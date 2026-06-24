Trade Analyzer Pro
- 实用工具
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Ian Nganga CombaHi, I'm Ian – a trader and MQL developer with 2 years of experience building Expert Advisors, indicators, and trading utilities. I specialize in creating tools that are practical, efficient, and tailored to the real needs of traders.
- 版本: 5.10
- 激活: 5
Forex Analyzer Pro
MT5 交易账户分析仪表板
Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的网页交易分析平台。
Forex Analyzer Pro 可同步 MetaTrader 5 账户活动，并通过结构化仪表板将交易数据整理为分析、报告、监控和交易日志工具。
该平台允许用户通过支持的桌面和移动设备网页浏览器访问其交易仪表板。
Forex Analyzer Pro 可连接您的 MT5 账户，并将交易活动集中到统一的仪表板中，方便您监控持仓、查看历史记录、分析统计数据以及管理交易记录。
功能特色
• MT5 账户仪表板
• 持仓监控
• 交易历史分析
• 交易日历
• 策略跟踪
• 交易日志
• 账户统计分析
• 绩效报告
• 交易通知
• 多账户支持
MT5 账户仪表板
查看 MetaTrader 5 账户中的重要信息。
仪表板显示：
• 账户余额
• 账户净值（Equity）
• 可用保证金
• 保证金水平
• 当前持仓
• 浮动盈亏
• 交易量
• 经纪商信息
• 账户详情
所有账户信息均以结构化界面呈现，方便监控和管理。
持仓监控
在一个仪表板中查看所有活跃持仓。
跟踪内容包括：
• 交易品种
• 交易方向
• 手数
• 开仓价格
• 当前价格
• 止损价格（Stop Loss）
• 止盈价格（Take Profit）
• 当前持仓结果
无需在多个交易终端窗口之间切换即可监控账户活动。
交易历史分析
分析交易历史并深入了解过去的交易活动。
查看：
• 订单历史
• 成交历史
• 历史交易结果
• 盈利与亏损
• 品种统计数据
• 长期绩效表现
利用历史数据更深入地了解您的交易行为。
交易日历
通过日历视图查看历史交易活动。
分析：
• 每日交易结果
• 交易频率
• 活跃交易日
• 历史绩效周期
• 盈亏分布情况
利用历史交易记录分析长期交易模式和交易习惯。
策略跟踪
根据所使用的交易策略或交易系统对交易进行分类和分析。
跟踪内容包括：
• 策略名称
• 交易数量
• 盈利交易数量
• 亏损交易数量
• 平均交易结果
• 交易备注
利用已记录的数据评估不同交易策略的表现。
交易日志
记录详细的交易活动信息。
可添加：
• 交易原因
• 使用的策略
• 市场状况
• 交易备注
• 发现的错误
• 总结的经验教训
建立结构化的交易决策与复盘记录。
账户绩效统计
查看基于交易历史生成的统计数据。
可用统计指标包括：
• 胜率
• 总交易次数
• 盈亏情况
• 平均盈利交易
• 平均亏损交易
• 回撤数据
• 净值历史曲线
• 交易分布情况
利用历史数据评估账户活动和交易绩效。
交易通知
接收与账户活动相关的通知。
监控内容包括：
• 新开仓位
• 已平仓位
• 账户变化
• 交易事件
多账户支持
通过一个仪表板管理多个 MT5 账户。
适用于：
• 个人账户
• 多经纪商账户
• 测试账户
• 不同交易策略账户
每个账户均保持独立，便于单独监控和生成报告。
可分享报告
生成包含选定交易信息的只读报告。
报告可包含：
• 账户统计数据
• 交易历史记录
• 绩效数据
• 交易活动摘要
无需提供账户访问权限即可分享选定信息。
通过网页浏览器访问
由于 Forex Analyzer Pro 采用网页界面运行，用户可以通过支持的设备访问自己的交易仪表板。
支持的设备包括：
• 台式电脑
• 笔记本电脑
• 平板电脑
• 手机设备
通过支持的桌面和移动网页浏览器访问交易数据。
工作原理
连接您的 MetaTrader 5 账户。
打开 Forex Analyzer Pro 仪表板。
查看交易信息。
利用平台提供的工具和报告分析账户活动。
适用用户
Forex Analyzer Pro 适用于：
• 外汇交易者
• 黄金交易者
• 指数交易者
• 手动交易者
• 程序化交易者
• 账户管理者
• 管理多个账户的交易者
重要信息
Forex Analyzer Pro 是一款交易分析和监控工具。
它不提供交易信号、财务建议、投资建议，也不保证任何交易结果。
交易存在风险，过往表现并不代表未来结果。
Forex Analyzer Pro 的目标是帮助用户整理、监控、分析和审查 MetaTrader 5 的交易数据。