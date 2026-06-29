Trade Builder MT4

5

产品标题

Trade Builder - 图表交互式可视化交易管理器与风险助理

简短描述

使用 Trade Builder 简化您的交易。这是一款高度互动的交易助理 (Trade Assistant) 与交易管理器 (Trade Manager)。直接在图表上拖动并设定入场价、止损价与止盈价，实时自动计算仓位手数与风险回报率 (risk reward ratio)。

概述

高效的交易管理 (Trade Management) 是长期成功交易的基石。 Trade Builder 允许您在 MetaTrader 图表上直接拖动参数线，免去繁琐的风险心算。调整好级别后，工具会立即完成风险数学计算，支持一键执行或快捷键操作。

核心功能：

  • 交互式可视化交易： 通过拖动图表上的水平线，轻松调整入场、止损 (SL) 和止盈 (TP) 级别。
  • 智能手数计算器： 根据您的风险偏好（固定手数、固定金额 $ 或账户比例 %）自动计算出精准的手数。
  • 图表线实时统计显示： 实时在图表线上显示价格、点数距离 (Pips)、盈亏百分比、资金价值以及动态的风险回报比 (risk reward ratio)。
  • 快捷键极速交易： 按 E 键立即执行交易，按 R 键重置级别至市价，按 T 键显示/隐藏面板。
  • 界面高度可定制： 调整面板宽度，将其固定在图表右侧，以及灵活显示/隐藏特定按钮和画线数据。
  • 支持单目标止盈配置： 稳定运行并支持单个止盈目标（TP），非常适合严格执行纪律的交易设置。

官方下载链接：

• 下载 MetaTrader 5 版本: MQL5 Market 上的 Trade Builder MT5

• 下载 MetaTrader 4 版本: MQL5 Market 上的 Trade Builder MT4

评分 1
apichtke
44
apichtke 2026.07.23 15:58 
 

The program is easy to used and user interface and font look beautiful. This version can calculate commissions for ECN Account , which is very convenient.

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4.59 (34)
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Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT4”，您可以免费获取“Trade copier MT5”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT4>MT4、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (10)
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (54)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT5 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
Runwise Limited
5 (4)
实用工具
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-up
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
实用工具
试用版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT4 交易跟单器 (Trade Copier) 不仅仅是一个简单的本地交易跟单器;它是一套 完整的风险管理与执行框架 (risk management and execution framework), 专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借 稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持   主控端 (Master,发送方) 与 受控端 (Slave,接收方)   两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 :   你可以从下方链接下载并体验   Copy Cat More (跟单猫
Kali FX Trade Manager
Calvin Andile Mahlangu
实用工具
Kalifx Trade Manager is a smart on-chart trading and risk-management panel for MetaTrader 4. It replaces manual order tickets and spreadsheet risk math with a compact, draggable panel that lets you place, size, and manage trades directly from the chart — including automatic breakeven, trailing stops, and a 3-level partial close (multi-TP) system with draggable on-chart lines. Built for discretionary traders who want the speed of a one-click panel with the discipline of automated risk rules runn
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
Tick Volume Chart
Boris Sedov
4 (2)
实用工具
Tick Volume Chart — fixed volume bars for MetaTrader 4. The tool creates charts on which each candle has a fixed tick volume. Data sampling is carried out not by time but by the tick volume. Each bar contains a given (fixed) tick volume. Tick volume can be adjusted by changing the value of the Volume parameter. You can apply indicators, Expert Advisors and scripts to the tick chart. You get a fully functional chart, on which you can work just as well as on a regular chart. In the process of work
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
实用工具
达到目标利润时自动锁定利润 EquityTargetCloser   — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当   净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时 ，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。 MT5-version:  https://www.mql5.com/en/market/product/169839 工作原理 该专家顾问持续将   净值（Equity）   与动态目标进行比较： 目标 =   当前余额（Balance） + plusMoney   （美元）。 当净值大于或等于该金额时，触发保护机制： 平掉   所有市价单   （任何品种）。 如果参数   Delete pending orders = true ，则删除   所有挂单 。 平仓后余额更新，目标重新计算：   新余额 + plusMoney 。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。 重要提示 ：触发条件取决于   累计浮动利润 ，而不是
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
实用工具
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — 按总盈利或总亏损自动平仓 这是一款适用于 MetaTrader 4 的实用型交易管理工具。当总盈利或总亏损达到您设置的水平时，EA 可以自动关闭选定的持仓。 Expert Advisor 会监控当前交易，计算浮动盈亏，并可使用利润跟踪功能，帮助交易者比手动操作更快地管理风险和锁定结果。 MetaTrader 4 仍然被大量手动交易者、剥头皮交易者、网格交易者和 EA 用户使用。但 MT4 本身没有一个方便的内置工具，可以按一组订单的总结果来自动平仓。这个工具正是为了解决这个问题。 Close If Profit or Loss with Trailing 可用于手动交易，也可以与其他 Expert Advisors、网格系统、加仓策略、恢复策略和多品种交易一起使用。您设置规则，EA 负责监控结果，并在条件达到时执行平仓。 MT5 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | Expforex 的所有产品 为什么 MT4
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
实用工具
MetaTrader 4 用 Averager —— 专业的持仓均价管理与交易篮子恢复系统 这是一款为回撤中的持仓而打造的专业 Expert Advisor，核心任务不是寻找入场点，而是通过均价管理、追加开仓和整组仓位控制，帮助交易者更从容地处理亏损仓位与价格回撤。 Averager 并不是一个独立的自动交易系统，它不会像完整策略那样自动寻找市场信号并主动交易。它的价值在于：当你已经有持仓之后，它可以按照你的设定，对整组交易进行更聪明、更系统化的管理。 如果你希望在 MetaTrader 4 中获得一套更成熟的交易恢复逻辑，让仓位管理不再只是简单补单，而是围绕平均价格、统一止盈和整组追踪进行完整控制，那么这款产品正是为此而设计。 MT5版本 | 详细描述 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么选择 Averager 针对回撤仓位进行均价管理 支持 顺势追加开仓 与 逆势均价开仓 整组仓位统一追踪止损 自动重算平均价格与整组共同退出点 支持灵活控制距离、手数增长和最大仓位数量 非常适合配合
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
实用工具
Trade Copier Professional — 本地复制解决方案   Trade Copier Professional 是一款可靠的本地交易复制系统，适用于 MetaTrader 4/5。它允许交易者在同一台电脑上的多个账户之间即时复制仓位，内置安全控制，并配备专业级仪表盘。   概览   该 EA 可在单一文件中同时运行 Master 和 Slave 模式，并可无缝切换。交易可在 MT4 与 MT5 终端之间复制，无需依赖互联网，采用本地文件通信以实现最高速度与稳定性。实时仪表盘显示连接状态、复制统计以及每日表现。   手数与风险管理   提供四种手数模式：固定手数、倍数、风险百分比和余额百分比。止损与止盈可按比例调整或缩放，必要时可反向复制信号。安全功能包括每日亏损与交易限制、最小/最大手数控制、断线保护以及错误跟踪与自动关闭。   过滤与可靠性   交易可按品种或 magic number 进行过滤，配置灵活。系统通过错误检测、重试逻辑、安全关闭和全面日志确保可靠性。优化后的执行速度几乎即时，且资源占用极低。   使用方法   将 EA 附加到图表，设置为 Ma
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
实用工具
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
作者的更多信息
Trade Builder MT5
Mostafa Saad Saeed Shawara
5 (2)
实用工具
产品标题 Trade Builder - 图表交互式可视化交易管理器与风险助理 简短描述 使用 Trade Builder 简化您的交易。这是一款高度互动的交易助理 ( Trade Assistant ) 与交易管理器 ( Trade Manager )。直接在图表上拖动并设定入场价、止损价与止盈价，实时自动计算仓位手数与风险回报率 ( risk reward ratio )。 概述 高效的交易管理 ( Trade Management ) 是长期成功交易的基石。 Trade Builder 允许您在 MetaTrader 图表上直接拖动参数线，免去繁琐的风险心算。调整好级别后，工具会立即完成风险数学计算，支持一键执行或快捷键操作。 核心功能： 交互式可视化交易： 通过拖动图表上的水平线，轻松调整入场、止损 (SL) 和止盈 (TP) 级别。 智能手数计算器： 根据您的风险偏好（固定手数、固定金额 $ 或账户比例 %）自动计算出精准的手数。 图表线实时统计显示： 实时在图表线上显示价格、点数距离 (Pips)、盈亏百分比、资金价值以及动态的风险回报比 ( risk reward rat
FREE
Trade Builder Pro
Mostafa Saad Saeed Shawara
实用工具
产品标题 Trade Builder Pro - 图表交互式可视化交易管理器与风险助理 简短描述 使用 Trade Builder Pro 简化您的交易。这是一款高度互动的交易助理 ( Trade Assistant ) 与交易管理器 ( Trade Manager )。直接在图表上拖动并设定入场价、止损价与止盈价，实时自动计算仓位手数与风险回报率 ( risk reward ratio )。 概述 高效的交易管理 ( Trade Management ) 是长期成功交易的基石。 Trade Builder Pro 允许您在 MetaTrader 图表上直接拖动参数线，免去繁琐的风险心算。调整好级别后，工具会立即完成风险数学计算，支持一键执行或快捷键操作。 核心功能： 交互式可视化交易： 通过拖动图表上的水平线，轻松调整入场、止损 (SL) 和止盈 (TP) 级别。 智能手数计算器： 根据您的风险偏好（固定手数、固定金额 $ 或账户比例 %）自动计算出精准的手数。 图表线实时统计显示： 实时在图表线上显示价格、点数距离 (Pips)、盈亏百分比、资金价值以及动态的风险回报比 ( ris
ZigZag Colored
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 ZigZag Colored (MT4) See also >>  Smart ZigZag  Pro  ,   Smart ZigZag (free) 简短描述 面向 MT4 的双颜色 ZigZag，解决单线条颜色限制，并提供 EA 可读缓冲区，逐K线输出当前腿的数值与方向。 概述 将经典 ZigZag 路径渲染为上/下两条独立彩色腿，便于快速读取结构；逐K线数值开放给 EA/指标。 主要功能 双颜色腿（用户自定义）；EA 缓冲区 ZigZag Up 、 ZigZag Down 、 ZigZag Per Bar ；原生行为；轻量绘制；适配所有品种与周期。 输入 基础 ZigZag 输入：Depth、Deviation、Backstep；另含上下腿颜色设置。 缓冲区 包含标准 ZigZag 缓冲区以及额外的逐K缓冲区： ZigZag Up ； ZigZag Down ； ZigZag Per Bar 。 适用场景 快速读取结构与摆动点；为 EA 提供逐K线数值与当前方向；围绕近期高/低进行风险管理。 兼容性 仅 MT4；适配所有品种与周期。 备注 行为与经典 ZigZa
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Chart EA Builder
Mostafa Saad Saeed Shawara
实用工具
产品标题 Chart EA Builder - 直接在图表上使用的可视化EA生成器 简短描述 Chart EA Builder 允许您直接在图表上构建专家顾问 (EA) 并开发您的交易策略，无需编写复杂的代码或使用外部软件。我们致力于尽可能简化这一过程，并期待您参与其开发。 概述 我们启动 Chart EA Builder 项目的主要目标是：帮助交易者以简单、互动和可视化的方式将他们的策略转化为自动化的 EA。该工具的理念依赖于与图表的直接交互，为没有编程经验的人节省了时间精力，使他们能够开始自动化交易。 Chart EA Builder 正在快速演进——路线图上还有更多能力，您的反馈有助于塑造下一步。我们会定期发布包含新功能的更新。 核心功能： 直接从图表构建 EA： 简化的可视化界面，让您远离常见的编程复杂性，所有操作都在交易平台内部完成。 支持默认指标： 该工具当前支持使用平台默认内置的 30 多种指标。 与自定义指标 (Custom Indicators) 集成： 您还可以轻松地将您的策略连接到添加到图表上的任何自定义指标。 持续演进： 更多功能已在规划中；您的建议和反馈有助于
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Smart Heiken Ashi MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Heiken Ashi (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Heiken Ashi 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展
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Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart ZigZag (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 ZigZag 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排
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Smart Parabolic Sar MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Parabolic SAR (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Parabolic SAR 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要
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Smart ATR MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart ATR (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 ATR 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：
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Smart ADX MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart ADX (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 ADX 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：
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Smart Moving Average MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Moving Averages (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Moving Averages 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然
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Smart Bollinger Bands MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Bollinger Bands (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Bollinger Bands 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然
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Smart Stochastic MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
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产品标题 Smart Stochastic (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Stochastic 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回
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Smart Ichimoku MT4
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产品标题 Smart Ichimoku (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Ichimoku 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。
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Smart Fractals MT4
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产品标题 Smart Fractals (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Fractals 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。
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Smart MACD MT4
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产品标题 Smart MACD (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 MACD 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口
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Smart Awesome MT4
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产品标题 Smart Awesome (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Awesome 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重
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Smart OsMA MT4
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指标
产品标题 Smart OsMA (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 OsMA 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口
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Smart Bears MT4
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产品标题 Smart Bears (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Bears 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子
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Smart Accumulation MT4
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产品标题 Smart Accumulation (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Accumulation 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将
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Smart Momentum MT4
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产品标题 Smart Momentum (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Momentum 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。
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Smart Williams Range MT4
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产品标题 Smart Williams' %R (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Williams' %R 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将
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Smart RSI MT4
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产品标题 Smart RSI (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 RSI 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：
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Smart Alligator MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
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产品标题 Smart Alligator (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Alligator 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺
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Smart Accelerator MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
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产品标题 Smart Accelerator (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Accelerator 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展
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Smart Bulls MT4
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指标
产品标题 Smart Bulls (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Bulls 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子
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Smart CCI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart CCI (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 CCI 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：
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Extra Time Bar
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实用工具
额外时间栏 /  Extra Time Bar MT5 version 是一种旨在增强您的交易的工具，它允许您在图表中添加个性化的时间栏。 使用此工具，您不再仅限于服务器时间 - 您可以设置图表以显示您选择的任何时区， 例如您的当地时间、格林威治标准时间或任何其他时间。 额外时间栏的功能： 1. 时区自定义： 选择适合您交易需求的时区并将其直接显示在图表上以提高精度。 2. 双时间跟踪： 在同一图表上使用两个不同的时间设置轻松监控市场动向，从而实现更详细的分析。 3. 灵活调整： 您可以通过按下并拖动鼠标中键查看带有服务器时间的特定蜡烛时间。 4. 流畅工作并与各种显示器兼容： 此工具旨在在不同的屏幕分辨率和比例级别上流畅工作。 5. 可见性选项： 选择“仅显示鼠标蜡烛时间”选项，隐藏附加时间栏，同时仍显示十字准线蜡烛时间。这样，您就可以实时查看鼠标下特定蜡烛的时间，非常适合喜欢简洁图表的交易者。 6. 个性化： 自定义时间栏的文本和背景颜色，以适合您的视觉偏好。 我们希望您发现此工具对您的交易活动有益。欢迎分享您的想法、评论或建议。 记得给此工具评分，祝您有美好的一
Smart Moving Average Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Moving Average PRO (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 Smart Moving Average 的专业高级版本，包含 12 种自定义移动平均类型、智能警报系统、双色趋势线和集成在图表上的 SmartView 控制面板。结合专业功能和卓越性能，同时保持易用性和智能界面。 概述 Smart Moving Average PRO 是免费版本的全面升级，在四种标准类型之外，还提供 8 种额外的高级移动平均类型（HMA、KAMA、DEMA、TEMA、VWMA、RMA、McGinley、JMA）。配备支持即时和收盘通知的专业警报系统、根据 MA 斜率自动变化的双色线，以及 8 种价格源选项。所有这些都与 SmartView 面板相结合，提供快速管理和图表上的直接数值显示。 主要功能 12 种移动平均类型：4 种标准（SMA、EMA、SMMA、LWMA）+ 8 种高级（HMA、KAMA、DEMA、TEMA、VWMA、RMA、McGinley、JMA） 图表上的 Smart 控制面板，实时显示数值 自动变化的双色线：上升趋势时为绿色/青
Smart ZigZag Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart ZigZag Pro (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 ZigZag 指标的专业版，配备图表智能控制面板、高级分析工具、动态支撑/阻力位、自动交易信号、模式识别、波动统计以及所有元素的全面自定义功能。免费版与 Pro 版共享 SmartView 面板功能。 概述 Smart ZigZag Pro 是 Smart ZigZag 指标的专业版，为需要更深入市场洞察的严肃交易者提供高级分析工具和增强的可视化功能。该指标包含嵌入图表的智能控制面板，显示当前值和关键信息，配备 20 个数据缓冲区，为高级分析和专家顾问集成提供全面的数据。 主要功能 图表上的智能控制面板（免费版也提供）。 高级支撑/阻力位 – 显示已确认的水平和可突破的水平。 通道分析 – 显示 ZigZag 通道的上轨和下轨。 自动交易信号 – 在关键突破点显示买入/卖出箭头。 自动模式识别 – 检测连续的高/低模式。 波动统计 – 点数、柱数和百分比测量。 增强的文本信息 – 灵活的价格和百分比显示。 全面自定义 – 每个元素的独立自定义。 数据窗口集成 – 20 个数据缓冲区用
Trade Builder Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
实用工具
产品标题 Trade Builder Pro - 图表交互式可视化交易管理器与风险助理 简短描述 使用 Trade Builder Pro 简化您的交易。这是一款高度互动的交易助理 ( Trade Assistant ) 与交易管理器 ( Trade Manager )。直接在图表上拖动并设定入场价、止损价与止盈价，实时自动计算仓位手数与风险回报率 ( risk reward ratio )。 概述 高效的交易管理 ( Trade Management ) 是长期成功交易的基石。 Trade Builder Pro 允许您在 MetaTrader 图表上直接拖动参数线，免去繁琐的风险心算。调整好级别后，工具会立即完成风险数学计算，支持一键执行或快捷键操作。 核心功能： 交互式可视化交易： 通过拖动图表上的水平线，轻松调整入场、止损 (SL) 和止盈 (TP) 级别。 智能手数计算器： 根据您的风险偏好（固定手数、固定金额 $ 或账户比例 %）自动计算出精准的手数。 图表线实时统计显示： 实时在图表线上显示价格、点数距离 (Pips)、盈亏百分比、资金价值以及动态的风险回报比 ( ris
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apichtke
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apichtke 2026.07.23 15:58 
 

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