- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
10.38 USD
En kötü işlem:
-2.39 USD
Brüt kâr:
20.46 USD (1 864 pips)
Brüt zarar:
-3.75 USD (178 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (20.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.46 USD (6)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
17.05%
Maks. mevduat yükü:
18.36%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.46
Alış işlemleri:
1 (12.50%)
Satış işlemleri:
7 (87.50%)
Kâr faktörü:
5.46
Beklenen getiri:
2.09 USD
Ortalama kâr:
3.41 USD
Ortalama zarar:
-1.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.75 USD (2)
Aylık büyüme:
16.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.75 USD (3.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.11% (3.75 USD)
Varlığa göre:
12.38% (12.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|19
|USDJPY
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.8K
|USDJPY
|-132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.38 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +20.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 38
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live
|0.73 × 692
|
ICMarkets-Live07
|0.86 × 199
|
Tickmill-Live02
|0.89 × 1077
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 757
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.34 × 41
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
CDGGlobal-Live
|1.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|1.44 × 18
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.80 × 40
|
ICMarketsSC-Live15
|1.80 × 218
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
Bu sinyal, Callous EA 'nın performansını sergilemek için yayınlandı. Callous EA ile ilgileniyorsanız, aşağıdaki bağlantıyı ekledim.
https://www.mql5.com/tr/market/product/126205
İnceleme yok
