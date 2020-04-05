RetroMetaPro — XAUUSD 多策略 EA

三种经典交易策略。一个内置信心过滤器。

专为 15 分钟图上的黄金交易而设计，这款 MQL 智能交易系统（Expert Advisor）结合了可靠性、精准性和强大的策略逻辑，帮助识别更高信心的交易机会。

同类别中最优秀的 EA 之一。

功能介绍

RetroMetaPro 是一款专为 XAUUSD 在 M15 时间周期上运行的全自动智能交易系统。它不会把所有判断都依赖于单一交易形态，而是同时从多个角度观察市场：

移动平均线回调

RSI 反转

布林带挤压释放

每一个信号都会经过内置的信心过滤器筛选。该过滤器基于 10 年由 Tick 数据推导出的 XAUUSD 历史数据进行训练。只有具备已验证历史优势的交易设置，才会被传递到交易路由模块。

为什么它不同于普通的“黄金 EA”

无马丁格尔策略

无网格策略

无加仓摊平

基于市场结构的止损

激活阈值式追踪止损

同一根 K 线禁止重复进场，并带有 N 根 K 线冷却机制

时区交易时段叠加

引擎本身不依赖特定交易品种，专门针对 XAUUSD M15 进行优化