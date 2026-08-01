Multi Timeframe Currency Strength Panel

MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 5

多时间框架货币强度指标：全部 28 个主要货币对集中显示在一张图表上。

这款货币强度面板显示八大货币当前的相对位置，以及 28 个主要货币对在九个时间框架（M1 至 MN1）上的走势。两组读数同处一张图表，并按计时器刷新。

单纯对货币对进行排名容易产生误导。当某一种货币出现波动时，所有包含它的货币对都会随之波动，因此排名的顶端往往是同一种货币重复出现七次。本面板将整个矩阵分解为各货币自身的强弱，从而把真正的驱动因素与重复项区分开来。

分解的原理

八种货币中的每一种都出现在 28 个货币对中的 7 个之中。它的强弱是这 7 个读数的平均值，并在该货币作为报价货币时反转符号——AUDJPY 下跌意味着日元走强，而不是走弱。

每个货币对恰好影响两种货币：对基础货币为正、对报价货币为负。因此在完整的 28 个货币对中，这些贡献相互抵消，八个强弱值之和为零。面板将此作为内部校验：如果这些数值无法相互平衡，说明分解出了问题。这同时意味着，读数是彼此相对的，而非绝对的。一种货币本身并不"强"，它只是相对于这一组中的其他货币而言较强。

实际效果是：八个清晰的数值取代了二十八个相互重叠的数值。您不必再从列表底部的七个日元货币对去推断共同原因，而是直接看到原因本身。

货币对行显示什么

每个货币对行包含九个彩色方块，对应从 M1 到 MN1 的九个时间周期，显示该周期上最近一根已完成 K 线的变动方向与幅度。默认情况下，绿色表示强势上涨，黄色表示弱势上涨，灰色表示走平，橙色表示弱势下跌，红色表示强势下跌。这五种颜色均为可调参数。

从左至右阅读一行，即可判断某个走势是仅限于较短周期，还是已经延伸至较长周期。若某一行在 M1 至 M15 为红色、而在 H4 及以上为绿色，说明这是一次近期走势，尚未扭转更大级别的格局。

行末的数值是这九个读数的加权平均值。各行按此数值排序，最强者位于顶部。

背离标记

如果分解能够完全解释矩阵，那么一个货币对的数值应当等于其基础货币强弱减去报价货币强弱。当某个货币对明显偏离这一关系时，说明它的走势无法由两种货币充分解释，面板便会对其加以标记。

阈值以整个矩阵的标准差为单位设定，而非固定数值，因此在平静与活跃的行情中同样适用。

该阈值值得按个人偏好调整。较高的阈值只会筛出最极端的情况；调低阈值则会让标记分布到整个矩阵，显示出严格设置下被隐藏的较小偏差。其中一张截图即在较低阈值下拍摄，以便直观呈现这一点——标记出现在面板的顶部、中部和底部，而不仅仅集中在波动最大的货币对上。

在较高阈值下需要预期的一点是：当某一种货币剧烈波动时，包含它的货币对往往会同时被标记。产生八个清晰强弱值的平均化处理无法完全吸收过大的单一波动，因此整组读数都会显得部分"无法解释"。该标记在常规行情中信息量最大，而在某种货币剧烈波动时信息量最小——这与直觉相反，值得在依赖它之前先行了解。

输入参数

面板内容 —— 货币与货币对、仅货币，或仅货币对

—— 货币与货币对、仅货币，或仅货币对 面板角落 —— 四角任选，并可设置水平与垂直像素偏移

—— 四角任选，并可设置水平与垂直像素偏移 字号、行距、方块宽度与高度 —— 面板可根据您的图表进行缩放

—— 面板可根据您的图表进行缩放 显示的货币对行数 —— 1 至 28，适用于较小的窗口

—— 1 至 28，适用于较小的窗口 压缩强弱条 —— 采用平方根刻度，避免一种占主导的货币把其他所有强弱条压成短块

—— 采用平方根刻度，避免一种占主导的货币把其他所有强弱条压成短块 显示最后更新时间 —— 可见的时间戳，使停止刷新的面板一目了然，而不会被误认为实时数据

—— 可见的时间戳，使停止刷新的面板一目了然，而不会被误认为实时数据 标记与其货币背离的货币对 —— 可开关，阈值以标准差为单位可调

—— 可开关，阈值以标准差为单位可调 刷新间隔 —— 以秒为单位

—— 以秒为单位 休市时冻结 —— 停止重绘不再变化的面板

—— 停止重绘不再变化的面板 品种后缀 —— 自动识别；如经纪商命名特殊也可手动设置

—— 自动识别；如经纪商命名特殊也可手动设置 颜色 —— 五种方块状态、背离标记与文字颜色

适配您的图表

文字颜色默认取自图表背景，因此无论浅色还是深色配色方案，面板都保持清晰可读，无需重新设置。切换配色方案时会立即重绘，而不必等待下一次刷新。滚动与缩放则不会触发重绘。

面板锚定在您选择的角落并按像素偏移，因此窗口大小改变时仍停留在原处。

截图说明

两张尽可能不同的图表 ——AUDCAD 一分钟图搭配深色背景，USDJPY 月线图搭配浅色背景。品种不同、时间框架处于两端、配色方案相反，而两个面板显示的八个货币强度完全一致。面板描述的是市场，而不是它所在的图表。

——AUDCAD 一分钟图搭配深色背景，USDJPY 月线图搭配浅色背景。品种不同、时间框架处于两端、配色方案相反，而两个面板显示的八个货币强度完全一致。面板描述的是市场，而不是它所在的图表。 完整矩阵 ——每一列都承载信息，因为每个时间框架都是相对于自身的常态波动着色，而非固定百分比。

——每一列都承载信息，因为每个时间框架都是相对于自身的常态波动着色，而非固定百分比。 输入设置窗口 ——先是决定数值的设置，再是决定外观的设置，分为四个带标题的分区。

——先是决定数值的设置，再是决定外观的设置，分为四个带标题的分区。 三种回溯设置并排 ——同一张图表，颜色缩放窗口分别设为 5、50 和 200 根柱。颜色改变，货币强度数值不变：回溯窗口决定何为「大幅波动」，而非决定测量对象。

——同一张图表，颜色缩放窗口分别设为 5、50 和 200 根柱。颜色改变，货币强度数值不变：回溯窗口决定何为「大幅波动」，而非决定测量对象。 仅货币模式 ——八行的紧凑面板，适用于不需要货币对网格的图表。

——八行的紧凑面板，适用于不需要货币对网格的图表。 仅货币对模式 ——完整的 28 对排名，隐藏货币区块。

——完整的 28 对排名，隐藏货币区块。 背离标记——在调低阈值时截取，因此标记分布于整个矩阵，而不只出现在波动最大的货币对上。

计算特性

每个时间周期的读数将当前正在形成的 K 线与最近一根已完成的 K 线结合，因此面板既能反映实时波动，又以已收盘数据为基准。若某个货币对在某一周期上的历史数据不可用，该周期将被排除，数值则按实际读取到的周期进行归一化——货币对绝不会因为数据缺失而在排序中下滑。 该时间框架的区块会以专门的颜色显示，因此缺失的读数一目了然，不会与行情平静混淆。

区块颜色按各时间框架自身的近期波动进行缩放。缩放基准为该时间框架最近 21 根柱的收盘价之间平均变动幅度。波动超过该幅度 1.5× 的柱显示为强，低于 0.5× 的显示为中性。这正是同一颜色在 M1 列与月线列含义相同的原因：固定百分比做不到这一点，因为月线柱的波动约为一分钟柱的一百倍。窗口与两个倍数均为输入参数。

面板按自身的定时器刷新，而非依赖图表的 Tick 数据。对于一个涵盖 28 个品种的显示而言这一点至关重要：若由图表品种驱动，在清淡时段挂在流动性较差的交叉盘上，就会导致整个面板停滞，而其余市场仍在运行。 该检查读取「市场报价」中任一品种的最新报价时间，因此只有整个行情源停止时才会暂停。

这个排名能说明什么，不能说明什么。货币排名的两端才承载信息。当几种货币彼此相差仅几个百分点的百分之一时，它们的先后顺序并无意义——它们接近是因为彼此之间差别很小，此处的细微差异更接近噪音而非信号。与 MetaQuotes 自己公布的货币热力图相比，本面板在最强和最弱货币上一致，在中间部分存在分歧，这正是两种不同方法在几乎无从区分时应有的表现。

说明

以图形对象方式绘制在价格图表上。无指标缓冲区，无绘图，无独立窗口。

需要经纪商提供全部 28 个主要货币对。面板会在 Experts 日志中按名称报告缺失的品种。

若可用货币对少于 28 个，货币部分将被隐藏，因为不完整的分解会产生误导。

面板读取固定的 M1 至 MN1 周期，不会跟随其所在图表的时间周期。

无外部依赖。 所有数值均在指标内部计算。它不调用任何其他指标，因此不存在可能失效的句柄，无需额外安装任何组件，也不依赖您标准指标文件夹的状态。

本面板是一款技术分析与市场状态过滤工具。它不是交易系统，不生成交易信号，不提供投资建议，也不会自动开仓或管理交易。它描述市场已经发生的走势，而不预测将要发生的走势。本产品不作任何绩效声明。

本指标免费下载使用。如果它对您有帮助，一个评分能帮助更多交易者找到它。

该开发者的其他工具 我开发 MT5 指标与智能交易系统（EA），注重代码的整洁、完善的文档与不重绘特性：基于收盘 K 线的逻辑，以及不依赖任何其他指标的独立架构。 查看全部已发布产品 → 对计算方法、分解原理，或如何与您自己的工具配合使用有疑问？请给我发送私信，我很乐意解答。

开发与维护：Narayanan Mohanan，MT5/MQL5 开发者。

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