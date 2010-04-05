TrendlineEA Pro MT4
- 实用工具
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- 版本: 1.16
- 更新: 3 八月 2026
- 激活: 5
Trendline PRO MT4
Trendline PRO MT4 是一款用于 MetaTrader 4 的半自动 Expert Advisor，可根据用户创建的趋势线和图表价位执行交易、管理订单或发送提醒。
该 Expert Advisor 不生成交易信号，也不包含内置交易策略。所有入场、出场、风险设置和管理规则都由用户在图表上定义。本产品适合已经在自身分析中使用趋势线、突破位、支撑与阻力、通道或计划价格区域的交易者。
与原版 Trendline EA MT4 相比，PRO 版本增加了图表可视化面板、交互式 TP 和 SL 区域、OCO 入场组合、每条线独立手数、自动 breakeven、trailing stop、图表持久保存以及改进的 MT4 订单式交易管理。
其他资料
功能概览
可视化交易计划
- 从图表面板添加入场、突破、OCO、平仓和提醒线
- 直接在图表上放置 take-profit 和 stop-loss 区域
- 使用水平或倾斜的 TP 和 SL 区域
- 为每条入场线设置手数、TP、SL、自动 breakeven 和 trailing stop
- 在交易开仓前查看点数距离和账户货币价值
- 在图表重新加载、模板保存和策略测试器可视模式后保存并恢复线条
订单执行
- 当价格到达用户定义的线时开立买入或卖出订单
- 通过已收盘蜡烛实体确认突破入场
- 使用 OCO 组合，使一侧开仓后相反的关联入场线被禁用
- 按线应用手数，同时遵守品种最小、最大和手数步进
- 下单前检查最大 spread 和可用保证金
- 应用 SL、TP 和保护规则时遵守 broker stop level 和 freeze level
交易管理
- 从平仓线关闭所有匹配订单
- 从平仓线关闭部分手数
- 在达到配置的触发距离后将 stop loss 移至 breakeven
- 应用自动 breakeven 时锁定可配置点数
- 价格盈利移动时跟踪 stop loss
- 根据 symbol、magic number 和配置的过滤器管理匹配的 MT4 订单
提醒和手动流程
- 使用提醒线而不打开或关闭交易
- 接收 MT4 弹窗提醒、终端声音和 Journal 消息
- 在 MetaTrader 终端启用时接收移动 push 通知
- 在 EA 输入中禁用交易订单，将产品作为趋势线提醒工具运行
基本使用
- 将 Trendline PRO MT4 加载到图表
- 如果需要订单执行，确保 MetaTrader 4 中已启用 AutoTrading
- 从可视化面板选择所需线类型
- 将线移动到所需价格水平
- 如有需要，配置手数、TP 区域、SL 区域、breakeven 或 trailing stop
- 仅使用提醒，或允许交易订单执行
- Expert Advisor 监控价格，并在条件满足时应用配置的规则
线类型
入场线
- 触碰买入
- 触碰卖出
- 由已收盘蜡烛确认的突破买入
- 由已收盘蜡烛确认的突破卖出
- 关联的 OCO 买入和卖出组合
订单管理线
- 关闭所有匹配订单
- 关闭部分手数
- 从入场线设置应用自动 breakeven
- 从入场线设置应用 trailing stop
提醒线
- 价格穿越该线时提醒
- 提醒线不会打开或关闭订单
为什么使用 Trendline PRO MT4？
MetaTrader 4 允许交易者绘制趋势线和图表价位，但不会原生地将这些价位转换为可执行的交易规则。Trendline PRO MT4 通过让交易者可视化规划交易，并围绕这些图表价位自动化执行、出场、提醒和保护逻辑，帮助弥补这一差距。
对于使用支撑与阻力、趋势线突破、通道、突破位、手动 price action 计划或半自动交易管理的交易者，它尤其有用。
品种和账户兼容性
Trendline PRO MT4 可用于 MetaTrader 4 支持并由 broker 允许的任何 symbol 和 timeframe，包括 forex、金属、指数和大宗商品。每个图表实例相互独立。订单执行仍受 broker 权限、spread、可用保证金、symbol 交易规则、平台连接和执行质量影响。
本产品使用 MetaTrader 4 的订单式交易模型。匹配订单可按 symbol、magic number 和配置的 EA 设置进行过滤和管理。
输入参数
- 允许或阻止交易订单
- 最大允许 spread
- 用于 EA 交易识别的 magic number
- 新线的默认手数
- 价格按钮步进点数
- 拖拽手柄大小和点击灵敏度
- 重绘间隔
- 面板位置和 DPI 缩放
- 保存拖拽后的面板位置
- 向 Journal 输出调试消息
策略测试器说明
Trendline PRO MT4 评估图表上已经存在的线。使用策略测试器时，请提前绘制所需线条，将其保存到图表模板，并以可视模式运行测试。如果测试在没有线条的空白图表上开始，则不会触发交易或提醒动作。
常见问题
Expert Advisor 会自动交易吗？
不会。它只执行用户在图表上配置的动作。
它会生成交易信号吗？
不会。没有内置策略。每个 setup 都由用户定义。
可以只用于提醒吗？
可以。交易订单可在 EA 输入中被阻止，同时提醒线继续工作。
什么是 OCO？
OCO 表示 One-Cancels-Other。当一条关联入场线开仓后，相反的关联线会被禁用。
它支持 MT4 订单管理吗？
支持。Trendline PRO MT4 使用 MetaTrader 4 的订单式模型，并可根据 symbol、magic number 和配置的过滤器管理匹配订单。
它兼容所有 symbols 和 timeframes 吗？
它可以在 broker 支持的任何 MetaTrader 4 symbol 和 timeframe 上运行，但受 broker 交易规则限制。
需要 VPS 吗？
VPS 是可选的，取决于用户的执行和监控需求。如果用户希望 EA 持续监控市场，MetaTrader 4 必须保持打开并连接，可在本地计算机或 VPS 上运行。
如何获得支持？
支持通过 MQL5 产品评论和 MQL5 消息提供，语言为英语和西班牙语。
重要说明
- 这是半自动执行和提醒工具
- 不包含交易策略或信号服务
- MetaTrader 4 AutoTrading 必须启用才能执行订单
- EA 输入中必须允许交易订单才能执行订单
- 提醒线不会打开或关闭订单
- 交易结果取决于用户配置、市场条件、broker 规则、spread、连接和执行质量
- 建议实盘使用前先在 demo 账户测试