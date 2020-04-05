RetroMetaPro
- 专家
-
- 版本: 2.14
- 更新: 26 五月 2026
- 激活: 5
RetroMetaPro — XAUUSD 多策略 EA
三种经典交易策略。一个内置信心过滤器。
专为 15 分钟图上的黄金交易而设计，这款 MQL 智能交易系统（Expert Advisor）结合了可靠性、精准性和强大的策略逻辑，帮助识别更高信心的交易机会。
同类别中最优秀的 EA 之一。
功能介绍
RetroMetaPro 是一款专为 XAUUSD 在 M15 时间周期上运行的全自动智能交易系统。它不会把所有判断都依赖于单一交易形态，而是同时从多个角度观察市场：
- 移动平均线回调
- RSI 反转
- 布林带挤压释放
每一个信号都会经过内置的信心过滤器筛选。该过滤器基于 10 年由 Tick 数据推导出的 XAUUSD 历史数据进行训练。只有具备已验证历史优势的交易设置，才会被传递到交易路由模块。
为什么它不同于普通的“黄金 EA”
- 无马丁格尔策略
- 无网格策略
- 无加仓摊平
- 基于市场结构的止损
- 激活阈值式追踪止损
- 同一根 K 线禁止重复进场，并带有 N 根 K 线冷却机制
- 时区交易时段叠加
- 引擎本身不依赖特定交易品种，专门针对 XAUUSD M15 进行优化
|参数
|默认值
|含义
|SL_LookbackBars
|4
|使用最近已收盘的 K 线来确定初始止损位置
|SL_BufferPips
|3
|在 K 线极值之外额外增加的缓冲点数
|TP_Pips
|200
|止盈距离，以点数计算，并强制执行最低 1.2 倍风险回报比
|UseTrailingStop
|false
|追踪止损的总开关
|TrailActivate_Pips
|10
|盈利达到该点数后启动追踪止损
|TrailDistance_Pips
|10
|追踪止损距离当前价格的距离
|UseSL_Clamps
|true
|对计算出的止损应用 5–80 点的安全限制
|项目
|推荐设置
|交易品种
|XAUUSD
|时间周期
|M15
|账户类型
|任意
|杠杆
|最低 1:100，理想为 1:200–500
|最低入金
|500 美元（建议 1,000 美元以上）
|VPS
|强烈推荐
|点差
|已在 XAUUSD 最高 70 points 点差下测试
|经纪商
|任何支持原始点差 / 低佣金的 MT5 经纪商