TRPatternTrend

🚀 欢迎使用 PatTrendTR 信号服务

PatTrendTR 是一套专门针对 XAUUSD（黄金） 市场开发的全自动算法交易系统，旨在捕捉趋势突破和动量行情。

📊 经过验证且真实的测试结果

在 3.5 年历史回测数据模拟中，PatTrendTR 的最大回撤仅为 5.81%，体现了该策略对风险管理和资金保护的重视。





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📌 策略与风险管理特点

🥇 100% 专注 XAUUSD： 系统仅针对 黄金（XAUUSD） 的价格走势和市场动态进行优化。

🛡️ 严格的风险管理： 每一笔开仓交易从进场时起，都设有预先确定的 止损（Stop Loss） 和 止盈（Take Profit） 水平。

🚫 零马丁格尔 / 网格： 绝不使用 加倍手数、无控制地增加仓位或高风险的网格/马丁格尔策略。

⚡ 持续信号服务： 信号服务通过 24/7 全天候运行的超低延迟 Windows VPS 基础设施持续提供。

⚙️ Set（.set）设置文件与配置

希望在自己的交易账户上运行 PatTrendTR EA，或希望针对信号服务使用定制化风险和手数配置的用户，可以直接向我获取优化后的 .set 设置文件。

📩 如需详细信息、安装协助以及优化后的 .set 文件，请与我联系。