PCA Arbitrage3X EA

主成分分析法（PCA）简介

主成分分析（PCA）是一种定量的数学方法，旨在从大量数据中提取出最关键的因素，从而揭示市场行为的本质。在本交易顾问中，PCA分析多个资产的历史价格变动，识别影响其动态的共同趋势（即主成分）以及统计上的异常偏离。基于这些信息，顾问构建了一个平衡的投资组合，最大限度地减少了市场整体波动的影响。

顾问中的工作原理

基于数据的高质量信号

与传统技术指标不同，PCA依赖于历史统计金融数据进行定量分析。它识别出由多个资产交互作用形成的主要驱动因素或模式，从而提供更为可靠的交易信号。

应用雅可比算法

为了计算主成分，顾问采用雅可比算法，这是一种高效的特征值和特征向量计算方法。该算法有助于客观地确定当前市场中最重要的信息部分（即整体市场或特定工具的相对行为）。

机器学习与自动化

PCA方法可视为机器学习的一部分，因为它通过学习历史统计金融数据来预测和构建投资组合。这种方法使顾问能够自动适应市场变化，而无需依赖主观判断。

无马丁格尔、无加仓、无网格交易！

PCA策略的优势

客观性与可靠性

PCA基于定量数学计算和机器学习支持，而非传统指标（如移动平均线或振荡器）所提供的不确定或相互矛盾的信号。因此，交易的进出依据是基于时间和金融序列统计的客观定量标准。

多样化与市场中性

通过分析多个资产，PCA方法能够创建一个市场中性的投资组合。在该组合中，多头和空头头寸平衡，以最小化由整体市场波动引起的总体风险效应。这在高波动时期尤为有利于资本保护。

适应波动性变化

将PCA与平均真实波动范围（ATR）指标相结合，有助于根据当前市场波动性自动调整头寸规模，从而使策略灵活并能够适应市场条件的变化。

定量分析的优势

基于技术指标的方法通常缺乏统计优势，且可能受到参数设置的影响。作为一种定量方法，PCA利用真实的历史数据来识别稳定的模式，从而提高长期获得稳定结果的可能性。

总结

在本交易顾问中应用主成分分析（PCA）意味着您正在使用一种强大的定量工具，以从市场数据中分离出重要信息。通过使用雅可比算法进行自动计算，并结合ATR评估波动性，该方法有助于构建市场中性的头寸，最小化系统性风险，并基于客观的数学基础做出决策。与依赖传统技术指标的策略相比，该方法可为交易者提供更稳定的结果。

对交易者的最终价值

使用PCA，您获得了一个工具，可以识别市场运动中最关键的因素，排除“噪音”和随机波动。这意味着：

您依赖于基于历史数据的高质量信号，而非投机性预测。

构建的中性头寸有助于对冲风险，使总体结果不受市场情绪的影响，而是取决于资产行为的相对差异。

自动化的风险管理有助于根据当前市场条件调整策略，即使在高波动时期也能保护资本。

因此，主成分分析（PCA）不仅仅是一个数学算法，而是一个工具，使交易者能够在不断变化的市场条件下做出更明智的决策，降低系统性风险，并以纪律性的方式进行交易。对于那些追求稳定性和在交易中减少情绪影响的人来说，这一策略尤为有价值。

顾问使用指南

1. 图表设置

选择图表： 顾问自动使用图表的符号作为第一个资产。因此，建议打开您认为在此策略中最重要的资产的图表。第二和第三个资产（例如，USTEC和US30）在参数中设置。重要提示： 您应寻找三个彼此高度相关的工具，例如SPY-QQQ-IWM、GDX-GLD-GDXJ、COP-XOM-CVX等。

附加到图表： 将顾问拖放到所选资产的图表上。之后，在“专家设置”窗口中将显示所有可更改的输入参数。





2. 专家顾问参数及设置建议

Symbol2，Symbol3

描述：设置在 PCA 计算中使用的第二、第三资产的符号。

建议：请选择与主符号高度相关的资产，以获得市场中性头寸。

MagicNumber

描述：专家顾问在开仓时使用的唯一交易标识符。

建议：使用一个唯一数字，避免与其他专家顾问的标识冲突。

ATR_Period

描述：ATR（Average True Range，平均真实波幅）指标的计算周期。

建议：如无需根据波动性变化调整策略，请保留默认值 14；若希望获得更稳定、更具代表性的波动率指标，可将其增至 200。

Dispersion

描述：用于评估各主成分有效性的离散度检验阈值。

建议：保留默认值 0.3，适用于大多数离散度质量指标；或将其提高至 0.7，以获得更稳定的“信号”表现。优化范围：0.0–1.0，步长 0.05。

Window for PCA

描述：用于 PCA 计算的历史样本长度（以 Bar 计）。

建议：该值应足以保证计算结果稳健，通常设为 350–500 根 Bar。优化范围：50–500。

Alpha

描述：Score2 信号的阈值。当信号值超出 [–Alpha；Alpha] 区间时，顾问将考虑开仓。

建议：根据对信号敏感度的需求进行调节；较大数值将降低入场频率。优化范围：0–2，步长 0.1。

Risk limit in % of Balance 风险限额（占账户余额的 %）

描述：以账户余额百分比表示的风险限额，用于确定可分配给交易的总资金。

建议：根据自身风险承受能力设定。例如，可将风险控制在整个三品种组合账户余额的 2%–3% 以内。

TakeProfit（占风险限额的 %）

描述：以风险限额百分比表示的止盈（TP）水平，用于平掉整个头寸组合。

建议：根据您的盈利目标和可承受风险水平，选择合适的 TP 值。

StopLoss（占账户余额的 %）

描述：以账户余额百分比表示的止损（SL）水平。在 PCA 资产组合交易中，SL 通常作为账户的默认最大亏损或最大容许回撤。

建议：可根据个人风险偏好自行设定，一般建议账户的最大回撤控制在 15%–25%。

TradingStartHour/TradingStartMinute & TradingEndHour/TradingEndMinute

描述：设置顾问可在何时段内开仓和平仓。

建议：指定您希望参与交易的主要交易时段（例如，从主要交易时段开始至其结束）。

仅在交易时段内按 TP/SL 平仓

描述：布尔标志，决定是否仅在上述交易时段内按照 TP/SL 规则平仓。

建议：若您希望顾问在达到 TP/SL 后仍遵守交易时段，请设为 true；尤其在组合中包含 24/7 交易的 CFD 时，该设置可防止非交易时段自动平仓。

BasketRetryAttempts，BasketRetryDelayMS

描述：控制在开仓和平仓操作中出现失败时的重试次数与重试间隔。

建议：默认值（例如 5 次重试，延迟 100 毫秒）适用于大多数情形；如遇网络不稳定或服务器异常，可适当增加重试次数或延长间隔。

3. 使用的总体建议

测试： 在实际账户上运行顾问之前，务必在策略测试器和模拟账户上进行测试。 非常重要： 这是一个高精度的定量算法，因此对真实数据的质量要求很高。仅在高质量的真实数据上进行优化和测试（例如，Ducascopy）。这将帮助您了解策略在不同市场条件下的表现。

监控： 顾问具有内置的组合完整性和订单重试控制机制。然而，建议定期检查顾问的运行情况，特别是在市场波动性剧烈变化或经纪商出现技术故障时。

参数调整： 您可以根据特定的市场条件调整参数。例如，如果市场变得更加波动，应重新评估ATR周期或总风险（RiskAmountCurrency）。

文档和反馈： 记录您的观察和参数调整，以便随着时间的推移优化策略以实现您的目标。如果需要帮助或注意到逻辑上的偏差，始终可以查阅额外信息或寻求支持。

重要提示： 请记住，组合交易是一种投资组合交易。不要期望从一个选定的组合中获得大量利润。如果您选择至少由3-5个三工具组合组成的投资组合，并根据您的风险政策分配资本，将更有意义和效率。

通过使用本指南，您将更好地理解顾问的工作算法、关键参数以及市场进出原则，从而能够根据自己的交易策略和风险进行调整，实现使用PCA的市场中性对冲。

