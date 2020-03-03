AlphaEdge

Представляем AlphaEdge – продвинутый торговый советник (EA), разработанный для максимизации прибыли за счет точных входов на откатах как на бычьем, так и на медвежьем рынках.

💡 Как работает AlphaEdge?
AlphaEdge основан на стратегии 2-периодного RSI – проверенном методе, который определяет уровни перекупленности и перепроданности для точного определения самых прибыльных рыночных разворотов. RSI (Relative Strength Index) – это индикатор импульса, который анализирует ценовые движения и модели волатильности для оптимизации сигналов на покупку и продажу.

Осталось всего 10 мест по сниженной цене, после чего цена увеличится.

📡 Живой сигнал: Скоро будет доступен.

Почему выбирают AlphaEdge?

Адаптивная стратегия тренда – использует откаты как на растущем, так и на падающем рынке.
Автоматизированная точность – определяет оптимальные точки входа и выхода с высокой точностью.
Динамическое управление рисками – оптимизированные настройки стоп-лосса и тейк-профита для защиты капитала.
Низкая задержка и быстрая исполнение – преимущество в волатильных рынках.
Универсальность на разных рынках – работает на форекс, индексах и сырьевых рынках.

Подтвержденная и протестированная производительность
 Историческая точность более 100% в бэктестах.
 Оптимизирован для различных таймфреймов, от скальпинга до свинг-трейдинга.
 Использует рыночный импульс для максимизации прибыли.

В демонстрационном бэктесте на изображениях мы тестировали торговую пару GBP/USD на дневном таймфрейме.

Минимальное кредитное плечо: 1:100
Работает с любым брокером, но рекомендуется ECN-брокер.

