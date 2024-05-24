TradeMirror Pro MT4

神速EA跟单(TradeMirror)是一款MT4/MT5平台的订单复制软件。

使用教程

为什么选择神速EA跟单

我们深知对于金融软件而言安全、稳定和隐私的重要性，因此我们在细节处对这三大要素进行了额外的加固：

提供用户友好的图形界面，操作简单易用

注重隐私安全，适合对订单分发有隐私要求各种金融场景

精准复制订单，毫秒级分发

支持全平台，MT4/MT5全面覆盖

智能感知系统状态，邮件通知守护交易安全

核心功能列表

对于跟单软件而言，功能并不是越多越好的，因此经过严谨的需求分析，我们对程序进行了精简，并最终保留了如下核心功能：

多重连接

邮件通知

手数缩放

信号过滤

反向跟单

重置止盈/止损

免费演示

在购买Trademirror之前，你总是可以尝试免费演示。

点击本页面上的免费演示按钮 点击是的，我有Metatrader 4/5 允许浏览器打开Mt4/5 在Mt4/5中，找到专家顾问/市场/TradeMirror，打开它并点击测试 启用复盘显示（否则你将看不到GUI界面）。 点击开始 现在你可以在可视化图表上看到TradeMirror的GUI界面

使用建议



感谢您愿意关注并使用神速，针对常见问题，我们的使用建议如下：

初次接触mql5市场的用户，可以阅读这篇文章以了解如何从mql5市场购买并使用EA 使用模拟账户学习软件使用，测试完备后再进入实盘 保持智能交易的开启 开启邮件通知功能，了解跟单状态

如果以上建议未能解决您的问题，欢迎通过产品的评论区或私信与我们取得联系。

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