GaoDong Fully Automatic Risk Control MT5 EA

🔒 Account Profit & Loss Killer



全账户级智能风控 EA（MT5 ）



⸻



📌 产品简介



Account Profit & Loss Killer 是一款专为高频交易、剥头皮系统、对冲与网格策略打造的

账户级风险控制 EA。



它不参与任何交易策略，只专注于一件事：



当账户内所有持仓的总浮动盈利或总浮动亏损达到你设定的金额时，立即毫秒级强制平仓账户中的全部订单。



这是一个真正意义上的 “账户总控风控工具”。



⸻



🚀 核心功能



✅ 全账户级风控（Account-Level）

• 实时监控账户内 所有持仓

• ✔ 本 EA 下的订单

• ✔ 其他 EA 下的订单

• ✔ 人工手动下的订单

• 不区分品种

• 不区分方向

• 不区分 Magic

• 条件触发后 → 全部立即处理



⸻



💰 账户级盈利止盈

• 当 所有持仓的总浮动盈利 ≥ 设定金额

• 自动 一键全平

• 锁定利润，防止回吐



适合：

• 日内盈利封顶

• VPS 无人值守

• 高频策略利润保护



⸻



🛑 账户级亏损止损

• 当 所有持仓的总浮动亏损 ≤ 设定金额

• 自动 一键全平

• 防止极端行情或 EA 失控导致重大亏损



⸻



⚡ 毫秒级执行

• 使用 毫秒定时器机制

• 不依赖行情跳动（非普通 OnTick）

• 在快速行情、断线重连、高频环境下依然稳定可靠



⸻



🧠 设计理念

• ❌ 不预测行情

• ❌ 不干预交易策略

• ❌ 不改变回测结果

• ❌ 不影响原有 EA 逻辑



👉 它只作为交易系统之外的一层独立风控模块存在。



你可以把它理解为：



🔥 交易账户的“保险丝 / 紧急制动 / 核按钮”



⸻



🧩 适用场景

• ✔ 剥头皮交易系统

• ✔ 对冲 / 网格 / 马丁类 EA

• ✔ 多 EA 同时运行的账户

• ✔ 人工 + EA 混合交易

• ✔ Bybit MT4 / MT5

• ✔ VPS 24 小时无人值守



⸻



🛠 参数说明

• 总浮盈平仓金额

达到该盈利金额后，立即平仓账户内所有订单

• 总浮亏平仓金额

达到该亏损金额后，立即平仓账户内所有订单

• 检查间隔（毫秒）

风控检测频率，数值越小，反应越快



⸻



📖 使用方式

1. 将 EA 挂载在 任意一个图表

2. 设置账户级盈利 / 亏损金额

3. EA 自动运行，无需额外操作



⚠️ 注意：

这是 账户级风控工具，一旦触发条件，将平仓账户内 所有订单。



⸻



🔐 安全与合规

• ✔ 不使用 DLL

• ✔ 不读写文件

• ✔ 不进行网络请求

• ✔ 不收集任何账户信息

• ✔ 可通过 MQL5 官方自动验证



⸻



🎯 总结



Account Profit & Loss Killer 为你的整个交易账户提供一道清晰、可靠、不可突破的风险控制底线。



它不是策略，

而是保护所有策略的 最后一道防线

