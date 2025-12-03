KAB CommandPanel V33

专业的 MT5 模块化交易面板。集成了自动风控计算、分批止盈(PTP)、移动止损及独创的“订单焦点管理”功能。支持中英阿日四国语言。

让手动交易像量化一样精准。

KAB 操盘指挥中心 (V33) 专为日内交易者设计，彻底告别繁琐的手动计算和默认下单面板的局限性。

核心亮点：

可视化下单 (Ghost Lines): 下单前在图表上直接拖拽“幽灵线”设定入场、止损和止盈，所见即所得。

智能风控: 输入您愿意承担的金额风险（例如 $50），面板自动计算合适的手数，防止重仓。

独创“焦点管理 (Focus Mode)”: 多数面板只能全平或全改，我们允许您锁定一张特定的订单，对其进行独立的反手、部分平仓或保本操作。

分批止盈 (PTP): 设置多级隐形止盈位，价格触碰自动平仓部分手数，落袋为安。

界面模块化: 下单、风控、工具箱均为独立悬浮窗，可随意拖动或关闭，不遮挡K线。

多语言适配: 完美支持中文、英语、阿拉伯语（修正字体显示）和日语。

智能风控计算 (Smart Risk Calculation) – 在考虑止损距离的情况下，自动计算新订单的成交量（手数）。它允许你设置任意大小的止损距离，同时严格遵守设定的风险金额。

Risk ($) 复选框 – 启用/禁用风控计算功能。

风险金额设定 – 在 "Risk" 输入框中设置你愿意承担的单笔最大亏损金额（货币单位，如 $50）。

动态计算 – 当你在图表上拖动 SL（止损）线时，面板会自动根据止损距离重新计算 Lot（手数），确保亏损不超过你的预设值。

可视化预设系统 (Visual Ghost Lines) – 替代传统的数字比率设置，采用“所见即所得”的拖拽方式来确认盈亏比。

Ghost Lines – 点击 Buy/Sell 按钮后，图表会出现三条预设线（Entry, SL, TP）。

实时数据反馈 – 每一条线旁边都会显示具体的金额（$）和点数（Points）。

RR 确认 – 通过观察 SL 和 TP 线上的预估金额（例如 SL显示 -$50, TP显示 +$100），你可以直观地确认当前的盈亏比是否达到 1:2 或更高，无需盲目计算。

订单焦点管理 (Focus Mode) – 独创的单据深度管理系统，允许你从总持仓中“聚焦”某一张特定订单进行精细化操作。

Focus 窗口 – 独立悬浮窗，显示选中订单的持仓时间、隔夜利息及详细盈亏。

独立操作 – 针对这一张订单执行“反手 (Reverse)”、“保本 (BreakEven)”、“部分平仓 (Partial Close)”或“启动独立追踪止损”，而不影响其他同品种订单。

分批止盈任务 (PTP Tasking) – 设置多级隐形止盈位，价格触碰即自动平仓部分手数。

PTP 列表 – 支持添加多达 5 层止盈目标。

隐蔽执行 – 这些止盈位是面板内部逻辑，经纪商端不可见，有效隐藏你的真实出场计划。

技术支持与定制服务

感谢您选择 KAB Command Center！如果您在使用过程中遇到任何问题，或者有特定的功能修改与策略定制需求，请随时Telegrem(@Brianzdw) 或在评论区留言联系我。我会尽快回复并竭诚为您提供帮助。

