Catie MT5
- 专家
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- 版本: 4.0
- 激活: 10
CATIE Premium MT5
CATIE Premium 是一套适用于 MetaTrader 5 的自动交易 EA，重点是结构化执行、自适应交易保护和真实止损管理。
**主要功能**
- 自动管理挂单与持仓
- 自适应保护和受控 Stop-and-Reverse 管理
- 点差与执行成本保护
- 高影响新闻模式和可配置交易时段
- 内置单仓与交易周期风险限制
- MT5 重启后恢复交易管理
**建议使用条件**
- 仅支持 Hedging 对冲账户
- 适用于 XAUUSD 及其他合适的高流动性品种
- 建议最低账户余额：200 美元
- 使用真实资金前建议先进行模拟账户测试
MQL5 Market 负责租赁授权和到期管理。租赁期结束后，客户需要续租或购买完整版本。自动交易存在风险，过去的表现不代表未来结果。
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