GaoDong Triangular Hedge Intelligent MT5 EA

如果你想寻找一款稳定且几乎0风险的对冲系统，那么你来对地方了。

🔺 三角对冲智能交易 EA



GaoDong Triangular Hedge Intelligent EA



—— 稳健 · 中性 · 为长期而生



⸻



🌍 产品简介



Triangular Hedge EA 是一款基于多市场联动关系设计的 智能对冲交易系统，

通过多品种协同运作，实现更平滑、更稳定的账户曲线表现。



本系统并非追求高频或激进收益，

而是以 风险控制、稳定性和资金安全 为核心目标，

适合注重长期运行、稳健管理账户的交易者。



⸻



🛡️ 核心设计理念

• 多品种协同

同时关注多个高度关联的交易品种，降低单一市场波动带来的风险。

• 对冲型结构

系统天然具备风险对冲特性，有效缓解极端行情冲击。

• 资金优先原则

所有交易决策均以账户安全为前提，拒绝盲目进场。

• 稳定优先于收益

不追求短期暴利，专注于长期可持续运行。



⸻



⚙️ 智能风控体系



Triangular Hedge EA 内置多层风控机制，确保交易过程始终可控：

• ✅ 严格的资金可用性检查

• ✅ 多重进场条件过滤

• ✅ 自动防止异常开仓

• ✅ 避免重复或无效交易

• ✅ 对账户状态实时感知



系统会在条件不满足时主动放弃交易机会，而不是强行下单。



⸻



⏱️ 适用交易风格

• ✔ 稳健型交易者

• ✔ 中长期自动化账户管理

• ✔ 不希望频繁盯盘的用户

• ✔ 注重回撤控制与账户寿命







🌐 平台与环境

• 🔹 专为 MT5 平台 设计

• 🔹 支持对冲账户环境

• 🔹 兼容主流外汇及贵金属品种

• 🔹 可用于回测、模拟及实盘环境



⸻



📈 使用优势总结

• ✔ 自动化运行，减少人为情绪干扰

• ✔ 风控优先，避免失控交易

• ✔ 稳定结构，适合长期运行

• ✔ 逻辑严谨，拒绝随机性