Trade Analyzer Pro

Forex Analyzer Pro

MT5 交易账户分析仪表板

Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的网页交易分析平台。

Forex Analyzer Pro 可同步 MetaTrader 5 账户活动，并通过结构化仪表板将交易数据整理为分析、报告、监控和交易日志工具。

该平台允许用户通过支持的桌面和移动设备网页浏览器访问其交易仪表板。

Forex Analyzer Pro 可连接您的 MT5 账户，并将交易活动集中到统一的仪表板中，方便您监控持仓、查看历史记录、分析统计数据以及管理交易记录。

功能特色

• MT5 账户仪表板

• 持仓监控

• 交易历史分析

• 交易日历

• 策略跟踪

• 交易日志

• 账户统计分析

• 绩效报告

• 交易通知

• 多账户支持

MT5 账户仪表板

查看 MetaTrader 5 账户中的重要信息。

仪表板显示：

• 账户余额

• 账户净值（Equity）

• 可用保证金

• 保证金水平

• 当前持仓

• 浮动盈亏

• 交易量

• 经纪商信息

• 账户详情

所有账户信息均以结构化界面呈现，方便监控和管理。

持仓监控

在一个仪表板中查看所有活跃持仓。

跟踪内容包括：

• 交易品种

• 交易方向

• 手数

• 开仓价格

• 当前价格

• 止损价格（Stop Loss）

• 止盈价格（Take Profit）

• 当前持仓结果

无需在多个交易终端窗口之间切换即可监控账户活动。

交易历史分析

分析交易历史并深入了解过去的交易活动。

查看：

• 订单历史

• 成交历史

• 历史交易结果

• 盈利与亏损

• 品种统计数据

• 长期绩效表现

利用历史数据更深入地了解您的交易行为。

交易日历

通过日历视图查看历史交易活动。

分析：

• 每日交易结果

• 交易频率

• 活跃交易日

• 历史绩效周期

• 盈亏分布情况

利用历史交易记录分析长期交易模式和交易习惯。

策略跟踪

根据所使用的交易策略或交易系统对交易进行分类和分析。

跟踪内容包括：

• 策略名称

• 交易数量

• 盈利交易数量

• 亏损交易数量

• 平均交易结果

• 交易备注

利用已记录的数据评估不同交易策略的表现。

交易日志

记录详细的交易活动信息。

可添加：

• 交易原因

• 使用的策略

• 市场状况

• 交易备注

• 发现的错误

• 总结的经验教训

建立结构化的交易决策与复盘记录。

账户绩效统计

查看基于交易历史生成的统计数据。

可用统计指标包括：

• 胜率

• 总交易次数

• 盈亏情况

• 平均盈利交易

• 平均亏损交易

• 回撤数据

• 净值历史曲线

• 交易分布情况

利用历史数据评估账户活动和交易绩效。

交易通知

接收与账户活动相关的通知。

监控内容包括：

• 新开仓位

• 已平仓位

• 账户变化

• 交易事件

多账户支持

通过一个仪表板管理多个 MT5 账户。

适用于：

• 个人账户

• 多经纪商账户

• 测试账户

• 不同交易策略账户

每个账户均保持独立，便于单独监控和生成报告。

可分享报告

生成包含选定交易信息的只读报告。

报告可包含：

• 账户统计数据

• 交易历史记录

• 绩效数据

• 交易活动摘要

无需提供账户访问权限即可分享选定信息。

通过网页浏览器访问

由于 Forex Analyzer Pro 采用网页界面运行，用户可以通过支持的设备访问自己的交易仪表板。

支持的设备包括：

• 台式电脑

• 笔记本电脑

• 平板电脑

• 手机设备

通过支持的桌面和移动网页浏览器访问交易数据。

工作原理

连接您的 MetaTrader 5 账户。

打开 Forex Analyzer Pro 仪表板。

查看交易信息。

利用平台提供的工具和报告分析账户活动。

适用用户

Forex Analyzer Pro 适用于：

• 外汇交易者

• 黄金交易者

• 指数交易者

• 手动交易者

• 程序化交易者

• 账户管理者

• 管理多个账户的交易者

重要信息

Forex Analyzer Pro 是一款交易分析和监控工具。

它不提供交易信号、财务建议、投资建议，也不保证任何交易结果。

交易存在风险，过往表现并不代表未来结果。

Forex Analyzer Pro 的目标是帮助用户整理、监控、分析和审查 MetaTrader 5 的交易数据。


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注意 ：要获取免费试用版，请访问我的网站。 使用手册 用户手册 RiskGuard Management — 您进行无妥协交易的终极盟友。 Lot Calculator — 自动计算手数。 Quantum — 自动风险控制，最大化利润并减少回撤。 Automatic Journal — 包含并可从我的网站免费下载。 Automatic Screenshot — 两张截图：开仓时一张，平仓时一张。 Partial Profit — 智能管理的部分平仓功能。 Smartphone Trading — 可通过手机下单，自动管理。 Stop Loss & DD Block — 每日资金的全面保护。 Automatic Break-Even — 轻松降低风险。 Closing Time — 精准控制交易时间。 Automatic Spread — 实时正确设置止损和止盈。 详细的多语言文档以及意大利语和英语的视频教程，可在我的网站上获取。
Gamma Edge Pro MT5
Xuan Nam Diep
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实用工具
Gamma Edge Pro MT5 — GexBot Classic API Integration Gamma Edge Pro   brings institutional-grade   Gamma Exposure (GEX) data   directly onto your MetaTrader 5 chart — the same data used by professional options traders to anticipate price magnets, hedging flows, and dealer positioning. Powered by the   GexBot Classic API , this indicator automatically maps options market data from US-listed instruments onto any   MT5 CFD instrument   — Forex pairs, Gold, indices, and more — with intelligent price
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
实用工具
# 如果您有任何其他需求或對合作感興趣，請聯繫 zion.quantech.london@gmail.com。 Flash Trade (FT) 最友善的手動交易工具。 使用最直觀的操作來確保您的資金。 FT的特點 點擊任意位置快速交易 FT支持市場訂單和掛單 兩次點擊完成訂單並設置SL和TP 三次點擊完成掛單並設置SL和TP 自動將每個訂單的止損金額設置為您設置的餘額百分比或固定金額 下訂單時實時預估利潤 超簡單的界面和操作 支持拆分訂單 使用方式 市場訂單: 點擊圖表決定止損價位 點擊Buy或是Sell鈕 掛單: 點擊圖表決定入場價位 選擇掛單類型 點擊圖表決定止損價位 暫停FT: 點擊右上方的"On/Off"按鈕來切換開關 當按鈕從綠(On)變為紅(Off)，代表FT已被停止 點擊"Off"按鈕再次開啟FT 如果有任何疑問、改善建議或是bug回報都可以聯繫e50310@gmail.com或留下評論 功能將持續於未來的版本推出
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
实用工具
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
EA Performance Logger Telegram
Abdulqudus Tomiwa Akande-owoo
实用工具
The Performance Logger is a utility for MetaTrader 5 designed to track and report account metrics. It identifies trades based on specific criteria and provides summaries of account activity. Main Functions Automated Reporting : Generates summaries of account performance and sends them to specified communication channels (Telegram or Discord) on a weekly, monthly, or yearly basis. Strategy Analysis : Organizes performance data based on the specific Expert Advisor or strategy used for each trade.
Discord Signal Copier
Trinh Dat
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实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Tick Chart Service
Semyon Isakov
实用工具
ENGLISH VERSION tg @eeevleee TICK CHART SERVICE - Professional Tick Ch
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
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实用工具
世界上没有本软件的同等产品，它代表一个覆盖交易信号的通用交易 "控制台"，自动入场，设置止损和止盈，还有在单一窗口里同时进行多交易尾随终止。EA 的 "三次点击" 直观控制，确保在不同计算机上全方位使用所有功能，包括平板电脑。 与附加的信号指标交互来标记图标，给出实际市场的全貌，EA 令您做出正确的选择，以及在大多数情况下成为胜者一方。内置资金管理算法, 还有自动计算手数, 虚拟订单交易, 以及一些其它从崩溃账户里挽救交易者的 "诀窍"。它不是一个 "黑盒子"。而是一个深思熟虑的交易员的不可或缺的助理, 至少要尝试一次它的动作。 注，在面板上形成的 EA 不能在策略测试员中测试。可以在您的模拟账户里以实时模式检查它, 您可以下载本 EA 的免费版 - 混沌交易 EA 演示 。 EA 表现为一个面板，带有内置功能的交易机器人的，自动基于交易者可直观检查的交易信号入场，完全按照比尔·威廉姆斯的策略“混沌交易：第二版”和“新贸易维度”。在单独的窗口里，EA 识别价格走势的导向，用于指定品种和时间帧的全自动交易模式，也可以多品种并发。 它同时分析 MetaTrader 5“市场观察”窗口中显示
TradePad
Ruslan Khasanov
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实用工具
TradePad 是一種既可用於手動交易又可用於演算法交易的工具。我們為您提供一個簡單的解決方案，用於快速交易操作和控制多種交易工具的持股。 注意，該應用程式不適用於策略測試器！ 模擬帳戶應用程式的試用版和所有工具的描述 應用程式介面適應高解析度顯示器，簡單直覺。為了方便工作，我們為交易者提供了以下工具： 熱鍵管理器，用於管理交易操作、在主圖表的週期之間切換、在 TradePad 工具之間切換； 標記交易等級的工具，用於在開倉或設定掛單時評估虧損風險並計算潛在利潤； MultiCharts 工具用於直觀地監控多個交易符號，以及接收演算法交易的交易訊號。為了方便起見，您可以組織交易對的集合，這將使您有機會在多個時間範圍內監控價格並進行多幣種交易； 用於查看任何歷史時期的交易統計資料的資訊模組，能夠產生擴展的 HTML 報告、查看交易符號的特徵和有關交易帳戶的資訊； 掛單管理器用於管理掛單 - 設定單一或一組（網路）掛單，可按訂單類型和單一符號或交易帳戶上的所有類型進行分組刪除； 設定賣出停損限價和買入停損限價掛單的工具； 頭寸管理器用於管理一個或多個頭寸（取決於帳戶類型） - 全部
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
实用工具
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
Elliott Wave Counter MT5
Omar Alkassar
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实用工具
Elliott Wave Counter 是一个面板，用于快速和用户友好地手动标记 Elliott 波浪。可以选择一种颜色和一个级别的标记。还有用于删除最后一个标记和工具制作的整个标记的功能。一键制作标记。点击五次 - 有五波！艾略特波浪计数器对于艾略特波浪的初学者和专业分析师来说都是一个很好的工具。 艾略特波浪计数器安装和输入指南 如果你想得到   关于 EA 添加 URL (   http://autofxhub.com   ) MT5 终端的 通知 （见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/14016 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/15081 一般输入： 波形类型按钮： 此按钮允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形类型。可用的选项包括推动波、调整波和其他自定义波模式。 波级按钮： 这个按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形级别。可用的选项包括初级、中级和次级波级别。 波浪颜色： 这个   按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波浪图
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
实用工具
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Dashboard Babon Scalping System MT5
Wang Yu
实用工具
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Babon Scalping System MT5 Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free. Free version: LINK MT4 version: LINK This system basically utilizes TDI, Heiken Ashi Trend, Price Trend on H1 time-frame and TMA on H1&H4 time-frame to generate the trend (big picture). Then
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
实用工具
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
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实用工具
该工具允许绘制不同类型的图表。 秒图从1秒到86400秒 从1滴答开始的滴答图 成交量图 三角洲图 仁科图 范围图 用于体积分析的内置指标。 该工具的演示版 https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond 每日市场概况和所选时间框架的市场概况。 集群搜索。 不平衡。 VWAP。 动态POC、VAH、VAL 价格窗口简介 具有不同表现形式的垂直体积。 δ，有不同的可视化选项。 当前的和高的时间框架极 地下室指标烛台显示 也可以从图表中进行交易。 注意：该工具是为具有真实（交换）量的市场设计的。 它不适合外汇市场。它在VPS上不起作用。它在策略测试器中不起作用。 为了控制该图表，我们使用了 鼠标左键 - 移动图表，在设置中选择不同的模式，调用位于屏幕左下角带螺丝刀的钥匙图标下的主设置窗口。 鼠标右键 - 用于输入位于屏幕左上角图标下的图形结构的设置，以及绘制垂直、水平、趋势线和矩形的单独设置。 在图表区域旋转鼠标滚轮--左右移动图表，按住Ctrl键--上下移动图表，在价格比例区域--按价格比例，在时间轴区域--按时间比例。 H键--在
Corporate Report MT5
Pavel Verveyko
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实用工具
The script displays info about the share's corporate reports and dividends. The data is downloaded from   investing.com : Report date Profit per share (EPS) Revenue Market capitalization Amount of dividends Date of payment of dividends Dividend income The product cannot be tested in the tester (since it is not possible to receive data from the Internet). Before launching:  Add 2   URL   https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData  and   https://ru.investing.com/di
作者的更多信息
TradeVision Pro
Ian Nganga Comba
专家
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析与监控仪表板 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的交易分析和账户监控解决方案。 本产品将 MT5 交易数据整理到结构化的网页仪表板中，使交易者能够查看账户信息、监控未平仓头寸、分析交易历史、跟踪策略、记录交易日志以及查看绩效统计数据。 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 旨在帮助交易者整理交易信息，并通过受支持的桌面和移动网页浏览器访问这些数据。 主要功能 • MT5 账户仪表板 • 未平仓头寸监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户绩效统计 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 • 可分享的只读报告 MT5 账户仪表板 在一个结构化的仪表板中查看 MetaTrader 5 交易账户的重要信息。 可显示的信息包括： • 账户余额 • 净值 • 可用保证金 • 保证金水平 • 未平仓头寸 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户信息 仪表板集中显示
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Trade Analyzer Pro MT5
Ian Nganga Comba
实用工具
Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析仪表板 Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的网页交易分析平台。 Forex Analyzer Pro 可同步 MetaTrader 5 账户活动，并通过结构化仪表板将交易数据整理为分析、报告、监控和交易日志工具。 该平台允许用户通过支持的桌面和移动设备网页浏览器访问其交易仪表板。 Forex Analyzer Pro 可连接您的 MT5 账户，并将交易活动集中到统一的仪表板中，方便您监控持仓、查看历史记录、分析统计数据以及管理交易记录。 功能特色 • MT5 账户仪表板 • 持仓监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户统计分析 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 MT5 账户仪表板 查看 MetaTrader 5 账户中的重要信息。 仪表板显示： • 账户余额 • 账户净值（Equity） • 可用保证金 • 保证金水平 • 当前持仓 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户详情 所有账户信息均以结构化界面呈现，方便监控和管理。
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Trading Dashboard Pro MT5
Ian Nganga Comba
实用工具
Trading Dashboard Pro MT5 Trading Dashboard Pro MT5 是一款专为 MetaTrader 5 开发的交易监控与管理面板。 该面板以清晰直观的方式实时展示账户交易情况、统计数据以及当前持仓信息。用户无需在多个终端窗口之间切换，即可在一个界面中完成账户监控和交易管理。 主要功能 实时账户概览 面板实时显示账户的重要数据，包括： 账户余额（Balance） 净值（Equity） 浮动盈亏 当日盈亏 胜率（Win Rate） 盈利因子（Profit Factor） 平均风险收益比（Risk/Reward Ratio） 最大回撤（Max Drawdown） 所有数据都会随着交易活动自动更新。 交互式绩效图表 Trading Dashboard Pro MT5 提供可视化图表，帮助用户了解账户表现和风险状况。 支持的图表包括： 资金曲线（Equity Curve） 回撤图（Drawdown Chart） 通过图表，用户可以更直观地观察账户资金变化以及风险水平。 持仓监控 所有当前持仓都会显示在统一的表格中。 每笔交易显示以下信息： 交易品种（Symb
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Performance Calendar
Ian Nganga Comba
实用工具
Trading Calendar — 查看您最盈利的交易日 将您的交易历史转化为清晰的每日交易表现分析，使用 Trading Calendar 轻松掌握盈利规律。 Trading Calendar 是一款强大的 MT5 分析工具，帮助交易者通过交互式盈亏热力图直观查看每日交易表现。无需翻阅冗长的交易记录，您可以快速发现自己的最佳交易日、最差交易日，以及连续盈利和亏损的规律。 按天、按周或按月分析交易表现，精准了解您的交易策略在哪些时间段效果最佳。 核心功能 • 每日盈利热力图 通过颜色区分盈利和亏损交易日，快速掌握表现。 • 胜率追踪 实时监控您的交易准确率和稳定性。 • 盈利因子分析（Profit Factor） 评估交易策略整体质量和效率。 • 平均盈利与平均亏损统计 清楚了解您的风险回报比。 • 最佳与最差交易日识别 快速找出表现最强和最弱的交易日。 • 每周交易总结 一目了然查看每周整体表现。 • 夏普比率监控 评估风险调整后的收益表现。 • 交易量分析 了解交易频率与盈利之间的关系。 • 月度与年度视图 支持多时间周期切换，深入分析交易数据。 为什么选择 T
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Trade Copier Manager
Ian Nganga Comba
实用工具
Trade Copier Pro Trade Copier Pro 是一款用于 Meta Trader 5 的交易复制工具，旨在实现多个 MT5 账户之间的实时交易复制。 该产品允许交易者连接来自不同经纪商的多个账户，设置主账户和从账户，并控制交易在账户之间的同步方式。它适用于账户同步、策略复制以及多账户交易管理。 Trade Copier Pro 直接在 Meta Trader 5 内运行，无需任何外部服务。 功能 多账户连接 可同时连接多个 MT5 账户，并通过一个界面统一管理。 支持的账户类型： • 个人账户 • Prop Firm 账户 • 经纪商分散账户 • 策略测试账户 经纪商兼容性 支持不同经纪商之间的账户复制，包括： • HFM • RoboForex • IC Markets • Exness • Pepperstone • 其他 MT5 经纪商 主账户与从账户设置 通过选择以下内容创建复制配对： • 主账户 — 交易来源 • 从账户 — 接收复制交易的账户 任何已连接账户都可以设置为主账户或从账户。 手数倍数控制 通过手数倍数控制从账户的仓位大小。 示例： • 1.
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Trade Analyzer MT4
Ian Nganga Comba
专家
Trade Analyzer MT4 Trade Analyzer MT4 是一款专为 MetaTrader 4 用户设计的网页交易分析和账户监控平台。 该平台可同步 MetaTrader 4 的交易活动，并将账户信息整理到结构化仪表板中，用于监控、分析、报告、策略跟踪和交易日志记录。 Trade Analyzer MT4 允许用户通过受支持的桌面和移动网页浏览器查看其交易活动。 连接受支持的 MT4 账户后，您可以使用集中式仪表板监控未平仓交易、查看交易历史、分析账户统计数据、整理交易策略以及维护详细的交易记录。 主要功能 • MT4 账户仪表板 • 未平仓交易监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户绩效统计 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 • 可分享的只读报告 MT4 账户仪表板 在一个结构化的仪表板中查看 MetaTrader 4 交易账户的重要信息。 仪表板可显示： • 账户余额 • 净值 • 可用保证金 • 保证金水平 • 未平仓交易 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户详情 账户信息通过结构化界面进行整理，便于监控
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Trade Vision Pro Mt4
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专家
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT4 MT4 交易账户分析与监控仪表板 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT4 是一款专为 MetaTrader 4 用户设计的交易分析和账户监控解决方案。 本产品将 MT4 交易数据整理到结构化的网页仪表板中，使交易者能够查看账户信息、监控未平仓头寸、分析交易历史、跟踪策略、记录交易日志以及查看绩效统计数据。 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT4 旨在帮助交易者整理交易信息，并通过受支持的桌面和移动网页浏览器访问这些数据。 主要功能 • MT4 账户仪表板 • 未平仓头寸监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户绩效统计 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 • 可分享的只读报告 MT4 账户仪表板 在一个结构化的仪表板中查看 MetaTrader 4 交易账户的重要信息。 可显示的信息包括： • 账户余额 • 净值 • 可用保证金 • 保证金水平 • 未平仓头寸 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 •
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Trading Journal
Ian Nganga Comba
实用工具
Trade Journal 分析您的交易决策并提升交易习惯 Trade Journal 是一款专业的交易分析工具，帮助交易者记录、查看并理解自己的交易行为。 每一笔交易都会自动保存到结构化日志中，您可以分析自己的交易策略、交易设置、情绪状态、执行情况以及长期表现。 Trade Journal 不只是关注盈亏结果，而是帮助您了解每一次交易背后的决策过程。 包含 ForexAnalyzer Pro 仪表盘访问权限 购买 Trade Journal 后，您还将获得完整的 ForexAnalyzer Pro 网页版交易分析平台访问权限。 您可以通过电脑、平板或手机查看和分析交易数据。 包含模块： Dashboard Trades Analytics Calendar Journal Alerts System Copy Trading 主要功能 自动记录交易 Trade Journal 会自动记录您的交易活动，并保存每笔交易的重要信息： 交易品种 买入/卖出方向 入场和出场价格 手数 持仓时间 盈亏结果 交易策略 交易设置类型 信心等级 交易情绪 交易来源 交易状态 在一个地方查看完整交易历史
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Performance Tracker
Ian Nganga Comba
实用工具
Performance Tracker Performance Tracker 是一款适用于 MetaTrader 5 的交易分析和账户表现监控工具。 该产品帮助交易者分析历史交易记录、评估风险，并通过可视化报表和详细统计数据优化交易决策。适合希望以清晰、系统化方式管理和分析交易表现的用户。 主要功能 账户分析面板 通过交互式面板全面查看交易表现。 支持的统计指标： 净利润 总盈利和总亏损 盈亏比（Profit Factor） 单笔预期收益 恢复因子（Recovery Factor） 夏普比率（Sharpe Ratio） 索提诺比率（Sortino Ratio） 胜率 平均风险回报比 余额与回撤可视化 监控账户增长曲线和回撤情况。 图表包括： 余额增长曲线 权益回撤图 回撤持续时间统计 帮助交易者识别稳定期和高风险阶段。 交易统计 详细分析每一笔交易。 包括： 总交易次数 盈利与亏损交易数量 多单与空单表现 平均盈利和平均亏损 最大盈利和最大亏损交易 持仓时间 连续盈利与连续亏损统计 盈利分析 更清楚地了解利润来源。 支持按以下维度分析： 按小时统计盈利 按星期统计盈利 按月份统计盈利
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Trade History Calendar MT4
Ian Nganga Comba
3 (1)
专家
Trade History Calendar MT4 Trade History Calendar MT4 是一款专为 MetaTrader 4 用户设计的交易分析与历史绩效评估工具，适合希望以更清晰方式了解自身历史交易活动的交易者。 与其在终端中逐条查看大量已平仓交易，Trade History Calendar MT4 会将交易结果整理到结构化的日历界面中，让您更容易查看账户在特定日期、每周以及每月的表现。 该日历能够将原始的 MT4 交易历史转换为直观的可视化概览，帮助您查看盈利情况、交易频率、账户活动以及历史绩效模式。 通过日历形式查看结果，您可以识别表现较强和较弱的交易时期、重复出现的交易模式、交易活动增加的阶段，以及交易一致性随时间发生的变化。 Trade History Calendar MT4 适合希望以更有组织、更直观方式分析交易历史的交易者。 主要功能 • 每日盈亏日历 • 彩色绩效热力图 • 每日交易结果 • 每周绩效分析 • 每月绩效分析 • 年度交易概览 • 胜率跟踪 • 盈利因子分析 • 平均盈利交易 • 平均亏损交易 • 最佳交易日识别 • 最差交易日识别
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Crazy Peacock
Ian Nganga Comba
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专家
推介进化式交易解决方案：16+策略专家顾问 我们自豪地推介一款专家顾问（EA），汇集了16多种盈利策略于一个强大工具之中，解锁了自动交易的潜力。该EA采用全面的交易方式，不采用网格或马丁格尔策略等风险较高的方法，确保了安全可靠的交易体验。 安全至上： 该EA设计理念的基石是安全性。它在运作过程中不涉及网格或马丁格尔策略，从而减少了与激进交易方式常见的不必要风险。此外，内置的资产保护器可防范大额回撤，这是保护您资金的重要功能。 灵活定制： 我们的EA认识到适应性的重要性，提供了可定制的设置，包括根据您的喜好限制同时开仓数量或交易数量的能力。这种灵活性赋予您将EA的功能与您个人的交易风格相协调的能力。 应对市场状况： 认识到滑点和高点差对交易绩效的影响，我们的EA整合了先进的点差过滤器。这一智能功能在高点差期间减少了风险，确保了谨慎的交易执行。我们强烈建议选择点差低的经纪商来优化EA的性能，IC Markets是我们推荐的选择，因其经过测试的可靠性。 魔法编号精准定位： 利用魔法编号，我们的EA区分了自动和手动交易。这确保了交易识别的清晰性，让您能够在EA的操作过程中无缝地运用自己的策略
Trend Teller
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指标
Trend Teller 趋势通告器是一款强大直观的仪表盘工具，可让您一目了然地查看所有主要货币对和时间周期（从 M1 到 MN1）的市场趋势。 由交易者为交易者打造，此工具消除了趋势分析中的猜测，让您始终保持与大趋势一致。 大多数新手交易者在判断市场方向时遇到困难，有时甚至是专业交易者也会出错。 因此，无论您是初学者还是资深交易者，Trend Teller 都是您的理想选择。 主要特点：  多时间周期分析 一键扫描所有主要货币在所有时间周期内的强弱和趋势方向，适合剥头皮、日内或波段交易。  可自定义显示 信息太多？没问题。您可以选择只显示数值或颜色信号，甚至隐藏某些时间周期，让界面更简洁。  内建通知功能 无需全天盯盘！当出现强趋势或交易信号时，系统会自动发送通知，让您在最佳时机做出反应。  新手友好，专业适用 不论您是新手还是老手，掌握趋势方向都是关键。Trend Teller 简化趋势分析，连专业交易者也能受益。  交易信号提示 当出现高概率趋势时，仪表盘底部的信息会从“WAIT A BETTER SETUP”变为实时提示，帮助您在交易前进行验证。 适用于新闻交易 在重大新闻事件
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Price Alert MT5
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实用工具
Price Alert MT5 — 一次购买，终身提醒。 曾几何时，要想在市场中保持领先，就得订阅那些昂贵的平台…… 这里 20 美元，那里 50 美元 — 只是为了每天收到几次提醒。你不是在为价值买单，而是因为没有其他选择。直到现在。 由一位交易者为交易者打造，此工具让你可以自由设定任何价格提醒——也可在价格进入你关注的区域时，毫秒级收到通知。 想象一下：在你的图表上设定价格区间，离开电脑，价格一进入区域，你就第一时间收到实时提醒。不再错过行情，也无需月付订阅费。 为什么选择 Price Alert MT5？ 自定义价格提醒，完全依据你的交易水平 不再支付有限数量的通知费用 一次购买，终身使用 由真实交易者开发，而非只想绑定你订阅的公司 无论你是关注价格行为、供需区还是支撑阻力区域—— Price Alert MT5 不只是另一个指标。 它是交易者的“无声助手”，替你监视图表，只在关键时刻提醒你。 因为聪明的交易者不会追逐市场——他们会等待市场来到他们身边。
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Performance Tracker MT4
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实用工具
MT4 表现追踪器 Performance Tracker 是一款适用于 MetaTrader 4 的交易分析和账户表现监控工具。 它帮助交易者通过可视化报告和详细交易统计，查看历史交易表现、分析风险行为，并改善交易决策。该产品专为希望以清晰、结构化方式了解自己交易活动的交易者设计。 主要功能 账户分析仪表盘 通过交互式仪表盘查看完整的交易表现。 包含指标： 净利润 总盈利和总亏损 盈利因子 预期收益 恢复因子 夏普比率 索提诺比率 胜率 平均风险收益比 余额和回撤可视化 监控账户增长和回撤变化过程。 包含图表： 余额曲线 资金回撤 回撤持续时间追踪 帮助识别交易稳定期和风险期。 交易统计 详细分析每一笔交易。 统计内容： 总交易数量 盈利交易和亏损交易 多单与空单表现 平均盈利和平均亏损 最佳和最差交易 交易持续时间 连续盈利和连续亏损 盈利能力分析 了解利润来源。 可查看： 按小时盈利 按星期盈利 按月份盈利 按交易品种盈利 帮助发现最佳交易时间和不同品种的表现。 已平仓交易记录 查看所有历史交易的完整信息： 品种 交易方向 手数 点数 盈亏 持仓时间 执行来源 适用于交易复盘和记
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Gold Diggers
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实用工具
PROP FIRM 首选 准备挖掘你的财务潜力吗？立即购买Gold Digger，成为真正的淘金者！ Gold Digger EA简介: 通过精心分析的网格系统实现每月4-8%的回报率 概述 Gold Digger 是一个复杂的专家顾问 (EA)，它使用专门为交易XAUUSD（黄金）设计的先进网格交易系统。该EA旨在提供4-8%范围内的稳定月收益。该EA为专业交易员、机构投资者和Prop Firm而设计，结合了严格的量化分析、自适应算法和全面的风险管理策略，以优化在各种市场条件下的交易表现。 Gold Digger拥有经过Myfxbook验证的可靠记录。有兴趣的各方可以通过以下链接查看特定月份的详细业绩指标和实时账户表现： 网格系统分析 Gold Digger策略的核心是其高度优化的网格交易系统。该系统通过在基础价格上下方的预定区间内下达买卖订单，利用黄金市场的波动性。主要组件包括： 网格间距: 根据实时市场波动性和流动性动态调整，以最大化盈利潜力并最小化回撤。 订单大小: 基于账户余额、市场条件和历史表现数据的风险调整模型。 订单管理: 包括自动跟踪止损、获利水平和动态止损调整的高级
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Trend Teller MT4
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指标
Trend Teller 趋势通告器是一款强大直观的仪表盘工具，可让您一目了然地查看所有主要货币对和时间周期（从 M1 到 MN1）的市场趋势。 由交易者为交易者打造，此工具消除了趋势分析中的猜测，让您始终保持与大趋势一致。 大多数新手交易者在判断市场方向时遇到困难，有时甚至是专业交易者也会出错。 因此，无论您是初学者还是资深交易者，Trend Teller 都是您的理想选择。 主要特点：  多时间周期分析 一键扫描所有主要货币在所有时间周期内的强弱和趋势方向，适合剥头皮、日内或波段交易。  可自定义显示 信息太多？没问题。您可以选择只显示数值或颜色信号，甚至隐藏某些时间周期，让界面更简洁。  内建通知功能 无需全天盯盘！当出现强趋势或交易信号时，系统会自动发送通知，让您在最佳时机做出反应。  新手友好，专业适用 不论您是新手还是老手，掌握趋势方向都是关键。Trend Teller 简化趋势分析，连专业交易者也能受益。  交易信号提示 当出现高概率趋势时，仪表盘底部的信息会从“WAIT A BETTER SETUP”变为实时提示，帮助您在交易前进行验证。 适用于新闻交易 在重大新闻事件
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Funding EA
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实用工具
FUNDING EA 已经完全过时，而 PROP FIRM SAVER EA 是在其基础上开发的升级版本，功能更加强大。我们现免费提供，让您实时了解新版的运行效果。 是否厌倦了购买 Prop Firm 挑战账户却最终亏损？FUNDING EA 将为您改变这一切。 此 EA 不仅能够顺利帮助您通过挑战，还保证在挑战失败时退还费用。 使用 FUNDING EA，您可以无限次尝试挑战，而无需担心额外支出。 它是如何运作的？FUNDING EA 采用先进的对冲策略：要么帮助您通过挑战，要么在失败时弥补挑战费用。 这意味着，即使第一次失败，您也无需再为新的挑战支付费用。 为简单起见，建议将此 EA 用于一步挑战账户。 使用 FUNDING EA，您需要两个账户：一个 Prop Firm 挑战账户和一个真实交易账户。 您需要在真实账户中存入挑战费用的两倍。例如，如果挑战费用为 100 美元，则真实账户需存入 200 美元。 EA 会在两个账户中同时开仓。如果挑战失败，EA 会在真实账户中弥补费用，从而可以不断尝试挑战。 在成功通过挑战后，您可以继续在 Prop Firm 账户中使用 FUNDIN
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Fast Alert MT4
Ian Nganga Comba
实用工具
Fast Alerts MT4 — 一次购买，终身提醒。 曾经，为了在市场中保持领先，您需要每月订阅昂贵的平台…… 这里$20，那里$50 — 只为每天收到少量提醒。您支付的不是价值，而是因为别无选择。 直到现在。 这个工具由一位交易者为交易者打造，让您完全自由地设置任何您关心的价格提醒 — 并在价格进入您的关注区域的毫秒内收到通知。  想象一下：您在图表上设置价格区域，离开屏幕，当价格进入您的关注区域时，您会立即收到实时提醒。不错过任何机会，无需每月付费。 为什么选择 Fast Alerts MT4？  根据您自己的交易水平设置自定义价格提醒  不再为有限的通知支付费用  一次性购买 — 终身拥有 由真正的交易者打造，而不是试图让您订阅的公司  下载免费演示版，亲自体验 — 它确实有效 无论您是关注价格行为、供需关系，还是支撑与阻力区域 — Fast Alerts MT4 不只是另一个指标。 它是交易者的沉默助手，为您监控图表，只在最关键的时刻提醒您。 因为聪明的交易者不会追逐市场 — 他们等待市场向他们靠近。
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Propfirm Saver
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专家
Propfirm Saver 仅剩 10 个副本，共 10 个，价格 $120 售出后价格将上涨至 $50 策略概述 该专家顾问（EA）通过双账户模型帮助交易者应对 prop firm 挑战，同时降低风险。交易在 prop firm 账户和个人实盘账户之间分配。如果挑战成功，收益来自 prop firm 账户；如果失败，EA 会尝试在实盘账户中弥补挑战费用。 主要功能 每次仅开一仓（无网格或马丁策略） 所有交易设有止损和止盈 简洁易读的用户界面 默认设置预优化，适合快速上手 支持大多数允许 Expert Advisors 的经纪商 运行原理 在两个账户（prop firm 和实盘）安装 EA 配置相同参数，仅模式不同 EA 同步两个账户执行交易 挑战成功，任务完成 挑战失败，实盘账户尝试补偿费用 推荐设置 使用 VPS 保证稳定运行 建议交易 EURUSD 或 XAUUSD（小账户优选 EURUSD） 实盘账户资金为挑战费用的 3–4 倍（如挑战费用 $50，则实盘存款 $150–$200） 两个账户在同一 VPS 或本地运行 除交易模式外，所有输入参数保持一致 重要说明 EA 只能
Performance Tracker MT5
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实用工具
Performance Tracker Performance Tracker 是一款适用于 MetaTrader 5 的交易分析和账户表现监控工具。 该产品帮助交易者分析历史交易记录、评估风险，并通过可视化报表和详细统计数据优化交易决策。适合希望以清晰、系统化方式管理和分析交易表现的用户。 主要功能 账户分析面板 通过交互式面板全面查看交易表现。 支持的统计指标： 净利润 总盈利和总亏损 盈亏比（Profit Factor） 单笔预期收益 恢复因子（Recovery Factor） 夏普比率（Sharpe Ratio） 索提诺比率（Sortino Ratio） 胜率 平均风险回报比 余额与回撤可视化 监控账户增长曲线和回撤情况。 图表包括： 余额增长曲线 权益回撤图 回撤持续时间统计 帮助交易者识别稳定期和高风险阶段。 交易统计 详细分析每一笔交易。 包括： 总交易次数 盈利与亏损交易数量 多单与空单表现 平均盈利和平均亏损 最大盈利和最大亏损交易 持仓时间 连续盈利与连续亏损统计 盈利分析 更清楚地了解利润来源。 支持按以下维度分析： 按小时统计盈利 按星期统计盈利 按月份统计盈利
Trade Copier Manager MT5
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实用工具
Trade Copier Pro Trade Copier Pro 是一款用于   Meta Trader 5   的交易复制工具，旨在实现多个 MT5 账户之间的实时交易复制。 该产品允许交易者连接来自不同经纪商的多个账户，设置主账户和从账户，并控制交易在账户之间的同步方式。它适用于账户同步、策略复制以及多账户交易管理。 Trade Copier Pro 直接在   Meta Trader 5   内运行，无需任何外部服务。 功能 多账户连接 可同时连接多个 MT5 账户，并通过一个界面统一管理。 支持的账户类型： • 个人账户 • Prop Firm 账户 • 经纪商分散账户 • 策略测试账户 经纪商兼容性 支持不同经纪商之间的账户复制，包括： • HFM • RoboForex • IC Markets • Exness • Pepperstone • 其他 MT5 经纪商 主账户与从账户设置 通过选择以下内容创建复制配对： • 主账户 — 交易来源 • 从账户 — 接收复制交易的账户 任何已连接账户都可以设置为主账户或从账户。 手数倍数控制 通过手数倍数控制从账户的仓位大小。
Trading Dashboard MT5
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实用工具
Trading Dashboard Pro MT5 Trading Dashboard Pro MT5 是一款专为 MetaTrader 5 开发的交易监控与管理面板。 该面板以清晰直观的方式实时展示账户交易情况、统计数据以及当前持仓信息。用户无需在多个终端窗口之间切换，即可在一个界面中完成账户监控和交易管理。 主要功能 实时账户概览 面板实时显示账户的重要数据，包括： 账户余额（Balance） 净值（Equity） 浮动盈亏 当日盈亏 胜率（Win Rate） 盈利因子（Profit Factor） 平均风险收益比（Risk/Reward Ratio） 最大回撤（Max Drawdown） 所有数据都会随着交易活动自动更新。 交互式绩效图表 Trading Dashboard Pro MT5 提供可视化图表，帮助用户了解账户表现和风险状况。 支持的图表包括： 资金曲线（Equity Curve） 回撤图（Drawdown Chart） 通过图表，用户可以更直观地观察账户资金变化以及风险水平。 持仓监控 所有当前持仓都会显示在统一的表格中。 每笔交易显示以下信息： 交易品种（Symb
Performance Calendar MT5
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实用工具
Trading Calendar — 查看您最盈利的交易日 将您的交易历史转化为清晰的每日交易表现分析，使用   Trading Calendar   轻松掌握盈利规律。 Trading Calendar   是一款强大的 MT5 分析工具，帮助交易者通过交互式盈亏热力图直观查看每日交易表现。无需翻阅冗长的交易记录，您可以快速发现自己的最佳交易日、最差交易日，以及连续盈利和亏损的规律。 按天、按周或按月分析交易表现，精准了解您的交易策略在哪些时间段效果最佳。 核心功能 •   每日盈利热力图 通过颜色区分盈利和亏损交易日，快速掌握表现。 •   胜率追踪 实时监控您的交易准确率和稳定性。 •   盈利因子分析（Profit Factor） 评估交易策略整体质量和效率。 •   平均盈利与平均亏损统计 清楚了解您的风险回报比。 •   最佳与最差交易日识别 快速找出表现最强和最弱的交易日。 •   每周交易总结 一目了然查看每周整体表现。 •   夏普比率监控 评估风险调整后的收益表现。 •   交易量分析 了解交易频率与盈利之间的关系。 •   月度与年度视图 支持多
Trading Journal Pro MT5
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实用工具
Trade Journal 分析您的交易决策并提升交易习惯 Trade Journal 是一款专业的交易分析工具，帮助交易者记录、查看并理解自己的交易行为。 每一笔交易都会自动保存到结构化日志中，您可以分析自己的交易策略、交易设置、情绪状态、执行情况以及长期表现。 Trade Journal 不只是关注盈亏结果，而是帮助您了解每一次交易背后的决策过程。 包含 ForexAnalyzer Pro 仪表盘访问权限 购买 Trade Journal 后，您还将获得完整的 ForexAnalyzer Pro 网页版交易分析平台访问权限。 您可以通过电脑、平板或手机查看和分析交易数据。 包含模块： Dashboard Trades Analytics Calendar Journal Alerts System Copy Trading 主要功能 自动记录交易 Trade Journal 会自动记录您的交易活动，并保存每笔交易的重要信息： 交易品种 买入/卖出方向 入场和出场价格 手数 持仓时间 盈亏结果 交易策略 交易设置类型 信心等级 交易情绪 交易来源 交易状态 在一个地方查看完整交易历史
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