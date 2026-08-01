Multi Timeframe Currency Strength Panel
- 指标
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Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan我为 MetaTrader 开发测量工具。它们描述市场已经发生了什么，并明确说明每项测量的局限，而不是加以掩饰。
三十年的生产系统与自动化经验，2020 年转向量化研究。研究工作在 Python 中进行——回测框架、前向验证、对大量候选策略的统计评估——经受住检验的成果才会成为指标或智能交易系统。方法论以证伪为先：在样本外得到验证之前，任何结果都被视为假象。上架的每件工具都载明自身测量的局限，说明读数在何处不再具有意义，并记录两个平台出现分歧之处，而不是悄悄取平均值。
此处发布的任何产品都不产生交易信号，也都不附带任何业绩宣称。
- 版本: 1.10
- 更新: 7 八月 2026
MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 5
多时间框架货币强度指标：全部 28 个主要货币对集中显示在一张图表上。
这款货币强度面板显示八大货币当前的相对位置，以及 28 个主要货币对在九个时间框架（M1 至 MN1）上的走势。两组读数同处一张图表，并按计时器刷新。
单纯对货币对进行排名容易产生误导。当某一种货币出现波动时，所有包含它的货币对都会随之波动，因此排名的顶端往往是同一种货币重复出现七次。本面板将整个矩阵分解为各货币自身的强弱，从而把真正的驱动因素与重复项区分开来。
分解的原理
八种货币中的每一种都出现在 28 个货币对中的 7 个之中。它的强弱是这 7 个读数的平均值，并在该货币作为报价货币时反转符号——AUDJPY 下跌意味着日元走强，而不是走弱。
每个货币对恰好影响两种货币：对基础货币为正、对报价货币为负。因此在完整的 28 个货币对中，这些贡献相互抵消，八个强弱值之和为零。面板将此作为内部校验：如果这些数值无法相互平衡，说明分解出了问题。这同时意味着，读数是彼此相对的，而非绝对的。一种货币本身并不"强"，它只是相对于这一组中的其他货币而言较强。
实际效果是：八个清晰的数值取代了二十八个相互重叠的数值。您不必再从列表底部的七个日元货币对去推断共同原因，而是直接看到原因本身。
货币对行显示什么
每个货币对行包含九个彩色方块，对应从 M1 到 MN1 的九个时间周期，显示该周期上最近一根已完成 K 线的变动方向与幅度。默认情况下，绿色表示强势上涨，黄色表示弱势上涨，灰色表示走平，橙色表示弱势下跌，红色表示强势下跌。这五种颜色均为可调参数。
从左至右阅读一行，即可判断某个走势是仅限于较短周期，还是已经延伸至较长周期。若某一行在 M1 至 M15 为红色、而在 H4 及以上为绿色，说明这是一次近期走势，尚未扭转更大级别的格局。
行末的数值是这九个读数的加权平均值。各行按此数值排序，最强者位于顶部。
背离标记
如果分解能够完全解释矩阵，那么一个货币对的数值应当等于其基础货币强弱减去报价货币强弱。当某个货币对明显偏离这一关系时，说明它的走势无法由两种货币充分解释，面板便会对其加以标记。
阈值以整个矩阵的标准差为单位设定，而非固定数值，因此在平静与活跃的行情中同样适用。
该阈值值得按个人偏好调整。较高的阈值只会筛出最极端的情况；调低阈值则会让标记分布到整个矩阵，显示出严格设置下被隐藏的较小偏差。其中一张截图即在较低阈值下拍摄，以便直观呈现这一点——标记出现在面板的顶部、中部和底部，而不仅仅集中在波动最大的货币对上。
在较高阈值下需要预期的一点是：当某一种货币剧烈波动时，包含它的货币对往往会同时被标记。产生八个清晰强弱值的平均化处理无法完全吸收过大的单一波动，因此整组读数都会显得部分"无法解释"。该标记在常规行情中信息量最大，而在某种货币剧烈波动时信息量最小——这与直觉相反，值得在依赖它之前先行了解。
输入参数
- 面板内容 —— 货币与货币对、仅货币，或仅货币对
- 面板角落 —— 四角任选，并可设置水平与垂直像素偏移
- 字号、行距、方块宽度与高度 —— 面板可根据您的图表进行缩放
- 显示的货币对行数 —— 1 至 28，适用于较小的窗口
- 压缩强弱条 —— 采用平方根刻度，避免一种占主导的货币把其他所有强弱条压成短块
- 显示最后更新时间 —— 可见的时间戳，使停止刷新的面板一目了然，而不会被误认为实时数据
- 标记与其货币背离的货币对 —— 可开关，阈值以标准差为单位可调
- 刷新间隔 —— 以秒为单位
- 休市时冻结 —— 停止重绘不再变化的面板
- 品种后缀 —— 自动识别；如经纪商命名特殊也可手动设置
- 颜色 —— 五种方块状态、背离标记与文字颜色
适配您的图表
文字颜色默认取自图表背景，因此无论浅色还是深色配色方案，面板都保持清晰可读，无需重新设置。切换配色方案时会立即重绘，而不必等待下一次刷新。滚动与缩放则不会触发重绘。
面板锚定在您选择的角落并按像素偏移，因此窗口大小改变时仍停留在原处。
截图说明
- 两张尽可能不同的图表——AUDCAD 一分钟图搭配深色背景，USDJPY 月线图搭配浅色背景。品种不同、时间框架处于两端、配色方案相反，而两个面板显示的八个货币强度完全一致。面板描述的是市场，而不是它所在的图表。
- 完整矩阵——每一列都承载信息，因为每个时间框架都是相对于自身的常态波动着色，而非固定百分比。
- 输入设置窗口——先是决定数值的设置，再是决定外观的设置，分为四个带标题的分区。
- 三种回溯设置并排——同一张图表，颜色缩放窗口分别设为 5、50 和 200 根柱。颜色改变，货币强度数值不变：回溯窗口决定何为「大幅波动」，而非决定测量对象。
- 仅货币模式——八行的紧凑面板，适用于不需要货币对网格的图表。
- 仅货币对模式——完整的 28 对排名，隐藏货币区块。
- 背离标记——在调低阈值时截取，因此标记分布于整个矩阵，而不只出现在波动最大的货币对上。
计算特性
每个时间周期的读数将当前正在形成的 K 线与最近一根已完成的 K 线结合，因此面板既能反映实时波动，又以已收盘数据为基准。若某个货币对在某一周期上的历史数据不可用，该周期将被排除，数值则按实际读取到的周期进行归一化——货币对绝不会因为数据缺失而在排序中下滑。 该时间框架的区块会以专门的颜色显示，因此缺失的读数一目了然，不会与行情平静混淆。
区块颜色按各时间框架自身的近期波动进行缩放。缩放基准为该时间框架最近 21 根柱的收盘价之间平均变动幅度。波动超过该幅度 1.5× 的柱显示为强，低于 0.5× 的显示为中性。这正是同一颜色在 M1 列与月线列含义相同的原因：固定百分比做不到这一点，因为月线柱的波动约为一分钟柱的一百倍。窗口与两个倍数均为输入参数。
面板按自身的定时器刷新，而非依赖图表的 Tick 数据。对于一个涵盖 28 个品种的显示而言这一点至关重要：若由图表品种驱动，在清淡时段挂在流动性较差的交叉盘上，就会导致整个面板停滞，而其余市场仍在运行。 该检查读取「市场报价」中任一品种的最新报价时间，因此只有整个行情源停止时才会暂停。
这个排名能说明什么，不能说明什么。货币排名的两端才承载信息。当几种货币彼此相差仅几个百分点的百分之一时，它们的先后顺序并无意义——它们接近是因为彼此之间差别很小，此处的细微差异更接近噪音而非信号。与 MetaQuotes 自己公布的货币热力图相比，本面板在最强和最弱货币上一致，在中间部分存在分歧，这正是两种不同方法在几乎无从区分时应有的表现。
说明
- 以图形对象方式绘制在价格图表上。无指标缓冲区，无绘图，无独立窗口。
- 需要经纪商提供全部 28 个主要货币对。面板会在 Experts 日志中按名称报告缺失的品种。
- 若可用货币对少于 28 个，货币部分将被隐藏，因为不完整的分解会产生误导。
- 面板读取固定的 M1 至 MN1 周期，不会跟随其所在图表的时间周期。
- 无外部依赖。 所有数值均在指标内部计算。它不调用任何其他指标，因此不存在可能失效的句柄，无需额外安装任何组件，也不依赖您标准指标文件夹的状态。
本面板是一款技术分析与市场状态过滤工具。它不是交易系统，不生成交易信号，不提供投资建议，也不会自动开仓或管理交易。它描述市场已经发生的走势，而不预测将要发生的走势。本产品不作任何绩效声明。
本指标免费下载使用。如果它对您有帮助，一个评分能帮助更多交易者找到它。
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该开发者的其他工具
我开发 MT5 指标与智能交易系统（EA），注重代码的整洁、完善的文档与不重绘特性：基于收盘 K 线的逻辑，以及不依赖任何其他指标的独立架构。
对计算方法、分解原理，或如何与您自己的工具配合使用有疑问？请给我发送私信，我很乐意解答。
开发与维护：Narayanan Mohanan，MT5/MQL5 开发者。
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