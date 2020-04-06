Max Auto Scalping EA m

MAX AUTO SCALPING EA - 是一款适用于 MT4 的全自动多货币对交易系统。





这是一款“设置后即可忘记”的高品质 EA，为您完成所有交易任务！7 个 Set_files 可用于 7 个货币对！









EA 主要特点：

- 基于局部支撑/阻力位的剥头皮交易方法。

- 系统安全可靠，不使用任何危险方法，例如网格或马丁格尔。每笔订单都有固定的止损位，以保护账户安全。

- 这款 EA 非常易于使用，外汇专业人士和新手均可使用。

- 机器人自动完成所有操作 - 您只需将其安装到 MT4（只需按照下方简单的“安装”步骤操作），然后保持电脑运行或使用 VPS 即可。

- 具有精确的运行时间过滤器，精度可达 1 分钟。

- 采用复利头寸规模计算方法。

- 运行机器人所需的最低账户余额仅为 100 美元。

- 时间范围：仅需 15 分钟。

- 交易对：英镑兑瑞郎 (GBPCHF)、英镑兑澳元 (GBPUD)、英镑兑加元 (GBPCAD)、欧元兑瑞郎 (EURCHF)、美元兑瑞郎 (USDCHF)、欧元兑澳元 (EURAUD)、欧元兑加元 (EURCAD)。

- 运行时间：EA 在美国交易时段结束时和亚洲交易时段开始时寻找入场信号。

- 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内的任意杠杆。

- 风险管理：每笔交易风险 2-3%（可在设置中更改）或固定手数。

- EA 具有点差掉期信息显示功能 - 它显示与其关联的外汇对的当前点差和掉期。

- 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。

- 可以在图表的任何角落找到点差掉期信息显示：

0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。





安装方法：

- 系统要求 MT4 账户点差较小（原始点差或 ECN）。

- 打开 GBPCHF、GBPAUD、GBPCAD、EURCHF、USDCHF、EURAUD 和 EURCAD 图表。

- 在每个图表上选择 M15 时间周期。

- 将 EA 附加到每个图表。

- 将相应的“Set_file”应用到每个图表的 EA。确保参数 Trading_Flag = true。

- 机器人会自动执行所有操作 - 您只需在 PC（或 VPS）上运行 MT4 即可。





重要提示！！！为获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：

- 工作时间：强烈建议使用 Market_watch = GMT+2（标准时间）和 GMT+3（夏令时）的 MT4。如果您经纪商的服务器与格林威治标准时间 (GMT) 时区不同，则需要调整 EA 时间设置。只需向我发送消息（以检查您的经纪商时区）即可。我会协助您，并在必要时提供相关的 Set_files。

- 点差和经纪商：为了获得最佳性能，选择点差较小的账户（原始点差或 ECN）非常重要。





这是仅在本 MQL5 网站上提供的原创产品。