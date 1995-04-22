ELLIOTT W3 NAVIGATOR — VISUAL WAVE 3 BREAKOUT EA FOR METATRADER 5

Elliott W3 Navigator 将结构化的趋势延续方法转化为清晰的自动化交易流程。它专为希望按规则入场、直观查看交易背景并灵活配置风险控制，而无需持续手动解读图表的交易者设计。图表界面会显示 EA 已识别的内容、正在等待的条件，以及当前交易形态的管理状态。

实盘信号

公共 MQL5 信号即将上线。

价格

首发优惠：USD 79 优惠 50% 此首发价格适用于产品在 MQL5 Market 发布后的前 7 个日历日。该期限结束后，促销价格将终止，并恢复常规标价。

工作原理

EA 会等待方向明确且得到确认的市场结构，而不是对每一次价格波动作出反应。随后，它会检查回调是否仍处于可接受的交易形态区域内，并等待已收盘的 K 线确认趋势延续已经恢复。

当所有启用的条件一致时，EA 会沿确认方向开仓，并根据当前市场波动设置保护性出场水平。若持仓时间超过配置的持有期限，也可通过按时间退出功能平仓。

如果交易形态尚未完成、已经过期、被过滤器阻止或不适合执行，EA 将保持观望。图表面板会说明当前状态，让用户清楚了解未开仓的原因。

主要功能

清晰的图表解读： 显示已识别的 0–1–2 结构、回撤区域、延续触发条件和计划交易水平。

显示已识别的 0–1–2 结构、回撤区域、延续触发条件和计划交易水平。 确认后入场： 根据已收盘 K 线评估信号，减少对尚未完成的价格波动作出反应。

根据已收盘 K 线评估信号，减少对尚未完成的价格波动作出反应。 灵活部署： 使用所挂载图表的交易品种，并支持配置分析时间周期。

使用所挂载图表的交易品种，并支持配置分析时间周期。 两种仓位计算方式： 可选择固定交易量，或按账户余额百分比计算风险仓位。

可选择固定交易量，或按账户余额百分比计算风险仓位。 结构化持仓管理： 使用保护性 Stop Loss、Take Profit，以及可选的最长持仓时间。

使用保护性 Stop Loss、Take Profit，以及可选的最长持仓时间。 可选交易控制： 包括点差、交易时段、星期、每日亏损、回撤和每日交易次数过滤器。

包括点差、交易时段、星期、每日亏损、回撤和每日交易次数过滤器。 风险敞口控制： 同一交易品种和 Magic Number 只允许一个未平仓头寸。

同一交易品种和 Magic Number 只允许一个未平仓头寸。 实用的可视化界面： 提供英文状态消息、交易形态时长、持仓时长、等待原因、工具提示和紧凑面板模式。

推荐设置

初始配置 平台 MetaTrader 5 交易品种 默认：XAUUSD。 EA 也可在其所挂载图表的交易品种上运行。实盘使用前，请测试每个经纪商特有的品种代码。 分析时间周期 默认为 H1；可在输入参数中配置。 交易方向 默认为 BUY 和 SELL；可限制任一方向。 仓位计算 默认启用 Fixed Lot，数值为 0.01。禁用 Fixed Lot 后可使用百分比风险计算，默认值为 1.0%。 经纪商 / 账户类型 兼容任何 MT5 经纪商和账户类型；优先推荐采用 ECN/RAW 条件的 Hedging 账户。 推荐经纪商 Exness 或 IC Markets（RAW/ECN 账户类型）。实盘使用前，请测试具体交易品种和账户类型。 推荐杠杆 1:100 或更高。 最低入金 USD 200 — 建议采用保守的风险设置。 VPS 需要持续运行时建议使用。 初始设置 请先在 Strategy Tester 中使用默认输入参数。每次只调整一组设置，并使用未参与调参的数据验证结果。

重要说明

每个 EA 实例只交易其所挂载图表的交易品种。如需监控多个品种，请将独立实例分别挂载到不同图表。

运行需要独立管理的不同配置时，请使用唯一的 Magic Number。

即使图表打开在其他时间周期，所选分析时间周期仍决定信号评估。

默认启用 Fixed Lot。只有禁用 Fixed Lot 后，Risk Percent 的数值才会生效。

可选交易时段过滤器使用经纪商服务器时间。

EA 不包含网格、马丁格尔或亏损恢复型加仓摊平序列。

点差和执行条件可能改变入场价格，或阻止原本有效的交易形态被执行。

可选的资金账户控制属于操作性保护措施，并不保证通过任何自营交易挑战。

杠杆产品交易存在亏损风险。请充分测试，并根据自身情况采用适当的仓位规模。

常见问题

问：我需要 set 文件吗？

答：开始测试不需要 set 文件。加载 EA，并在首次运行 Strategy Tester 时保留默认输入参数。完成针对经纪商条件的评估后，您可以将自己的配置保存为 set 文件。

问：EA 能否交易不同的品种和时间周期？

答：可以。每个实例使用其图表的交易品种，分析时间周期则在输入参数中选择。如需独立部署，请使用不同图表和适当的 Magic Numbers。

问：百分比风险仓位如何计算？

答：禁用 Fixed Lot 即可启用 Risk Percent 仓位计算。EA 随后会根据账户余额、计划的保护距离和交易品种的每跳价值信息计算交易量，并遵守经纪商规定的最小值、最大值和交易量步进。

问：它是否使用网格或马丁格尔？

答：不使用。源代码不包含网格、马丁格尔或摊平序列。同一交易品种和 Magic Number 的风险敞口仅限一个未平仓头寸。

问：它适合资金账户吗？

答：它提供可选的每日亏损、回撤和每日交易次数控制。这些控制可以支持风险政策，但不能保证符合每家公司的规则或成功完成挑战。

问：我应该使用哪家经纪商？

答：优先推荐 Exness 或 IC Markets。实盘使用前，请测试具体交易品种和账户类型。

支持

如需产品支持，请通过 MQL5 产品页面联系卖家。请提供 EA 版本、交易品种、分析时间周期、经纪商服务器名称、相关输入设置，以及截图或 Journal 消息，以便高效排查问题。

当前版本： 版本 1.30 — Elliott W3 Navigator 品牌标识、可配置的交易品种/时间周期部署、专业英文图表可视化，以及集成的执行与风险控制。