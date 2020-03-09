Gaodong Balanced hedging system MT4 EA

随着AI行业的发展，有很多观点认为人类将被算法取代， 有些人担心工作会被机器人取代。 而有些人则认为机器人能比人做得更好（如果不是完美的话）。 “只有少数人意识到这是人类的创造力和洞察力与AI的失误和不知疲倦的结合 那将是真正的卓越。”-SomeGuy引用。 人们正在寻找合适的EA来长期进行投资， 根据先前的数据，从统计上讲，它有效。但是我们仍然会有疑问。 回测基于先前的数据，因此对于任何程序员而言，更容易将其EA绑定到特定环境下进行工作（对） 例如，他们知道的情况（在2017年上升，在2018年下降） 因此，有理由认为人们不会对自己的EA承担大风险，而只会对它承担小风险。 即使是最佳EA也只是下注。 首先，信任EA的人们应该已经看到了技术分析有效的证据， 然后，他们将尝试使用机器人寻找更简便的方法和更精确的方法。 尽管有挑衅性的标签“坚硬的石头贸易比你更好”。与其他EA不同。 所有EA均应符合可在任何时间任何对中使用的标准，并且它们必须在大多数时间工作。 表示它使用了统计上可以超时工作的通用技术分析。 当然，以前与EA合作的每个人