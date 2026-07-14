TraderOS | PropGuard





自营交易公司每日亏损及最大回撤保护





从此告别因每日回撤或最大亏损超限而导致的挑战失败。





TraderOS | PropGuard 是一款专为自营交易公司交易员设计的专业风险管理工具。它实时监控您的交易账户，并自动保护您免受每日亏损限额和最大回撤规则的限制，这些限制往往是挑战失败的主要原因。





这并非交易策略或信号生成器，而是一个安全系统，它叠加在您现有的交易方法（无论是手动还是自动）之上，确保您始终遵守自营交易公司的规则。





支持的自营交易公司





该EA预配置了主要自营交易公司的配置文件：





FTMO





Apex





FundedNext





The5ers





Topstep





OneFunded





您也可以手动配置自定义公司配置文件。





主要功能





实时每日亏损追踪 — 监控每日初始余额的回撤情况，并根据公司设定的重置时间进行调整





最大回撤保护 — 追踪自峰值净值以来的回撤情况，并在超出限制时触发保护机制





自动平仓 — 当接近或超出亏损限制时，自动平仓所有头寸





智能交易锁定 — 通过原因追踪锁定交易；每日亏损锁定会在新的交易日自动重置，而最大回撤锁定则永久有效。





报复性交易保护——可配置的冷却期会在连续亏损后激活，以防止情绪化过度交易。





专业深色仪表盘——以实时颜色编码显示每日亏损、最大回撤、进度条和系统状态的可视化界面。





基于公司的每日重置——每个自营公司配置文件都包含其实际服务器重置时间，确保准确的亏损跟踪。





状态持久性——所有跟踪数据都会在 MetaTrader 重启后保存和恢复。





输入参数





自营公司——从下拉列表中选择您的自营公司（FTMO、Apex、FundedNext、The5ers、Topstep、OneFunded、自定义）。





自定义公司名称——自定义公司配置文件的名称。





每日亏损限制——每日亏损限制（百分比）。





最大亏损限制——最大回撤限制（百分比）。





止损百分比——突破限制前的警告阈值百分比（默认 80%）。





自动平仓——当达到限制时自动平仓。已突破





锁定交易 — 达到亏损限额时锁定交易





锁定持续时间 — 锁定持续时间（分钟）（0 表示锁定直至手动重置）





启用复仇保护 — 连续亏损后启用冷却期





连续亏损限额 — 冷却期激活前连续亏损的次数





冷却时间（分钟） — 冷却期持续时间





显示仪表盘 — 在图表上显示可视化仪表盘





仪表盘角落 — 仪表盘位置（TL、TR、BL、BR）





日志级别 — 日志消息的详细程度





启用文件日志记录 — 将日志写入文件以进行调试





要求





MetaTrader 5 平台





任何账户类型（净额结算或对冲）





适用于任何交易品种





适用于任何时间周期





推荐用于资金充足的自营交易公司账户





安装说明





下载 EA 文件





将 TraderOS_PropGuard.ex5 放入您的 Experts 文件夹中MetaTrader 5 数据目录





重启 MetaTrader 5 或刷新导航面板





将 EA 拖放到任意图表上





在“输入”选项卡中配置您的自有公司选择和风险设置





点击“确定”激活





重要提示





这是一个风险管理工具。它不提供交易信号或盈利预测。过往业绩并不代表未来表现。在真实账户中使用前，请务必先在模拟账户上进行测试。





关于 TraderOS





TraderOS 是一套专业的交易工具，专为专业交易者和开发者设计。我们始终将可靠性、性能和用户体验放在首位。





技术支持





我们通过 MQL5 消息系统提供支持。请提供您的订单号和问题的详细描述，以便我们更快地为您提供帮助。