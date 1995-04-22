Elliott W3 Navigator
- 专家
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- 版本: 1.30
- 激活: 9
ELLIOTT W3 NAVIGATOR — VISUAL WAVE 3 BREAKOUT EA FOR METATRADER 5
Elliott W3 Navigator 将结构化的趋势延续方法转化为清晰的自动化交易流程。它专为希望按规则入场、直观查看交易背景并灵活配置风险控制，而无需持续手动解读图表的交易者设计。图表界面会显示 EA 已识别的内容、正在等待的条件，以及当前交易形态的管理状态。
实盘信号
公共 MQL5 信号即将上线。
价格
首发优惠：USD 79
优惠 50%
此首发价格适用于产品在 MQL5 Market 发布后的前 7 个日历日。该期限结束后，促销价格将终止，并恢复常规标价。
工作原理
EA 会等待方向明确且得到确认的市场结构，而不是对每一次价格波动作出反应。随后，它会检查回调是否仍处于可接受的交易形态区域内，并等待已收盘的 K 线确认趋势延续已经恢复。
当所有启用的条件一致时，EA 会沿确认方向开仓，并根据当前市场波动设置保护性出场水平。若持仓时间超过配置的持有期限，也可通过按时间退出功能平仓。
如果交易形态尚未完成、已经过期、被过滤器阻止或不适合执行，EA 将保持观望。图表面板会说明当前状态，让用户清楚了解未开仓的原因。
主要功能
- 清晰的图表解读： 显示已识别的 0–1–2 结构、回撤区域、延续触发条件和计划交易水平。
- 确认后入场： 根据已收盘 K 线评估信号，减少对尚未完成的价格波动作出反应。
- 灵活部署： 使用所挂载图表的交易品种，并支持配置分析时间周期。
- 两种仓位计算方式： 可选择固定交易量，或按账户余额百分比计算风险仓位。
- 结构化持仓管理： 使用保护性 Stop Loss、Take Profit，以及可选的最长持仓时间。
- 可选交易控制： 包括点差、交易时段、星期、每日亏损、回撤和每日交易次数过滤器。
- 风险敞口控制： 同一交易品种和 Magic Number 只允许一个未平仓头寸。
- 实用的可视化界面： 提供英文状态消息、交易形态时长、持仓时长、等待原因、工具提示和紧凑面板模式。
推荐设置
|初始配置
|平台
|MetaTrader 5
|交易品种
|默认：XAUUSD。 EA 也可在其所挂载图表的交易品种上运行。实盘使用前，请测试每个经纪商特有的品种代码。
|分析时间周期
|默认为 H1；可在输入参数中配置。
|交易方向
|默认为 BUY 和 SELL；可限制任一方向。
|仓位计算
|默认启用 Fixed Lot，数值为 0.01。禁用 Fixed Lot 后可使用百分比风险计算，默认值为 1.0%。
|经纪商 / 账户类型
|兼容任何 MT5 经纪商和账户类型；优先推荐采用 ECN/RAW 条件的 Hedging 账户。
|推荐经纪商
|Exness 或 IC Markets（RAW/ECN 账户类型）。实盘使用前，请测试具体交易品种和账户类型。
|推荐杠杆
|1:100 或更高。
|最低入金
|USD 200 — 建议采用保守的风险设置。
|VPS
|需要持续运行时建议使用。
|初始设置
|请先在 Strategy Tester 中使用默认输入参数。每次只调整一组设置，并使用未参与调参的数据验证结果。
重要说明
- 每个 EA 实例只交易其所挂载图表的交易品种。如需监控多个品种，请将独立实例分别挂载到不同图表。
- 运行需要独立管理的不同配置时，请使用唯一的 Magic Number。
- 即使图表打开在其他时间周期，所选分析时间周期仍决定信号评估。
- 默认启用 Fixed Lot。只有禁用 Fixed Lot 后，Risk Percent 的数值才会生效。
- 可选交易时段过滤器使用经纪商服务器时间。
- EA 不包含网格、马丁格尔或亏损恢复型加仓摊平序列。
- 点差和执行条件可能改变入场价格，或阻止原本有效的交易形态被执行。
- 可选的资金账户控制属于操作性保护措施，并不保证通过任何自营交易挑战。
- 杠杆产品交易存在亏损风险。请充分测试，并根据自身情况采用适当的仓位规模。
常见问题
问：我需要 set 文件吗？
答：开始测试不需要 set 文件。加载 EA，并在首次运行 Strategy Tester 时保留默认输入参数。完成针对经纪商条件的评估后，您可以将自己的配置保存为 set 文件。
问：EA 能否交易不同的品种和时间周期？
答：可以。每个实例使用其图表的交易品种，分析时间周期则在输入参数中选择。如需独立部署，请使用不同图表和适当的 Magic Numbers。
问：百分比风险仓位如何计算？
答：禁用 Fixed Lot 即可启用 Risk Percent 仓位计算。EA 随后会根据账户余额、计划的保护距离和交易品种的每跳价值信息计算交易量，并遵守经纪商规定的最小值、最大值和交易量步进。
问：它是否使用网格或马丁格尔？
答：不使用。源代码不包含网格、马丁格尔或摊平序列。同一交易品种和 Magic Number 的风险敞口仅限一个未平仓头寸。
问：它适合资金账户吗？
答：它提供可选的每日亏损、回撤和每日交易次数控制。这些控制可以支持风险政策，但不能保证符合每家公司的规则或成功完成挑战。
问：我应该使用哪家经纪商？
答：优先推荐 Exness 或 IC Markets。实盘使用前，请测试具体交易品种和账户类型。
支持
如需产品支持，请通过 MQL5 产品页面联系卖家。请提供 EA 版本、交易品种、分析时间周期、经纪商服务器名称、相关输入设置，以及截图或 Journal 消息，以便高效排查问题。
当前版本： 版本 1.30 — Elliott W3 Navigator 品牌标识、可配置的交易品种/时间周期部署、专业英文图表可视化，以及集成的执行与风险控制。