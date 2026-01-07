GaoDong Fully Automatic Risk Control MT4 EA
- 专家
- Zhengdong Gao
- 版本: 3.0
🔒 Account Profit & Loss Killer
全账户级智能风控 EA（MT4 ）
⸻
📌 产品简介
Account Profit & Loss Killer 是一款专为高频交易、剥头皮系统、对冲与网格策略打造的
账户级风险控制 EA。
它不参与任何交易策略，只专注于一件事：
当账户内所有持仓的总浮动盈利或总浮动亏损达到你设定的金额时，立即毫秒级强制平仓账户中的全部订单。
这是一个真正意义上的 “账户总控风控工具”。
⸻
🚀 核心功能
✅ 全账户级风控（Account-Level）
• 实时监控账户内 所有持仓
• ✔ 本 EA 下的订单
• ✔ 其他 EA 下的订单
• ✔ 人工手动下的订单
• 不区分品种
• 不区分方向
• 不区分 Magic
• 条件触发后 → 全部立即处理
⸻
💰 账户级盈利止盈
• 当 所有持仓的总浮动盈利 ≥ 设定金额
• 自动 一键全平
• 锁定利润，防止回吐
适合：
• 日内盈利封顶
• VPS 无人值守
• 高频策略利润保护
⸻
🛑 账户级亏损止损
• 当 所有持仓的总浮动亏损 ≤ 设定金额
• 自动 一键全平
• 防止极端行情或 EA 失控导致重大亏损
⸻
⚡ 毫秒级执行
• 使用 毫秒定时器机制
• 不依赖行情跳动（非普通 OnTick）
• 在快速行情、断线重连、高频环境下依然稳定可靠
⸻
🧠 设计理念
• ❌ 不预测行情
• ❌ 不干预交易策略
• ❌ 不改变回测结果
• ❌ 不影响原有 EA 逻辑
👉 它只作为交易系统之外的一层独立风控模块存在。
你可以把它理解为：
🔥 交易账户的“保险丝 / 紧急制动 / 核按钮”
⸻
🧩 适用场景
• ✔ 剥头皮交易系统
• ✔ 对冲 / 网格 / 马丁类 EA
• ✔ 多 EA 同时运行的账户
• ✔ 人工 + EA 混合交易
• ✔ Bybit MT4 / MT5
• ✔ VPS 24 小时无人值守
⸻
🛠 参数说明
• 总浮盈平仓金额
达到该盈利金额后，立即平仓账户内所有订单
• 总浮亏平仓金额
达到该亏损金额后，立即平仓账户内所有订单
• 检查间隔（毫秒）
风控检测频率，数值越小，反应越快
⸻
📖 使用方式
1. 将 EA 挂载在 任意一个图表
2. 设置账户级盈利 / 亏损金额
3. EA 自动运行，无需额外操作
⚠️ 注意：
这是 账户级风控工具，一旦触发条件，将平仓账户内 所有订单。
⸻
🔐 安全与合规
• ✔ 不使用 DLL
• ✔ 不读写文件
• ✔ 不进行网络请求
• ✔ 不收集任何账户信息
• ✔ 可通过 MQL5 官方自动验证
⸻
🎯 总结
Account Profit & Loss Killer 为你的整个交易账户提供一道清晰、可靠、不可突破的风险控制底线。
它不是策略，
而是保护所有策略的 最后一道防线