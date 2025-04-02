WaveHFX Gold Striker

< div class = "atten" >

< p >< b > WaveHFX MT5 Expert Advisor </ b > 是一款适用于 MetaTrader 5 的自动化篮子交易机器人，专为结构化交易管理、智能市场过滤、篮子止盈、篮子止损和可控风险而设计。 </ p >

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< div class = "atten" >

< p >< b > 模拟账户登录信息 </ b >< br >

Server: < b > Exness-MT5Trial9 </ b >< br >

Login: < b > 436549081 </ b >< br >

Password: < b > 10WINNinerStra@ </ b ></ p >

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< div class = "atten" >

< p > 该模拟设置针对 < b > GBPUSD </ b > 和 < b > $100 </ b > 模拟账户优化。报告显示余额从 $100 增长到 < b > $145.03 </ b > ，超过 < b > 40% </ b > 。购买后将提供正确的优化 setfile。 </ p >

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< h3 >< b > 产品概述 </ b ></ h3 >

< p > WaveHFX 会分析市场方向，等待更好的入场条件，将多个持仓作为一个篮子管理，并根据预设盈利或亏损限制关闭整个篮子。 </ p >

< p > 这不只是普通网格机器人。WaveHFX 结合了基于距离的篮子入场、趋势检测、回调确认、支撑、供给和需求区域、冲击保护、点差过滤、交易时段控制和篮子级风险管理。 </ p >

< p > WaveHFX < b > 不使用马丁格尔 </ b > 。交易者可以控制基础手数、距离级别、最大级别、每级订单数、篮子止盈、篮子止损、每日限制和其他保护设置。 </ p >

< h3 >< b > 主要交易逻辑 </ b ></ h3 >

< ul >

< li > 使用可配置移动平均线进行趋势检测。 </ li >

< li > 回调过滤器，避免弱信号或匆忙入场。 </ li >

< li > 入场 MA 距离过滤器，提升入场时机质量。 </ li >

< li > 支撑、供给和需求区域过滤。 </ li >

< li > SMC 风格区域接近保护。 </ li >

< li > 新篮子入场前的趋势侧回撤确认。 </ li >

< li > 自动篮子止盈。 </ li >

< li > 自动篮子止损。 </ li >

< li > 无马丁格尔手数倍增。 </ li >

</ ul >

< h3 >< b > 供给、需求与 SMC 区域保护 </ b ></ h3 >

< p > WaveHFX 会扫描 supply 和 demand 区域。当价格过于接近不利的反向区域时，EA 可以阻止新订单，从而减少在较差位置入场。 </ p >

< ul >

< li > 需求区域逻辑用于买入市场环境。 </ li >

< li > 供给区域逻辑用于卖出市场环境。 </ li >

< li > 新鲜反向区域保护。 </ li >

< li > 可在 fresh supply 中关闭买单，或在 fresh demand 中关闭卖单。 </ li >

< li > 基于 ATR 的区域接近缓冲。 </ li >

</ ul >

< h3 >< b > 冲击与波动保护 </ b ></ h3 >

< p > WaveHFX 包含大蜡烛和冲击行情过滤器。当检测到异常大蜡烛或冲击走势时，EA 可以暂停交易，并可根据设置关闭持仓。 </ p >

< ul >

< li > 基于 ATR 的大蜡烛过滤器。 </ li >

< li > 冲击走势检测。 </ li >

< li > 异常价格波动后的交易冻结。 </ li >

< li > 冻结期间的 impulse basket stop loss。 </ li >

</ ul >

< h3 >< b > 篮子管理与风险控制 </ b ></ h3 >

< ul >

< li >< b > Basket Take Profit </ b > - 达到盈利目标时关闭整个篮子。 </ li >

< li >< b > Basket Stop Loss </ b > - 达到亏损限制时关闭整个篮子。 </ li >

< li >< b > Daily Profit Target </ b > - 达到每日盈利目标后可停止交易。 </ li >

< li >< b > Daily Loss Limit </ b > - 达到每日亏损限制后可停止交易。 </ li >

< li >< b > Breakeven </ b > - 达到盈利阈值后保护持仓。 </ li >

< li >< b > Trailing Stop </ b > - 可选阶梯式追踪止损。 </ li >

< li >< b > Cooling Period </ b > - 平仓后的冷却暂停。 </ li >

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< h3 >< b > Loss Eraser 功能 </ b ></ h3 >

< p > Loss Eraser 可利用选定盈利持仓来减少或关闭亏损敞口，使活跃篮子的管理更灵活。 </ p >

< h3 >< b > 交易时段、时间与点差过滤 </ b ></ h3 >

< ul >

< li > 亚洲、伦敦、纽约交易时段控制。 </ li >

< li > 自定义交易开始和结束时间。 </ li >

< li > 工作日交易控制。 </ li >

< li > 最大点差过滤器。 </ li >

</ ul >

< h3 >< b > 仪表盘与监控 </ b ></ h3 >

< p > 内置图表仪表盘显示系统状态、点差、趋势、交易时段、篮子利润、活动级别、等待原因、SMC 区域状态和冲击过滤状态。 </ p >

< h3 >< b > 主要功能 </ b ></ h3 >

< ul >

< li > 自动化篮子交易系统。 </ li >

< li > 无马丁格尔手数倍增。 </ li >

< li > 篮子止盈和篮子止损。 </ li >

< li > 趋势检测、回调过滤、SMC supply/demand 区域。 </ li >

< li > 大蜡烛和冲击过滤。 </ li >

< li > Loss Eraser 功能。 </ li >

< li > 每日盈利和每日亏损限制。 </ li >

< li > 点差、时段和交易时间控制。 </ li >

< li > 仪表盘监控和重启后订单跟踪恢复。 </ li >

< li > 可在 VPS 上持续运行。 </ li >

</ ul >

< h3 >< b > 风险声明 </ b ></ h3 >

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< p > 自动化篮子交易存在风险，特别是在强趋势、异常波动、高点差、执行较差或手数过大的情况下。请先在模拟账户测试 WaveHFX。过去表现不保证未来结果。 </ p >