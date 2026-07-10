Nexus Order Block Workspace

同一张图，同一个阅读顺序 — 每天如此。
结构、最近的区域、你在区间中的位置以及趋势的方向，都会立刻出现在屏幕上，而且形式始终一致。正是这个固定顺序，把一套流程与临场发挥区分开来 — 后者是：周一你等着价格进区域，周二价格一碰到你就买，周三你又因为区域看起来太宽而把止损往外挪。

针对这一点，这个工具做两件事：画出停在原地不动的水平位，并固定你核对它们的顺序。你自己的"在此买入"究竟出现在哪里，由你决定，取决于这些条件的组合：哪个区域、位于区间的什么位置、有什么确认，以及此时跟踪止损指向哪一边。把这些组合弄清楚一次，正是这个指标让你力所能及的那份工作。在状态不好的下午仍然守住自己的规则，那依然是你的事 — 这一部分，从来没有哪个软件替谁做过。

所以下面不是功能清单，而是这个指标围绕其构建的那一个交易日。

— 这个指标适合谁 —

  • M1–M15 的日内交易者。 结构、最近的订单块与趋势方向同在一屏 — 无需在每个交易时段前手工重画水平位。
  • 先搭建市场环境的波段交易者。 H1、H4 与 D1 的区域会自动来到你的工作图表上，不必只为了标记而切换周期。
  • EA 开发者。 一份有文档的 25 缓冲区合约，省去从零编写结构与区域检测。

— 你的交易日，六个步骤 —

  1. 在看价格之前，先读方向。 打开 H4。趋势面板按周期给出回归方向；市场结构告诉你最近一次确认的突破是 BOS（主导方仍在控制）还是 CHoCH（它刚刚丢掉一个水平位）。你在这里只决定一件事：今天允许自己往哪个方向找入场。
  2. 标出高周期的区域。 把 MTF 订单块选择器设为 H4 或 D1。这些才是今天有意义的区域。再加上供需区看宽幅带。当一个订单块正好落在供需带内部时，那就是你今天最好的区域。
  3. 确认你处在区间的什么位置。 溢价/折价，三十秒。这不是"只在折价区买入"的规矩 — 它回答的是：区间的行情已经走掉了多少。如果你从区域入场，要点是不要在区间顶部下方直接买。如果你做突破，结论恰好相反：价格离开边界之处才开始有意思，而均衡位成为那条界线，越过它回撤就不再是回撤。同一条带，两种读法 — 你做什么，决定哪一种成立。
  4. 切到入场周期，并打开警报。 M15 或 M5，高周期区域继续留在图上。从这里开始你不必再盯着屏幕：打开订单块回测与供需区触碰的警报，价格真正到达时终端会叫你。警报只在收盘K线触发，所以不会有一根随即被收回的影线把你叫醒。
  5. 要求区域内部给出确认。 价格到达只是"值得一看"的邀请，不是信号。当市场同意你时再进场：区域内部出现内部 CHoCH、离开区域的反应上出现公允价值缺口、区域与斐波那契黄金口袋重叠，或者订单块本身的强度百分比很高。
  6. 让区域替你放止损。 放在你入场那个区域的外沿之外：只要价格还守在区域内部，你的判断就仍然成立；而价格离开这条外沿，正是唯一让它不再成立的事件。这不是"你错了" — 只是区域没有守住，而与之争辩的代价高于离场。第一目标是最近的反向订单块或区间均衡位，再往后是区间极值。
    还有第二种带止损的方式：SmartTrail 云带。它的水平位只朝交易方向移动，当K线收盘越过它时换边。结构止损抓的是水平位，跟踪止损抓的是波动率。哪一种更适合你，取决于你做什么，而不是哪一种更"正确"。

方法就这些。下面的全部内容，是让这六步只花五分钟而不是四十分钟的机器。

— 它与众不同之处 —

  • 结构不重绘。 BOS 与 CHoCH 仅在收盘K线上确认。昨天画出的水平位，今天仍在它出现的那个位置。你在挂上指标的第一张图表上就能验证。
  • 收盘K线警报，带防刷屏。 每个事件一次警报，区域触碰有节流，加载时、换周期时、终端重启时保持静默。活跃的 M1 图表也不会出现警报风暴。
  • 二十五个 iCustom 缓冲区。 Expert Advisor 可能需要的每一个水平位，都在一份有文档、稳定不变的合约上。无论该图层是否显示，缓冲区都照常计算。扩展到 25 个是追加在末尾的：缓冲区 0–20 没有变化，为上一版本编写的 EA 无需改动一行即可运行。
  • 一个工作区，替代六个指标。 结构、订单块、缺口、区域、区间、跟踪止损与斐波那契同在一张图上，由同一个面板驱动，预设一键切换整套布局。

首发价 $39。 再成交 30 笔后，价格上调至 $79。这是按笔计数，不是长期挂着的横幅：到数即涨。

购买之后
在 MQL5 上给我发消息，我会把买家工具包发给你：完整的 PDF 手册、含六步流程与入场前检查清单的区域读法指南，以及四套现成预设 — 剥头皮、日内、波段和纯结构图表。这些消息由我本人回复，所以如果有任何不清楚的地方，这条消息也是找到我最快的路径。

— 核心结构与流动性 —

  • 市场结构 — 双层（内部 + 外部）BOS 与 CHoCH，带标签与颜色区分，附 EQH/EQL 流动性标记。
  • 订单块 — 位移 + 失衡检测、缓解逻辑、中线与强度 % 标签。
  • 公允价值缺口 — 2 根K线的失衡缺口，周期可选（当前或更高）。
  • 溢价 / 折价 — 实时交易区间包络线，含均衡位（50%）。
  • 供给 / 需求 — 基于枢轴的区域，外加破坏区（POI）历史。

— 多周期与市场环境 —

  • MTF 订单块 — 将更高周期的订单块绘制到你的图表上。图上选择器 M5 / M15 / M30 / H1 / H4 / D1 / W1（多选 — 同时查看多个高周期）。M5 让它在 M1 图上成为真正的剥头皮工具。
  • 趋势仪表盘 — 多周期回归趋向条（每个周期：上行 / 下行 / 横盘）。

— SMARTTRAIL：波动率跟踪止损与 B / S 标记 —

以云带绘制的波动率跟踪止损：介于止损水平位与自上一次反转以来该段行情 0.786 回撤之间的区带。该水平位只朝趋势方向移动，当K线收盘越过它时换边 — 也就是说，它绝不会退回到已经走过的那段交易里。

  • B 与 S — 标在跟踪止损换边的那根K线上。只在收盘K线上打出，之后不再移动：你早上看到的标记，晚上仍在同一根K线上。
  • 三种风格 — Scalp、Intraday、Swing（ATR 系数 2 / 4 / 6）。ATR 周期、平滑度以及计算跟踪止损所用的周期均可单独设置。
  • MTF SmartTrail — 同一套引擎取自更高周期，使用自己的颜色，作为工作周期跟踪止损下方的环境图层。选择器最多同时接受三个周期，并且刻意到此为止：第四条云带不再提供环境信息，只会开始遮挡图表。
  • 换边警报 — 属于工作集，开箱即启用。

图上刻意没有单独的跟踪止损线：水平位从云带边缘读取，而事件就是换边 — 那正是这两个字母的用途。

— 研究工具（扩展） —

  • 成交量分布 — 直方图、POC 与 68% 价值区。
  • 线性回归通道 — 回归中线 + 偏差带，按方向着色。
  • WaveTrend — 价格上的反转信号。
  • RSI Extremes — 超买 / 超卖衰竭标记。

— 自动斐波那契 —

自动锚定到最近一次确认的结构突破并跟随实时波段。External 网格始终显示，并高亮自己的 0.618–0.786 黄金口袋（正是可选黄金口袋警报所监控的区间）。一键添加 Internal 叠加层 — 交易网格，亮橙色水平位并带自己的口袋框 — 让你立刻看清如何朝下一个订单块管理交易。

— 一个面板，三个预设 —

图上控制面板把所有图层分为 Core、Extras 与 AutoFibo 三组，一键开关，另有三个预设：

  • Minimal — 首次启动时的默认视图：带 EQH/EQL 的市场结构、订单块、公允价值缺口、SmartTrail、带黄金口袋的自动斐波那契与多周期趋势面板。干净 — 但你立刻就能看到市场往哪里走，以及你从哪里离场。
  • Intraday — 日内与剥头皮套装：增加 MTF 订单块、供需区、溢价/折价与成交量分布。
  • Full — 全部开启，用于分析与计划。

任何手动开关都会进入 Custom 布局，你的布局会在切换周期与重启终端之间被记住。紧凑模式可把面板收起到只剩预设。

— 警报（收盘K线，不重绘） —

形态确认的那一刻即触发警报 — 仅在收盘K线上。开箱即用（"Core" 工作集）：

  • 结构 — 多头 / 空头 CHoCH 与 BOS（内部结构可选）。
  • 订单块回测 — 价格回到活跃订单块内。
  • 供需区触及 — 价格进入有效区域。
  • SmartTrail 换边 — 跟踪止损掉头，K线上打出了 B 或 S 标记。
  • 可选：公允价值缺口与斐波那契黄金口袋入场。

推送方式：终端弹窗、手机推送、声音与邮件 — 各自独立开关。内置防轰炸（每事件一次警报，区域触及限频），加载时或活跃的 M1 图上不会出现警报风暴；可选的收盘时间戳让你把每条警报与K线一一对照。示例：SMC Nexus XAUUSD,M1: Bullish OB retest @ 4032.84

提示：无论哪个图表在前台，MetaTrader 都会送达推送通知。想盯更多市场，就为每个品种开一张后台图表（如 EURUSD M15、BTCUSD M15）并开启警报 — 其他图表保持在前台的同时，你也能收到它们的推送。

— 浅色与深色主题 —

Auto（自适应你的图表）、Light 或 Dark — 每种主题下调色板都会重新平衡，让区域、通道与标签在任何背景上都清晰可读。

— 面向 EA 开发者（iCustom 就绪） —

每个水平位都发布在 25 个指标缓冲区上。缓冲区 0–20 承载结构方向、BOS/CHoCH 信号、订单块 / FVG / 供需区边界，以及交易区间的高点 / 均衡 / 低点。缓冲区 21–24 是本版本为 SmartTrail 新增的：止损水平位、云带外沿、线与方向。无论图上显示什么，缓冲区都照常计算，你的 Expert Advisor 可以通过 CopyBuffer 直接读取结构与区域，与图上面板无关。（缓冲区映射记录在指标源码头部，也写在买家工具包的手册里。）

兼容性。 新缓冲区严格追加在末尾，索引 0–20 保持不变 — 为上一版本编写的 EA 无需修改即可继续运行。

缓冲区覆盖范围 — 开发前请先阅读。 结构缓冲区（0–5：方向、BOS、CHoCH）在整个图表历史上计算。区域缓冲区（6–20：订单块、FVG、溢价/折价、供需）在绘图窗口内填充（输入参数 InpDrawBars，默认 1500 根K线）— 超出该窗口读数为 0。若你的 EA 需要更深历史的区域，请调大 InpDrawBars
缓冲区 0–20 在任何场景下都可用，包括优化模式。SmartTrail 缓冲区（21–24）在实盘图表与单次测试中会填充，但在优化中不填充：那里指标只计算结构部分并完全跳过绘图 — 否则被复用的优化代理会卡在开销很大的 iCustom 调用上。

— 它不是什么 —

  • 它不是 EA。 本指标不开仓、不改单、不平仓。
  • B 与 S 不是买卖建议。 它们标记的是跟踪止损换边的那根K线，仅此而已。
  • 它不重绘。 结构在收盘K线上确认；区域随价格发展向前延伸 — 这是设计使然，而不是已画出的水平位在移动。
  • 它不是预测。 没有任何图层计算概率或承诺结果。这个工具展示图表上已经发生的事情，每天以同样的顺序。

首次加载新品种 — 请阅读

第一次把指标挂到新品种时，MetaTrader 会分块下载该品种的历史。此一次性同步期间，指标会显示 "loading a fresh symbol" 面板（带实时K线计数器），而不是在不完整数据上绘图 — 网络较慢时约需 1–3 分钟。历史就绪后一切即时，切换周期也即时。这是 MetaTrader 的正常行为，不是 bug — 面板只是让等待过程可见。

— 想先试试这套引擎？ —

本产品的结构核心已在 Market 免费提供，名为 SMC Nexus Market Structure：同样不重绘的 BOS / CHoCH（内部 + 外部）、EQH / EQL、带强度 % 的订单块、浅色与深色主题以及 6 个 iCustom 缓冲区。本工作区补上免费核心特意留出的部分 — MTF 订单块（7 个周期）、FVG、供需区、溢价/折价、带 B / S 标记及多周期图层的 SmartTrail、带黄金口袋的自动斐波那契、成交量分布、线性回归、WaveTrend、RSI extremes、收盘K线警报、带预设的控制面板，以及完整的 25 缓冲区 iCustom 合约。为免费指标编写的 EA 无需修改即可在本产品上运行 — 缓冲区索引一致。

推荐用法

适用于任何品种与周期。默认以 Minimal 预设启动 — 一张干净的图表，由面板逐步加层；更高周期可适当加大结构长度。这是一个分析框架 — 不构成投资建议，也不是只给"买/卖"信号的产品。

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Anton Polkovnikov
指标
水平（極值、止損、獲利） 用於更改止損訂單的放置水平（由用戶手動完成，指標僅可視化水平）。它也可用於在與運動相反的水平上獲取部分利潤。 該指標將允許您採取大部分強勁的運動。您不必擔心過早退出該職位。如果您陷入強勢走勢，只需觀察支撐位並在價格突破該水平時止損退出。 該指標並非旨在搜索入場位置 設置： 極值區域 - 最初搜索極值的區域。 在這種情況下，之前有 2 根蠟燭，之後有 2 根蠟燭。 类型级别-负责级别的值-蜡烛的极端或收盘价 Any Break - 啟用此參數可在第一級更改時提供更高的靈敏度。 重新開始新的一天 - 用於具有潛在大範圍第一根蠟燭的工具的日內圖表。 否則，第一根帶有尾巴的蠟燭可能會立即決定全天的水平。 Bar's Quantity - 顯示指標的左側蠟燭數 .... 演示版在"讨论"。 出于某种原因，MQL默认制作的演示不起作用。
Adaptive Math Zones Indicator
Atila Ribeiro
指标
Adaptive Math Zones Indicator is a professional MT5 indicator designed to identify high-probability price reaction areas using mathematical price projections and Fibonacci-based channel structures. The indicator automatically builds a reference price channel, highlights neutral zones, and projects future price levels (50%, 100%, and 200%), helping traders visually understand market structure and potential reaction points. This tool is especially effective during ranging and corrective market con
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
指标
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
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SMC Nexus Market Structure
Sergejs Rozkalns
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指标
MetaTrader 5 免费 SMC 指标。 SMC Nexus Market Structure 绘制每一位 Smart Money Concepts（SMC）交易者最先解读的两样东西：市场结构（BOS / CHoCH）和订单块（Order Blocks）。图表上再无其他 — 不杂乱、无延迟、不重绘。 结构突破仅在收盘K线上确认。昨天打印的水平位今天仍在原处。这是完整工作区的结构核心，免费发布 — 同一个引擎，没有任何阉割。 你将获得 市场结构 — 双层（内部 + 外部）BOS 与 CHoCH，带标签和颜色区分。同时读取次级摆动结构与主导结构。 订单块（Order Blocks） — 位移与失衡检测、缓解逻辑、中线以及强度百分比标签，让你分辨重量级区块与弱区块。 EQH / EQL — 等高点与等低点，价格倾向去触及的流动性池。 摆动标签 — HH / HL / LH / LL，可选。 浅色与深色主题 — Auto 自动识别图表背景，也可强制 Light 或 Dark。 真实透明度 — 区域填充绘制在画布图层上，下方的K线始终清晰可读。 完整版：Nexus Order Block
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