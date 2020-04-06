PrevBreak Trader
- 专家
- Fabio Conrado Ortolan
- 版本: 1.0
- 激活: 5
PrevBreak Trader EA – 智能突破策略
PrevBreak Trader EA 是一款专为希望在前一根K线突破中实现高精度自动化入场的交易者开发的智能EA。它结合价格行为与多种辅助指标，提供稳定的交易表现与稳健的风险管理。
该 EA 也可以配置为仅作为信号生成器运行，而不自动下单。在此模式下，您将在图表上收到清晰的提示，并可使用自定义的进场、止损和止盈手动执行交易。
⚙️ 交易设置
- 可配置手数 – 手动设置或根据风险偏好自动调整。
- 每日盈利与亏损限制 – 自动化纪律，避免过度交易。
- 灵活的止盈 (Take Profit) – 根据波动性调整目标点数。
- 固定止损 (Stop Loss) – 始终启用以保护资金。
📈 突破逻辑
EA监控前一根K线，在最高点与最低点识别突破。当确认条件满足时才会执行订单，确保入场选择性强并避免低质量交易。
🔍 智能过滤器
- 快慢均线 – 判断市场主要方向。
- HiLo指标 – 用于趋势确认。
🛡️ 高级追踪止损
- 在达到设定的最小利润后启用。
- 价格推进时动态调整止损。
- 可自定义调整步长与距离。
- 结合 RSI 和 ADX 验证后启用，提升获利潜力。
⏰ 交易时间控制
- 设定具体入场时间段（开始与结束）。
- 在指定时间自动平仓所有持仓。
🚀 优势
PreviousBar Breakout EA 并不仅仅是另一个突破型机器人。它通过智能指标过滤与前一根K线分析，筛选更高质量、更稳定的入场点。同时，内置的风险管理帮助保持纪律并保护资金。
📋 要求
- 适用于任何交易品种（外汇、指数、大宗商品）。
- 最佳适配于短期与中期周期 (M5, M15, H1)。
- 推荐低点差、快速执行的经纪商。
💡 使用方法
- 将EA加载至MetaTrader 5图表。
- 配置手数、风险、目标与交易时间。
- 在模拟账户测试熟悉策略表现。
- 验证后在真实账户中应用。
如果您正在寻找一款可靠的突破交易机器人，具备风险管理、高级追踪止损与信号过滤功能，那么 PreviousBar Breakout EA 将是您的理想选择。