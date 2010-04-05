TrendlineEA Pro MT4

Trendline PRO MT4

Trendline PRO MT4 是一款用于 MetaTrader 4 的半自动 Expert Advisor，可根据用户创建的趋势线和图表价位执行交易、管理订单或发送提醒。

该 Expert Advisor 不生成交易信号，也不包含内置交易策略。所有入场、出场、风险设置和管理规则都由用户在图表上定义。本产品适合已经在自身分析中使用趋势线、突破位、支撑与阻力、通道或计划价格区域的交易者。

与原版 Trendline EA MT4 相比，PRO 版本增加了图表可视化面板、交互式 TP 和 SL 区域、OCO 入场组合、每条线独立手数、自动 breakeven、trailing stop、图表持久保存以及改进的 MT4 订单式交易管理。

其他资料

用户指南和文档

功能概览

可视化交易计划

  • 从图表面板添加入场、突破、OCO、平仓和提醒线
  • 直接在图表上放置 take-profit 和 stop-loss 区域
  • 使用水平或倾斜的 TP 和 SL 区域
  • 为每条入场线设置手数、TP、SL、自动 breakeven 和 trailing stop
  • 在交易开仓前查看点数距离和账户货币价值
  • 在图表重新加载、模板保存和策略测试器可视模式后保存并恢复线条

订单执行

  • 当价格到达用户定义的线时开立买入或卖出订单
  • 通过已收盘蜡烛实体确认突破入场
  • 使用 OCO 组合，使一侧开仓后相反的关联入场线被禁用
  • 按线应用手数，同时遵守品种最小、最大和手数步进
  • 下单前检查最大 spread 和可用保证金
  • 应用 SL、TP 和保护规则时遵守 broker stop level 和 freeze level

交易管理

  • 从平仓线关闭所有匹配订单
  • 从平仓线关闭部分手数
  • 在达到配置的触发距离后将 stop loss 移至 breakeven
  • 应用自动 breakeven 时锁定可配置点数
  • 价格盈利移动时跟踪 stop loss
  • 根据 symbol、magic number 和配置的过滤器管理匹配的 MT4 订单

提醒和手动流程

  • 使用提醒线而不打开或关闭交易
  • 接收 MT4 弹窗提醒、终端声音和 Journal 消息
  • 在 MetaTrader 终端启用时接收移动 push 通知
  • 在 EA 输入中禁用交易订单，将产品作为趋势线提醒工具运行

基本使用

  1. 将 Trendline PRO MT4 加载到图表
  2. 如果需要订单执行，确保 MetaTrader 4 中已启用 AutoTrading
  3. 从可视化面板选择所需线类型
  4. 将线移动到所需价格水平
  5. 如有需要，配置手数、TP 区域、SL 区域、breakeven 或 trailing stop
  6. 仅使用提醒，或允许交易订单执行
  7. Expert Advisor 监控价格，并在条件满足时应用配置的规则

线类型

入场线

  • 触碰买入
  • 触碰卖出
  • 由已收盘蜡烛确认的突破买入
  • 由已收盘蜡烛确认的突破卖出
  • 关联的 OCO 买入和卖出组合

订单管理线

  • 关闭所有匹配订单
  • 关闭部分手数
  • 从入场线设置应用自动 breakeven
  • 从入场线设置应用 trailing stop

提醒线

  • 价格穿越该线时提醒
  • 提醒线不会打开或关闭订单

为什么使用 Trendline PRO MT4？

MetaTrader 4 允许交易者绘制趋势线和图表价位，但不会原生地将这些价位转换为可执行的交易规则。Trendline PRO MT4 通过让交易者可视化规划交易，并围绕这些图表价位自动化执行、出场、提醒和保护逻辑，帮助弥补这一差距。

对于使用支撑与阻力、趋势线突破、通道、突破位、手动 price action 计划或半自动交易管理的交易者，它尤其有用。

品种和账户兼容性

Trendline PRO MT4 可用于 MetaTrader 4 支持并由 broker 允许的任何 symbol 和 timeframe，包括 forex、金属、指数和大宗商品。每个图表实例相互独立。订单执行仍受 broker 权限、spread、可用保证金、symbol 交易规则、平台连接和执行质量影响。

本产品使用 MetaTrader 4 的订单式交易模型。匹配订单可按 symbol、magic number 和配置的 EA 设置进行过滤和管理。

输入参数

  • 允许或阻止交易订单
  • 最大允许 spread
  • 用于 EA 交易识别的 magic number
  • 新线的默认手数
  • 价格按钮步进点数
  • 拖拽手柄大小和点击灵敏度
  • 重绘间隔
  • 面板位置和 DPI 缩放
  • 保存拖拽后的面板位置
  • 向 Journal 输出调试消息

策略测试器说明

Trendline PRO MT4 评估图表上已经存在的线。使用策略测试器时，请提前绘制所需线条，将其保存到图表模板，并以可视模式运行测试。如果测试在没有线条的空白图表上开始，则不会触发交易或提醒动作。

常见问题

Expert Advisor 会自动交易吗？
不会。它只执行用户在图表上配置的动作。

它会生成交易信号吗？
不会。没有内置策略。每个 setup 都由用户定义。

可以只用于提醒吗？
可以。交易订单可在 EA 输入中被阻止，同时提醒线继续工作。

什么是 OCO？
OCO 表示 One-Cancels-Other。当一条关联入场线开仓后，相反的关联线会被禁用。

它支持 MT4 订单管理吗？
支持。Trendline PRO MT4 使用 MetaTrader 4 的订单式模型，并可根据 symbol、magic number 和配置的过滤器管理匹配订单。

它兼容所有 symbols 和 timeframes 吗？
它可以在 broker 支持的任何 MetaTrader 4 symbol 和 timeframe 上运行，但受 broker 交易规则限制。

需要 VPS 吗？
VPS 是可选的，取决于用户的执行和监控需求。如果用户希望 EA 持续监控市场，MetaTrader 4 必须保持打开并连接，可在本地计算机或 VPS 上运行。

如何获得支持？
支持通过 MQL5 产品评论和 MQL5 消息提供，语言为英语和西班牙语。

重要说明

  • 这是半自动执行和提醒工具
  • 不包含交易策略或信号服务
  • MetaTrader 4 AutoTrading 必须启用才能执行订单
  • EA 输入中必须允许交易订单才能执行订单
  • 提醒线不会打开或关闭订单
  • 交易结果取决于用户配置、市场条件、broker 规则、spread、连接和执行质量
  • 建议实盘使用前先在 demo 账户测试
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Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
实用工具
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
实用工具
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
Risk to R Ratio Manager
Omar Alkassar
实用工具
风险回报率管理器是一款可视化订单管理工具和头寸规模计算器，旨在支持严谨的交易和专业的风险管理。它允许交易者直接在图表上直观地设置入场、止损和止盈水平，并在下单前自动计算交易手数和风险回报率。该工具有助于标准化交易准备，并确保每个仓位都以预先设定且可控的风险水平开仓。 该工具适用于多种交易工具，包括货币对、指数、金属、大宗商品和加密货币。它既适合手动交易者，也适合注重策略、对每个仓位都应用风险管理规则的交易者。通过减少计算时间并避免手动错误，该工具可帮助交易者在执行过程中保持一致性和清晰度。 风险回报率经理   安装和输入指南 如果您想获取有关 EA 的通知，请添加 URL (       http://www.betasoft.dev   ) MT4/MT5 终端（见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/110797 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/110798 主要特点 可视化交易规划：该工具在图表上显示入场点、止损点和止盈点。这种可视化方法可帮助交易者在执行前查看
RSI Divergence Scanner MT4
Amir Atif
4.5 (4)
实用工具
RSI Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find divergences between price chart and RSI indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the RSI divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1 timeframes) Full description of scanner parameters ->   click here . How to get
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 4 平台。多语言支持。 MT5版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (85)
实用工具
自动交易复制器旨在以 100% 的准确度在多个 MT4/MT5 账户/终端之间复制交易。提供商和接收方账户必须位于同一台 PC/VPS 上。使用此工具，您可以将交易复制到同一台 PC/VPS 上的接收方账户。所有交易操作都将从提供商复制到接收方，不会有任何延迟。此版本仅适用于 MT4 账户。对于 MT5 账户，您必须使用 MT5 的自动交易复制器。参考： 参考： 对于 MT4 接收器，请下载“Trade Receiver Free” 这里 . 对于 MT5 接收器，请下载“Trade Receiver Free MT5”  这里 . 对于同一台 PC/VPS 上的 MT5 提供商，请检查“Auto Trade Copier MT5” 这里 . 如果您需要通过互联网在不同的 PC/VPS 上进行账户复制，请查看“Trade Copier Pro” 这里 . 如果您需要通过互联网在不同的 PC/VPS 账户之间进行复制，且接收方数量不限，请查看“无限交易复制器专业版” 这里 . 以下是重点功能 在 MT4 和 MT5 账户之间复制。 一个提供商可以将交易复制到多个接收者的账户。 一个提
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
实用工具
神速EA跟单(TradeMirror)是一款MT4/MT5平台的订单复制软件。 使用教程 请点击 神速EA跟单使用教程 链接以查看更多使用教程 为什么选择神速EA跟单 我们深知对于金融软件而言安全、稳定和隐私的重要性，因此我们在细节处对这三大要素进行了额外的加固： 提供用户友好的图形界面，操作简单易用 注重隐私安全，适合对订单分发有隐私要求各种金融场景 精准复制订单，毫秒级分发 支持全平台，MT4/MT5全面覆盖 智能感知系统状态，邮件通知守护交易安全 核心功能列表 对于跟单软件而言，功能并不是越多越好的，因此经过严谨的需求分析，我们对程序进行了精简，并最终保留了如下核心功能： 多重连接 邮件通知 手数缩放 信号过滤 反向跟单 重置止盈/止损 免费演示 在购买Trademirror之前，你总是可以尝试免费演示。 点击本页面上的免费演示按钮 点击是的，我有Metatrader 4/5 允许浏览器打开Mt4/5 在Mt4/5中，找到专家顾问/市场/TradeMirror，打开它并点击测试 启用复盘显示（否则你将看不到GUI界面）。 点击开始 现在你可以在可视化图表上看到TradeMirro
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
实用工具
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
Smart Channel M4
Vahidreza Heidar Gholami
实用工具
The trend in the market can be predicted using trend lines but the problem is you don’t know where exactly the price is going to touch the trend line where you can put your pending orders on. Smart Channel Expert Advisor makes it possible to put an advanced channel around the price data, which can be configured to handle placing orders, opening and closing positions, managing risk per trade, spread, slippage, and trailing stop-loss and take-profit automatically. Features Money Management (Calcul
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
实用工具
MT4 to Discord Signal Provider 是一款用户友好、完全可定制的工具，专为直接向 Discord 发送交易信号而设计。这个工具将您的交易账户转变为一个高效的信号提供者。 自定义消息格式以适应您的风格！为了方便使用，您可以从预先设计的模板中选择，并决定包括或排除哪些消息元素。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Telegram 版本 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 遵循我们详细的 用户指南 进行简单设置。 不需要预先了解 Discord API；我们提供所有必要工具。 主要特性 为订阅者更新自定义订单详情。 实施分层订阅模型，如铜牌、银牌、金牌，每一层都提供不同级别的信号访问。 附加执行订单的图表截图。 在这些截图上显示已关闭的订单，以增加清晰度。 提供延迟发送新订单消息的选项，以便在发送前进行最后调整。 透明和详细的订单信息： 带截图的新市场订单。 订单修改（止损、获利）。 已关闭和部分关闭的订单。 新的和修改的挂起订单。 挂起订单的激活和删除。 关于历史订单的详细报告。 每个订单的可定制评论。 注意： *
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
实用工具
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
实用工具
News filter, equity guard & session control for all your EAs — one tool, full protection — Free Demo | Latest Updates v26 (August 2026) is the biggest update ever: the EA now protects your entire account — every chart, no helper needed — and the indicator gives any chart its own protection rules (news, loss limits, trading times and more). The AI Trade Assessment arrives in MetaTrader 4 — automatic verdicts on new entries and on-chart assess buttons alike. Existing setups keep working unchanged
作者的更多信息
Trendline EA
Carlos Oliveira
4.5 (10)
实用工具
Trendline EA MT4 Trendline EA MT4 是一款适用于 MetaTrader 4 的半自动化智能交易系统（Expert Advisor），旨在根据用户绘制的趋势线执行交易操作或发送提醒。 MetaTrader 4 本身并未提供直接基于趋势线进行下单或管理交易的原生功能。该智能交易系统通过监控用户定义的趋势线，并在价格与其发生交互时执行预设动作，从而扩展了平台的标准功能。 该智能交易系统不会定义或应用任何交易策略。所有交易逻辑和决策完全由用户掌控。 补充资料 用户手册与文档 MT5 版本 功能概览 基于趋势线的交易执行 当价格触及、突破或回撤趋势线时执行买入或卖出操作 为每条趋势线配置止损、止盈和交易手数 基于K线收盘价或与趋势线的价格距离触发动作 监控与提醒 在趋势线触及、突破、回撤或假突破时生成提醒 支持弹窗、电子邮件、推送通知和声音提醒 可选：当价格到达退出趋势线时自动平仓 用户主导分析 智能交易系统不会绘制、修改或重新定位趋势线 所有图表分析保持不变，并完全由用户控制 基本使用方法 将智能交易系统附加到图表 使用标准 MetaTrader 工具绘制趋势线
Equity Tracker MT5
Carlos Oliveira
实用工具
Equity Tracker MT5 Equity Tracker MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的账户监控型智能交易系统（Expert Advisor），可通过通知消息报告交易活动、账户状态和技术运行情况。 该智能交易系统独立于任何交易逻辑运行，不会影响订单执行或交易管理。 本产品不会开仓、修改或平仓交易。 它仅用于监控和发送通知。 用途 Equity Tracker MT5 适用于希望随时了解交易账户状态、但又不想持续盯盘的交易者。它可以与任何交易策略或其他智能交易系统同时使用。 账户级别监控 交易活动通知 技术状态监测 账户与风险状态监控 该智能交易系统会持续评估账户参数，并在满足预设条件时报告变化。 净值（Equity）和回撤水平通知 保证金水平监控 用户自定义预警阈值 心跳机制与终端状态 可启用心跳机制，定期确认 MetaTrader 终端和智能交易系统是否正常运行。 如果心跳消息停止，可能表示终端卡死、崩溃或连接中断。 定期状态确认消息 提前发现终端或 VPS 中断问题 通知发送方式 通知通过 MetaTrader 的 WebRequest 功能发送至受支持
Trendline EA MT5
Carlos Oliveira
4.8 (15)
实用工具
Trendline EA MT5 Trendline EA MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的半自动专家顾问（EA），用于根据用户绘制的趋势线执行交易操作或发送提醒。 MetaTrader 5 并未提供直接通过趋势线下单或管理交易的原生功能。本专家顾问通过监控用户定义的趋势线，在价格与其发生交互时执行预先设定的操作，从而扩展了平台的标准行为。 该专家顾问不定义也不应用任何交易策略。所有交易逻辑和决策完全由用户自行控制。 附加资料 用户指南与文档 MT4 版本 功能概览 基于趋势线的交易执行 当价格触及、突破或回调趋势线时执行买入或卖出操作 可为每条趋势线单独设置止损、止盈和交易手数 可根据 K 线收盘或价格与趋势线的距离触发操作 监控与提醒 在趋势线触及、突破、回调或假突破时生成提醒 支持弹窗、电子邮件、推送通知和声音提醒 可选：当价格到达退出趋势线时自动平仓 用户自主分析 专家顾问不会绘制、修改或重新定位趋势线 所有图表分析保持不变，完全由用户控制 基本使用方法 将专家顾问加载到图表上 使用 MetaTrader 的标准工具绘制趋势线 在趋势线名称中添加操作指令 专家
TrendlineEA Pro
Carlos Oliveira
实用工具
Trendline PRO MT5 Trendline PRO MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的半自动 Expert Advisor，可根据用户创建的趋势线和图表价位执行交易、管理持仓或发送提醒。 该 Expert Advisor 不生成交易信号，也不包含内置交易策略。所有入场、出场、风险设置和管理规则都由用户在图表上定义。本产品适合已经在自身分析中使用趋势线、突破位、支撑与阻力或计划价格区域的交易者。 与原版 Trendline EA MT5 相比，PRO 版本增加了可视化图表面板、交互式 TP 和 SL 区域、OCO 入场组合、每条线独立交易量、auto-breakeven、trailing stop、图表持久化，并改进了对 hedging 和 netting 账户的支持。 附加资料 用户指南和文档 功能概览 可视化交易规划 从图表面板添加入场线、突破线、OCO 线、平仓线和提醒线 直接在图表上放置 take-profit 和 stop-loss 区域 使用水平或倾斜的 TP 和 SL 区域 为每条线设置交易量、TP、SL、auto-breakeven 和 trai
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