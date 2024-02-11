Drawdown Manager MT4 是一个为使用 MetaTrader 4 的交易者设计的重要工具，旨在通过主动管理回撤和保护您的投资来保护您的交易权益。非常适合个人交易者和专有交易公司，这个工具为维护您的交易策略的完整性和资本安全提供了强有力的解决方案。

凭借实时警报和可定制风险参数等高级功能，Drawdown Manager MT4 确保您能够有效监控和控制您的交易活动。无论您是希望平仓亏损交易还是接收即时通知，这个工具都旨在提升您的交易表现并最小化潜在损失。

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主要特点

弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹窗，让您不会错过任何交易机会。

推送通知：将实时推送通知发送到您的 MetaTrader 移动应用，方便随时监控。

电子邮件警报：在信号事件上发送电子邮件通知，以便在远离终端时进行远程监控。

图表上的仪表板：直接在图表上显示实时信息面板，以便即时状态概览。

安全交易配置：设置最大开放交易限额、回撤百分比和交易频率，以有效管理风险。

可定制的操作设置：根据回撤条件自动平仓、调整图表可见性以及管理终端操作。

Drawdown Manager MT4 是您在 MetaTrader 4 上交易时降低风险的首选解决方案，确保您的资本在整个交易过程中保持安全。

您还可以查看此产品的 MT5 版本：

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