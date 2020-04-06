PrevBreak Trader EA – 智能突破策略

PrevBreak Trader EA 是一款专为希望在前一根K线突破中实现高精度自动化入场的交易者开发的智能EA。它结合价格行为与多种辅助指标，提供稳定的交易表现与稳健的风险管理。

该 EA 也可以配置为仅作为信号生成器运行，而不自动下单。在此模式下，您将在图表上收到清晰的提示，并可使用自定义的进场、止损和止盈手动执行交易。

⚙️ 交易设置

可配置手数 – 手动设置或根据风险偏好自动调整。

– 手动设置或根据风险偏好自动调整。 每日盈利与亏损限制 – 自动化纪律，避免过度交易。

– 自动化纪律，避免过度交易。 灵活的止盈 (Take Profit) – 根据波动性调整目标点数。

– 根据波动性调整目标点数。 固定止损 (Stop Loss) – 始终启用以保护资金。

📈 突破逻辑

EA监控前一根K线，在最高点与最低点识别突破。当确认条件满足时才会执行订单，确保入场选择性强并避免低质量交易。

🔍 智能过滤器

快慢均线 – 判断市场主要方向。

– 判断市场主要方向。 HiLo指标 – 用于趋势确认。

🛡️ 高级追踪止损

在达到设定的最小利润后启用。

价格推进时动态调整止损。

可自定义调整步长与距离。

结合 RSI 和 ADX 验证后启用，提升获利潜力。

⏰ 交易时间控制

设定具体入场时间段（开始与结束）。

在指定时间自动平仓所有持仓。

🚀 优势

PreviousBar Breakout EA 并不仅仅是另一个突破型机器人。它通过智能指标过滤与前一根K线分析，筛选更高质量、更稳定的入场点。同时，内置的风险管理帮助保持纪律并保护资金。

📋 要求

适用于任何交易品种（外汇、指数、大宗商品）。

最佳适配于短期与中期周期 (M5, M15, H1)。

推荐低点差、快速执行的经纪商。

💡 使用方法

将EA加载至MetaTrader 5图表。 配置手数、风险、目标与交易时间。 在模拟账户测试熟悉策略表现。 验证后在真实账户中应用。

如果您正在寻找一款可靠的突破交易机器人，具备风险管理、高级追踪止损与信号过滤功能，那么 PreviousBar Breakout EA 将是您的理想选择。