AlphaEdge

介绍 AlphaEdge，一款先进的智能交易系统（EA），通过精确的回调入场策略，在牛市和熊市中最大化利润。

AlphaEdge 如何运作？
AlphaEdge 基于 2 周期 RSI 策略，这是一种经过验证的方法，可识别超买和超卖水平，从而把握市场最有利可图的反转点。RSI（相对强弱指数）是一种动量指标，分析价格变动和波动模式，以优化买入和卖出信号。

仅剩 10 个名额享受折扣价，之后价格将上涨。

实时信号：即将推出。

为什么选择 AlphaEdge？

  • 趋势适应策略 – 在上涨和下跌市场中都能利用回调机会。

  • 自动化精确交易 – 以高精度识别最佳进出场点。

  • 动态风险管理 – 采用优化的止损和止盈设置，保护资金。

  • 低延迟 & 快速执行 – 在波动市场中占据优势。

  • 适用于多种市场 – 可用于外汇、指数和大宗商品交易。

信息

  • 经过验证的性能

  • 历史回测收益率超 100%

  • 适用于多种时间周期，从剥头皮到波段交易

  • 利用市场动量最大化收益

在展示的回测中，我们测试了GBP/USD 货币对的日线级别数据。

最低杠杆：1:100
适用于任何经纪商，但推荐 ECN 经纪商。

