GaoDong Fully Automatic Risk Control MT5 EA

🔒 Account Profit & Loss Killer

全账户级智能风控 EA（MT5 ）



📌 产品简介

Account Profit & Loss Killer 是一款专为高频交易、剥头皮系统、对冲与网格策略打造的
账户级风险控制 EA。

它不参与任何交易策略，只专注于一件事：

当账户内所有持仓的总浮动盈利或总浮动亏损达到你设定的金额时，立即毫秒级强制平仓账户中的全部订单。

这是一个真正意义上的 “账户总控风控工具”。



🚀 核心功能

✅ 全账户级风控（Account-Level）
    •    实时监控账户内 所有持仓
    •    ✔ 本 EA 下的订单
    •    ✔ 其他 EA 下的订单
    •    ✔ 人工手动下的订单
    •    不区分品种
    •    不区分方向
    •    不区分 Magic
    •    条件触发后 → 全部立即处理



💰 账户级盈利止盈
    •    当 所有持仓的总浮动盈利 ≥ 设定金额
    •    自动 一键全平
    •    锁定利润，防止回吐

适合：
    •    日内盈利封顶
    •    VPS 无人值守
    •    高频策略利润保护



🛑 账户级亏损止损
    •    当 所有持仓的总浮动亏损 ≤ 设定金额
    •    自动 一键全平
    •    防止极端行情或 EA 失控导致重大亏损



⚡ 毫秒级执行
    •    使用 毫秒定时器机制
    •    不依赖行情跳动（非普通 OnTick）
    •    在快速行情、断线重连、高频环境下依然稳定可靠



🧠 设计理念
    •    ❌ 不预测行情
    •    ❌ 不干预交易策略
    •    ❌ 不改变回测结果
    •    ❌ 不影响原有 EA 逻辑

👉 它只作为交易系统之外的一层独立风控模块存在。

你可以把它理解为：

🔥 交易账户的“保险丝 / 紧急制动 / 核按钮”



🧩 适用场景
    •    ✔ 剥头皮交易系统
    •    ✔ 对冲 / 网格 / 马丁类 EA
    •    ✔ 多 EA 同时运行的账户
    •    ✔ 人工 + EA 混合交易
    •    ✔ Bybit MT4 / MT5
    •    ✔ VPS 24 小时无人值守



🛠 参数说明
    •    总浮盈平仓金额
达到该盈利金额后，立即平仓账户内所有订单
    •    总浮亏平仓金额
达到该亏损金额后，立即平仓账户内所有订单
    •    检查间隔（毫秒）
风控检测频率，数值越小，反应越快



📖 使用方式
    1.    将 EA 挂载在 任意一个图表
    2.    设置账户级盈利 / 亏损金额
    3.    EA 自动运行，无需额外操作

⚠️ 注意：
这是 账户级风控工具，一旦触发条件，将平仓账户内 所有订单。



🔐 安全与合规
    •    ✔ 不使用 DLL
    •    ✔ 不读写文件
    •    ✔ 不进行网络请求
    •    ✔ 不收集任何账户信息
    •    ✔ 可通过 MQL5 官方自动验证



🎯 总结

Account Profit & Loss Killer 为你的整个交易账户提供一道清晰、可靠、不可突破的风险控制底线。

它不是策略，
而是保护所有策略的 最后一道防线
