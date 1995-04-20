BOS Liquidity Sweep
- 指标
- Mahmud Hisso
- 版本: 1.0
- 激活: 5
基于市场结构逻辑检测 BOS 和流动性扫荡，用于识别潜在的 Smart Money 方向变化。
BOS Liquidity Sweep – 市场结构指标
BOS Liquidity Sweep 是一款技术性市场结构指标，旨在直接在图表上可视化流动性扫荡和结构突破（Break of Structure，BOS）概念。
该指标专注于价格行为，帮助理解市场在哪些位置获取流动性以及价格随后如何反应，不包含自动交易执行或盈利承诺。
核心概念
金融市场通常会先向流动性集中的区域移动，然后再延续主要方向。
该指标通过结合以下要素来突出显示这些关键时刻：
-
市场结构（HH、HL、LH、LL）
-
流动性扫荡识别
-
结构突破确认（BOS）
目标是为交易决策提供可视化支持，而不是强制交易。
指标工作原理（逐步说明）
1. 市场结构识别
指标持续分析价格波动，以识别以下结构点：
-
Higher Highs（HH）
-
Higher Lows（HL）
-
Lower Highs（LH）
-
Lower Lows（LL）
这些点定义当前市场结构，并直接显示在图表中。
2. 流动性扫荡检测
当价格短暂突破前一个高点或低点，并随后回到原有结构范围内时，即构成流动性扫荡。
在以下情况下，指标会对该事件进行可视化标记：
-
价格突破结构性水平
-
该突破被市场拒绝
-
价格重新收于先前区间内
该阶段本身并不构成交易信号。
3. 通过 Break of Structure（BOS）进行确认
在有效的流动性扫荡之后，指标会等待结构确认。
当满足以下条件时，BOS 被识别：
-
价格突破关键结构水平
-
市场方向变得更加明确
-
扫荡被确认可能是延续或反转
仅在确认完成后，图表上才会显示视觉信号。
何时出现信号
仅当所有条件满足时才会显示信号：
-
存在有效的市场结构
-
流动性已被扫荡
-
价格反应确认拒绝
-
出现明确的结构突破
这有助于过滤过早或较弱的交易环境。
不建议使用的情况
在以下情况下不建议使用该指标：
-
市场处于无明确结构的震荡状态
-
未发生流动性扫荡
-
BOS 尚未确认
-
新闻事件导致价格行为失真
在这些情况下，视觉信号可能会被限制或不显示。
重要说明
-
该指标不会开仓
-
不预测利润
-
不替代风险管理
-
信号依赖市场环境，而非自动指令
该指标旨在为理解市场结构的交易者提供可视化分析工具。
输入参数概览
所有输入参数均为可选，可根据个人偏好进行调整。
市场结构设置
Swing Length
定义用于识别高点和低点的 K 线数量。
数值越高，结构点越少但更可靠。
可视化设置
-
结构标签颜色（HH、HL、LH、LL）
-
线条和文字大小设置
显示与提醒选项
-
启用或禁用视觉信号
-
仅在确认条件满足后触发的可选提醒
支持的平台
-
MetaTrader 4
免责声明
金融交易存在风险。
本指标仅用于教育和分析目的，不构成任何形式的投资建议。