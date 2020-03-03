Ape Alpha Propfirm Edge

APE（Alpha Prop Edge）简介

APE 是一款基于均值回归策略开发的智能交易系统（EA）。它用于识别价格的过度波动，并在特定条件下执行反趋势操作。

该系统内置风险管理模块，包括可配置的每日亏损限制和自动盈利平仓功能。用户可根据账户规模、评估要求或个人风险承受能力调整参数。

APE 已通过大量历史数据测试，系统结构稳定，适合有一定交易经验、了解风险与资金管理的用户。

风险控制功能：

可配置的日内最大亏损限制

达到净利润目标后自动平仓

支持多种风险设定（如保守、中性、高风险）

技术概览：

反趋势逻辑，基于市场过度延伸行为

内置资本保护机制

可根据模拟账户或评估平台进行参数调整

适用于策略研究、测试及控制型实盘应用

重要声明：

本产品在特定条件下可能增加持仓暴露，不适用于长期投资或构建历史记录。

所有结果基于历史回测，不代表实盘表现，也不构成未来盈利的承诺。请用户在理解相关风险的前提下使用本产品。

交易货币对说明：

APE 可应用于多种货币对，但建议优先选择以下四个组合，以获取较稳定和低风险的效果：