特币市场了，而且，它看起来很有希望！   我开发交易系统已有二十多年了，到目前为止，我的专长是突破策略。 这种简单有效的策略一直以来都位居最佳交易策略之列，并且几乎适用于任何市场。     对于像比特币这样波动剧烈的市场来说，它更是锦上添花！   那么该策略如何发挥作用？ 突破策略将交易突破重要支撑位和阻力位的走势。     该策略将为每笔交易设置止损、止盈和各种追踪止损功能。 对于比特币收割者，我在 H1 时间范围内实现了这一点，这使得它交易频繁，但仍然非常有效。   此外，我还确保了 EA 能够自动适应比特币未来的价格变化。     所以，如果比特币交易价格在 10 万左右、1 万左右或
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Account Turbo Flip Pro
Adrian Titilincu
专家
Feel free to contact me for XAUUSD setfiles. Watch more videos to reveal ATF PRO during backtesting: - [ XAUUSD ] ->  Account Turbo Flip Pro EA - XAUUSD - [ GBPUSD ] ->   Account Turbo Flip Pro EA - GBPUSD Account Turbo Flip Pro: Configuration Guide To ensure optimal performance, please refer to this guide when configuring your EA settings. 1. Visual Settings Show Panel: Toggles the visibility of the on-chart graphical user interface dashboard. Top Labels Font Color: Determines the color matri
Haven JPY Miner
Maksim Tarutin
专家
Haven JPY Miner - USDJPY 专用算法 隆重介绍 Haven JPY Miner – 一款专为 USDJPY 货币对设计和调整的专业自动交易程序（EA）。这是一个为需要现成系统化方法且无需长时间参数调整的交易者提供的解决方案。 该 EA 配备了 Smart Time Sync 技术。您不再需要计算经纪商服务器的时间偏移量 (GMT Offset)。EA 会通过 API 自动与世界时间同步，确定正确的交易时段。 我的其他产品 -> 点击这里 || EA 信号监控 -> 查看 主要特点 专注于 USDJPY: 算法充分考虑了该货币对的具体运动特征。 即插即用 (Plug & Play): 设置最少。策略已“内置”其中。您只需选择风险。 智能时间同步 (Smart Time Sync): 自动检测服务器时间。无论是冬令时还是夏令时，无需用户干预即可正常工作。 安全性: 无马丁格尔 (Martingale)、网格 (Grid) 或加仓摊平。每笔交易都有止损 (Stop Loss) 保护。 恢复功能: 如果终端重启，EA 将获取当前市场状态并继续工作。 主要设置 Auto_G
Gold Edge V1
Thorsten Koch
5 (1)
专家
Gold Edge V1 is a real-tick-safe volatility breakout Expert Advisor for Gold (XAUUSD). It trades long breakouts from H1 compression zones using market execution, large profit targets and adaptive trailing stops. Of course, the zone timeframe and entry timeframe can be changed at any time if you want to experiment a little. Gold Edge V1 – Volatility Breakout Expert for Gold Gold Edge V1 is a professional volatility breakout Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). It wa
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
专家
Fractal Trend Master 是市场上最强大且最复杂的智能交易系统之一，旨在保护交易者的资金，同时最大化盈利机会。基于 比尔·威廉姆斯 的著名方法论，该EA使用三种重要的技术分析工具： 鳄鱼指标 、 分形 和 Gator振荡器 ，为识别和跟随市场趋势创建了一个强大而精准的框架。 该EA专注于 高级风险管理 和 资金保护 ，提供对交易和亏损的有效控制。通过选择 固定或动态手数 ，设定每日 盈亏限额 (P/L) 并执行 经过验证的策略 ，Fractal Trend Master适合保守和激进的交易者。 主要特点： 高级风险管理 ：在固定或动态手数之间进行选择，并设定每日盈亏限额以保护您的资金。 基于比尔·威廉姆斯的策略 ：该EA采用基于鳄鱼指标和分形的三种策略，并通过Gator振荡器确认趋势。 全自动化 ：EA自动管理开仓和平仓，用户可以调整止损、止盈和移动止损等参数。 多时间框架 ：适用于任何时间框架，在较大的时间框架（H4及以上）中表现最佳，同时在较小的时间框架中提供较高的交易频率。 优化范围  PARAMETER START STEP END JAW PERIOD  1
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
专家
More informations at Telegram group: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA  uses a return-to-average strategy coupled with buying and selling exhaust zone detection. ️ Expert Advisor for Forex ️ Any Symbol, CDFs, etc.  ️ Developed for  Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Accuracy higher than 95% ️ Low Drawndown Indicators available for setups settings: EMA200  • moving average of 200 periods (other periods can be used with excellent results as well); RSI  • Checks the levels on sale for th
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
PullBackSniper
Fernando Da Silva Candido
专家
PullBackSniper PullBackSniper is an Expert Advisor developed for MetaTrader 5, focused on pullback trading, market structure confirmation, and precise entries near relevant technical zones. The robot was designed to search for trading opportunities after price corrections, avoiding impulsive entries and attempting to operate only when there is confluence between a technical level, market context, price rejection, and a valid entry trigger. The main logic of the system is to identify important ch
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (4)
专家
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
Markella
Vladimir Kalendzhyan
2 (1)
专家
Markella    is a highly accurate scalping Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD). It uses an extremely tight trailing stop algorithm to instantly lock in profits during periods of high volatility. This system is designed for precision and aims for a high win rate, capitalizing on rapid market movements and locking in profits before the market pulls back. The advisor is fully automated with minimal configuration. Simply install the advisor, select risk parameters, and the system
Anora
Seda Terekyan
专家
Anora   is a highly accurate scalping Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD). It uses an extremely tight trailing stop algorithm to instantly lock in profits during periods of high volatility. This system is designed for precision and aims for a high win rate, capitalizing on rapid market movements and locking in profits before the market pulls back. The advisor is fully automated with minimal configuration. Simply install the advisor, select risk parameters, and the system auto
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
专家
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.29 (7)
专家
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
XAU Titan Pro
Sourav Suklabaidya
专家
Welcome to XAU Titan Pro - The Premier XAUUSD Trading Engine I am an algorithmic developer focused entirely on one asset class: GOLD (XAUUSD). I engineer highly specialized, volatility-adapted Expert Advisors designed to extract consistent, sustainable growth from the most aggressive market in the world. XAU Titan Pro is the result of relentless quantitative testing. It abandons dangerous, overly complex mentalities. Instead, it trades with discipline, patience, and strict mathematical expectanc
Gold Zone EA
Simon Reger
4.02 (44)
专家
Gold Zone EA 是一款全自动交易系统，通过供需区（Supply & Demand）分析市场结构，并根据预定义的价格反应执行交易。 EA 集成了区间识别、动能分析、EMA 趋势过滤、多级止盈、保本机制、跟踪止损以及一个内置的手动交易面板，可直接在图表中操作。 EA 适用于多种交易品种，包括： XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、BTCUSD 以及其他外汇、指数和差价合约产品。 不需要任何外部 DLL 或库。 交易逻辑 供需区识别 EA 通过以下元素识别结构性价格区域： 基础蜡烛（Base High / Base Low） 蜡烛形态过滤 可选 EMA 趋势强度 区间大小及重叠检查 自动移除无效区间 区间在多次被突破或达到无效计数时失效。 区间激活 当价格满足以下条件时，区间被激活（“armed”）： 在供应区下沿上方收线 在需求区上沿下方收线 仅激活的区间会触发交易信号。 动能蜡烛入场 EA 在以下条件满足时开仓： 蜡烛向区间方向形成明显动能 蜡烛实体达到最小定义大小 蜡烛与区间的距离在允许范围内 不会开仓的情况包括： 高点差、已有同方向持仓、EMA 条件不满
FREE
Sentey Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
Sentey Gold is a high-performance Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, specifically designed for trading the XAUUSD (Gold) pair on the M1 timeframe. Key Features Hybrid AI System LSTM (Long Short-Term Memory) Neural Network: Capable of capturing time patterns and long-term dependencies in the price of gold. K-Means Clustering: Dynamically groups market behavior into clusters to detect regime changes and generate trend signals. DMI/ADX Confirmation Filter: Only trades when the directional move
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
专家
Classic SNR EA MetaTrader 5 智能交易系统 | 多品种支撑阻力交易，基于趋势逻辑 概述 Classic SNR Breakout EA 是一款专业的交易机器人，使用日线摆动点识别结构性支撑与阻力水平（Support & Resistance），并根据 H1 价格行为相对于这些水平的表现执行交易。EA 应用 双重逻辑 ：在上涨趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平下方（拒绝信号）时做空；在下跌趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平上方（拒绝信号）时做多。当 H1 收盘价果断突破水平时，也会交易突破信号。 EA 可同时扫描多达 14 个交易品种，自动解析经纪商特定的品种名称和后缀。 本策略适用于理解结构性水平可根据市场环境既充当支撑/阻力又充当突破触发器的交易者。 工作原理 EA 分析日线收盘价，在可配置的回溯期内识别高点和低点。这些摆动点成为结构性的支撑和阻力水平。然后 EA 监控 H1 K线收盘价相对于每个 SNR 水平的表现，并应用 基于趋势的逻辑 来确定交易方向。 核心交易逻辑 EA 并非简单地单向交易突破。相反，它会评估价格位置和 H1 收盘行为： 价格
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
专家
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Platinum Trend Protected EA XPTusd
Oscar Moyano Rodriguez
专家
注意，白金交易者！ XPTUSD 趋势保护型 EA 不会随意开仓。 它只在趋势明确且市场确认时才入场。 避免噪音和过度交易，保护账户不被破坏。 智能风险管理：连续亏损后降低仓位，连胜时增加盈利机会。 每笔交易独立——无马丁格尔、网格或对冲。 渐进式止损保护利润，同时不阻碍趋势发展。 适应伦敦、纽约及中间交易时段。 可控回撤，长期稳定。 为追求稳健而非侥幸的交易者设计。 XPTUSD 趋势保护型 EA 是一个完全自动化的专家顾问，专为 白金 (XPTUSD) 设计，运行于 M15 时间框架。 详细说明 系统基于 多时间框架趋势跟随逻辑 ，只有在市场结构、趋势强度和波动性确认时才执行交易，显著减少低质量操作。 核心特性是 自适应风险管理 ：仓位大小根据账户余额、ATR 计算的止损距离以及对近期交易表现敏感的风险系数动态调整。连续亏损后，EA 会自动降低风险并启动冷却期，以优先保护资本。 渐进式止损 会随着价格向有利方向移动而调整，遵循 非线性保护曲线 ，逐步锁定利润，同时不限制趋势的完全发展。 EA 还会根据 伦敦、纽约及中间时段 调整操作参数，提高低质量时段的选择性，并在流动性和
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
作者的更多信息
WaveTechAI Breaker
Felipe Pereira Ravanini
专家
WaveTech Breaker — XAUUSD 通道突破系统 （H1） 指标一览： 指标 数值 回测周期 2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos) 净利润 +$2,903 (0.01 lote fixo) 盈利因子 1.47 夏普比率 5.03 恢复因子 12.3 最大回撤 $236 (1.92%) 胜率 53.4% 总交易次数 1,089   完整描述:   Breaker 在 H1 周期上使用双周期肯特纳通道结构来交易黄金突破 ： 慢速通道判定市场状态 ， 快速通道把握入场时机。凭借 2.5年内1,089笔交易 ，这是WaveTech.IA投资组合中样本量最大的系统之一——绝非仅靠40笔幸运交易拟合出来的曲线策略。 我们网站上提供了您可以使用的全部信息和分析工具，请查看这篇文章： https://www.mql5.com/en/blogs/post/772707 上线定价 — 首批买家专享 •       前10份拷贝： $199 （下一档价格 $299，最终价格 $999） •       我们在MQL5的公开实盘信号正在建设中。随着经过验证
WaveTechAI Crest
Felipe Pereira Ravanini
专家
WaveTech Crest — XAUUSD精准系统（H1） 指标一览： 指标 数值 回测周期 2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos) 净利润 +$2,623 (0.01 lote fixo) 盈利因子 2.08 夏普比率 6.46 恢复因子 13.7 最大回撤 $192 (1.58%) 胜率 58.1% 总交易次数 642   完整描述:   Crest 是 WaveTech.IA 投资组合中统计表现最锐利的系统 ： 在 2.5 年真实逐笔黄金数据中 ， 夏普比率达 6.46， 最大回撤仅为 $192（1.58%） 。该系统在H1周期上结合了肯特纳通道结构、基于ATR的波动性触发条件以及线性回归趋势过滤器——只有在波动性、结构与趋势三者一致时才会交易。 我们网站上提供了您可以使用的全部信息和分析工具，请查看这篇文章： https://www.mql5.com/en/blogs/post/772707 上线定价 — 首批买家专享 •       前10份拷贝： $199 （下一档价格 $299，最终价格 $999） •       我们在MQL5的
WaveTechAI Riptide
Felipe Pereira Ravanini
专家
WaveTech Riptide — 黄金动能交易系统 (M15) 指标一览： 指标 数值 回测周期 2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos) 净利润 +$3,983 (0.01 lote fixo) 盈利因子 1.97 夏普比率 5.57 恢复因子 12.7 最大回撤 $313 (2.39%) 胜率 75.9% 总交易次数 1,143 Riptide 是一套针对黄金（XAUUSD）的动能策略，在 M15 时间周期上结合了肯特纳通道（Keltner Channel）过滤器与 MACD 确认信号。它是 WaveTech.IA 投资组合中的旗舰产品：在我们的15套系统中净利润最高，历史胜率达75.9%，共完成1,143笔交易。 我们的网站提供了您可以使用的所有信息和分析工具，请查看这篇文章： https://www.mql5.com/en/blogs/post/772707 上线优惠——首批买家专享 前10份： $299 （下一档价格 $399，最终价格 $1499） 我们的公开 MQL5 实盘信号正在建设中。随着已验证的实盘历史累积，价格将逐步上
WaveTechAI Current
Felipe Pereira Ravanini
专家
WaveTech Current — XAUUSD稳定性系统（M30） 指标一览： 指标 数值 回测周期 2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos) 净利润 +$2,375 (0.01 lote fixo) 盈利因子 1.44 夏普比率 4.93 恢复因子 9.3 最大回撤 $255 (2.21%) 胜率 79.5% 总交易次数 1,109   完整描述:   WaveTech Current — XAUUSD 稳定性系统 （M30） Current专为一个目标而生：稳定性。在M30周期上，以MACD动能为核心并通过线性加权移动平均线过滤，实现了 1,109笔交易中79.5%的胜率 ——在2.5年间，近5笔交易中就有4笔以盈利收盘。 我们网站上提供了您可以使用的全部信息和分析工具，请查看这篇文章： https://www.mql5.com/en/blogs/post/772707 上线定价 — 首批买家专享 •       前10份拷贝： $199 （下一档价格 $299，最终价格 $999） •       我们在MQL5的公开实盘信号正在建设中。随
筛选:
无评论
回复评论