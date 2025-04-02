WaveTechAI Riptide

指标一览：

Riptide 是一套针对黄金（XAUUSD）的动能策略，在 M15 时间周期上结合了肯特纳通道（Keltner Channel）过滤器与 MACD 确认信号。它是 WaveTech.IA 投资组合中的旗舰产品：在我们的15套系统中净利润最高，历史胜率达75.9%，共完成1,143笔交易。

我们的网站提供了您可以使用的所有信息和分析工具，请查看这篇文章：

上线优惠——首批买家专享

前10份： $299 （下一档价格 $399，最终价格 $1499）

我们的公开 MQL5 实盘信号正在建设中。随着已验证的实盘历史累积，价格将逐步上涨——首批买家将获得该EA有史以来的最低价格，实盘信号链接将在本页面公布。

已验证回测——完全透明：

2.5年（2024.01 – 2026.06）：涵盖历史性牛市行情、急剧回调与盘整阶段

99%历史数据质量，真实逐笔数据，可变点差，已计入佣金和滑点

固定0.01手下 净利润 +$3,983 ——没有复利技巧，没有挑选有利区间

盈利因子1.97 · 夏普比率5.57 · 恢复因子12.7 · 最大回撤$313 · 1,143笔交易

该策略的构建方式：

每一套 WaveTech.IA 系统在上线前都经过相同的三阶段流程——由一位拥有15年实战市场经验的交易员监督设计，并借助人工智能探索远超人工设计所能覆盖的范围：

AI生成 — 策略逻辑通过AI在XAUUSD历史价格数据上生成并优化，同时由15年交易经验引导搜索方向，确保筛选出真正符合市场逻辑的设置，而非仅仅是过度拟合历史数据的数字游戏。 统计验证 — 每个候选策略都必须通过一系列统计检验：样本外验证、参数稳定性检验和蒙特卡洛压力测试，才能被视为通过验证。 严格筛选 — 生成的候选策略中只有不到0.5%能够通过筛选。最终上市的策略都是幸存者，并附有完整的逐笔交易记录。

AI加速搜索过程，15年交易经验决定哪些值得保留。

交易方式：

入场：肯特纳通道突破结构，配合M15周期的MACD动能确认

每笔持仓在经纪商端设有 硬性止损 ；固定仓位大小

交易盈利后移至保本位；周末过滤（周五收盘前平仓）

针对异常价格剧烈波动的过滤保护

并非剥头皮策略——为持久而生，而非追求速度：

每笔交易都是独立的单一持仓，入场时即设定 宽止盈与宽止损 ——绝不使用网格、马丁格尔或摊平加仓。持仓时间以小时到天计，而非秒级。在2.5年的回测中，该系统平均每0.8天进行一笔交易——共计1,143笔，而非成千上万的微剥头皮交易。

为何这一点很重要：低频、宽目标的交易对点差、滑点和执行噪音的敏感度远低于高频剥头皮交易——这意味着您看到的回测结果与实盘表现更为接近。更少但更审慎的交易也意味着结构上更稳健的系统：不依赖极致精准的成交，也不存在因经纪商点差扩大半个点而崩溃的脆弱优势。

建议配置：

交易品种：XAUUSD · 时间周期：M15

建议最低资金：$400（用于0.01手）

建议使用低点差ECN/RAW账户经纪商；建议使用VPS以实现24/5全天候执行

建议使用对冲账户

自动交付：

文件将自动交付。您无需私信解锁任何内容。如有需要，我们提供支持服务，但产品开箱即用，功能完整。

由交易员打造，而非仅仅是实验室产物 WaveTech.IA 由一位拥有15年市场经验的全职交易员运营——AI是用于大规模构建和测试的工具，但每一套进入本店铺的策略都经过交易员本人的判断把关。

15套系统组合的一部分：

Riptide 是 WaveTech.IA 打造的15套不相关XAUUSD系统之一，每套系统拥有各自独立的时间周期和逻辑，均采用相同方法论进行验证。建议组合3-5套不同策略、跨越不同时间周期，以平滑您的收益曲线。