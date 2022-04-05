Stoch Color Script
- 实用工具
- Adrian Hernandez Castellanos
- 版本: 1.6
- 更新: 29 二月 2024
- 激活: 20
此脚本根据买入或卖出趋势为随机振荡器的背景着色。背景颜色由指标线的位置确定。
要使用脚本，只需将指标拖放到图表上。根据您将指标拖放到图表上的哪个位置，您将获得结果。从为指标着色到为整个图表着色。 (请参阅屏幕截图)
脚本将自动应用到指标。
此脚本是使用随机振荡器的交易者的实用工具。该脚本可帮助识别上升、下降和中性趋势。
可修改的参数如下：
- %K Period：%K 周期。
- %D Period: %D 周期。
- Slowing: 减速周期。
- Price Field: Low/High, Close/Close。
- MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted。
- Color Positive Trend: 上升趋势的背景颜色。
- Color Negative Trend：下降趋势的背景颜色。
- Color Neutral Trend：中性趋势的背景颜色。
- Save variables：保存当前值以供以后重复使用。
- Clean graph：清除图表的颜色 (Clean colors)。
如何使用脚本：
结论：
咖啡？当然可以。作为交换，我将提供此脚本的指示器版本，以便您也可以作为礼物带走一些东西 :-)。https://www.mql5.com/zh/market/product/109889