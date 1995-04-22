Elliott W3 Navigator

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  • Duy Van Nguy
    Duy Van Nguy

    Duy Van Nguy

    4.4 (24)
    你好，我是阮维勇（Duy Van Nguy），一名致力于开发高性能EA、指标和工具的专业程序员，活跃于MQL5.com平台。我的使命是为交易者提供精准、可靠且卓越的顶级工具。每一款产品都经过精心打磨，细节考究，并配有快速、个性化的支持服务。
    如有任何疑问，请点击“发送消息”，我将及时为您提供帮助。
    立即探索我的优质工具，让您的交易更上一层楼：
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  • 版本: 1.30
  • 激活: 9

ELLIOTT W3 NAVIGATOR — VISUAL WAVE 3 BREAKOUT EA FOR METATRADER 5

Elliott W3 Navigator 将结构化的趋势延续方法转化为清晰的自动化交易流程。它专为希望按规则入场、直观查看交易背景并灵活配置风险控制，而无需持续手动解读图表的交易者设计。图表界面会显示 EA 已识别的内容、正在等待的条件，以及当前交易形态的管理状态。

实盘信号

公共 MQL5 信号即将上线。

价格

首发优惠：USD 79

优惠 50%

此首发价格适用于产品在 MQL5 Market 发布后的前 7 个日历日。该期限结束后，促销价格将终止，并恢复常规标价。

工作原理

EA 会等待方向明确且得到确认的市场结构，而不是对每一次价格波动作出反应。随后，它会检查回调是否仍处于可接受的交易形态区域内，并等待已收盘的 K 线确认趋势延续已经恢复。

当所有启用的条件一致时，EA 会沿确认方向开仓，并根据当前市场波动设置保护性出场水平。若持仓时间超过配置的持有期限，也可通过按时间退出功能平仓。

如果交易形态尚未完成、已经过期、被过滤器阻止或不适合执行，EA 将保持观望。图表面板会说明当前状态，让用户清楚了解未开仓的原因。

主要功能

  • 清晰的图表解读： 显示已识别的 0–1–2 结构、回撤区域、延续触发条件和计划交易水平。
  • 确认后入场： 根据已收盘 K 线评估信号，减少对尚未完成的价格波动作出反应。
  • 灵活部署： 使用所挂载图表的交易品种，并支持配置分析时间周期。
  • 两种仓位计算方式： 可选择固定交易量，或按账户余额百分比计算风险仓位。
  • 结构化持仓管理： 使用保护性 Stop Loss、Take Profit，以及可选的最长持仓时间。
  • 可选交易控制： 包括点差、交易时段、星期、每日亏损、回撤和每日交易次数过滤器。
  • 风险敞口控制： 同一交易品种和 Magic Number 只允许一个未平仓头寸。
  • 实用的可视化界面： 提供英文状态消息、交易形态时长、持仓时长、等待原因、工具提示和紧凑面板模式。

推荐设置

初始配置
平台 MetaTrader 5
交易品种 默认：XAUUSD。 EA 也可在其所挂载图表的交易品种上运行。实盘使用前，请测试每个经纪商特有的品种代码。
分析时间周期 默认为 H1；可在输入参数中配置。
交易方向 默认为 BUY 和 SELL；可限制任一方向。
仓位计算 默认启用 Fixed Lot，数值为 0.01。禁用 Fixed Lot 后可使用百分比风险计算，默认值为 1.0%。
经纪商 / 账户类型 兼容任何 MT5 经纪商和账户类型；优先推荐采用 ECN/RAW 条件的 Hedging 账户。
推荐经纪商 Exness 或 IC Markets（RAW/ECN 账户类型）。实盘使用前，请测试具体交易品种和账户类型。
推荐杠杆 1:100 或更高。
最低入金 USD 200 — 建议采用保守的风险设置。
VPS 需要持续运行时建议使用。
初始设置 请先在 Strategy Tester 中使用默认输入参数。每次只调整一组设置，并使用未参与调参的数据验证结果。

重要说明

  • 每个 EA 实例只交易其所挂载图表的交易品种。如需监控多个品种，请将独立实例分别挂载到不同图表。
  • 运行需要独立管理的不同配置时，请使用唯一的 Magic Number。
  • 即使图表打开在其他时间周期，所选分析时间周期仍决定信号评估。
  • 默认启用 Fixed Lot。只有禁用 Fixed Lot 后，Risk Percent 的数值才会生效。
  • 可选交易时段过滤器使用经纪商服务器时间。
  • EA 不包含网格、马丁格尔或亏损恢复型加仓摊平序列。
  • 点差和执行条件可能改变入场价格，或阻止原本有效的交易形态被执行。
  • 可选的资金账户控制属于操作性保护措施，并不保证通过任何自营交易挑战。
  • 杠杆产品交易存在亏损风险。请充分测试，并根据自身情况采用适当的仓位规模。

常见问题

问：我需要 set 文件吗？
答：开始测试不需要 set 文件。加载 EA，并在首次运行 Strategy Tester 时保留默认输入参数。完成针对经纪商条件的评估后，您可以将自己的配置保存为 set 文件。

问：EA 能否交易不同的品种和时间周期？
答：可以。每个实例使用其图表的交易品种，分析时间周期则在输入参数中选择。如需独立部署，请使用不同图表和适当的 Magic Numbers。

问：百分比风险仓位如何计算？
答：禁用 Fixed Lot 即可启用 Risk Percent 仓位计算。EA 随后会根据账户余额、计划的保护距离和交易品种的每跳价值信息计算交易量，并遵守经纪商规定的最小值、最大值和交易量步进。

问：它是否使用网格或马丁格尔？
答：不使用。源代码不包含网格、马丁格尔或摊平序列。同一交易品种和 Magic Number 的风险敞口仅限一个未平仓头寸。

问：它适合资金账户吗？
答：它提供可选的每日亏损、回撤和每日交易次数控制。这些控制可以支持风险政策，但不能保证符合每家公司的规则或成功完成挑战。

问：我应该使用哪家经纪商？
答：优先推荐 Exness 或 IC Markets。实盘使用前，请测试具体交易品种和账户类型。

支持

如需产品支持，请通过 MQL5 产品页面联系卖家。请提供 EA 版本、交易品种、分析时间周期、经纪商服务器名称、相关输入设置，以及截图或 Journal 消息，以便高效排查问题。

当前版本： 版本 1.30 — Elliott W3 Navigator 品牌标识、可配置的交易品种/时间周期部署、专业英文图表可视化，以及集成的执行与风险控制。

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专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
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Smart Auto TrendLine
Duy Van Nguy
5 (6)
指标
Smart Auto Trendline Indicator 会在您的 MetaTrader 5 图表上自动绘制支撑和阻力趋势线。趋势线仅在新K线形成时更新，从而确保最佳性能。 Smart Auto Trendline 是用于开发 DVN Core Trendline Breakout Expert Advisor 的核心指标，该 EA 在完全自动化的交易系统中实现了相同的趋势线突破概念。 Features 可自定义参数，包括线条宽度、颜色以及极值侧范围。 趋势线绘制为支撑线（粉色）和阻力线（蓝色），并具有可选择和可调整的属性。 该指标专为希望更清晰识别市场趋势结构的交易者设计。通过自动识别关键高点和低点，它能够在图表上快速绘制出潜在的重要趋势线区域，从而帮助交易者更容易分析价格行为和市场结构。 与手动绘制趋势线相比，Smart Auto Trendline Indicator 能够节省大量时间，并减少因主观判断带来的误差。所有趋势线都会随着市场新K线的形成而自动更新，使图表始终保持最新状态。 该指标适用于多种交易品种，例如外汇、黄金、指数以及加密货币，并且可以在不同的时间周期上使用
FREE
XAU Sniper Pro
Duy Van Nguy
4 (5)
专家
XAU Sniper Pro – 三重策略 专业黄金交易系统 | 3 种独立策略和多时间框架趋势 XAU Sniper Pro 是一款专为波动的黄金 (XAUUSD) 市场而设计的专业智能交易系统。与高风险网格或鞅系统不同，这 全自动 EA 专注于与长期每周趋势严格一致的计算波动交易设置。它将多时间框架分析与内置波动性保护相结合，以识别稳定且受控的交易条目 — 提供 风险低，成长稳定 适用于个人账户和 道具公司面临的挑战 。 XAU Sniper Pro v5.3 - Complete User Guide   ||      Download ALL Setfile Official channel is available for XAU Sniper Pro updates and announcements. 初始版本的启动折扣。最终价格：959 美元。 策略逻辑 XAU Sniper Pro 的核心理念是 趋势调整和回调入场 。该系统不会尝试预测市场顶部或底部，而是等待价格与市场一致 占主导地位的机构流动 在执行交易之前。 XAU Sniper Pro 构建于 基于规则的多
Squid X
Duy Van Nguy
5 (5)
专家
Squid X - 专业黄金交易解决方案 Squid X   是一款专为   XAUUSD (黄金)   交易设计的   Expert   Advisor   (EA)，结合了先进的技术分析与稳健的风险管理。它专为精准交易而打造，既适合个人账户增长，也适合   Prop   Firm   (自营交易公司)   的挑战考核。 Live signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2375199 核心功能： 先进技术逻辑：   自动利用   价格行为 (Price Action) 、 趋势线 (Trendlines) 、 斐波那契回调 (Fibonacci Retracements)   和移动平均线   (EMA)   分析市场结构，以精准定位高胜率入场点。 Prop Firm 就绪：   内置   每日回撤保护 (Daily Drawdown Protection) ，帮助您严格管理风险，更轻松通过   Prop   Firm   考核并维持账户。 智能恢复模式：   包含智能恢复机制，有效应对市场波动。 全面保护：   具备   点差过滤 、
DVN Core Trendline Breakout
Duy Van Nguy
5 (1)
专家
DVN Core Trendline Breakout — MetaTrader 5 全自动价格边界突破交易系统 DVN Core Trendline Breakout 为交易者提供了一种全自动捕捉动能的方式——当价格确认决定性的结构突破时即刻入场，无需手动绘制任何趋势线。EA 自主识别关键价格边界，实时监控，并在条件满足时立即执行交易。 该系统适用于任何交易品种和任何时间周期，内置长期方向性过滤器、自适应追踪止损以及完善的 Prop Firm 模式——开箱即用，同时兼容个人交易账户与资金挑战账户环境。 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL（已在 MQL5 验证 — 公开可见） → DVN Core Trendline Breakout — MQL5 实盘信号 运行原理 EA 持续扫描近期价格历史，寻找价格多次反转的关键摆动点。当至少两个经确认的转折点在同一轨迹上对齐时，EA 即识别出一条有效的价格边界——上升支撑线或下降阻力线——并开始监控其突破情况。 当价格果断收盘于某一边界之外时，系统将沿突破方向触发交易。辅助长期方向性过滤器确保只有在整体市场偏向一致时才开仓——逆主导
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