Gold Trend Pyramid EA
- 专家
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En Hao Peng来自中国湖北，专注贵金属趋势类EA策略研究。长期实盘回测打磨金字塔浮盈加仓自动化交易系统，重视风控逻辑，策略全部经过多年历史回测与模拟盘验证。
我开发的EA主打趋势行情下浮盈加仓，拒绝危险马丁格尔逻辑，内置多层亏损保护机制。所有产品参数开放可调，适合Hedging对冲账户使用。
购买前请务必先用演示版本在模拟盘运行测试，充分熟悉策略特性再投入实盘。交易有风险，请理性对待。
- 版本: 8.0
- 更新: 7 八月 2026
- 激活: 7
浮盈金字塔黄金EA，只在订单产生浮盈之后才加仓，杜绝亏损状态下盲目加仓；采用EMA20+ADX24双重指标过滤震荡假信号，减少无效开仓。自带多重硬性风控保护你的账户。
核心优势
1. 只浮盈加仓，不亏损加仓：避开马丁、网格越亏越加的高危模式
2. 趋势过滤机制：震荡行情自动观望，减少无意义开仓
3. 分步式加仓：不会同一毫秒批量下多张订单，降低经纪商风控风险
4. 多重独立风控：组止损、移动止损、每日最大亏损硬保护多层防护
5. 全部参数可自定义：手数、加仓门槛、止损止盈均可按需调整
6. 六年历史回测验证，参数经过实盘模拟反复打磨
7. 趋势行情下回测净值稳步向上，适合追求趋势波段收益的交易者
基本信息
1. 商城商品名称：gold trend pyramid ea
2. MT5图表内EA显示名称：trendstorm ea v8.00
3. 当前版本：8.00
4. 品种: XAUUSD（黄金）
5. 周期: M15
6. 账户模式: 仅支持锁仓(Hedging)账户。账户必须允许同一个品种持有多笔独立订单；净头寸(Netting)账户逻辑会直接失效，无法正常运行。
开仓逻辑
使用EMA20均线搭配ADX24指标筛选真实趋势。只有趋势强度足够、价格站稳均线才会开出首单；震荡市场会保持观望，不去频繁开新单。
重要提醒：
ADX指标只控制新开首单。
如果已经持有持仓，就算后面行情变回震荡，EA不会主动把现有单子平掉，全部交给移动止损、组止损规则出场。
遇到反复假突破行情，会出现开仓‑快速止损‑观望‑再次开仓，交易笔数会变多，属于策略本身特性，不是程序故障。
加仓机制
只看整组订单总浮盈触发加仓，不使用固定价格距离。
整组单子浮盈达到设定门槛，才会下一笔同等手数加仓单；浮盈继续上涨，触发下一层加仓。
最多加仓5次，一共最多6张订单。不会同一毫秒批量同时下多张订单，加仓会依据浮盈条件分步执行，降低经纪商风控风险。
出场机制‑三个独立出场条件
1. 订单组总盈利止盈（可选，默认关闭）
2. 移动止损：浮盈达到设定数值才启动，行情回撤就全部平仓
3. 订单组总亏损止损：整组亏损到达阈值，全部强制平仓
可自定义风控参数
1. 首单手数
2. 加仓触发浮盈门槛（美元）
3. 最大加仓次数（最多5次）
4. 订单组总亏损止损（美元）
5. 移动止损启动数值（美元）
6. 移动止损回撤步长（美元）
7. 每日最大亏损硬限制（美元）
使用前必读
1. 全部回测在零点差ECN账户完成（原始点差＜0.05美元/盎司，佣金＜5美元/手/单边）。
本EA交易频次偏高，强烈建议使用零点差ECN账户。
如果用普通标准账户，点差成本会吃掉大部分利润，实盘收益会大幅缩水，甚至没有利润。
2. 回测成交笔数参考：行情活跃年份一年最高可达8‑9万笔；普通行情年份几千到几万笔不等。震荡假突破行情会明显增加交易数量。
3. 默认参数（首单0.07手、加仓5次、浮盈间隔10美元、移动止损25/10、组止损150美元、最大浮亏300美元、每日硬止损2000美元）经过2021‑2026六年回测优化。随意改动核心参数会破坏策略平衡，由此产生亏损由使用者自行承担。
4. 本EA交易频次较高，对网络延迟十分敏感。为保证订单执行质量，建议使用靠近经纪商服务器的低延迟VPS 7×24小时挂机运行；不建议依靠家用电脑、普通家用网络长期跑EA。
5. 本金与首单手数参考（基于5000美元本金0.07手等比例缩放）：
账户本金 ｜ 建议首单手数 ｜ 满仓总持仓(×6)
1000美元 ｜ 0.01手 ｜ 0.06手
2000美元 ｜ 0.03手 ｜ 0.18手
3000美元 ｜ 0.04手 ｜ 0.24手
5000美元 ｜ 0.07手 ｜ 0.42手（默认）
7000美元 ｜ 0.10手 ｜ 0.60手
10000美元 ｜ 0.14手 ｜ 0.84手
15000美元 ｜ 0.21手 ｜ 1.26手
20000美元 ｜ 0.28手 ｜ 1.68手
满仓总持仓 = 首单手数 ×6（1首单+5次加仓）。
请预留足够保证金应对满仓情况，建议杠杆≥1:100。
风险声明
1. 仅支持锁仓Hedging账户，净额Netting账户无法正常运行。
2. 本EA属于中短线浮盈金字塔策略，交易频次较高，震荡假突破行情会产生大量订单。
3. 回测只是历史模拟，历史收益不代表未来实盘一定赚钱。
4. 实盘的点差、滑点、佣金、流动性，会造成实盘和回测结果差距很大。
5. 购买前，务必下载演示版，在模拟账户完整测试至少一个月，熟悉策略表现再做实盘。
6. 杠杆外汇交易存在本金亏完的风险，只用你亏得起的资金交易。
回测参考
默认参数5000本金0.07手，在XAUUSD M15完成2021‑2026连续六年回测。