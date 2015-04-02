专为严肃风险交易者打造的专业的US30超短线交易技术。

旨在实现精准、严谨的执行和专业的管理。

PBX US30 M1 Pro 是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 平台打造的专业自动交易系统专注于 US30（道琼斯工业平均指数） 的日内短线交易。系统以成熟的 PBX（瀑布线）趋势交易模型 为核心，结合趋势确认、价格过滤及风险控制机制，在 M1（1分钟） 周期精准筛选顺高质量势交易机会，帮助交易者实现更多、更高自动化的交易体验。

与追求高频交易的策略不同，PBX US30 M1 Scalper Pro 更注重 交易质量而非交易数量 。系统坚持“耐心等待，只做高概率机会”的设计理念，只有当所有核心条件同时满足时才执行交易，有效过滤震荡行情中的低质量信号，减少空缺进场及密集交易带来的额外成本，使每一次交易都建立在更严格的策略逻辑上限。

风险控制始终是本系统的核心。EA采用 单笔独立建仓 模式，每笔订单在开仓瞬间即同步设置真实止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit），让每一笔交易的风险与目标在进入市场前便已明确规划。系统不会轻易交易规则，也不会影响市场情绪而执行逻辑，始终以程序化纪律执行策略，为长期稳定运行提供保障。

PBX US30 M1 Scalper Pro在开发过程中经过大量历史数据回测，并结合**前向测试（前向测试） 及 样本外验证（样本外验证）**持续优化，努力降低过度风险，提高策略在不同市场环境下的适应能力。无论趋势行情还是复杂转型，系统均以统一的规则执行交易，避免人为情绪干扰，帮助交易者保持交易纪律的一致性。

如果您正在寻找 US30 M1的 重点、希望兼顾趋势识别、风险控制与自动执行效率的专业EA，PBX US30 M1 Scalper Pro将是值得关注的选择。适合提升执行效率、减少人员干预，并坚持长期纪律化交易的投资者。

建议首次使用时先在模拟账户或小资金真实账户进行充分测试，根据自身风险承受能力合理配置仓位，并结合优质的商环境运行，控制的策略体验。自动化交易的成功并不能保证未来的收益，但完善的风险管理、稳定的执行逻辑和更加严格的交易纪律，始终是长期交易的重要基础。





推荐交易环境

交易品种： US30（道琼斯工业平均指数） ，请确认您的交易商提供该指数交易。

建议使用 ECN / Raw Spread（原始点差） 账户，保证前期的交易风险；推荐杠杆 1:100 或以上，并配合 24/5 VPS 持续运行，以保证EA稳定执行交易。

建议初始账户资金集中于 500美元 ；为获得更充足的风险缓冲及更佳的资金管理体验，推荐账户资金 1000美元 或以上。

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