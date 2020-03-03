Ape Alpha Propfirm Edge

APE（Alpha Prop Edge）简介

APE 是一款基于均值回归策略开发的智能交易系统（EA）。它用于识别价格的过度波动，并在特定条件下执行反趋势操作。

该系统内置风险管理模块，包括可配置的每日亏损限制和自动盈利平仓功能。用户可根据账户规模、评估要求或个人风险承受能力调整参数。

APE 已通过大量历史数据测试，系统结构稳定，适合有一定交易经验、了解风险与资金管理的用户。

风险控制功能：

  • 可配置的日内最大亏损限制

  • 达到净利润目标后自动平仓

  • 支持多种风险设定（如保守、中性、高风险）

技术概览：

  • 反趋势逻辑，基于市场过度延伸行为

  • 内置资本保护机制

  • 可根据模拟账户或评估平台进行参数调整

  • 适用于策略研究、测试及控制型实盘应用

重要声明：
本产品在特定条件下可能增加持仓暴露，不适用于长期投资或构建历史记录
所有结果基于历史回测，不代表实盘表现，也不构成未来盈利的承诺。请用户在理解相关风险的前提下使用本产品。

交易货币对说明：
APE 可应用于多种货币对，但建议优先选择以下四个组合，以获取较稳定和低风险的效果：

  1. AUDCAD

  2. EURCAD

  3. NZDCAD

  4. GBPNZD

  5. AUDNZD

  6. EURJPY

  7. EURAUD

  8. GBPAUD

  9. EURGBP（在测试中表现不佳，建议避免使用）

推荐产品
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
专家
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
专家
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Eastwist
Fernando Souza Mendes
专家
EASTWIST.mq5 works well in short-term operations. The sensitivity to short-term market signals, provided by the RSI and MACD indicators, along with the simulated Machine Learning decision logic, really seems to be an effective combination for capturing rapid price movements. The ability to respond quickly to market conditions is a valuable feature in scalping or day trading strategies, where precision and speed in order execution are crucial. Indication of Use: For Traders with Technical Knowle
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
专家
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
专家
Sonic R Pro Enhanced EA - 2025 版本 $249 仅限前5名购买者！ 实时信号 查看 Sonic R Pro Enhanced 的实时表现： 交易策略 Sonic R Pro Enhanced 是经典 Sonic R 策略的升级版，通过 Dragon Band（EMA 34 和 EMA 89）进行自动化交易，并结合先进算法以提高盈利能力。 时间周期：M15, M30 支持货币对：XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 交易风格：回调交易 & 反趋势交易 最低资金要求：500 USD 杠杆比例：1:200 起 用户指南 设置：只需配置一个参数 - RiskAmount 如果 RiskAmount < 0：按账户余额的百分比计算风险 如果 RiskAmount > 0：每笔交易的固定风险金额 (USD) 示例： RiskAmount = -1 : 风险为账户余额的 1% RiskAmount = -2.5 : 风险为账户余额的 2.5% RiskAmount = 50 : 每笔交易固定风险 50 USD RiskAmou
Kintech Gold
Doan Van Hai
专家
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Nova EA
Anton Kondratev
5 (1)
专家
NOVA EA 它 是一个   具有开放优化参数和可选 恢复机制的全自动可访问索引系统 [DE40 / GER40]。 Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 890 $ 新星指南 信号 佣金经纪人退款 更新 我的博客 Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        DE40 H1 每个位置总是有一个   固定止损和止盈   和   虚拟的   交易利润跟踪（VDPT）   。     当前默认设置已于 2020 年 12 月至今天进行了优化，考虑到所有真实的 MT5 报价 ICM/FMarket/Robo RAW/ECN 该算法有一个   市场波动过滤器 (MVF) ATR   ，可防止虚假市场进入。 这是 每日突破策略   交易时段（10小时内）。
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
专家
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Momo botbot
Or Franco
专家
Momo botbot  is an automated trading bot designed to maximize profit potential in Forex trading, specifically for the EUR/USD currency pair. The bot operates based on a smart combination of technical indicators and an advanced averaging strategy, with a focus on the 5-minute timeframe (M5). Key Advantages: Advanced Technology: Combines precise data from multiple technical indicators for accurate market analysis and optimal trade execution. Sophisticated Averaging Method: Enables smart risk manag
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
专家
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
专家
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
专家
Venom US30 Scalp – 由 VENOM LABS 打造的精准 US30 剥头皮交易系统 绝不会爆仓的智能交易EA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 对于使用不同时区的经纪商（如 Exness），如果您的经纪商不是 GMT+3，请将最后一个输入项设置为 TRUE 。 仅使用30分钟时间周期。 ️ 警告 ：时区或时间周期设置不正确可能会导致EA运行异常。 限时24小时优惠价格，立即抢购！ 什么是 Venom US30 Scalp？ Venom US30 Scalp 是一款完全自动化的智能交易专家顾问（EA），专为在 H1 时间周期内交易US30（道琼斯指数）进行优化。 本EA完全基于独家数学算法——不使用任何指标、不进行新闻交易，更严格避免网格和马丁格尔策略。 由 Venom Labs 精心设计，特别适合注重交易精准性、纪律性和稳定增长的交易者，而非依赖高风险策略或短期炒作。 运行原理（策略逻辑） Venom US30 Scalp 使用高级数学模型，专门针对趋势进行交易，等待多个确认信号后才执行交易
Crush
Yvan Musatov
专家
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
The Daily Retracement Scout
Raza Khan
专家
This Expert Advisor is an intraday trading bot that exclusively targets reversals at key price levels. It operates by identifying the daily high and low and then executes trades when the price retraces to one of two predefined levels. The bot offers both fixed and dynamic lot sizing , the latter of which calculates your position size based on account balance for precise risk management. It also features a trailing stop to lock in profits as the trade moves in your favor. This strategy is best su
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
指标
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This system is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs.   The signals are focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features ESignals is designed to show open and close arrows at the beg
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
SGear
Olesia Kusmenko
4.22 (9)
专家
夏末特惠促销 – 限时进行！ 采用阶梯定价模型：每购买第5次，价格增加50美元。随着每一个新买家的加入，下一个价格级别会越来越接近——使得您的入场变得更加昂贵。 在触发下一个价格上涨之前，按照当前价格锁定SGear。 此次销售是有限的——无论是时间还是数量。之后将恢复正常市场价格。 SGear – 清晰趋势逻辑，拒绝AI幻想 SGear 是一款全自动的智能交易系统，始终遵循市场主趋势运作。 它专注于稳定的市场走势，避免被短期反弹或市场情绪波动所干扰。 策略基于清晰、逻辑严密的交易结构，在行情混乱时主动规避低质量交易。 交易规则简洁明了。入场与离场均遵循明确条件，每一个市场阶段都有预设的操作标准。 只有在特定条件满足时才会执行交易，这保证了系统的结构性与清晰性，也有效降低了不必要的风险。 SGear 的核心优势之一是信号筛选机制，仅在稳定、趋势明确的市场环境中出手。 当市场处于震荡或不明确时，系统会自动暂停操作，始终聚焦于最具潜力的时机。 为什么不使用人工智能？ 我们曾认真评估将人工智能技术用于交易策略的可行性， 但实际测试结果令人失望：大多数 AI 模型过于依赖数据噪声，精准度不足
Rebatron MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/135899 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – 适用于低浮动多货币对策略的三角对冲 EA Rebatron 是一款全自动 EA，采用三角对冲方法，涵盖三种主要货币对（例如）： EURUSD – GBPUSD – EURGBP 通过在这些货币对上同步开仓，Rebatron 形成了一个自平衡三角形，从而降低了整体风险敞口，并最大程度地减少了浮动回撤。 策略概述： Rebatron 不依赖市场方向。 相反，它利用三个货币对之间的相关性来保持平衡——当一个货币对波动时，其他货币对会抵消其影响。 这创建了一个中性的风险敞口系统，非常适合： 低风险交易者 长期部署 稳定的交易量 主要特点： 三角对冲引擎 低浮动设计 动态平均和恢复 基于货币对偏差的自动调整逻辑 无方向性执行 - 适用于所有市场条件 推荐设置： 货币对：欧元/美元、英镑/美元、欧元/英镑 账户类型：ECN 或低点差
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
专家
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
专家
This is not a grid, martingale, or gamble. QuantReaper  Mean Reversion applies pure statistics and disciplined logic to exploit market inefficiencies. It identifies stretched price conditions, quantifies volatility, and reverts trades toward equilibrium with defined risk and no averaging down. Every decision is systematic — no randomness, no emotion. QuantReaper Mean Reversion EA is a clean, data-driven Expert Advisor for H1 and M30 charts. It specializes in NZDCAD and AUDCAD , combining a 100-p
Willain72ATM
He Ping Qing
专家
该策略主要适用于AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、AUDUSD(最佳)等货币对，采用分批平仓与对冲相结合的风控方式，最大持仓为9单。   历史回测数据显示，策略在过去10年中最大浮亏约为1000美元，平均月收益率保持在3%-10%左右。   建议使用3000美元本金同时操作2-3个货币对，以实现更稳健的资金利用。 **参数说明**：   - **Clots**：初始开仓手数。保守型建议按每1000美元对应0.01手进行配置。   - **AddLotsXs**：加仓倍数。AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD建议设为2，AUDUSD设为1。   - **NoTrade1**：暂停交易时段。适用于美国盘重要数据发布所在的小时。   除 Clots 外，其余参数推荐保持默认设置。 **实时交易信号可见**：   https://www.mql5.com/zh/signals/2277632 **风险提示**：   投资存在风险，历史业绩不代表未来收益。成功的投资在于以可控的风险争取可持续的利润。
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。 
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
专家
ReversiLot is a powerful automated trading tool on the MetaTrader 5 platform, created for professional traders and investors. This advisor is based on a money management strategy using Martingale and can adapt to market conditions. Key Features: Dynamic Lot Management: The initial lot size is calculated based on the risk percentage of the deposit. The ability to increase the lot size by multiplying after each losing trade. Flexible Parameter Settings: RiskPercentage – the risk percentage for ca
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
专家
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
Tola Moses Hector
专家
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — 智能双向网格系统 一款高级网格交易EA，能够自动识别高概率交易区域（PP、R1、S1）并构建动态买/卖网格。包括跟踪止损、权益锁、利润锁冻结，以及“X个交易日后自动平仓”功能。图表上提供 BUY、SELL 和 CLOSE ALL 按钮，实现即时手动操作。 --- Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 是专业级专家顾问，基于双向网格系统。它会在市场关键平衡区域自动生成买卖网格，同时通过权益锁、利润锁冻结、智能跟踪止损和按时间平仓功能动态管理风险。 无论您是偏好手动监管还是全自动交易，该EA均提供 基于结构的执行、风险智能管理以及灵活的网格部署。 --- 主要功能 自动区域检测（PP、R1、S1）— 对平衡区域即时反应 双向网格逻辑 — 在选定区域上下部署对称的 BUY 和 SELL 网格，可配置间距、TP、SL 和手数 权益与利润锁保护 — 达到设定浮动利润或权益时平仓或冻结EA 智能跟踪止损模式 — 步进型和保本型组/周期跟踪，避免修改错误 X交易日后自动平仓 —
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
专家
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
该产品的买家也购买
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
专家
NorthEastWay MT5是一种完全自动化的“回撤”交易系统，在热门的“回撤”货币对交易中特别有效：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。该系统在交易中使用了外汇市场的主要模式——价格在任何方向急剧波动后的回归。 时间框架：M15 基本货币对：AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 附加货币对：EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD 购买EA后，务必私信我，我会将您添加到私人群组，发送设置文件和详细说明。 我愿意帮助每位买家安装和配置顾问。 如果您以前从未使用过EA，我会向您展示并教您如何使用。 EA设置： 您可以使用OneChartSetup（仅限M15时间框架）从单个图表运行所有货币对 该EA对点差、滑点或任何其他与经纪商相关的变量不敏感。 仅使用推荐的货币对。 EA测试： 使用MT5测试器的多货币模式同时测试所有推荐的货币对上的EA。 观看示例视频 。 仅在M15时间框架上进行测试 推荐进行5-10年的长期测试，以显示EA在各种市场条件下的稳定性。 输入参数： OneChartSetup — 从一个图表同时启动多个货
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
专家
交易者工具箱是一種多功能工具 基於對常見交易策略的廣泛培訓而創建，以使這些策略和計算自動化。   （由Jason Kisogloo設計和編程） 特徵： 19個獨立信號 -這些信號 中的 每個信號 都 以神經網絡樣式配置進行偏置，以構成最終/整體結果。 每個信號都有其自己的設置 ，可以根據 需要 對其進行 自定義或優化。   綜合上 - 屏 - 顯示 -六搭扣，全面的信息和工具提示走板。 （單擊面板邊框可折疊或折疊...自動為每台儀器保存的設置）：   信號面板 -顯示帶有偏差信息和信號詳細信息的信號分析。   新聞小組 -和未來甚至有消息 牛逼 小號 基於 預測 的 影響與倒計時事件當前的儀器。 （ 針對此功能，必須將 內部M   T   5經濟日曆與 外匯工廠刮板的 選項 -https:   // www.forexfactory.com 添加到Metatrader中允許的網站上）     EA設置面板 -根據止損和資金設置提供有關當前EA設置和輸入信息的信息。   損益面板 -提供8個不同時間段內歷史交易的整體損益表現。   切換面板 -一鍵切換開關，用於顯示屏幕指示器和圖表。
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
专家
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
Ai General EA MT5
Indra Maulana
专家
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
专家
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 智能交易系统（EA） 概述 适用于 XAUUSD（黄金） 与主要外汇品种的自动交易系统；管理入场、SL/TP、跟踪止损与回撤控制，遵循规则执行。不承诺盈利；请阅读风险提示。 运行要求 平台：MetaTrader 5 账户类型：ECN/RAW 推荐 连接：24/7 运行（建议 VPS） 周期：M1–H4 初始设置 启用 Algo Trading 。 将 EA 挂到图表（每个品种单独图表）。 在 Inputs 中设置 AI_Access_Mode = ON ，然后重新加载 EA。 根据资金/杠杆/经纪商条件调整风险参数。 建议条件 充足保证金与稳定执行（低点差/低延迟）。 黄金建议起始资金 $5,000+ （1:500）；多品种交易时降低风险。 先在模拟或 cent 账户验证。 核心功能 规则化入场与 SL/TP 、 保本 、 跟踪止损 。 回撤控制 ：在劣势阶段降低交易频率。 多品种支持（每品种一张图表）。 适配不同波动与交易时段。 在模拟/cent 账户可完整评估逻辑。 Inputs（要点） AI_Access_Mode 开启完
DayRest
Viktor Timofeev
专家
ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
专家
Scalper EA Pro - 高精度自动交易机器人!   FOR GOLD - XAUUSD 3.0版本有哪些新功能? 经过数月的开发和严格测试,我们推出了最先进可靠的Scalper EA Pro版本!拥有智能过滤器、改进的风险管理和更精确的入场,这款EA专为高效市场操作而设计。 主要更新: 可调趋势过滤器 现在使用可定制EMA(默认21/50)来识别最佳趋势 波动率过滤器(ATR) 避免在波动小的市场中交易,确保只进行有潜力的交易 RSI确认 在超买/超卖区域过滤信号以提高胜率 价格行为(可选Pin Bars) 通过蜡烛图形态进行额外确认,实现更精确入场 智能风险管理 可选择固定手数或余额百分比,自动计算风险 动态追踪止损 保护利润并最大化盈利交易的收益 可定制交易时间 根据策略选择最佳交易时间 为什么选择Scalper EA Pro? 高准确率 - 多层过滤器确保最佳交易 灵活 - 可用于多种货币对和时间框架 易用 - 直观设置,适合新手和经验丰富的交易者 稳健 - 经过不同市场
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
专家
只在亚洲盘进行剥头皮交易 几个独特指标用于检测市场波动 根据市场情况动态止盈止损 保护性硬止损，使得账户风险降低 不需要配置文件，对每一个货币对使用相同的设置 此EA适用于以下货币对： EURAUD 推荐在 M15 周期上使用此EA 建议在一个真正的 低点差 ECN平台上使用该EA 推荐将Risk参数设置为10以下 推荐使用99.9%模型质量的历史回测 信号 : https://www.mql5.com/en/signals/author/oodd008 回测 : https://www.mql5.com/en/users/oodd008/blog 参数 Lots - 使用固定手数 Risk - 根据账户净值自动计算手数，只有当Lots是0时才有效 Auto_GMT_Offset - 实盘交易时，如果设置为true，GMT_Offset会由EA自动计算 GMT_Offset - 历史回测时输入你的经纪商的GMT时间，实盘交易时不用设置此参数，系统会自动计算GMT时间 EA_Comment - 设置自己的评论信息 MAGIC - Magic数字，无需更改 Max_Spread - 开
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
专家
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
专家
#Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbols  @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP  In the globalisation process that the world economy has undergone in the last two decades, financial markets have played a leading role. The easy and fast access to information, together with the growing economic interdependence between the different commercial blocks, have caused more and more economic agents to participate in non-national financial markets. Even small investors, thanks to the Internet and
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
专家
On Control EA MT5 V2 Game-Changing Software For The Forex Market  On Control EA was created to help traders like you maximize their income. How would you like to gain access to a world-class proprietary piece of software designed for one purpose, to improve your Forex strategy? Let’s be honest, it can be hard to understand which technical analysis & trading signals you should follow. With On Control EA, you now have a powerful tool that will enhance your Forex trading strategy & elevate your in
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
专家
The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
专家
MoneyMaker 稳定提款机 Lite 版本，是一款针对外汇的自动智能交易系统！以下简称本 EA 智能交易系统。Lite版本仅支持MetaTrader 5! 本 EA 智能交易系统的目的是稳定盈利，而不是让你拥有一夜暴富的能力！ 本 EA 智能交易系统的 Lite 版本仅作用于 EUR/USD 货币兑，不能用于其他货币兑交易、其他 CFD 产品交易以及大宗商品交易或期指商品交易！ 本 EA 智能交易系统，只适合运行在允许进行对冲交易的的外汇交易商平台！ 本 EA 智能交易系统，采用马丁格尔与网格交易系统为基础，通过大数据分析对 EUR/USD 货币兑的多年历史数据进行各项特征进行层层分析，得到了精准的分析结果！ 本 EA 智能交易系统的代码融入数据模糊处理技术，使得本 EA 智能交易系统在进行下单和平仓操作时自动处理价位而并非依靠限价订单来完成下单和止盈平仓操作！ 本 EA 智能交易系统的特点在于稳定盈利！根据市场的情况，平均每日盈利 $60~$180 ！ 本 EA 智能交易系统没有资金回撤！常规时期最大动态亏损$ 400 以内！对于 COVID-19 时的市场熔断机制， 500
RSAS By Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
专家
CAPITARC`s RSAS Expert Advisor for MT5   RSAS MT5   -is a professional expert advisor used by our investment firm it is based on price action and Relative Strength Index (RSI) indicator.  This product is with dynamic overbought and oversold levels that automatically adapts to the ever changing markets, while the standard MT5 RSI maintains levels static levels and do not change. This allows the expert to adapt to the ever-changing market without the need to constantly optimize, just make sure yo
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
专家
O novo s43 Scalper para Mini-Índice (WIN-IND) faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando pequenas variações do mercado, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis, confira:      Após a instalação adicione no gráfico dos instrumentos win para visualizar os resultados no backteste. Recomendamos o timeframe de 1min.
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
专家
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
专家
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Reactor EA MT5
Berat Cakan
专家
Reactor MT5是用于日内交易的全自动EA交易。它基于许多指标。专家顾问能够获得很高的获胜率。 专家在EURUSD，GBPUSD，USDCAD，AUDUSD和USDJPY M15货币对的整个可用历史时期内进行了测试，并获得了出色的结果。您可以下载演示并自己进行测试。我的测试使用的是实际报价日期，准确度为99.90％，实际价差和附加滑点。 基于EA分析，基本策略始于逆序趋势和跟随趋势的市场订单 最大跌幅将为％0,1-％15％。您可以检查图片上6年的回测结果。 反应堆是如此低风险的专家。系统正在使用不同类型的算法打开订单。 坦率地说，输入太多，但请放心，我会为您提供帮助。 Ea在星期一和星期五不开放任何订单。如果您愿意，可以自己打开它。 了解了输入之后，您可以找到最适合自己的设置。 请不要将ea与假回测ea进行比较。所有结果都是真实的。 在电报上关注我们： https://t.me/joinchat/RXjxgdlM1aRZA3A4 推荐建议 推荐的时间范围是M15- M30-H1-H4。 专家可以继续使用EURUSD，GBPUSD，USDCAD，AUDUSD和USDJPY。 从20
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
专家
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
TickToker
Oxana Tambur
专家
>>>>>>>>>>>>>> more then 90% discount ($ 3750 >>> $ 345), Special offer is valid for 3 months from the start of sales <<<<<<<< <<<<<<<< The trading robot has been trading on a real account since 2018. We will show our account to everyone who plans to buy a trading robot. To do this, contact us. TickToker is a fully automatic Expert Advisor designed for the    EUR/GBP,EUR/SGD,AUD/NZD,EUR/CHF   currency pairs.  Does not use Martingale and Grid, all trades are covered by Stop Loss and Take Profit.
PriceTracker MT5
Stanislau Siatsko
4.38 (13)
专家
2024 - the return of a legend and a major update and modernization of PriceTracker EA!  PriceTracker EA is specially designed for real trading, taking into account all real market conditions and factors. This is not a test grail where you get profit is only in the strategy tester.    PriceTracker EA is a multi-currency, high-yield system with an incredible account trading diversification strategy that shows results in REAL trading, in LIVE Accounts! PriceTracker EA wiil be great work on any real
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
专家
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
筛选:
无评论
回复评论