TradeMirror Pro MT4

神速EA跟单(TradeMirror)是一款MT4/MT5平台的订单复制软件。

使用教程

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为什么选择神速EA跟单

我们深知对于金融软件而言安全、稳定和隐私的重要性，因此我们在细节处对这三大要素进行了额外的加固：
  • 提供用户友好的图形界面，操作简单易用
  • 注重隐私安全，适合对订单分发有隐私要求各种金融场景
  • 精准复制订单，毫秒级分发
  • 支持全平台，MT4/MT5全面覆盖
  • 智能感知系统状态，邮件通知守护交易安全

核心功能列表

对于跟单软件而言，功能并不是越多越好的，因此经过严谨的需求分析，我们对程序进行了精简，并最终保留了如下核心功能：
  • 多重连接
  • 邮件通知
  • 手数缩放
  • 信号过滤
  • 反向跟单
  • 重置止盈/止损

免费演示

在购买Trademirror之前，你总是可以尝试免费演示。
  1. 点击本页面上的免费演示按钮
  2. 点击是的，我有Metatrader 4/5
  3. 允许浏览器打开Mt4/5
  4. 在Mt4/5中，找到专家顾问/市场/TradeMirror，打开它并点击测试
  5. 启用复盘显示（否则你将看不到GUI界面）。
  6. 点击开始
  7. 现在你可以在可视化图表上看到TradeMirror的GUI界面

使用建议

感谢您愿意关注并使用神速，针对常见问题，我们的使用建议如下：

  1. 初次接触mql5市场的用户，可以阅读这篇文章以了解如何从mql5市场购买并使用EA
  2. 使用模拟账户学习软件使用，测试完备后再进入实盘
  3. 保持智能交易的开启
  4. 开启邮件通知功能，了解跟单状态

如果以上建议未能解决您的问题，欢迎通过产品的评论区或私信与我们取得联系。

链接

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  2. TradeMirror Pro MT5
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No Skam
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Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
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RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
实用工具
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
实用工具
If you need an advisor on any arrow indicator signals - this utility will definitely help you.  You will be able, with the help of this utility to form an unlimited number of EAs on YOUR signals , with your set of settings, with your copyright and complete source code . You will be able to use the resulting EAs unlimitedly , including adding them to the Market and other resources. Free simple version of the generation script to help you understand how it works - here What does the utility do? 
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
面板 FFx 隐藏管理 轻松帮助您在图表上直接管理您的订单。下面描述所有特征: 止盈, 止损和尾随停止均隐藏 每笔交易在图表上都有自己的指示线 可按您的需要拖拽任何线来改变止盈/止损 当止盈 #1 到达，自动将止损位移到盈亏平衡位置的选项 选择止盈/止损类型的选项 (通过点数或价格) 选择尾随停止类型的选项 (通过点数, MA, 分形, PSAR 或 ATR) 定义哪些订单您希望在当前图表上进行管理 (所有订单或特定单号) 最大化 / 最小化面板按钮 在图表上将面板拖拽到任意位置 显示交易信息的选项 如何使用它？ (参看以下截图) 选择您希望管理的订单 (所有或特定的) 设置您的目标, 止损和尾随停止 … 之后点击 “放置”。它们都独立工作，这样您就只需设置一次。 如果您希望删除一个止盈, 止损或尾随停止, 选择正确的订单 … 然后点击 “删除” 当您选择设置 “所有当前符号”, 则 “当前设置”显示在面板里。这些设置将自动用于所有新开订单。若要重置/删除这些设置, 点击 “重置所有”。 如果 “显示交易信息”被选中, 一个新的小表格显示在面板之下, 包括每笔订单及其当前的目标和尾随停
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.29 (14)
实用工具
Trade Copier Pro 是一个强大的工具，多账户之间进行远程复制的贸易超过互联网不同的位置。这是一个信号提供商的理想解决方案，谁想要与全球范围内对自己规则的人分享他的贸易。一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以得到贸易额从多供应商也是如此。 供应商和接收器可与供电内置的数据库管理系统来管理他的合作伙伴名单。 这个工具允许全局配置模式（copy过来互联网）和本地模式（在同一台PC/服务器内复制）之间进行选择。 要求： MetaTrader4的4.00版构建670或以上。 参考： 如果你只需要在本地复制与更低的价格，你可以检查Auto Trade Copier在： https://www.mql5.com/en/market/product/4676 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以从多个供应商收到交易。     供应/接收器可通过供电数据库管理系统，而无需额外的工具管理自己的接收器/供应商名单（添加，删除，编辑，启用/禁用）。     全球模式（copy过来互联网）和本
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
实用工具
新闻操盘手专业版 是一个独特的机器人，让您使用您预先定义的策略进行消息交易。它从几个流行的外汇网站加载的每条消息的片断。您可以选择任何消息和预设的策略进行交易，之后新闻操盘手专业版根据选定的策略，在新闻来临时自动进行交易。 新闻发布给出了赚点数的机会，因为在那个时刻，价格通常有大动作。现在，利用这款工具，新闻交易变得比以往任何时候更容易，更灵活，更令人兴奋。不要等待，不要错失，不要再迷惑了。每周只需针对重要新闻设置一次，这个工具将完全按照您的计划进行精准交易。 演示版: 由于这不是一个自动交易机器人 (它是半自动), 您需要下载单独的演示版本: https://www.mql5.com/zh/market/product/5931 参考: 如果您只需要加载新闻 (无需交易), 您可以购买新闻加载机专业版: https://www.mql5.com/zh/market/product/5463 功能 包括所有 新闻加载机专业版 的功能 (查看详情)。 针对每条新闻构建您自己的策略，具有非常灵活的参数。 支持五种高级策略，带有大量控制参数 (止损, 止盈, 尾随, 网格间隔, 手数缩放,
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
NickZ Tool
Nicolas Zouein
实用工具
This is a must have tool for a serious trader. It saves your precious time spent for opening/closing trades, creating pending trades and modifying your TP/SL in bulk according to either pips or price. If you need to quickly open several pending orders (Buy Stop, Sell Stop) at a certain distance from each other, this script will do all the routine for you! The first time you use this handy tool, you will realize it has already paid for itself. Instructions: Drag and drop this script onto a chart.
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (22)
实用工具
The product combines a manual trade panel with the ability to perform actions automatically in a highly configurable way. Actions include capturing indicator values and then based on those values raising alerts, open/close or partially close trades, scale-in, setting up pending orders, adjusting stop loss, take profit and more. On-chart controls can be configured, such as tick boxes and buttons, so can be fully interactive. The EA also handles money management, news events, hidden stop loss, tak
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
实用工具
Binary Options Copier Remote is an EA that allows to copy binary options trades between MT4 accounts at different computers. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his trade with the others globally on his own rules. Provider can give free bonus license to 10 receivers. That means those 10 receivers can copy from provider by using Binary Options Receiver Free (no cost). From 11th one, receiver have to buy Binary Options Receiver Pro (paid version) in order to copy from
One Click FX Panel
Chantal Sala
5 (2)
实用工具
This panel is very simple to use and it is a very ally to manage your positions and orders. Also you can modify your risk, writing in fields directly on Panel. One click on buttons and the operation on market is done! Operations possible: BUY/SELL Break Even Split (close 50% all orders) Close All positions Hedging (opens reverse positions to cover) Close only BUY positions Close only SELL positions Close All pending orders Reverse all positions Please watch the video to verify the very simple u
Slow Pips OCO Trade Panel
Satyam Shivam
实用工具
Slow Pips OCO Trade Panel is an advanced trading panel for placing pending orders. Traders can use this panel to place two pending orders at once. One pending order would be of buy entry type and the other one would be of sell entry type. Both orders will have Stop Loss and Take Profit parameters. Since two pending orders are placed at the same time, the pending order for which the price hits first gets converted into a market order and the other pending order gets deleted (one order cancels the
Chart Manager
Gi-Seok Im
实用工具
This indicator changes the timeframe and chart profile for multiple charts. If you dispatched many charts (10~20 or more) in single MetaTrader terminal, it is very boring and difficult work to manage the timeframe and chart profile individually. If the indicators you use in a chart are numerous and the setting values are different from the default one, you might give up adding all the indicators to all charts. The changing of timeframes on multiple charts has the same problem, too. Whenever you
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
实用工具
The Price Action Dashboard is an innovative tool to help the trader to control a large number of financial instruments. This tool is designed to automatically suggest signals and price conditions. The Dashboard analyzes all major Time Frame suggesting price action conditions with graphic elements. The Dashboard can suggest you the strength of the trend identifying directional movement, it is an indispensable tool for those who want to open position themselves using market trends identifiers. The
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
实用工具
Elliott Wave Counter 是一个面板，用于快速和用户友好地手动标记 Elliott 波浪。可以选择一种颜色和一个级别的标记。还有用于删除最后一个标记和工具制作的整个标记的功能。一键制作标记。点击五次 - 有五波！艾略特波浪计数器对于艾略特波浪的初学者和专业分析师来说都是一个很好的工具。 艾略特波浪计数器安装和输入指南 如果你想得到   关于 EA 添加 URL (   http://autofxhub.com   ) MT5 终端的 通知 （见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/14016 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/15081 一般输入： 波形类型按钮： 此按钮允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形类型。可用的选项包括推动波、调整波和其他自定义波模式。 波级按钮： 这个按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形级别。可用的选项包括初级、中级和次级波级别。 波浪颜色： 这个   按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波浪图
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
实用工具
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
OneClick Analysis
Omar Alkassar
实用工具
一键式分析工具是   基于键盘快捷键的对象创建   和 MetaTrader 的复制工具。只需单击一下，即可轻松使用 MetaTrader 中的分析工具。使用我们的工具，您可以在图表上快速绘制支撑和阻力位、斐波那契位、形状、通道、趋势线和所有其他对象。只需单击按钮，移动鼠标，一键式分析工具将为您完成剩下的工作。这可以节省您的时间并使您的图表分析更有效率，让您可以专注于根据您的分析做出明智的交易决策。 除了对象创建之外，一键式分析工具还包括   对象复制器 (   c   hart sync)   ，允许您轻松地将对象从一个图表复制到另一个图表。如果您打开了多个图表并且需要在它们之间复制对象，这会特别有用。 一键式分析工具允许您   对所有符号使用一个图表   在元交易者中。这意味着您可以在同一窗口中查看不同的图表，而无需在多个图表之间切换。当您切换到不同的符号时，一键式分析工具会自动从其他符号中隐藏对象，并在您返回第一个符号时再次显示它们。这可以帮助您节省时间并提高交易效率，让您可以轻松地在同一窗口上比较和分析不同的图表。 一键分析   安装和输入指南 如果您想获得有关 EA 添加 U
作者的更多信息
TradeMirror Pro MT5
Hao Liu
3 (1)
实用工具
神速EA跟单（TradeMirror）是一款专为MT4/MT5平台设计的本地化订单复制工具，支持实时同步交易操作。 使用教程 请点击 神速EA跟单使用教程 链接以查看更多使用教程 产品优势 基于金融软件对安全性、稳定性与隐私保护的高标准要求，我们在三大核心维度进行了深度优化： 简洁直观的图形界面，轻松实现零门槛操作 强化隐私保护机制，满足金融场景的敏感数据隔离需求 毫秒级订单同步，确保信号分发精准无延迟 全面兼容MT4/MT5双平台，无缝适配各类交易环境 智能系统监测结合邮件通知，实时保障交易稳定性 核心功能特性 产品搭载以下专业级跟单功能： 多账户并行连接 邮件实时推送 自定义手数调节 信号筛选机制 反向交易模式 止盈止损重置 免费体验流程 正式购买前，您可通过以下步骤免费试用完整功能： 点击页面中的「免费演示」按钮 勾选「确认已安装MetaTrader 4/5」选项 授权浏览器启动MT4/MT5客户端 在平台内导航至「专家顾问/市场/TradeMirror」并启动测试模式 启用「复盘显示」功能（确保GUI界面可视化） 点击「开始」按钮 通过图表窗口查看TradeMirror交互界面
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Ting Yu Sheng
252
Ting Yu Sheng 2025.11.10 06:08 
 

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Hao Liu
2399
来自开发人员的回复 Hao Liu 2025.11.10 06:21
qq 2785832127
weizejiang
48
weizejiang 2025.09.07 01:58 
 

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wei xu
105
wei xu 2025.06.06 12:57 
 

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3217176 2025.06.06 11:38 
 

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