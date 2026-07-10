Nexus Order Block Workspace

同一张图，同一个阅读顺序 — 每天如此。

结构、最近的区域、你在区间中的位置以及趋势的方向，都会立刻出现在屏幕上，而且形式始终一致。正是这个固定顺序，把一套流程与临场发挥区分开来 — 后者是：周一你等着价格进区域，周二价格一碰到你就买，周三你又因为区域看起来太宽而把止损往外挪。

针对这一点，这个工具做两件事：画出停在原地不动的水平位，并固定你核对它们的顺序。你自己的"在此买入"究竟出现在哪里，由你决定，取决于这些条件的组合：哪个区域、位于区间的什么位置、有什么确认，以及此时跟踪止损指向哪一边。把这些组合弄清楚一次，正是这个指标让你力所能及的那份工作。在状态不好的下午仍然守住自己的规则，那依然是你的事 — 这一部分，从来没有哪个软件替谁做过。

所以下面不是功能清单，而是这个指标围绕其构建的那一个交易日。

— 这个指标适合谁 —

M1–M15 的日内交易者。 结构、最近的订单块与趋势方向同在一屏 — 无需在每个交易时段前手工重画水平位。

结构、最近的订单块与趋势方向同在一屏 — 无需在每个交易时段前手工重画水平位。 先搭建市场环境的波段交易者。 H1、H4 与 D1 的区域会自动来到你的工作图表上，不必只为了标记而切换周期。

H1、H4 与 D1 的区域会自动来到你的工作图表上，不必只为了标记而切换周期。 EA 开发者。 一份有文档的 25 缓冲区合约，省去从零编写结构与区域检测。

— 你的交易日，六个步骤 —

在看价格之前，先读方向。 打开 H4。趋势面板按周期给出回归方向；市场结构告诉你最近一次确认的突破是 BOS（主导方仍在控制）还是 CHoCH（它刚刚丢掉一个水平位）。你在这里只决定一件事：今天允许自己往哪个方向找入场。 标出高周期的区域。 把 MTF 订单块选择器设为 H4 或 D1。这些才是今天有意义的区域。再加上供需区看宽幅带。当一个订单块正好落在供需带内部时，那就是你今天最好的区域。 确认你处在区间的什么位置。 溢价/折价，三十秒。这不是"只在折价区买入"的规矩 — 它回答的是：区间的行情已经走掉了多少。如果你从区域入场，要点是不要在区间顶部下方直接买。如果你做突破，结论恰好相反：价格离开边界之处才开始有意思，而均衡位成为那条界线，越过它回撤就不再是回撤。同一条带，两种读法 — 你做什么，决定哪一种成立。 切到入场周期，并打开警报。 M15 或 M5，高周期区域继续留在图上。从这里开始你不必再盯着屏幕：打开订单块回测与供需区触碰的警报，价格真正到达时终端会叫你。警报只在收盘K线触发，所以不会有一根随即被收回的影线把你叫醒。 要求区域内部给出确认。 价格到达只是"值得一看"的邀请，不是信号。当市场同意你时再进场：区域内部出现内部 CHoCH、离开区域的反应上出现公允价值缺口、区域与斐波那契黄金口袋重叠，或者订单块本身的强度百分比很高。 让区域替你放止损。 放在你入场那个区域的外沿之外：只要价格还守在区域内部，你的判断就仍然成立；而价格离开这条外沿，正是唯一让它不再成立的事件。这不是"你错了" — 只是区域没有守住，而与之争辩的代价高于离场。第一目标是最近的反向订单块或区间均衡位，再往后是区间极值。

还有第二种带止损的方式：SmartTrail 云带。它的水平位只朝交易方向移动，当K线收盘越过它时换边。结构止损抓的是水平位，跟踪止损抓的是波动率。哪一种更适合你，取决于你做什么，而不是哪一种更"正确"。

方法就这些。下面的全部内容，是让这六步只花五分钟而不是四十分钟的机器。

— 它与众不同之处 —

结构不重绘。 BOS 与 CHoCH 仅在收盘K线上确认。昨天画出的水平位，今天仍在它出现的那个位置。你在挂上指标的第一张图表上就能验证。

BOS 与 CHoCH 仅在收盘K线上确认。昨天画出的水平位，今天仍在它出现的那个位置。你在挂上指标的第一张图表上就能验证。 收盘K线警报，带防刷屏。 每个事件一次警报，区域触碰有节流，加载时、换周期时、终端重启时保持静默。活跃的 M1 图表也不会出现警报风暴。

每个事件一次警报，区域触碰有节流，加载时、换周期时、终端重启时保持静默。活跃的 M1 图表也不会出现警报风暴。 二十五个 iCustom 缓冲区。 Expert Advisor 可能需要的每一个水平位，都在一份有文档、稳定不变的合约上。无论该图层是否显示，缓冲区都照常计算。扩展到 25 个是 追加在末尾 的：缓冲区 0–20 没有变化，为上一版本编写的 EA 无需改动一行即可运行。

Expert Advisor 可能需要的每一个水平位，都在一份有文档、稳定不变的合约上。无论该图层是否显示，缓冲区都照常计算。扩展到 25 个是 的：缓冲区 0–20 没有变化，为上一版本编写的 EA 无需改动一行即可运行。 一个工作区，替代六个指标。 结构、订单块、缺口、区域、区间、跟踪止损与斐波那契同在一张图上，由同一个面板驱动，预设一键切换整套布局。

首发价 $39。 再成交 30 笔后，价格上调至 $79。这是按笔计数，不是长期挂着的横幅：到数即涨。

购买之后

在 MQL5 上给我发消息，我会把买家工具包发给你：完整的 PDF 手册、含六步流程与入场前检查清单的区域读法指南，以及四套现成预设 — 剥头皮、日内、波段和纯结构图表。这些消息由我本人回复，所以如果有任何不清楚的地方，这条消息也是找到我最快的路径。

— 核心结构与流动性 —

市场结构 — 双层（内部 + 外部）BOS 与 CHoCH，带标签与颜色区分，附 EQH/EQL 流动性标记。

— 双层（内部 + 外部）BOS 与 CHoCH，带标签与颜色区分，附 EQH/EQL 流动性标记。 订单块 — 位移 + 失衡检测、缓解逻辑、中线与强度 % 标签。

— 位移 + 失衡检测、缓解逻辑、中线与强度 % 标签。 公允价值缺口 — 2 根K线的失衡缺口，周期可选（当前或更高）。

— 2 根K线的失衡缺口，周期可选（当前或更高）。 溢价 / 折价 — 实时交易区间包络线，含均衡位（50%）。

— 实时交易区间包络线，含均衡位（50%）。 供给 / 需求 — 基于枢轴的区域，外加破坏区（POI）历史。

— 多周期与市场环境 —

MTF 订单块 — 将更高周期的订单块绘制到你的图表上。图上选择器 M5 / M15 / M30 / H1 / H4 / D1 / W1（多选 — 同时查看多个高周期）。M5 让它在 M1 图上成为真正的剥头皮工具。

— 将更高周期的订单块绘制到你的图表上。图上选择器 M5 / M15 / M30 / H1 / H4 / D1 / W1（多选 — 同时查看多个高周期）。M5 让它在 M1 图上成为真正的剥头皮工具。 趋势仪表盘 — 多周期回归趋向条（每个周期：上行 / 下行 / 横盘）。

— SMARTTRAIL：波动率跟踪止损与 B / S 标记 —

以云带绘制的波动率跟踪止损：介于止损水平位与自上一次反转以来该段行情 0.786 回撤之间的区带。该水平位只朝趋势方向移动，当K线收盘越过它时换边 — 也就是说，它绝不会退回到已经走过的那段交易里。

B 与 S — 标在跟踪止损换边的那根K线上。只在收盘K线上打出，之后不再移动：你早上看到的标记，晚上仍在同一根K线上。

— 标在跟踪止损换边的那根K线上。只在收盘K线上打出，之后不再移动：你早上看到的标记，晚上仍在同一根K线上。 三种风格 — Scalp、Intraday、Swing（ATR 系数 2 / 4 / 6）。ATR 周期、平滑度以及计算跟踪止损所用的周期均可单独设置。

— Scalp、Intraday、Swing（ATR 系数 2 / 4 / 6）。ATR 周期、平滑度以及计算跟踪止损所用的周期均可单独设置。 MTF SmartTrail — 同一套引擎取自更高周期，使用自己的颜色，作为工作周期跟踪止损下方的环境图层。选择器 最多同时接受三个周期，并且刻意到此为止 ：第四条云带不再提供环境信息，只会开始遮挡图表。

— 同一套引擎取自更高周期，使用自己的颜色，作为工作周期跟踪止损下方的环境图层。选择器 ：第四条云带不再提供环境信息，只会开始遮挡图表。 换边警报 — 属于工作集，开箱即启用。

图上刻意没有单独的跟踪止损线：水平位从云带边缘读取，而事件就是换边 — 那正是这两个字母的用途。

— 研究工具（扩展） —

成交量分布 — 直方图、POC 与 68% 价值区。

— 直方图、POC 与 68% 价值区。 线性回归通道 — 回归中线 + 偏差带，按方向着色。

— 回归中线 + 偏差带，按方向着色。 WaveTrend — 价格上的反转信号。

— 价格上的反转信号。 RSI Extremes — 超买 / 超卖衰竭标记。

— 自动斐波那契 —

自动锚定到最近一次确认的结构突破并跟随实时波段。External 网格始终显示，并高亮自己的 0.618–0.786 黄金口袋（正是可选黄金口袋警报所监控的区间）。一键添加 Internal 叠加层 — 交易网格，亮橙色水平位并带自己的口袋框 — 让你立刻看清如何朝下一个订单块管理交易。

— 一个面板，三个预设 —

图上控制面板把所有图层分为 Core、Extras 与 AutoFibo 三组，一键开关，另有三个预设：

Minimal — 首次启动时的默认视图：带 EQH/EQL 的市场结构、订单块、公允价值缺口、 SmartTrail 、带黄金口袋的自动斐波那契与多周期趋势面板。干净 — 但你立刻就能看到市场往哪里走，以及你从哪里离场。

— 首次启动时的默认视图：带 EQH/EQL 的市场结构、订单块、公允价值缺口、 、带黄金口袋的自动斐波那契与多周期趋势面板。干净 — 但你立刻就能看到市场往哪里走，以及你从哪里离场。 Intraday — 日内与剥头皮套装：增加 MTF 订单块、供需区、溢价/折价与成交量分布。

— 日内与剥头皮套装：增加 MTF 订单块、供需区、溢价/折价与成交量分布。 Full — 全部开启，用于分析与计划。

任何手动开关都会进入 Custom 布局，你的布局会在切换周期与重启终端之间被记住。紧凑模式可把面板收起到只剩预设。

— 警报（收盘K线，不重绘） —

形态确认的那一刻即触发警报 — 仅在收盘K线上。开箱即用（"Core" 工作集）：

结构 — 多头 / 空头 CHoCH 与 BOS（内部结构可选）。

— 多头 / 空头 CHoCH 与 BOS（内部结构可选）。 订单块回测 — 价格回到活跃订单块内。

— 价格回到活跃订单块内。 供需区触及 — 价格进入有效区域。

— 价格进入有效区域。 SmartTrail 换边 — 跟踪止损掉头，K线上打出了 B 或 S 标记。

— 跟踪止损掉头，K线上打出了 B 或 S 标记。 可选：公允价值缺口与斐波那契黄金口袋入场。

推送方式：终端弹窗、手机推送、声音与邮件 — 各自独立开关。内置防轰炸（每事件一次警报，区域触及限频），加载时或活跃的 M1 图上不会出现警报风暴；可选的收盘时间戳让你把每条警报与K线一一对照。示例：SMC Nexus XAUUSD,M1: Bullish OB retest @ 4032.84

提示：无论哪个图表在前台，MetaTrader 都会送达推送通知。想盯更多市场，就为每个品种开一张后台图表（如 EURUSD M15、BTCUSD M15）并开启警报 — 其他图表保持在前台的同时，你也能收到它们的推送。

— 浅色与深色主题 —

Auto（自适应你的图表）、Light 或 Dark — 每种主题下调色板都会重新平衡，让区域、通道与标签在任何背景上都清晰可读。

— 面向 EA 开发者（iCustom 就绪） —

每个水平位都发布在 25 个指标缓冲区上。缓冲区 0–20 承载结构方向、BOS/CHoCH 信号、订单块 / FVG / 供需区边界，以及交易区间的高点 / 均衡 / 低点。缓冲区 21–24 是本版本为 SmartTrail 新增的：止损水平位、云带外沿、线与方向。无论图上显示什么，缓冲区都照常计算，你的 Expert Advisor 可以通过 CopyBuffer 直接读取结构与区域，与图上面板无关。（缓冲区映射记录在指标源码头部，也写在买家工具包的手册里。）

兼容性。 新缓冲区严格追加在末尾，索引 0–20 保持不变 — 为上一版本编写的 EA 无需修改即可继续运行。

缓冲区覆盖范围 — 开发前请先阅读。 结构缓冲区（0–5：方向、BOS、CHoCH）在整个图表历史上计算。区域缓冲区（6–20：订单块、FVG、溢价/折价、供需）在绘图窗口内填充（输入参数 InpDrawBars，默认 1500 根K线）— 超出该窗口读数为 0。若你的 EA 需要更深历史的区域，请调大 InpDrawBars。

缓冲区 0–20 在任何场景下都可用，包括优化模式。SmartTrail 缓冲区（21–24）在实盘图表与单次测试中会填充，但在优化中不填充：那里指标只计算结构部分并完全跳过绘图 — 否则被复用的优化代理会卡在开销很大的 iCustom 调用上。

— 它不是什么 —

它不是 EA。 本指标不开仓、不改单、不平仓。

本指标不开仓、不改单、不平仓。 B 与 S 不是买卖建议。 它们标记的是跟踪止损换边的那根K线，仅此而已。

它们标记的是跟踪止损换边的那根K线，仅此而已。 它不重绘。 结构在收盘K线上确认；区域随价格发展向前延伸 — 这是设计使然，而不是已画出的水平位在移动。

结构在收盘K线上确认；区域随价格发展向前延伸 — 这是设计使然，而不是已画出的水平位在移动。 它不是预测。 没有任何图层计算概率或承诺结果。这个工具展示图表上已经发生的事情，每天以同样的顺序。

首次加载新品种 — 请阅读

第一次把指标挂到新品种时，MetaTrader 会分块下载该品种的历史。此一次性同步期间，指标会显示 "loading a fresh symbol" 面板（带实时K线计数器），而不是在不完整数据上绘图 — 网络较慢时约需 1–3 分钟。历史就绪后一切即时，切换周期也即时。这是 MetaTrader 的正常行为，不是 bug — 面板只是让等待过程可见。

— 想先试试这套引擎？ —

本产品的结构核心已在 Market 免费提供，名为 SMC Nexus Market Structure：同样不重绘的 BOS / CHoCH（内部 + 外部）、EQH / EQL、带强度 % 的订单块、浅色与深色主题以及 6 个 iCustom 缓冲区。本工作区补上免费核心特意留出的部分 — MTF 订单块（7 个周期）、FVG、供需区、溢价/折价、带 B / S 标记及多周期图层的 SmartTrail、带黄金口袋的自动斐波那契、成交量分布、线性回归、WaveTrend、RSI extremes、收盘K线警报、带预设的控制面板，以及完整的 25 缓冲区 iCustom 合约。为免费指标编写的 EA 无需修改即可在本产品上运行 — 缓冲区索引一致。

推荐用法

适用于任何品种与周期。默认以 Minimal 预设启动 — 一张干净的图表，由面板逐步加层；更高周期可适当加大结构长度。这是一个分析框架 — 不构成投资建议，也不是只给"买/卖"信号的产品。