WaveHFX Gold Striker
- 专家
-
- 版本: 1.0
- 激活: 5
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<p><b>WaveHFX MT5 Expert Advisor</b> 是一款适用于 MetaTrader 5 的自动化篮子交易机器人，专为结构化交易管理、智能市场过滤、篮子止盈、篮子止损和可控风险而设计。</p>
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<p><b>模拟账户登录信息</b><br>
Server: <b>Exness-MT5Trial9</b><br>
Login: <b>436549081</b><br>
Password: <b>10WINNinerStra@</b></p>
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<p>该模拟设置针对 <b>GBPUSD</b> 和 <b>$100</b> 模拟账户优化。报告显示余额从 $100 增长到 <b>$145.03</b>，超过 <b>40%</b>。购买后将提供正确的优化 setfile。</p>
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<h3><b>产品概述</b></h3>
<p>WaveHFX 会分析市场方向，等待更好的入场条件，将多个持仓作为一个篮子管理，并根据预设盈利或亏损限制关闭整个篮子。</p>
<p>这不只是普通网格机器人。WaveHFX 结合了基于距离的篮子入场、趋势检测、回调确认、支撑、供给和需求区域、冲击保护、点差过滤、交易时段控制和篮子级风险管理。</p>
<p>WaveHFX <b>不使用马丁格尔</b>。交易者可以控制基础手数、距离级别、最大级别、每级订单数、篮子止盈、篮子止损、每日限制和其他保护设置。</p>
<h3><b>主要交易逻辑</b></h3>
<ul>
<li>使用可配置移动平均线进行趋势检测。</li>
<li>回调过滤器，避免弱信号或匆忙入场。</li>
<li>入场 MA 距离过滤器，提升入场时机质量。</li>
<li>支撑、供给和需求区域过滤。</li>
<li>SMC 风格区域接近保护。</li>
<li>新篮子入场前的趋势侧回撤确认。</li>
<li>自动篮子止盈。</li>
<li>自动篮子止损。</li>
<li>无马丁格尔手数倍增。</li>
</ul>
<h3><b>供给、需求与 SMC 区域保护</b></h3>
<p>WaveHFX 会扫描 supply 和 demand 区域。当价格过于接近不利的反向区域时，EA 可以阻止新订单，从而减少在较差位置入场。</p>
<ul>
<li>需求区域逻辑用于买入市场环境。</li>
<li>供给区域逻辑用于卖出市场环境。</li>
<li>新鲜反向区域保护。</li>
<li>可在 fresh supply 中关闭买单，或在 fresh demand 中关闭卖单。</li>
<li>基于 ATR 的区域接近缓冲。</li>
</ul>
<h3><b>冲击与波动保护</b></h3>
<p>WaveHFX 包含大蜡烛和冲击行情过滤器。当检测到异常大蜡烛或冲击走势时，EA 可以暂停交易，并可根据设置关闭持仓。</p>
<ul>
<li>基于 ATR 的大蜡烛过滤器。</li>
<li>冲击走势检测。</li>
<li>异常价格波动后的交易冻结。</li>
<li>冻结期间的 impulse basket stop loss。</li>
</ul>
<h3><b>篮子管理与风险控制</b></h3>
<ul>
<li><b>Basket Take Profit</b> - 达到盈利目标时关闭整个篮子。</li>
<li><b>Basket Stop Loss</b> - 达到亏损限制时关闭整个篮子。</li>
<li><b>Daily Profit Target</b> - 达到每日盈利目标后可停止交易。</li>
<li><b>Daily Loss Limit</b> - 达到每日亏损限制后可停止交易。</li>
<li><b>Breakeven</b> - 达到盈利阈值后保护持仓。</li>
<li><b>Trailing Stop</b> - 可选阶梯式追踪止损。</li>
<li><b>Cooling Period</b> - 平仓后的冷却暂停。</li>
</ul>
<h3><b>Loss Eraser 功能</b></h3>
<p>Loss Eraser 可利用选定盈利持仓来减少或关闭亏损敞口，使活跃篮子的管理更灵活。</p>
<h3><b>交易时段、时间与点差过滤</b></h3>
<ul>
<li>亚洲、伦敦、纽约交易时段控制。</li>
<li>自定义交易开始和结束时间。</li>
<li>工作日交易控制。</li>
<li>最大点差过滤器。</li>
</ul>
<h3><b>仪表盘与监控</b></h3>
<p>内置图表仪表盘显示系统状态、点差、趋势、交易时段、篮子利润、活动级别、等待原因、SMC 区域状态和冲击过滤状态。</p>
<h3><b>主要功能</b></h3>
<ul>
<li>自动化篮子交易系统。</li>
<li>无马丁格尔手数倍增。</li>
<li>篮子止盈和篮子止损。</li>
<li>趋势检测、回调过滤、SMC supply/demand 区域。</li>
<li>大蜡烛和冲击过滤。</li>
<li>Loss Eraser 功能。</li>
<li>每日盈利和每日亏损限制。</li>
<li>点差、时段和交易时间控制。</li>
<li>仪表盘监控和重启后订单跟踪恢复。</li>
<li>可在 VPS 上持续运行。</li>
</ul>
<h3><b>风险声明</b></h3>
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<p>自动化篮子交易存在风险，特别是在强趋势、异常波动、高点差、执行较差或手数过大的情况下。请先在模拟账户测试 WaveHFX。过去表现不保证未来结果。</p>
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