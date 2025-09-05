X2 Copy MT4

探索革命性的X2 Copy MT4，体验即时交易复制。仅需10秒设置，您将获得一个强大的工具，以前所未有的速度（低于0.1秒）在单台Windows计算机或VPS上的MetaTrader终端之间同步交易。

无论您是在管理多个账户、跟随信号还是扩展策略，X2 Copy MT4都能以无与伦比的精确度和控制力适应您的工作流程。停止等待 — 以市场领先的速度和可靠性开始复制。立即下载试用版

*重要提示：使用MT5终端需要单独的X2 Copy MT5版本

X2 Copy MT4/5 设置和功能说明 | 如何安装 X2 Copy 试用版

功能特点

  • 高速复制 — 交易传输时间少于0.1秒
  • 支持所有复制类型的通用支持：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5
  • 直观界面，10秒内即时设置
  • 7/24 稳定运行 — 与Windows PC和Windows VPS完全兼容
  • 灵活的账户间复制：真实 > 真实，真实 > 模拟，模拟 > 真实，模拟 > 模拟，适用于所有经纪商
  • 多通道复制 — 能够从一个或多个发送方账户复制到一个或多个接收方账户
  • 安全复制 (read-only) — 使用投资者密码工作，不危及MASTER账户安全
  • 可自定义手数大小和高级风险管理
  • 灵活的手数大小管理，具有最小/最大限制
  • 复制所有类型的交易源 — 专家顾问、指标、信号和手动交易，具有手数倍增能力
  • 在自己的空间中运行 — 不干扰您的手动交易或其他专家
  • 连接丢失或终端重启时不会重置的稳定设置
  • 高复制精度，系统负载最小
  • 按ID (Magic Number) 和评论文本进行详细交易过滤 — 允许仅复制特定专家的交易或排除测试交易
  • 高级交易数量限制 — 为每个品种或整个账户配置“跳过前N笔交易”和“同时不超过N笔交易”规则
  • 灵活的对象选择过滤 — 将限制分别应用于市场交易、挂单或所有交易类型
  • 复制所有交易类型：多头/空头、旧/新、市价单和挂单
  • MASTER账户上的部分平仓将在SLAVE账户上复制为部分平仓，并重新计算手数
  • 重新打开已关闭的交易 — 当手动关闭、由专家关闭或通过止损/止盈关闭时
  • 反向复制和执行价格调整，以微调入场点
  • 灵活的止盈和止损处理 — 绝对复制、相对复制或忽略水平
  • 扩展的止盈和止损管理选项
  • 内置账户保护和风险管理系统
  • 账户之间的灵活品种映射 — 自动匹配和手动配置，用于处理不同经纪商间名称不同的工具
  • 自动品种特征检测 — 自动识别并考虑前缀/后缀以进行正确的品种映射
  • 自动特殊品种匹配
  • 作为100%自动化的专家顾问完全自动化运行


准备好转变您的交易效率了吗？X2 Copy MT5为您提供专业交易者信赖的速度、控制和可靠性。试用版是您迈向无缝多账户管理的第一步。

如果您对购买感到满意，我将非常感激您的积极评价。如果不满意，请联系我以寻求解决方案。

通过网站上的私信提供支持


回复评论