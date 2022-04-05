TradeAnalyserMT4

核心定位

MT4 專用高級分析工具，深度解析交易歷史，挖掘數據洞察，優化策略並提升盈利能力。

核心用途

  1. 策略性能評估：分析盈利能力、穩定性與風險，給出 A+-D 級客觀評級
  2. 交易模式發現：識別優質品種、時段及盈利習慣，匹配不同市場條件
  3. 風險管理優化：計算回撤與風險指標，提供風險調整後的表現分析

主要功能

  1. 智能策略檢測：按魔術號碼分組，識別 23 種常見策略，分離手動 / EA 交易
  2. 多維度分析：覆蓋策略、品種、時間、評論四大維度，支持三維交叉分析
  3. 高級評論分析：自動解析評論中的策略信息，實現標準化與跨策略對比
  4. 組合表現分析：推薦最佳交易組合，警示低效配置
  5. 多類分析指標：包含基礎盈利、風險控制、高級統計三大類核心指標

輸出報告

  1. 終端簡明報告：策略排名、最佳組合、評論洞察、智能改進建議
  2. 詳細 CSV 報告：完整統計數據、品種 / 評論 / 時間分析、數據質量評估

使用特色

  1. 智能數據處理：自動擴展數據範圍，精確匹配持倉，支持靈活過濾
  2. 用戶友好設計：可調節詳情等級，自定義時間範圍，選擇是否包含手動交易
  3. 專業級分析：機構級績效標準，多層次風險評估，實戰導向建議

適用人群

EA 開發人員（驗證策略、優化參數）、資金管理人員（監控組合、優化分配）、個人交易者（識別行為模式、提升紀律性）

核心價值

將雜亂交易記錄轉化為決策智慧，幫助停止無效策略、放大盈利模式、優化資源配置、基於數據決策、持續改進交易系統。
推荐产品
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
实用工具
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro 是一款專為 MetaTrader 4 設計的自動交易系統。 它使用基於斐波那契的價格水平，結合趨勢和結構分析來定義入場點和出場點。此 EA 支援多頭和空頭部位，並內建風險管理參數。 核心功能： • 使用斐波那契回檔和擴展邏輯來繪製入場點、停損點和獲利點。 • 可設定交易手數和停損/獲利水平 • 可選擇 1 或 2 個入場點 • 根據市場情況支持固定或動態停損和獲利 • 適用於多種時間範圍和貨幣對 • 包含最大點差、滑點和交易頻率控制選項 • 自動交易管理：損益兩平、追蹤停損與部分平倉選項 • 如有需要，支持市價單。 輸入概覽： • 風險管理：交易手數、單筆交易風險、最大交易數量 • 入場條件：斐波那契水平選擇、趨勢過濾選項 • 出場管理：停損/停盈類型、追蹤停損設定、損益平衡參數 • 交易過濾：價差限制、滑點容忍度 基本規則 • 點擊“繪製斐波那契”，並根據您的需求繪製斐波那契框。 • 您選擇的斐波那契程度會顯示出來（完全可設定） • 點擊“執行斐波那契”，即可立即建立掛單以及停損和止盈 • 設定完畢後，讓PA
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
指标
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
指标
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
指标
对于那些总是想了解帐户当前情况的人来说，此信息指示器将很有用。该指标显示诸如利润点数、百分比和货币等数据，以及当前货币对的点差以及柱在当前时间范围内收盘的时间。 MT5版本 -   更多有用的指标 有多种选项可用于在图表上放置信息线： 价格右侧（运行在价格后面）； 作为评论（在图表的左上角）； 在屏幕的选定角落。 还可以选择信息分隔符： | / 。 \ # 该指标具有内置热键： 键 1 - 退一步显示信息类型（价格、评论或角落的右侧） 关键2——信息显示类型的进步 键 3 - 更改信息行显示的位置 可以在设置中重新分配热键。 该指标易于使用且信息丰富。可以在设置中禁用不必要的信息项目。 设置 替换显示信息的热键（向后）   - 后退信息显示类型 用于替换显示信息的热键（前进）       - 信息显示类型向前迈进了一步 用于更改外观/角信息字符串类型的热键     - 更改信息行显示的位置 文字颜色     - 文字颜色 盈利颜色     - 有浮动利润时的文字颜色 失色     - 存在浮动损失时的文本颜色 分离器     - 一行中的数据分隔符。可以采用五个值：“|”、“/”、
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
指标
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
实用工具
介绍适用于 MT4 的 NAS100 Auto SL 和 TP Maker： 有了我们的 NAS100 Auto SL 和 TP Maker，再也不会错过止损和止盈的设置，这是交易者在 MetaTrader 4 上浏览纳斯达克 100 市场时不可或缺的助手。该工具专为寻求自动管理止损和止盈水平的无缝解决方案的用户而设计。 主要功能 轻松实现自动化： 自动监控无止损和/或止盈的纳斯达克 100 指数交易。 根据用户配置设置动态调整水平。 订单类型的多样性： 兼容纳斯达克 100 指数的市价订单和挂单。 支持 MetaTrader 4 中的各种订单类型。 定制配置： 用户友好的参数设置允许自定义跟踪偏好和止损/止盈水平。 范围灵活： 可选择为其运行的特定 NAS100 工具或所有交易工具设置止损和止盈。 快速执行： 确保快速设置所需的 StopLoss 和/或 TakeProfit 值，无需等待新的 tick 即可迅速响应。 MetaTrader 4 兼容性： 与 MetaTrader 4 中的所有订单类型兼容，实现无缝集成。 使用 NAS100 Auto SL 和 TP Maker 增
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
专家
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
指标
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Close ALL In This Current Chart MT4
Nino Guevara Ruwano
实用工具
A simple button to completely close   all existing open trades   (both Buy and Sell) on the   current chart . Warning : Once the button is pressed, all open trades on the current chart will be deleted immediately without any more questions or dialogue. Use this utility very carefully. We recommend that you do a trial of removing open trades on a demo account first, before trying to use this utility on a real account.
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
指标
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
实用工具
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
实用工具
Update:ver1.53 (2023/08/16) ・概要と必要環境 手動発注もしくは他ツール等からの発注に対し、指値発注予約の複製を生成します。こちらは「発注操作の簡易化」に特化したものになります。発注判断となる分析は、資料を漁る、経験則を導く、他の分析ツールやEAを併用する等、利用者ご自身で頑張ってください。なお、ver1.28より、「決済後、自動で再発注する」機能が実装されました。(有償版でのみ有効化できます) ・導入と導入後の操作 導入そのものは簡単です。「自動売買可能なEA」として、適当なチャートにて動作させるだけです。(チャートの対象相場は問いません。このEAは、チャートを見ていません)。あとは、「このEAでのローカルコピー以外の発注」があれば、それに応じて「損失が出た場合に備えての追加取引の予約」という形で、指値発注が自動生成されます。 導入操作上の注意として、「本EAを、複数のチャートで動作」はできません。EAがチャート自体を見ておらず、注文状況だけを見ているため、複数のチャートで動かす意味もありません。また、ターミナルとEAの設定として「自動売買」を許可しない
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
指标
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
指标
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
专家
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
实用工具
This MQL4 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
实用工具
Profitstat 是一款免费指标，它可以扫描您的历史，并在图表上显示出来。免费版显示本日及前一日的交易数量和盈利。数据在交易平仓后即刻更新。简单地将它加载到任意图表，它出示的数据与图表货币和时间帧无关。
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
指标
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
实用工具
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Onrex IV
Lee Teik Hong
5 (1)
实用工具
ONREX IV  ONREX IV is a trading tool that be used to practise and enhance your manual trading skills. It's also Auto Trading Expert Advisor. Don't worry if your trades goes in the wrong direction, ONREX IV will take over and try to manage and control your risk management. ONREX IV offers a trading interface panel that allows traders to trade manually or opt FULL AUTO TRADING. It's also set to hide the Take Profit and Stop Loss. ONREX IV has its own Magic Number, please use trade button on the p
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
指标
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
指标
MetaTrader 4/5 中的 MACD 指标看上去与其它许多图表软件里的 MACD 不同。这是因为 MetaTrader 4/5 版本的 MACD 显示 MACD 曲线作为直方图，而传统上显示为曲线。此外，MetaTrader 4/5 版本使用 SMA 计算信号线，而根据 MACD 的定义，它应该使用 EMA。MetaTrader 4/5 版本也不计算实际的 MACD 直方图 (即 MACD 与信号线之间的差异)。这可能对那些 MetaTrader 4/5 的新手带来困惑，因为将 MACD 线显示为直方图，而未提供实际的 MACD 直方图。 这款指标按照其创造者 (Gerald Appel) 的定义显示 MACD，如同其它图表软件里显示的那样。而 MACD 线的计算采用 "快速" EMA 和 "慢速" EMA 之间的差异。信号线是 MACD 线的 EMA。MACD 直方图是MACD 和信号线之间的差异 (MACD 直方图可自行作为可靠的用作背离信号)。 True/False 启用开关，您可以显示/隐藏 MACD/信号线，以及 MACD 直方图。
FREE
One click closing Tool
Ding Xu
5 (1)
实用工具
一键平仓小工具，可以针对买单、卖单和挂单进行批量操作，可以操作当前图表订单和所有订单，简单高效。 第一行第一个按钮是关闭当前图表 品种 所有买单，第二个按钮是关闭当前图表品种的所有卖单，第三个按钮是关闭当前图表 品种 的所有订单； 第二行 第一个按钮是删除当前图表 品种 所有买单挂单，第二个按钮是 删除 当前图表品种的所有卖单 挂单 ，第三个按钮是 删除 当前图表 品种 的所有 挂单 ； 第三行第一个按钮是关闭所有 品种的全部买单，第二个按钮是关闭所有 品种的全 卖单，第三个按钮是关闭所有 品种的全部订单； 第四行第一个按钮是删除所有 品种全部买单挂单 ，第二个按钮是 删除 全部品种 的全部卖单挂单 ，第三个按钮是删除 全部品种 的全部挂单 。 希望此程序能对您有用
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
专家
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
实用工具
SX Theme Setter is intended for changing chart appearance in 2 modes: - Gradient background mode: In this mode, the indicator creates a gradient background for your chart. Colors, steps and gradient type can be selected by user. - Color theme: Color theme mode provides more than 50 built-in different color themes which can be selected from a list. Most of these themes are converted from official color themes of real trading platforms of the past and present. Try them out and see if they suit
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
实用工具
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
指标
如果你象这个项目一样,就有5个饥饿审查。 这项指标采用了既定价格的公开、高、低价和关闭价格 可以对特定时间区加以调整。 许多机构和专业人士都认为这些是重要的。 贸易商可以为你了解他们可能更进一步的地点, 积极。 现有期间为: 前一日。 前一星期。 曾任Month。 曾任。 前一年。 或: 目前日。 目前周。 目前 Month。 目前配额。 今年。
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
指标
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
MT4 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
实用工具
Account Info EA It is a tool that presents on the graph all the positions of the account, and specific information concerning the positions, but also the account. It enables the user to have an image of his account at a glance. Use like any expert advisor. You can't attach it in the same chart with other expert advisor. It does not have the ability to open or manage positions. You can attach it on any chart and any timeframe.
FREE
该产品的买家也购买
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT4 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT4 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT4 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT4 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL4 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT4 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。 附加材料和说明 安装说明 - 应用程序说明 - 模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR - 它禁用比率。  
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT4 (复制猫MT4) 不仅仅是一个简单的本地交易复制工具；它是一个为当今交易挑战而设计的完整风险管理与执行框架。从 prop firm 挑战到个人账户管理，它都能通过强大的执行力、资本保护、灵活配置以及先进的交易处理来适应各种情况。 该复制器同时支持 Master（发送端） 和 Slave（接收端） 模式，能够实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及 Close By 操作。它兼容模拟账户与真实账户，支持交易或投资者密码，并通过持久交易记忆系统（Persistent Trade Memory）确保即使 EA、终端或 VPS 重启后也能恢复。可同时管理多个 Master 与 Slave，并通过前缀/后缀自动调整或自定义符号映射来处理跨平台或跨经纪商差异。 使用手册/设置: Copy Cat Trading Copier 使用手册 Copy Cat More MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/139088 加入频道: https://www.mql5.com/en/cha
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
实用工具
平均助手——这种交易辅助工具将使用两种技术帮助您平均之前无利可图的头寸： 标准平均 对冲，随后根据趋势开仓 该实用程序能够 一次性筛选出多个不同方向的未平仓头寸，包括买入和卖出头寸。例如，您建了一个卖出仓位和一个买入仓位，但两个仓位均未盈利，或者一个仓位亏损，一个仓位盈利但盈利不足，您想对这两个仓位进行平均，以便平仓——我的“平均助手”实用程序可以帮助您。 平均助手实用程序 - 允许您自动计算下一个仓位的规模、下单价格、平均仓位和平仓的方向以及您指定的获利规模。 该实用程序还允许您使用“买入”和“卖出”按钮开仓。您只需指定所需的止盈大小和起始手数即可。实用程序本身将以最初指定的止盈价或平均价平仓，并会尝试以平均价平仓，同时考虑您为平均系列设置的止盈。 事实上，对于那些接受并理解平均线逻辑，同时又了解其风险的人来说，这款工具将是一个非常实用的助手。在 95% 的情况下，这项技术将帮助您全自动平仓并获利。 要开始工作，只需将实用程序拖到图表上，设置平均的 TP 大小并单击“开始平均”按钮，实用程序将尝试通过单个获利来关闭图表上所有未平仓交易。 使用此实用程序时，您初始开仓的交易量不应过大
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
实用工具
Risk/Reward Tool是一款专业级EA（智能交易系统），旨在彻底改变您在MetaTrader 4中规划、可视化和执行交易的方式。无论您是重视精确风险管理的自主交易者，还是需要直观测试交易设置的策略开发者，这款工具都能在一个优雅直观的界面中提供您所需的一切。 与基础的仓位计算器不同，Risk/Reward Tool将可视化交易规划与即时执行功能、实时盈亏监控和全面的交易管理功能相结合。该工具与MT4策略测试器完全兼容，让您能够练习交易策略并完善方法，无需冒真实资金的风险。 完整使用手册请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/158601 主要功能 可视化交易规划 可拖拽调整的入场、止损和止盈线 随交易参数调整实时更新的彩色风险/收益区域 基于ATR的自动止损计算，实现波动率调整的仓位管理 可配置的风险收益比，带可视化显示 支持市价单和挂单（限价单/止损单），根据入场线位置自动判断 智能仓位计算 以账户余额百分比或固定金
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
实用工具
立即在一張圖表上查看按日和按週的已平倉交易歷史記錄、當前未平倉交易以及外匯風險敞口！使用熱圖來識別有利可圖的交易以及您交易組合中的當前虧損情況。 快速關閉按鈕 使用快速關閉按鈕可以關閉單一符號的每筆交易、全部關閉單筆交易，或點擊按鈕以取得部分利潤或損失。不再需要在清單中尋找交易並研究如何關閉部分交易。儀表板還會顯示您在交易外匯對時目前對每種貨幣符號的風險敞口，這可以幫助您識別重大新聞事件發生前可能過度暴露的領域。您可以使用按鈕在新聞發布前立即快速降低您的風險，或者如果新聞已經發生並為您帶來利潤，只需單擊即可快速獲得該利潤！ 開放交易熱圖 交易熱圖是一種視覺化工具，專為使用頭寸交易或波段交易策略的交易者設計，使用美元成本平均法來擴大和縮小交易規模。您可以快速識別您的投資組合中可以存入的單一交易，以及您可以部分平倉的虧損交易。只需使用全部或部分關閉按鈕即可立即賺錢並降低風險。 快速識別控制回撤的機會 虧損控制切換「D 按鈕」將突出顯示您的投資組合中所有虧損高於每個交易符號平均價格的交易。這是透過在所有符號的單一交易周圍添加一個矩形來實現的，這樣您就可以看到首先要關注哪些交易。 這使
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
实用工具
MetaTrader 4 的交易复制器。     它从任何账户复制外汇交易、头寸、订单。 它是最好的贸易复印机之一     MT4 - MT4，MT5 - MT4     为了   复制 MT4     版本（或     MT4 - MT5 MT5 - MT5     为了   复制MT5     版本）。 MT5版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 复印机 版本       MetaTrader 5 终端 (   МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5   )-   Copylot 客户端 MT5 独特的复制算法将所有交易从主账户准确复制到您的客户账户。 该产品还以其高运行速度而著称，并且具有强大的错误处理能力。 一组强大的功能。 该程序可以在多个终端绑定上运行。 使用它作为您在一个账户上交易的多个账户的交易 的同步器 ， - COPYLOT 会将您的交易复制到其他终端。 从已关闭的账户中复制 Invest 密码； 部分关闭仅从 mt4 到 mt4 从模拟账户复制到
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
实用工具
交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
实用工具
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
实用工具
Trade Copier Pro 是一个强大的工具，多账户之间进行远程复制的贸易超过互联网不同的位置。这是一个信号提供商的理想解决方案，谁想要与全球范围内对自己规则的人分享他的贸易。一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以得到贸易额从多供应商也是如此。 供应商和接收器可与供电内置的数据库管理系统来管理他的合作伙伴名单。 这个工具允许全局配置模式（copy过来互联网）和本地模式（在同一台PC/服务器内复制）之间进行选择。 要求： MetaTrader4的4.00版构建670或以上。 参考： 如果你只需要在本地复制与更低的价格，你可以检查Auto Trade Copier在： https://www.mql5.com/en/market/product/4676 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以从多个供应商收到交易。     供应/接收器可通过供电数据库管理系统，而无需额外的工具管理自己的接收器/供应商名单（添加，删除，编辑，启用/禁用）。     全球模式（copy过来互联网）和本
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT4>MT4、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持通过执行在“Market account”上工作，其中 SL / TP 仅在开仓后设置。 如何使用简单的设置复制交易 将供应商终端和接收终端安装在同一台计算机或 VPS 上。 在供应商终端上以“Master”模式安装复印机，然后
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 4 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何指标、智能交易系统和脚本，操作方式与标准图表同样便捷。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 即时加载 历史数据，通过从MT5终端导入Tick数据库。 要导入tick数据，首先需要在MT5终端中启动 Tick Database 工具。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30、S40 。 你可以轻松设置你的秒级时间框架，从 1 到 900 秒 。 可配置参
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 MT5版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞赛中 获得二等奖 。 工作标签 职位标签   -使用职位： 开/关买入和卖出， 冲销所有头寸， 锁定一个共同的立场， 更改止损/获利， 设定一般的止损/获利的位置， 启用追踪止损， 实现盈亏平衡 只平
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
实用工具
专业的交易复制解决方案，支持多终端同步。 RS Trade Copier 是一款可靠且灵活的MetaTrader 4交易复制系统。该程序适合专业交易员、信号服务商以及个人投资者使用，能够以高精度和低延迟将一个或多个信号源（Provider）的交易操作同步到一个或多个接收端（Client）。支持简单自动配置和高级手动设置。不会干扰手动或其他EA开的订单。完全 在MT4本地运行 ，无需第三方服务器。 本产品自2008年开始开发，经过多年实际交易环境验证。 核心功能 双模式： 信号源（Provider） 与 接收端（Client） 。 自动发现 活跃信号源。 为每个交易品种设置 灵活的复制规则 。 完整支持 部分平仓 操作。 反向功能 ：多空互换。 自动修正品种名称 ：适配不同经纪商。 极低延迟 ：订单执行仅需毫秒级。 支持 多终端集群配置 。 应用场景 多账户同步 一个信号源和无限个接收端。 信号聚合 多个信号源和一个接收端。 目标用户 管理客户资金的交易员。 信号服务和套利系统。 使用多终端的投资者。 需要克隆交易到多个账户的算法交易者。 RS Trade Copier 设置指南
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT5 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
实用工具
EA 在您的帐户 MetaTrader 4 上重复 交易和头寸或发出预设次数的信号。 它复制所有手动或由另一个“EA 交易”打开的交易。 复制信号并增加信号的数量 ！ 增加其他 EA 的数量。 支持以下功能：复制交易的自定义手数、复制止损、获利、使用追踪止损。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 链接 MetaTrader 的交易复印机可在此处获得：   COPYLOT 注意力 注意：这不是终端之间交易的复印机。 您可以在策略测试器中测试“EA 交易”，并在可视模式下使用我们的 EAPADPRO 工具栏进行交易！ 在 1 个货币对上安装 EA 就足够了。默认情况下，它将监视所有打开的符号。 这个怎么运作？ Duplicator/Dublicator 助手 EA 重复在终端中打开的头寸。 EA 能够复制头寸和挂单。 要复制的位置或顺序称为 源 。重复位置是一个 副本 。 The EA repeats the source the specified number o
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
实用工具
自动网格：  基于您现有交易自动创建网格订单。 自动化复杂交易策略   采用先进的网格系统，检测新头寸并自动创建优化的订单阵列。 多功能工具 ：66+ 功能，包括自动网格工具  |   如有疑问请联系我   |   MT5版本 A. 智能交易检测与监控： 特定品种或全面投资组合扫描 高级订单类型检测与精确分类 策略监控启动：立即、延迟或条件触发 魔术号码集成，兼容算法策略 B. 高级网格配置： 策略性订单布局：   多种定位方法 智能方向逻辑：   同向、反向或基于市场的订单创建 精确订单数量：   可定制的网格密度和结构 高级偏移系统：   固定间距或动态百分比递进 全面水平管理：   止损/止盈继承，保持规模或价格一致性 复杂手数调整：   固定、递增或策略性递减 到期控制：   自定义时间范围或继承原订单设置 C. 高级退出策略自动化： 多种平仓方法，精确执行策略 条件触发终止，提供全面触发选项 投资组合优化，配备最佳入场保留系统 高级自动化管理 一键策略激活，立即实施 全面状态监控，提供详细报告 预设系统，快速部署和优化策略 额外输入设置  （界面）： 字体大小 面板大小（百
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
实用工具
在 MetaTrader 4 中使用利润跟踪功能在达到总利润/亏损时平仓。 您可以启用 虚拟停止（单独订单）   ， 分别计算和平仓 买入和卖出头寸 (Separate BUY SELL)   , 关闭和计算 所有交易品种或仅当前交易品种（所有交易品种）   ， 启用追踪获利（ 追踪 利润） 关闭存款货币、点数、余额百分比的总损益。 该应用程序旨在与任何其他 EA 一起用于任何账户或与手动交易结合使用。 MT5 版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 一旦某些货币对或所有货币对的交易总余额大于或等于设置中指定的值，所有头寸将被关闭并删除订单。 此版本不仅能够在指定的利润水平平仓，而且还可以追踪利润以获得更好的结果。 我们实用程序的主要功能 按所有交易品种的总利润平仓； 按单独交易的总利润结算。 （虚拟模式）； 按总利润结算并追踪利润； 按总利润以点数、百分比或货币结算； 所有交易或单独交易均以总亏损结束； 关闭交易后关闭图表和终端、风险管理器、包含关闭信息的邮件、推送通
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
实用工具
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
实用工具
探索革命性的X2 Copy MT4，体验即时交易复制。仅需10秒设置，您将获得一个强大的工具，以前所未有的速度（低于0.1秒）在单台Windows计算机或VPS上的MetaTrader终端之间同步交易。 无论您是在管理多个账户、跟随信号还是扩展策略，X2 Copy MT4都能以无与伦比的精确度和控制力适应您的工作流程。停止等待 — 以市场领先的速度和可靠性开始复制。立即下载 试用版 。 *重要提示：使用MT5终端需要单独的X2 Copy MT5版本 X2 Copy MT4/5 设置和功能说明 | 如何安装 X2 Copy 试用版 功能特点 高速复制 — 交易传输时间少于0.1秒 支持所有复制类型的通用支持：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5 直观界面，10秒内即时设置 7/24 稳定运行 — 与Windows PC和Windows VPS完全兼容 灵活的账户间复制：真实 > 真实，真实 > 模拟，模拟 > 真实，模拟 > 模拟，适用于所有经纪商 多通道复制 — 能够从一个或多个发送方账户复制到一个或多个接收方账户 安全复制 (read-only) —
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
实用工具
轻松保护您的交易资金 保护交易资金与增长资金同等重要。KT Equity Protector 是您的个人风险管理助手，持续监控账户权益，在达到预设的利润目标或止损水平时，自动关闭所有持仓和挂单，以防止亏损或锁定盈利。 无需情绪化的决策，也不再需要猜测——只需让这个可靠的资金保护工具为您全天候守护账户。 KT Equity Protector 可自动通过关闭所有图表来阻止其他交易机器人继续操作。这确保在您手动重新启动 KT Equity Protector 之前，不会发生任何进一步的交易行为，从而让您完全掌控并安心交易。 工作原理 权益止损（防止亏损）： 假设您的账户余额为 $10,000，设置了 $1,000 的权益止损。一旦账户权益降至 $9,000，KT Equity Protector 将立即关闭所有交易，保护您的资金免受更大亏损。 权益止盈（锁定利润）： 同样地，如果您设置了 $2,000 的权益止盈目标，当账户权益达到 $12,000 时，EA 将立即平仓，锁定收益并保障已获得的利润。 两种强大的资金计算模式： 相对模式（基于百分比）： 按照账户初始余额的百分比计算止损和
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
实用工具
This is an Expert Adviser use for manual trading as a background EA or combine with external EA to open orders. Loss Recovery Trading is one of your options to handle the lose positions instead of using stop loss by setting a zone recovery area and target to exit the turn rounds sequence. How It Work? If the market goes against your first positions direction at the specific of losing points, the EA will open an opposite direction position with calculated larger lot size and also keep the first
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
实用工具
跟单->方便快捷的界面交互,用户上手即用       ->>>> 推荐在windows电脑,或者VPS Windows上使用 特色功能: 多样化个性跟单设置: 1.对不同的信号源可以设置不同的手数模式 2.不同的信号源分别设置正向反向跟单 3.信号分别设置注释 4.是否根据合约手数校准手数 多样化个性跟单设置2: 1.对不同的品种可以设置不同的手数模式 2.不同的品种分别设置正向反向跟单 3.信号分别设置注释 4.是否根据合约手数校准手数 注释过滤,MAGIC过滤，信号手数过滤，本地品种过滤 净持仓模式（该模式下手数计算仅支持倍率） 工作时间设置 反向同步接收端的平仓 订单绑定功能：任意订单可以绑定到设置信号源订单上 （双击表格更改） 账户风险控制  基本功能: 跟单正常交互速度0.5s以下 自动检测信号源,并显示信号源账号列表 自动匹配品种,不同平台常用交易品种(后缀不同等特殊情况)95%自动匹配,基本无需手动设置,品种映射表可随意双击更改对应品种.(映射表具有快速搜索品种功能) 4种手数计算模式(1.倍率 2.固定手数 3.自适应资金风险 4.源账户资金比例风险) 特殊手数模式
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
实用工具
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
Drawdown Manager MT4
Biswarup Banerjee
实用工具
Drawdown Manager MT4 是一款为MetaTrader 4设计的强大专家顾问，作为股权保护工具，用于管理交易并保护您的交易账户。该工具专为自营交易公司设计，通过先进的风险管理功能提升您的交易体验，确保投资安全。它监控和控制交易活动，而不执行交易，专注于保护资本和优化账户性能。 注意 ：请在您的模拟账户上下载并测试Drawdown Manager MT4演示版， 点击此处 。 您可以在这里下载MT5版本： Drawdown Manager MT5 您可以在这里下载完整的MT4版本： Drawdown Manager MT4 有关详细文档： 详细设置指南 功能： 常规设置：配置关键参数，如用于交易识别的Magic Number、固定损失金额或基于百分比的限额，以符合您的风险策略。 掉期和佣金：启用掉期和佣金费用监控，确保成本与交易目标一致。 保护设置：设置开放交易、长/短仓位、挂单、回撤百分比以及每日/每周/每月交易数量的最大限额，以有效控制风险。 操作设置：在回撤时自动关闭交易，调整图表可见性，控制终端关闭，并可选择仅关闭损失最大的交易。 显示设置：自定义仪表板外观，包括
作者的更多信息
TradeAnalyserMT5
Hung Wen Lin
实用工具
核心定位 MT5 專用高級分析工具，深度解析交易歷史，挖掘數據洞察，優化策略並提升盈利能力。 核心用途 策略性能評估：分析盈利能力、穩定性與風險，給出 A+-D 級客觀評級 交易模式發現：識別優質品種、時段及盈利習慣，匹配不同市場條件 風險管理優化：計算回撤與風險指標，提供風險調整後的表現分析 主要功能 智能策略檢測：按魔術號碼分組，識別 23 種常見策略，分離手動 / EA 交易 多維度分析：覆蓋策略、品種、時間、評論四大維度，支持三維交叉分析 高級評論分析：自動解析評論中的策略信息，實現標準化與跨策略對比 組合表現分析：推薦最佳交易組合，警示低效配置 多類分析指標：包含基礎盈利、風險控制、高級統計三大類核心指標 輸出報告 終端簡明報告：策略排名、最佳組合、評論洞察、智能改進建議 詳細 CSV 報告：完整統計數據、品種 / 評論 / 時間分析、數據質量評估 使用特色 智能數據處理：自動擴展數據範圍，精確匹配持倉，支持靈活過濾 用戶友好設計：可調節詳情等級，自定義時間範圍，選擇是否包含手動交易 專業級分析：機構級績效標準，多層次風險評估，實戰導向建議 適用人群 EA 開發人員（驗證策
FREE
DrawerWeightLineMT5
Hung Wen Lin
实用工具
在外汇、股票、黄金等多品种、多仓位并行的交易场景中，交易者常常面临核心痛点：当持有多张同品种持仓单时， 无法快速直观判断当前市价与所有多头 / 空头持仓的相对位置 ，难以精准掌握整体持仓的平均成本，导致止盈止损决策滞后；尤其在多空混合持仓时，缺乏统一的成本参考基准，资金管理效率大打折扣。传统手动计算均价的方式不仅耗时费力，还容易出现计算误差，在高频交易或大额持仓场景下，根本无法满足实时决策的需求。 本 MT5 专属脚本专为解决多仓分析痛点设计，核心价值在于 让持仓与市价的关系实现可视化呈现 ，无需手动核算，即可帮助交易者在报价表中快速掌握关键持仓信息，让决策更高效、精准。脚本会自动计算并绘制三类关键均价线，且与当前市价实时联动，一眼就能判断市价处于盈利区间还是亏损区间，辅助快速调整止盈止损策略、优化仓位结构： 多头平均价线 ：自动汇总同品种所有多头持仓的入场价格，精准计算平均值后生成专属线条，直观展示多头整体成本，让你清晰知晓多头持仓的盈利状况； 空头平均价线 ：实时统计同品种所有空头持仓的入场价格，以平均价线条形式呈现，清晰反映空头持仓的成本区间，助力空头仓位的风险控制； 加权平均
FREE
DraewWeigthLine
Hung Wen Lin
实用工具
在外汇、股票、黄金等多品种、多仓位并行的交易场景中，交易者常常面临核心痛点：当持有多张同品种持仓单时， 无法快速直观判断当前市价与所有多头 / 空头持仓的相对位置 ，难以精准掌握整体持仓的平均成本，导致止盈止损决策滞后；尤其在多空混合持仓时，缺乏统一的成本参考基准，资金管理效率大打折扣。传统手动计算均价的方式不仅耗时费力，还容易出现计算误差，在高频交易或大额持仓场景下，根本无法满足实时决策的需求。 本 MT5 专属脚本专为解决多仓分析痛点设计，核心价值在于 让持仓与市价的关系实现可视化呈现 ，无需手动核算，即可帮助交易者在报价表中快速掌握关键持仓信息，让决策更高效、精准。脚本会自动计算并绘制三类关键均价线，且与当前市价实时联动，一眼就能判断市价处于盈利区间还是亏损区间，辅助快速调整止盈止损策略、优化仓位结构： 多头平均价线 ：自动汇总同品种所有多头持仓的入场价格，精准计算平均值后生成专属线条，直观展示多头整体成本，让你清晰知晓多头持仓的盈利状况； 空头平均价线 ：实时统计同品种所有空头持仓的入场价格，以平均价线条形式呈现，清晰反映空头持仓的成本区间，助力空头仓位的风险控制； 加权平均
FREE
TrailingTradePro
Hung Wen Lin
实用工具
TrailingTrader MT5 移动止盈止损脚本 启用 TrailingTrader 脚本后，报价窗口中指定交易品种的持仓单，将自动执行智能移动止损策略，帮助交易者锁定盈利、控制风险，无需手动盯盘调整。 核心配置参数 Symbol ：需设置移动止损的持仓品种，多品种以英文逗号（,）分隔（例：EURUSD,GBPUSD）； Magic ：需匹配的持仓单识别码（魔术号），无需按识别码筛选时输入 - 1； Comm ：需匹配的持仓单备注信息，无需按备注筛选时留空即可； TrailingDistance ：启动移动止损的触发点数（即持仓盈利达到该点数后，脚本自动激活移动止损）； TrailingCallBack ：移动止损的回调点数（激活后，市价回调至该点数时触发盈利平仓）。 工作原理 当持仓单处于盈利状态，且盈利点数达到 TrailingDistance 设定值时，脚本自动启动移动止损，将止损线设置在 “当前市价 - 回调点数” 位置； 若市价继续向盈利方向运行，止损线会同步跟随上移 / 下移，持续锁定更多盈利； 当市价反向回调至止损线时，脚本自动执行平仓操作，确保已获盈利落袋为安；
筛选:
无评论
回复评论