成交量分布多模式：按您自己的方式分析成交量，而不是按指标的方式。

大多数成交量分布指标将交易者限制在预定义的分析范围内。但市场并非按照固定的模式运行，所以你的分析也应该如此。

成交量分布多模式指标让您可以完全自由地决定在何时何地以及如何分析成交量。无论您是研究市场结构、分析交易时段、监控更高时间框架的活动，还是追踪正在形成的竞价行情，该指标都会适应您的交易风格，而不是强迫您去适应它。

Volume Profile Multi-Mode 专为寻求直观工作流程的初学者和要求灵活性的专业人士而设计，它将四种强大的分析方法结合到一个高度交互式和可定制的交易工具中。

四种强大的分析模式

1. 灵活框：在控制面板中将切换按钮设置为“灵活框” ，然后点击“创建新的灵活框” 。只需在任何价格结构周围绘制一个矩形，指标即可立即在选定区域内生成成交量分布图。您可以随时移动、调整大小或删除该框，以便在分析发生变化时创建多个独立的分布图，从而同时比较不同的市场结构。

2. 固定范围：将切换按钮设置为“固定范围” ，然后单击“创建新的固定范围” 。图表上会显示两条可移动的垂直线，用于定义成交量分布图的起始点和结束点。将任意一条线拖动到任意时间点，成交量分布图都会自动更新。此模式非常适合分析交易时段、新闻事件、自定义时间窗口或任何历史市场走势。

3. 时间范围：在控制面板中将切换按钮设置为“时间范围” ，然后选择您偏好的时间范围。该指标会自动为所选时间范围内的每根K线生成成交量分布图。您可以控制显示的历史分布图数量，并选择是否包含当前形成周期以进行持续的市场监控。

4. 固定锚点：将切换按钮设置为“固定锚点” ，并将可移动锚线放置在您希望分析开始的位置。该指标会持续构建从锚点到最新市场价格的成交量分布图，并随着新数据的到来实时更新。与其他模式不同，此分布图可以从图表的左侧或右侧投影，从而提供清晰专业的成交量变化展示。

快速直观的仪表盘

所有功能均可通过内置控制面板直接控制，让您减少配置设置的时间，将更多时间用于分析市场。

只需点击几下，您就可以：

在所有四种配置文件模式之间即时切换

直接从图表创建新配置文件

不再需要时，请删除现有配置文件。

同时管理多个独立配置文件

无需浏览复杂的菜单即可访问每种分析方法

交互式工作流程使成交量分布图分析速度更快、更清晰，并且对于自主交易者和系统交易者来说效率更高。

主要特点

四种独特的音量曲线操作模式

灵活框、固定范围、时间范围和固定锚点配置文件

单个图表上的多个独立概况

交互式可拖动框、锚点和范围线

总成交量、买卖成交量和成交量变化曲线显示

控制点 (POC)、高价值区域 (VAH) 和低价值区域 (VAL)

动态概念验证区和可选概念验证扩展

Tick Volume 和 Real Volume 支持（取决于经纪商）

可调节的配置文件分辨率

填充式或轮廓式直方图样式

左侧或右侧轮廓定位

背景或前景显示

历史概况生成

丰富的颜色和外观定制选项

简洁、现代且直观的界面

无论您是在识别累积和派发区域、分析交易时段、研究更高时间框架的拍卖，还是实时跟踪不断发展的市场结构，成交量分布多模式都能提供灵活性和精确性，让您在分析需要的地方构建成交量分布。

一个指标，四种强大的分析模式，无限的市场分析可能。