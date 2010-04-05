TrendlineEA Pro MT4

Trendline PRO MT4

Trendline PRO MT4 是一款用于 MetaTrader 4 的半自动 Expert Advisor，可根据用户创建的趋势线和图表价位执行交易、管理订单或发送提醒。

该 Expert Advisor 不生成交易信号，也不包含内置交易策略。所有入场、出场、风险设置和管理规则都由用户在图表上定义。本产品适合已经在自身分析中使用趋势线、突破位、支撑与阻力、通道或计划价格区域的交易者。

与原版 Trendline EA MT4 相比，PRO 版本增加了图表可视化面板、交互式 TP 和 SL 区域、OCO 入场组合、每条线独立手数、自动 breakeven、trailing stop、图表持久保存以及改进的 MT4 订单式交易管理。

其他资料 用户指南和文档

功能概览

可视化交易计划

从图表面板添加入场、突破、OCO、平仓和提醒线

直接在图表上放置 take-profit 和 stop-loss 区域

使用水平或倾斜的 TP 和 SL 区域

为每条入场线设置手数、TP、SL、自动 breakeven 和 trailing stop

在交易开仓前查看点数距离和账户货币价值

在图表重新加载、模板保存和策略测试器可视模式后保存并恢复线条

订单执行

当价格到达用户定义的线时开立买入或卖出订单

通过已收盘蜡烛实体确认突破入场

使用 OCO 组合，使一侧开仓后相反的关联入场线被禁用

按线应用手数，同时遵守品种最小、最大和手数步进

下单前检查最大 spread 和可用保证金

应用 SL、TP 和保护规则时遵守 broker stop level 和 freeze level

交易管理

从平仓线关闭所有匹配订单

从平仓线关闭部分手数

在达到配置的触发距离后将 stop loss 移至 breakeven

应用自动 breakeven 时锁定可配置点数

价格盈利移动时跟踪 stop loss

根据 symbol、magic number 和配置的过滤器管理匹配的 MT4 订单

提醒和手动流程

使用提醒线而不打开或关闭交易

接收 MT4 弹窗提醒、终端声音和 Journal 消息

在 MetaTrader 终端启用时接收移动 push 通知

在 EA 输入中禁用交易订单，将产品作为趋势线提醒工具运行

基本使用

将 Trendline PRO MT4 加载到图表 如果需要订单执行，确保 MetaTrader 4 中已启用 AutoTrading 从可视化面板选择所需线类型 将线移动到所需价格水平 如有需要，配置手数、TP 区域、SL 区域、breakeven 或 trailing stop 仅使用提醒，或允许交易订单执行 Expert Advisor 监控价格，并在条件满足时应用配置的规则

线类型

入场线

触碰买入

触碰卖出

由已收盘蜡烛确认的突破买入

由已收盘蜡烛确认的突破卖出

关联的 OCO 买入和卖出组合

订单管理线

关闭所有匹配订单

关闭部分手数

从入场线设置应用自动 breakeven

从入场线设置应用 trailing stop

提醒线

价格穿越该线时提醒

提醒线不会打开或关闭订单

为什么使用 Trendline PRO MT4？

MetaTrader 4 允许交易者绘制趋势线和图表价位，但不会原生地将这些价位转换为可执行的交易规则。Trendline PRO MT4 通过让交易者可视化规划交易，并围绕这些图表价位自动化执行、出场、提醒和保护逻辑，帮助弥补这一差距。

对于使用支撑与阻力、趋势线突破、通道、突破位、手动 price action 计划或半自动交易管理的交易者，它尤其有用。

品种和账户兼容性

Trendline PRO MT4 可用于 MetaTrader 4 支持并由 broker 允许的任何 symbol 和 timeframe，包括 forex、金属、指数和大宗商品。每个图表实例相互独立。订单执行仍受 broker 权限、spread、可用保证金、symbol 交易规则、平台连接和执行质量影响。

本产品使用 MetaTrader 4 的订单式交易模型。匹配订单可按 symbol、magic number 和配置的 EA 设置进行过滤和管理。

输入参数

允许或阻止交易订单

最大允许 spread

用于 EA 交易识别的 magic number

新线的默认手数

价格按钮步进点数

拖拽手柄大小和点击灵敏度

重绘间隔

面板位置和 DPI 缩放

保存拖拽后的面板位置

向 Journal 输出调试消息

策略测试器说明

Trendline PRO MT4 评估图表上已经存在的线。使用策略测试器时，请提前绘制所需线条，将其保存到图表模板，并以可视模式运行测试。如果测试在没有线条的空白图表上开始，则不会触发交易或提醒动作。

常见问题

Expert Advisor 会自动交易吗？

不会。它只执行用户在图表上配置的动作。

它会生成交易信号吗？

不会。没有内置策略。每个 setup 都由用户定义。

可以只用于提醒吗？

可以。交易订单可在 EA 输入中被阻止，同时提醒线继续工作。

什么是 OCO？

OCO 表示 One-Cancels-Other。当一条关联入场线开仓后，相反的关联线会被禁用。

它支持 MT4 订单管理吗？

支持。Trendline PRO MT4 使用 MetaTrader 4 的订单式模型，并可根据 symbol、magic number 和配置的过滤器管理匹配订单。

它兼容所有 symbols 和 timeframes 吗？

它可以在 broker 支持的任何 MetaTrader 4 symbol 和 timeframe 上运行，但受 broker 交易规则限制。

需要 VPS 吗？

VPS 是可选的，取决于用户的执行和监控需求。如果用户希望 EA 持续监控市场，MetaTrader 4 必须保持打开并连接，可在本地计算机或 VPS 上运行。

如何获得支持？

支持通过 MQL5 产品评论和 MQL5 消息提供，语言为英语和西班牙语。

重要说明