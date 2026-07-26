Quantum Emperor EA

量子EA皇帝

结构、智能、易用性——三位一体。

  专为自信交易而生：稳定、高效、尽在掌控。

无论小额起步还是管理大资金组合，量子均工具提供专业级工具，兼系列始终的优雅。

  交易，当有底气。交易，当求诚信。与王者同行。

PBX NAS 100 Scalper Pro是一款便捷的快速超短线交易系统，专为NAS100的M1时间框架而设计。它具有机构级的订单流分析和超快速的入场逻辑，为追求精准度的专业短线交易者提供专业的超线交易方案。

专为快车道而生

无论您是追求稳定日内盈利的散户交易员，还是管理多个账户的专业交易员，PBX NASDAQ M1 Pro都能满足您的需求。它的任何人工劳动力，护士识别高交易概率，以其次执行交易，并管理风险——让自主关注您真正重要的事情：账户增长。



该算法针对NAS进行了优化

PBX NAS100 M1 Scalper Pro专为纳斯达克指数独特的价格走势而设计——快速突破、窄幅盘整和高成交量动能提升。它精准捕捉这些微小波动、实现间隙能力的小幅盈利，最终积累成可观的回报。



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主要特点
✅ 纳斯达克100指数（M1）进行超短线交易

✅ 机构订单流逻辑 + 自适应入口过滤

✅ 适合初学者和专业交易者

✅ 资金要求低——最低1000美元

✅ 专为日常使用和控制撤回而设计

✅ 一键设置——5分钟内即可开始交易

 

建议

 纳斯达克100指数
周期时间：M1

最低存款额：1000 美元 | 建议存款额：2000美元以上

账户类型：ECN、Raw 或 Razor（超低点差 + 快速执行）

杠杆比例：1:100 – 1:1000

账户模式：已启用对冲

VPS：强烈推荐，可保证24小时稳定运行。

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Minting
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*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
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Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
DeepMatrix FX
Tingting Yu
专家
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
专家
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
专家
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
专家
Gold Catalyst Evolution V6.0 — MQL5 市场说明 Gold Catalyst Evolution V6.0 适用于 MetaTrader 5 的自动化双引擎黄金交易系统 1. 产品概述 Gold Catalyst Evolution V6.0 是一款全自动智能交易系统，专为 XAUUSD 以及名称中包含 XAU 或 GOLD 的其他经纪商黄金品种开发。 V6.0 在一个智能交易系统中集成了两个相互独立的交易引擎。每个引擎分别评估市场状况，并拥有自己的固定手数、魔术号、持仓归属、保护水平和出场管理。 两个引擎互不复制，也不相互依赖。在对冲账户中，两个引擎可以同时管理同一黄金品种的仓位。在净额账户中，同一品种的入场会安全地按顺序执行，因为 MetaTrader 对每个品种只保留一个净持仓。 本系统旨在提供结构化的黄金自动交易，无需持续人工监控。 2. 交易架构 Engine A 是选择性方向引擎，用于筛选市场状况，并通过自身的执行配置管理其仓位。 Engine B 是独立的市场参与引擎，拥有单独的执行配置，并附加每日亏损及连续亏损交易控制。 每个引擎均： 使
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
专家
SD Gold HFT Scalper EA 是一款先进的高频交易系统，专为极端波动和高速市场执行而设计。与依赖延迟 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价）K线数据的传统 EA 不同，该系统完全基于纯粹的原始 Tick 数据运行。通过监控买价和卖价的微小波动，它能够在标准图表反映之前识别并捕捉爆发性的动量行情。 虽然针对黄金（XAUUSD）进行了优化，但该 EA 也可用于任何高流动性、高波动性的交易品种。 实时跟踪进度：点击这里查看 EA 的实时表现。 特别福利：购买后请立即私信我以获取您的 Set 文件！ ️ Set 文件：点击这里下载安装手册和配置文件。 谨防诈骗：我从不会在 Telegram 上分发我的 EA 或自定义设置。官方购买渠道仅限 MQL5，授权 Set 文件仅发布在我的博客中。请提高警惕，避免向第三方冒充者购买！ 核心功能 纯 Tick 数据引擎：分析实时 Tick 流，根据即时动量变化执行交易。 现代化图表面板：采用简洁低干扰的深色 UI 卡片，实时显示浮动盈亏（Floating PNL）和当日已平仓利润，并带有动态颜色提示。
X Gold Nexus
Tingting Yu
专家
X Gold Nexus — AI-Powered Next-Generation Gold Trading Execution System X Gold Nexus is an advanced AI-powered quantitative trading execution system specifically engineered for the gold market (XAUUSD). By integrating cutting-edge artificial intelligence technologies, adaptive market analysis, dynamic risk management, and intelligent order execution algorithms, the system is designed to provide stable and disciplined trading performance across varying market conditions. During the special offer
Pepperstone HFT Gold
You Liang Tham
专家
Quant Gold HFT Expert Advisor for XAUUSD on M15 timeframe. Main Features: ATR-based trailing stop and breakeven Daily Pivot levels filter Entry cooldown system Blocked hours during high volatility periods No martingale, no grid Backtest Results (Pepperstone, real tick data): 2 Years: Profit Factor 1.22, Max Drawdown 9.4% 1 Year: Profit Factor 1.27, Max Drawdown 9.2% 4 Months: Profit Factor 1.36 $500 account run on 0.01 lot The EA was tested on different time periods with stable results. Importa
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
专家
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
Monarch Golden Sparrow
Ghayas Ul Haque Malik
专家
️ REQUIRED SETTING: Optimized for XAUUSD 0.01 Lot Size. ATTENTION: This system is precision-tuned for XAUUSD (Gold)  on Exness  using a base entry of 0.01 lots . For maximum stability and account longevity, users must ensure their starting input is set to 0.01 unless using high-capital professional accounts. Monarch Golden Sparrow: The Gold Sovereign. Precision. Recovery. Power. THE ASSET: Gold (XAUUSD) is the king of volatility. It doesn't move; it strikes. To trade it, you don't need a basic
Saiko Scalper v5
Samir Saleh Mohammed Hassan
专家
SAIKO Scalper – 高精度Tick动量交易机器人 SAIKO Scalper 是一款先进的算法交易机器人，专门用于通过 Tick 动量分析识别并利用真实的市场动量。与仅依赖传统技术指标的系统不同，该机器人实时监控连续的价格变动，并在检测到强劲的方向性价格冲动时自动开仓。这种方法可以捕捉快速的市场机会，同时减少由正常市场波动产生的错误信号。 该机器人内置多层智能盈利保护机制。当交易开始盈利时，系统会自动通过动态跟踪保护、严格的盈利保护规则以及智能利润锁定机制来保护收益。这些功能旨在确保盈利交易得到有效保护，并减少市场突然反转带来的影响。 SAIKO Scalper 还包含先进的风险控制系统，例如早期亏损保护、自适应止损设置以及严格的资金保护逻辑。算法持续监控市场行为，并能够快速响应市场条件的变化。 该机器人适合希望使用高速、纪律性强并具备智能风险管理功能的自动化剥头皮交易系统的交易者。
PivotStorm
Li Yin Fang
专家
PivotStorm - 自适应 XAUUSD 市场结构突破交易 EA MetaTrader 5 专业自动交易系统 PivotStorm 是一款面向黄金（XAUUSD）市场的专业 MetaTrader 5 Expert Advisor。 该系统针对喜欢结构化突破交易的交易者设计，通过市场结构分析、智能挂单执行以及多层风险管理，实现纪律化的自动交易。 不同于简单的突破机器人，PivotStorm 不追逐每一次价格波动，而是等待经过确认的重要市场结构，并在风险可控的条件下执行交易。 为什么选择 PivotStorm？ 黄金市场具有明显趋势行情，同时也存在大量假突破。PivotStorm 遵循核心理念：等待有意义的市场结构，然后进行受控风险执行。 EA 不尝试预测所有市场走势。系统通过识别关键价格区域，构建突破交易场景，并按照预设风险规则管理交易执行。 查看MQL5 信号： 点击这儿 核心技术 1. 市场结构突破引擎 PivotStorm 分析确认后的市场结构，并识别重要交易水平。 系统分析： 确认后的摆动高低点 突破区域 价格运动有效性 市场动量状态 帮助系统过滤短期噪声，关注更有意义
作者的更多信息
GOLD 1min
Hua Jian
专家
限时特价：149，原价：199 以精准为本，以纪律为中心，以执行为驱动，才能创造稳定的回报。   经过几天的实盘交易，它证明了自身的价值。虽然交易机会有限，但信号质量很高，整体收益也很稳定。目前为止，一切进展顺利，我对它的未来表现充满信心。   我使用这款智能交易系统（EA）已有一段时间了。虽然它最初的表现相对稳定，但最近盈利能力尤为强劲。面对量化宽松政策宣布后复杂多变的市场环境，特别是地缘政治事件引发的波动，团队持续优化和更新系统，展现了高度的专业精神。    This strategy operates 24/7 based on the M1 Waterfall trend signal, with no default time restrictions, ensuring consistent execution logic between the strategy tester and signal copy trading across all time windows. The system includes an optional ATR volatility f
PBX Gold M1 Scalper Pro
Hua Jian
专家
PBX Gold M1 Scalper Pro 是一款强大的 Expert Advisor (EA)，是 XAUUSD M1 交易的专用工具。 PBX-Trend-Engine 系统结合了智能 Wiederherstellungstechnologie、um Handelschancen 和 hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig ein striktes Risikomanagement zu gewährleisten。 EA的主要功能是PBX-Gleitende Durchschnitte、um Marktstruktur和Trenddynamik zu analysieren。达杜尔奇（Dadurch）是在市场交易期间进行市场交易和市场交易的机构。动态交易管理、ATR基础市场通行和智能定位系统是有效的市场的标准。 PBX Gold M1 Scalper Pro 是用于自动控制、手动干预和私人服务器 (VPS) 优化的工具。该战略是针对黄金交易的预案，通过配置风险参数来风险控制并持续进行市场营销
PBX Euro M1 Scalper Pro
Hua Jian
专家
我的专长？欧元/美元。我的使命？提供持续、精准、智能的交易结果，并达到机构级的执行水平。   重要提示： 购买早期者可享受最大价值和优先支持， 不要坐等市场朝着不利于你的方向发展——要先发制人。 这EA堪称杰作，一件真正的艺术品。每一个参数都经过前面的计算和优化，旨在称霸市场。我毫不犹豫强烈推荐它。向工程师致敬，他创造了如此卓越的产品。 我可以自信地说，它是我测试过的最可靠的 EA。它始终如一地提供管理良好的交易，拥有严格的风险控制和专业级的执行力。它不追求高风险投机，而是优先考虑稳定的业绩和长期的一致性——这正是交易者所需要的。我评估过无数的交易系统，很少但有像 PBX Euro M1 这样的长期留在我投资组合中的。最近，我进行了相应的严格的测试，这进一步坚定了我的看法。如果您重视交易的稳定性、自动化和机构级的纪律性，那么PBX Euro M1 Pro绝对值得。 这是一个顶级的EA（智能交易系统），能够长期稳定地增加资产。 该系统以趋势的PBX引擎为核心，结合趋势识别、波动性分析和机构级市场过滤，以识别高概率的交易机会，同时保持严格的风险控制。 专为追求稳定收益而非过度冒险的交
PBX Us30 M1 Scalper Pro
Hua Jian
专家
专为严肃风险交易者打造的专业的US30超短线交易技术。 旨在实现精准、严谨的执行和专业的管理。 PBX US30 M1 Pro 是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 平台打造的专业自动交易系统专注于 US30（道琼斯工业平均指数） 的日内短线交易。系统以成熟的 PBX（瀑布线）趋势交易模型 为核心，结合趋势确认、价格过滤及风险控制机制，在 M1（1分钟） 周期精准筛选顺高质量势交易机会，帮助交易者实现更多、更高自动化的交易体验。 与追求高频交易的策略不同，PBX US30 M1 Scalper Pro 更注重 交易质量而非交易数量 。系统坚持“耐心等待，只做高概率机会”的设计理念，只有当所有核心条件同时满足时才执行交易，有效过滤震荡行情中的低质量信号，减少空缺进场及密集交易带来的额外成本，使每一次交易都建立在更严格的策略逻辑上限。 风险控制始终是本系统的核心。EA采用 单笔独立建仓 模式，每笔订单在开仓瞬间即同步设置真实止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit），让每一笔交易的风险与目标在进入市场前便已明确规划。系统不会轻易交易规则，也不会影响市场情绪而
PBX Nas 100 Scalper Pro
Hua Jian
专家
量子EA皇帝机器人 结构、智能、易用性——三合一解决方案。 为自信交易而生：稳定、高效、可控。 无论是英镑资金开始，还是管理大型投资组合，量子工具都可以提供专业级的工具，同时保持该系列一贯的优雅风格。 交易应建立在诚信之上。交易应建立在诚信之上。与王同行。 PBX NAS 100  M1 Scalper Pro 是一款便捷快速的超短期交易系统，专为 NAS100 的 M1 时间框架设计。它具备机构级的订单流分析和超快速的入场逻辑，为追求精准交易的专业线交易者提供专业的超短期交易解决方案。 天生快车道 无论您是追求稳定日内盈利的散户交易员，还是管理多个账户的专业交易员，PBX NASDAQ M1 Pro都可以满足您的需求。它消耗人工干预，可以识别高概率交易，并据此执行交易，同时还能关注管理风险——让您能够自主于真正重要的事：账户增长。 该算法针对NAS进行了优化。 PBX NAS100 M1 Scalper Pro专为纳斯达克指数独特的价格走势而设计——快速突破、窄幅盘整和高成交量动能。它能精准地让您捕捉到这些关注点，让在这些价差中获利，最终积累成可观的收益。 PB
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