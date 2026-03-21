EquityTargetCloser MT4

达到目标利润时自动锁定利润

EquityTargetCloser — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当 净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。

MT5-version: https://www.mql5.com/en/market/product/169839

工作原理

该专家顾问持续将 净值（Equity） 与动态目标进行比较：

  • 目标 = 当前余额（Balance） + plusMoney （美元）。

  • 当净值大于或等于该金额时，触发保护机制：

    1. 平掉 所有市价单 （任何品种）。

    2. 如果参数  Delete pending orders = true ，则删除 所有挂单

平仓后余额更新，目标重新计算： 新余额 + plusMoney。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。

重要提示：触发条件取决于 累计浮动利润，而不是净值的绝对值。如果余额增加（例如由于平仓），目标会自动提高。

输入参数

参数 说明
Profit in $ for closing market orders: 期望利润（美元）。条件：净值 ≥ 余额 + plusMoney。
   
Delete pending orders: 触发时是否删除挂单（true – 删除，false – 保留）。


图形界面

图表上会显示一个按钮，该按钮展示：

  • 当前目标水平（余额 + plusMoney）；

  • 按钮颜色： 绿色 — EA 正在运行（按钮已按下）， 红色 — 未运行。

按钮也可用于手动检查：任何时候点击它，EA 都会立即评估条件，若达到目标则执行平仓。

优势

  • 基于余额的动态目标 – 每次锁定利润后门槛自动提高，实现资金阶梯式增长。

  • 聚焦实际利润 – 跟踪净值超出余额的部分，而非抽象水平。

  • 完全自动化 – 无需持续监控，在利润达成的瞬间锁定。

  • 通用性 – 适用于任何品种和任意数量的持仓。

  • 安全性 – 不执行开仓操作，不修改止损，与其他 EA 无冲突。

  • 设置简单 – 仅需两个参数。

适用人群

  • 手动交易者 – 保护已积累的利润，无需分心盯盘。

  • 网格、马丁格尔 EA 使用者 – 设置统一的利润锁定阈值，及时获利离场。

  • 账户管理方 – 达到目标收益率（例如余额 +5%）时自动平掉所有仓位。

  • 开发者 – 作为现成的风控模块使用。

使用建议

  1. 将 EA 附加到任意图表（例如 EURUSD M1）。

  2. 设置期望利润（存款货币）plusMoney。

  3. 启用自动交易（AutoTrading 按钮）。

  4. 点击图表上的按钮，使其变为绿色。

  5. 当净值 ≥ 余额 + Profit in $ for closing market orders 时，EA 将自动平仓，并在每次平仓后提高目标。
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Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
实用工具
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
实用工具
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
Risk to R Ratio Manager
Omar Alkassar
实用工具
风险回报率管理器是一款可视化订单管理工具和头寸规模计算器，旨在支持严谨的交易和专业的风险管理。它允许交易者直接在图表上直观地设置入场、止损和止盈水平，并在下单前自动计算交易手数和风险回报率。该工具有助于标准化交易准备，并确保每个仓位都以预先设定且可控的风险水平开仓。 该工具适用于多种交易工具，包括货币对、指数、金属、大宗商品和加密货币。它既适合手动交易者，也适合注重策略、对每个仓位都应用风险管理规则的交易者。通过减少计算时间并避免手动错误，该工具可帮助交易者在执行过程中保持一致性和清晰度。 风险回报率经理   安装和输入指南 如果您想获取有关 EA 的通知，请添加 URL (       http://www.betasoft.dev   ) MT4/MT5 终端（见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/110797 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/110798 主要特点 可视化交易规划：该工具在图表上显示入场点、止损点和止盈点。这种可视化方法可帮助交易者在执行前查看
RSI Divergence Scanner MT4
Amir Atif
4.5 (4)
实用工具
RSI Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find divergences between price chart and RSI indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the RSI divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1 timeframes) Full description of scanner parameters ->   click here . How to get
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 4 平台。多语言支持。 MT5版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (85)
实用工具
自动交易复制器旨在以 100% 的准确度在多个 MT4/MT5 账户/终端之间复制交易。提供商和接收方账户必须位于同一台 PC/VPS 上。使用此工具，您可以将交易复制到同一台 PC/VPS 上的接收方账户。所有交易操作都将从提供商复制到接收方，不会有任何延迟。此版本仅适用于 MT4 账户。对于 MT5 账户，您必须使用 MT5 的自动交易复制器。参考： 参考： 对于 MT4 接收器，请下载“Trade Receiver Free” 这里 . 对于 MT5 接收器，请下载“Trade Receiver Free MT5”  这里 . 对于同一台 PC/VPS 上的 MT5 提供商，请检查“Auto Trade Copier MT5” 这里 . 如果您需要通过互联网在不同的 PC/VPS 上进行账户复制，请查看“Trade Copier Pro” 这里 . 如果您需要通过互联网在不同的 PC/VPS 账户之间进行复制，且接收方数量不限，请查看“无限交易复制器专业版” 这里 . 以下是重点功能 在 MT4 和 MT5 账户之间复制。 一个提供商可以将交易复制到多个接收者的账户。 一个提
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
实用工具
神速EA跟单(TradeMirror)是一款MT4/MT5平台的订单复制软件。 使用教程 请点击 神速EA跟单使用教程 链接以查看更多使用教程 为什么选择神速EA跟单 我们深知对于金融软件而言安全、稳定和隐私的重要性，因此我们在细节处对这三大要素进行了额外的加固： 提供用户友好的图形界面，操作简单易用 注重隐私安全，适合对订单分发有隐私要求各种金融场景 精准复制订单，毫秒级分发 支持全平台，MT4/MT5全面覆盖 智能感知系统状态，邮件通知守护交易安全 核心功能列表 对于跟单软件而言，功能并不是越多越好的，因此经过严谨的需求分析，我们对程序进行了精简，并最终保留了如下核心功能： 多重连接 邮件通知 手数缩放 信号过滤 反向跟单 重置止盈/止损 免费演示 在购买Trademirror之前，你总是可以尝试免费演示。 点击本页面上的免费演示按钮 点击是的，我有Metatrader 4/5 允许浏览器打开Mt4/5 在Mt4/5中，找到专家顾问/市场/TradeMirror，打开它并点击测试 启用复盘显示（否则你将看不到GUI界面）。 点击开始 现在你可以在可视化图表上看到TradeMirro
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
实用工具
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
Smart Channel M4
Vahidreza Heidar Gholami
实用工具
The trend in the market can be predicted using trend lines but the problem is you don’t know where exactly the price is going to touch the trend line where you can put your pending orders on. Smart Channel Expert Advisor makes it possible to put an advanced channel around the price data, which can be configured to handle placing orders, opening and closing positions, managing risk per trade, spread, slippage, and trailing stop-loss and take-profit automatically. Features Money Management (Calcul
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
实用工具
MT4 to Discord Signal Provider 是一款用户友好、完全可定制的工具，专为直接向 Discord 发送交易信号而设计。这个工具将您的交易账户转变为一个高效的信号提供者。 自定义消息格式以适应您的风格！为了方便使用，您可以从预先设计的模板中选择，并决定包括或排除哪些消息元素。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Telegram 版本 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 遵循我们详细的 用户指南 进行简单设置。 不需要预先了解 Discord API；我们提供所有必要工具。 主要特性 为订阅者更新自定义订单详情。 实施分层订阅模型，如铜牌、银牌、金牌，每一层都提供不同级别的信号访问。 附加执行订单的图表截图。 在这些截图上显示已关闭的订单，以增加清晰度。 提供延迟发送新订单消息的选项，以便在发送前进行最后调整。 透明和详细的订单信息： 带截图的新市场订单。 订单修改（止损、获利）。 已关闭和部分关闭的订单。 新的和修改的挂起订单。 挂起订单的激活和删除。 关于历史订单的详细报告。 每个订单的可定制评论。 注意： *
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
实用工具
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
实用工具
News filter, equity guard & session control for all your EAs — one tool, full protection — Free Demo | Latest Updates v26 (August 2026) is the biggest update ever: the EA now protects your entire account — every chart, no helper needed — and the indicator gives any chart its own protection rules (news, loss limits, trading times and more). The AI Trade Assessment arrives in MetaTrader 4 — automatic verdicts on new entries and on-chart assess buttons alike. Existing setups keep working unchanged
作者的更多信息
ChangingTrends
Evgeniy Zhdan
指标
該指標計算最可能的趨勢止損/逆轉區域，有信心的趨勢運動區域。 計算考慮： 價格變動率； 圖表的相對偏差角度； 價格變動的平均幅度； 價格離開“舒適區”； ATR 指標的值。 當價格進入止損/反轉區域時，該指標可以生成警報。 設置 Draw the entire length? - 繪製直到圖表末尾的區域； Show Stop UP-trend - 顯示上升趨勢的停止/反轉區域； Show UP-trend - 顯示上升趨勢的區域； Show DOWN-trend - 顯示有信心的下降趨勢區域； Show Stop DOWN-trend - 顯示下降趨勢的停止/反轉區域； Alert in the area change - 當價格進入趨勢止損/變化區域時生成警報； 接下來是每個交易區域的顏色設置。
TickCounter MT5
Evgeniy Zhdan
5 (1)
指标
The TickCounter indicator counts up and down ticks on each new bar. The calculation starts from the moment the indicator is placed on the chart. Histogram bars represent: Yellow bars - total number of ticks; Blue bars - ticks UP; Red bars - ticks DOWN. If the blue bar is not visible, then there are more down ticks and the red bar is displayed on top of the blue one (the red layer is above the blue one). MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/82548 Each reinitialization of the i
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
指标
用於確定平面和趨勢的指標。 如果價格低於兩條直方圖和兩條線（紅色和藍色）中的任何一條，則這是一個賣出區域。 購買此版本的指標時，一個真實賬戶和一個模擬賬戶的 MT4 版本 - 作為禮物（收到，給我寫私信）！ 如果價格高於兩條直方圖和兩條線（紅色和藍色）中的任何一條，則這是一個買入區域。 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/3793 如果價格在兩條線之間或在任何直方圖的區域內，那麼市場就沒有明確的趨勢。簡單地說，市場是平的。 指標的工作在屏幕截圖中更清楚地顯示。 該指標可用作獨立的交易系統。該指標可用於獲取領先數據或確定當前趨勢的方向。對於任何級別的交易者來說，這都是一個很好的工具！
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
专家
The Supertrend Expert Advisor The Supertrend Expert Advisor with averaging elements. It has been developed during three months until I finally got good results. It is not a scalper. The minimum balance to start trading - 100 $. Is automatically adjusted to the 4 and 5-digit prices. Has an efficient risk management system. The lot and limit on the maximum lot is automatically calculated based on the settings specified in the EA. As a result, you have a complete automated trading system. Download
Stardust
Evgeniy Zhdan
专家
StarDust searches for divergences in the values of several indicators considering them as signs of flat and enters the market if a relatively steady trend is detected. The Expert Advisor trades "basic" symbols with a low spread. The best results are achieved on М15. The EA automatically adjusts to 4 and 5-digit quote flows. Settings Comment_to_orders – comment to a placed order. The field can be left blank if no comment is required. MM – enable money management with automatic setting of a worki
Top Floor
Evgeniy Zhdan
专家
The EA catches the price when it moves against the trend in an effort to open an order in an opposite direction (direction of the main trend). Screenshots illustrate examples of entries and the strategy gist. The EA uses stop losses depending on values of ATR. Settings: Lot_ - if Risk_ = 0, the EA will trade this lot; Risk_ - risk per one trade. Stop loss is taken into account; koeff_ATR - coefficient multiplied by the ATR value to calculate stop loss (the bigger the value, the bigger stop loss
FastBoom
Evgeniy Zhdan
专家
The FastBoom EA finds the most probable points of price pullback/reverse and places an order. It places averaging orders if the price moves further against take profit. Settings of the EA: Lots - initial lot; LotExponent - multiplier for following orders (Martingale). 1 - no multiplier. TakeProfit - take profit in points; Stochastic Settings InpKPeriod - K Period of Stochastic InpDPeriod - D Period of Stochastic InpSlowing - Stochastic Slowing LevHigh - level for sell positions of Stochastic L
DivergenceTrade
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor calculates the double/triple divergence of volumes, and starts trading. It uses a unique formula of lot calculation, which greatly improves stability of trading. Recommended TF - 1h. Currency pair - EURUSD , but the EA can be used on any trading instruments which are not subject to high volatility. Settings mode - trading direction can be set manually; close - order close level (details on the screenshot); Step between orders - step between orders in points; Maximum orders -
OrderOnLine
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor opens orders from the horizontal line, the a trader can set on any level by dragging using the mouse or by changing the line properties. For example, when a horizontal line is above the current price, the EA will open a Buy order once the horizontal line is reached. And vice versa: If the line is below the current price, the EA will open a sell order once the line is crossed. A buy crossover of the line is: opening of the current candlestick below the horizontal line; the curr
SellerATR
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
The Expert Advisor only sells. Recommended currency pairs : EURUSD; GBPUSD; USDCHF; USDJPY; USDCAD; AUDUSD; EURGBP; EURAUD; EURCHF; EURJPY; GBPCHF; CADJPY; GBPJPY; AUDNZD; AUDCAD; AUDCHF; AUDJPY; CHFJPY; EURNZD; EURCAD; CADCHF; NZDJPY; NZDUSD. Timeframe: H1. Percent% manages closing both loss-making and profitable deals based on the account overall status. Using the EA on 23 symbols mentioned above allows the robot to cope with the drawdown in case of a long trend. While positions on some pairs
Illusion
Evgeniy Zhdan
3 (2)
专家
The Illusion EA uses the probability theory - after a series of consecutive virtual losses - i.e. right during a flat the EA already starts trading in the trend. In addition, the EA considers the ratio of bullish/bearish candles on the higher timeframes to determine the greatest probability of the price movement direction. Only 1 order can be opened at a time. In case of a loss the following order will be placed with an increased lot (the multiplication coefficient is set in the parameters). The
GoldenCoast
Evgeniy Zhdan
指标
The indicator plots a trend line and determines the levels for opening trades, in case the price goes "too far" away from the trend level. More detailed information is available in the screenshots. Settings Away from the trend line - distance from the trend line to the trades level; Arrow Signal for deals - enable displaying an arrow when the price reaches the trades level; Size of Arrow - size of the arrow; Alert Signal for deals - enable generating alerts when the price reaches the trades lev
Turbina
Evgeniy Zhdan
5 (4)
专家
The axiom of the Forex market is that any trend will be broken. The Expert Advisor determines trend direction (the pink line), and calculates levels for opening opposite orders depending on the settings. The value of Away from the trend line for Deal will be different for each pair and timeframe, depending on the volatility of the trading instrument. Next orders can be opened with an increased lot (a static lot is used by default). See the screenshots to understand the idea of the Expert Advisor
Odysseus
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor determines the moments of strong movements and opens a position in the direction of the most probable price movement. The strategy always uses stop loss and take profit. Several independent orders can be in the market (the maximum number is set in parameters). The goal of the EA's underlying trading system is the quantitative excess of the number of profitable deals over the number of losing ones. Recommended: EURUSD 5m; GBPUSD 5m; USDJPY 5m. The Expert Advisor is able to work
Vise
Evgeniy Zhdan
指标
Vise is a trend indicator. The upper and lower lines follow the price showing the prevailing price direction. Frequent breakthroughs of the upper line indicate a bullish trend, while frequent breakthroughs of the lower line indicate a bearish one. Parameters Points for UpLine - initial number of points for the upper line; Points for DownLine - initial number of points for the lower line. During the breakthrough of the upper level (line), this level shifts upwards by Points for UpLine. If the up
Twinkle
Evgeniy Zhdan
专家
Twinkle is a trend-based scalper using stop loss and take profit invisible to the broker. The EA does not look for trend reversals. The EA catches strong market movements and opens orders in the direction of the trend. Your broker will not see the order closing levels. The EA closes orders independently when reaching the take profit or stop loss levels specified in the settings. Recommended trading symbols: EURUSD M5, GBPUSD M5. ECN accounts with 5 digits quotes are recommended. Expert Advisor
Shine
Evgeniy Zhdan
4.75 (4)
专家
This Expert Advisor implements elements of the Martingale system. Orders are opened at a specified distance from the moving average. The Parabolic SAR indicator and certain technical details are used to ensure the most accurate entries. The EA is highly customizable. It is recommended for simultaneous use on 4 currency pairs: EURUSD M15; GBPUSD M15; USDJPY M15; USDCAD M15. Despite good stability, it is advisable to disable the EA operation during the days rich in news releases. Configurations P
LuckyCase
Evgeniy Zhdan
专家
LuckyCase is an Expert Advisor with martingale elements. The EA strategy is based on a significant "deviation" of the price from SAR inadicator and the Bands levels breakthrough point. The money management system is an essential part of the EA. It starts working after a trade is opened. Trades are closed after accumulating specified points of market orders, by deposit % or after an opposite side of the channel is broken through. The default EA settings are meant for: EURUSD M15; USDJPY M15. The
Elize
Evgeniy Zhdan
专家
The Elize Expert Advisor has been designed to work with the EURCHF currency pair. It considers the peculiarities of this trading instrument, its behavior and dependence on the behavior of other currencies. In particular, when the currencies of the European countries (EURUSD, GBPUSD, EURNOK, EURCHF) move in the same direction, the EA starts its operation and opens a deal in the trend direction of the European currencies. In the event of price rollbacks, the EA uses a unique method for making the
AllTrendLines
Evgeniy Zhdan
4 (1)
指标
Brief Description of the All Trend Lines Indicator The indicator analyzes the wave structure of the market. What it displays on the chart: First. Wave pivots (semaphores) • Red markers – wave highs • Yellow markers – wave lows • Yellow-green markers – additional local extremes Second. Trend lines • Purple/blue lines – trends based on highs (resistance/support) • Beige/green lines – trends based on lows • Lines are built automatically by connecting wave pivots of the same type Third. Main trend
FastTraffic
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor has been specifically developed for trading gold (Spot Gold). The strategy is based on Fibo levels calculated from the previous (first) candle High/Low and the width of the current and lower timeframes channel. If important Fibo levels of different orders are located in a single price channel (within a spread), the EA defines this channel as the target for price movement and starts operation. Martingale and averaging are not used. Each order is independent and is accompanied b
Jazz
Evgeniy Zhdan
专家
The algorithm of this Expert Advisor determines the significant price levels, where the trend often turns into a flat or reverses. Stochastic Oscillator serves as an additional filter of overbought/oversold zones. The EA sets stop loss and take profit after opening an order. The underlying trailing strategy applies a trailing stop. The EA is recommended for simultaneously use on three trading instruments: EURUSD M5, GBPUSD M5, EURCHF M5. Settings: Comment to order - comment to orders. MaxRisk -
Panther
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor looks for technical analysis patterns formed on the higher (hourly) timeframe to start working on the 5-minute chart. Technical analysis patterns used: double top/double bottom, head/shoulders, flag, expanding/narrowing triangles. The Relative Vigor Index technical indicator is used as the filter for opening deals. It is based on the idea that on the bull market the closing price is, as a rule, higher, than the opening price. It is the other way round on the bear market. This
Spook
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor calculates the divergence on the current and higher timeframes. In case the divergences coincide, the EA starts its operation. Deals have strict take profit and stop loss levels. Each deal is managed by trailing stop. The strategy involves the use of a tight stop-loss. Therefore, losing deals and/or series of losing deals are not uncommon. This EA is not suitable for those who have difficulties coping with losing deals. The EA is recommended for simultaneous use on the followi
Grand
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor has been developed specifically for the features of the CHFJPY currency pair. The EA's algorithm determines the direction of the current trend and starts operation. In case of a price reversal within the current trend, the EA adds additional orders. If trend changes, the EA starts to work in the direction contrary to the initial grid of orders. If there were no conditions for closing orders and the trend direction changed again, the EA continues to work with the "first" grid o
Intensive
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Slender
Evgeniy Zhdan
专家
The strategy of this Expert Advisor is based on a hedging system, which implies placing opposite orders. The EA algorithm determines trend beginning and opens a position in the trend direction. In case of a wrong entry, the EA tries to neutralize the drawdown through opposite (hedging) orders at a preset interval (Coefficient of counter orders). Orders are closed when one of the two values ​​is reached - profit in percent or profit in points. The EA does not use lot increase. The EA wast tested
Dreamer
Evgeniy Zhdan
专家
Советник работает по принципу хеджирования с периодическими "перекосами" в сторону трендовых направлений. Направления тренда советник определяет на основании стандартного индикатора Parabolic Stop and Reverse system (SAR). Уникальная стратегия установки балансирующих позиций позволяет избегать больших просадок даже при самых не благоприятных рыночных условиях. Параметры по умолчанию рекомендуется использовать на торговом инструменте: GBPJPY 15m. Разработка и оптимизация параметров производились
Snoot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
This Expert Advisor works using a grid in the direction of a trend movement with the step between opened positions defined in the settings. The positions are closed by the total take profit. The Parabolic SAR standard indicator is used to filter order opening, which comes in the MetaTrader 4 package. The EA has been developed and tested using 99,9% quality of quotes. Operation of the EA in real time can be viewed in the signals . The best trading results have been achieved on CHFJPY M15. Settin
Solipsism
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor builds channels based on the data obtained using ATR and MA indicators according to the equations: Upper channel border = MA + ATR * (FIBO); Lower channel border = MA - ATR * (FIBO), where FIBO has the following values: Style of Trade - Aggressive = 1.61852; Style of Trade - Average = 3.26704; Style of Trade - Calm = 4.85556. Trades are opened inside the channel with the intervals defined in the settings. Long and short positions are opened independently. Positions are closed
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