TraderOS PropGuard

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  • Mario El Kallab
    Mario El Kallab

    Mario El Kallab

    I Code EAs as a hobby and spend most of time investing in developing my skills and my EAs. Im a mechanical engineer with some personally acquired coding skills and a passion to trading and market analysis.
  • 版本: 1.0
  • 激活: 5
TraderOS | PropGuard

自营交易公司每日亏损及最大回撤保护

从此告别因每日回撤或最大亏损超限而导致的挑战失败。

TraderOS | PropGuard 是一款专为自营交易公司交易员设计的专业风险管理工具。它实时监控您的交易账户，并自动保护您免受每日亏损限额和最大回撤规则的限制，这些限制往往是挑战失败的主要原因。

这并非交易策略或信号生成器，而是一个安全系统，它叠加在您现有的交易方法（无论是手动还是自动）之上，确保您始终遵守自营交易公司的规则。

支持的自营交易公司

该EA预配置了主要自营交易公司的配置文件：

FTMO

Apex

FundedNext

The5ers

Topstep

OneFunded

您也可以手动配置自定义公司配置文件。

主要功能

实时每日亏损追踪 — 监控每日初始余额的回撤情况，并根据公司设定的重置时间进行调整

最大回撤保护 — 追踪自峰值净值以来的回撤情况，并在超出限制时触发保护机制

自动平仓 — 当接近或超出亏损限制时，自动平仓所有头寸

智能交易锁定 — 通过原因追踪锁定交易；每日亏损锁定会在新的交易日自动重置，而最大回撤锁定则永久有效。

报复性交易保护——可配置的冷却期会在连续亏损后激活，以防止情绪化过度交易。

专业深色仪表盘——以实时颜色编码显示每日亏损、最大回撤、进度条和系统状态的可视化界面。

基于公司的每日重置——每个自营公司配置文件都包含其实际服务器重置时间，确保准确的亏损跟踪。

状态持久性——所有跟踪数据都会在 MetaTrader 重启后保存和恢复。

输入参数

自营公司——从下拉列表中选择您的自营公司（FTMO、Apex、FundedNext、The5ers、Topstep、OneFunded、自定义）。

自定义公司名称——自定义公司配置文件的名称。

每日亏损限制——每日亏损限制（百分比）。

最大亏损限制——最大回撤限制（百分比）。

止损百分比——突破限制前的警告阈值百分比（默认 80%）。

自动平仓——当达到限制时自动平仓。已突破

锁定交易 — 达到亏损限额时锁定交易

锁定持续时间 — 锁定持续时间（分钟）（0 表示锁定直至手动重置）

启用复仇保护 — 连续亏损后启用冷却期

连续亏损限额 — 冷却期激活前连续亏损的次数

冷却时间（分钟） — 冷却期持续时间

显示仪表盘 — 在图表上显示可视化仪表盘

仪表盘角落 — 仪表盘位置（TL、TR、BL、BR）

日志级别 — 日志消息的详细程度

启用文件日志记录 — 将日志写入文件以进行调试

要求

MetaTrader 5 平台

任何账户类型（净额结算或对冲）

适用于任何交易品种

适用于任何时间周期

推荐用于资金充足的自营交易公司账户

安装说明

下载 EA 文件

将 TraderOS_PropGuard.ex5 放入您的 Experts 文件夹中MetaTrader 5 数据目录

重启 MetaTrader 5 或刷新导航面板

将 EA 拖放到任意图表上

在“输入”选项卡中配置您的自有公司选择和风险设置

点击“确定”激活

重要提示

这是一个风险管理工具。它不提供交易信号或盈利预测。过往业绩并不代表未来表现。在真实账户中使用前，请务必先在模拟账户上进行测试。

关于 TraderOS

TraderOS 是一套专业的交易工具，专为专业交易者和开发者设计。我们始终将可靠性、性能和用户体验放在首位。

技术支持

我们通过 MQL5 消息系统提供支持。请提供您的订单号和问题的详细描述，以便我们更快地为您提供帮助。
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Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.73 (22)
实用工具
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 完整说明和演示版 此處 。 该实用程序的主要特性和功能： 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。 允許您更改未結訂單網格的設置。 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。 顯示每個網格的利潤率。 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。 讓您一鍵關閉每個訂單網格。 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。 計算初始手數時，
Axiom Trade
Issam Kassas
实用工具
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
实用工具
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
实用工具
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
实用工具
Signal TradingView to MT5 Pro Automator TradingView 与 MetaTrader 5 之间的即时专业执行 使用最强大的桥梁，将 TradingView 警报与 MT5 中的实际执行连接起来，实现交易策略的自动化。这款 Expert Advisor 专为要求速度、灵活性和完美风险管理的交易者设计，可将任何警报消息转化为精确的市价或限价订单。 优势与特点 通用解析引擎（专有）： 先进技术，能够自动识别并提取任何警报格式中的数据。您不再受限于单一的死板格式；系统会自动理解交易品种（Symbol）、操作（Action）、价格（Price）、止损（SL）和止盈（TP）。 实时执行： 极速轮询技术（低于 1 秒），经过优化可将延迟降至最低。接收到信号后，订单将在毫秒内执行。 机构级风险管理： 基于以下方式自动精确计算手数： 净值/余额百分比（% of Equity/Balance）： 每笔交易承担固定账户百分比的风险。 风险金额（Risk Amount）： 设定在触发止损时损失的固定货币金额（例如：100 美元）。 固定手数（Static Lots）
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
作者的更多信息
SuperR V2
Mario El Kallab
专家
概述 SuperR V2 是一款专业的趋势跟踪智能交易系统 (EA)，它将久经考验的 SuperTrend 指标与先进的理性二次核 (RQK) 滤波器相结合。这种独特的组合能够提供卓越的趋势检测能力，同时有效过滤市场噪音。 主要功能 该 EA 采用标准的 SuperTrend 算法，并使用单波段跟踪来可靠地识别趋势。RQK 核滤波器作为一种精密的信号确认机制，确保仅在趋势得到基础价格结构支撑时才会入场。 优化预设 — 该 EA 包含针对五种主要交易品种的预优化设置： XAUUSD（黄金） BTCUSD（比特币） US100/NAS100（美国科技股） EURUSD USOIL（WTI 原油） 用户可以从下拉菜单中选择这些预设，无需手动优化。此外，EA 还提供自定义模式，供喜欢手动调整参数的交易者使用。 智能风险管理 — 该EA具备以下功能： 基于ATR的止损和止盈 利用近期波动点智能设置止损 追踪止损功能 自动盈亏平衡止损管理 基于账户风险百分比的动态手数调整 所有交易品种的持仓规模验证 全面的保护系统： 每日最大回撤保护（百分比和绝对值） 最
APEX Multi Market Scanner and Analyzer
Mario El Kallab
指标
这款多市场、多时间框架扫描器，将趋势、位置和动量综合为一个 0-100 的交易评分，并具备自适应状态检测和内置噪声过滤器。它可同时扫描外汇、加密货币、指数、金属和原油等 10 个交易品种。 完整描述 APEX 多市场扫描器——告别频繁切换图表，一览整个市场动态。 APEX 是一款专业级仪表盘，可同时扫描多达 10 个交易品种——包括外汇主要/次要货币对、加密货币、指数、黄金、白银和原油——并将每个图表上的所有信息简化为一个清晰准确的数字：交易评分（0-100）。 大多数扫描器只会显示交叉线。APEX 不仅能向您展示某个交易品种当前的重要性，更重要的是，它还能告诉您何时应该观望。 运作原理： 市场状态检测 — APEX 首先使用 ADX 和 ATR 将每个交易品种分类到 5 种市场状态之一（趋势、区间震荡、突破、波动、收缩）。这一点至关重要，因为在趋势中有效的策略在区间震荡中可能失效——因此 APEX 不会对所有情况都使用同一套公式。 自适应评分权重 — 一旦确定了市场状态，APEX 会自动重新调整趋势、支撑/阻力和动量在最终得分中的权重。在趋势市场中，趋势强度主导得分。
TradersOS
Mario El Kallab
实用工具
TraderOS – MetaTrader 5 专业交易操作控制面板 概述 TraderOS 是一款功能全面的交易操作控制面板，旨在帮助自主交易者通过一个直观的界面监控市场、组织交易决策并管理风险。 TraderOS 并非自动执行交易，而是将市场扫描、技术分析、交易监控和风险管理整合到一个专业的交易工作空间中，充当您的交易指挥中心。 无论您是日内交易者、波段交易者还是持仓交易者，TraderOS 都能帮助您简化交易流程，并随时提供关键的市场信息。 主要功能 专业交易控制面板 简洁有序的控制中心 实时市场监控 易于阅读的信息面板 针对 MetaTrader 5 优化 多品种市场扫描器 通过可自定义的自选列表同时监控多个交易品种。 默认自选股列表包含： EURUSD GBPUSD USDJPY AUDUSD NZDUSD USDCAD USDCHF XAUUSD（黄金） BTCUSD ETHUSD 用户可以完全自定义交易品种，以匹配其交易组合。 技术分析 TraderOS 结合了多种常用的技术指标来辅助决策，包括： RSI（相对强弱指标）
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